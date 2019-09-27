 ربع مليون غرامة لمن يتفوه بمثل هذه الكلمات في نيويورك! | عالم المنوعات | DW | 01.10.2019

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منوعات

ربع مليون غرامة لمن يتفوه بمثل هذه الكلمات في نيويورك!

في خطوة تهدف إلى الحد من العنصرية والإقصاء تجاه بعض الفئات في مدينة نيويورك الأمريكية، تفرض سلطات هذه المدنية المشهورة عالمياً غرامة مالية كبيرة تصل إلى ربع مليون دولار على كل من يستعمل كلمات معينة.

Nordamerika USA Freiheitsstatue (picture-alliance/imageBROKER/P. Wallner)

حتى قبل وصوله إلى منصب الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية، لم يتردد الرئيس دونالد ترامب في استخدام كلمات وصفت بـ "العنصرية" من أجل التعبير عن مواقفه، التي جلبت له غالباً انتقادات لاذعة للغاية من داخل وخارج الولايات المتحدة.

ويبدو أن لسان دونالد ترامب "السليط" وتداعيات ذلك على تصرفات بعض الناس مع بعضهم البعض، فضلاً عن حالة "الانقسام" داخل المجتمع الأمريكي، قد دفع سلطات مدينة نيويورك إلى التحرك بسرعة بهدف الحد من العنصرية والإقصاء، وفق ما ذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية على موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء (الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2019).

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ولاية تكساس الأمريكية تنعي ضابط شرطة من الطائفة السيخية لقي حتفه عند قيامه بوظيفته. وكان سانديب سينغ داليوال أول ضابط سيخي يتولى منصب نائب رئيس شرطة مقاطعة في ولاية تكساس الأمريكية. (30.09.2019)

اعتذر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لتنكره بشكل رجل اسود البشرة خلال حفلة مدرسية عام 2001. وجاء الاعتذار بعد ظهور صورة محرجة له بهذا المظهر قبل أقل من خمسة أسابيع على انتخابات يخوض فيها معركة شرسة ضد المعارضة. (19.09.2019)

إذ قررت سلطات مدينة نيويورك فرض غرامة مالية قدرها 250 ألف دولار على كل شخص يستعمل مصطلح "مهاجر غير شرعي" بهدف إذلال أو مضايقة شخص ما. ونشرت هذه المدينة المشهورة عالمياً على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" توجيها يتكون من 29 صفحة حددت فيه أكثر من حالة للتمييز.

وأوضحت السلطات أنه من الآن فصاعداً يعد مخالفاً للقانون مُطالبة شخص ما بالعودة إلى وطنه (الأصلي)، وأضافت أنه يحظر أيضاً التمييز على أساس عدم إتقان اللغة الإنجليزية. بالإضافة إلى تهديد شخص ما باستدعاء مكتب الهجرة، حسب ما أوردت صحيفة "دي فيلت" الألمانية.

وأفادت مجلة "دير شبيغل"، وفقاً لمعلومات مستقاة من وسائل إعلام أمريكية، أن تحديد هذه التوجيهات تم من قبل لجنة حقوق الإنسان بمدينة نيويورك، وأردفت أن ما تمر به الولايات المتحدة الأمريكية كان من بين الأسباب، التي دفعت إلى وضع هذه التوجيهات الجديدة.

وفي نفس السياق، نشرت صحيفة "نيويورك بوست" بعض الأمثلة عن التمييز، والتي حددتها لجنة حقوق الإنسان بمدينة نيويورك. ومن بين هذه الأمثلة، تقول الصحيفة إن فندقا منع بعض العاملين فيه من التحدث باللغة الإسبانية أثناء التنظيف "لأن ذلك يسيء لضيوف الفندق أو يجعلهم غير مرتاحين".

كما أشار نفس المصدر إلى مثال آخر يتعلق بمالك فندق أخبر أشخاصاً يتحدثون بالتايلندية خلال التسوق في متجره بـ "التحدث باللغة الإنجليزية والعودة إلى بلادهم".

ر.م/ع.ج

  • Colin Kaepernick (picture-alliance/epa/J. G. Mabanglo)

    نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب

    كولين كيبرنيك

    في 2016 جلس كولين كيبرنيك، لاعب سان فرانسيسكو، على ركبة واحدة بدلا من الوقوف وترديد النشيد الوطني، احتجاجًا على العنصرية وعنف الشرطة. وانضم للاحتجاج لاعبون بأندية أخرى لكرة القدم الأمريكية. ومنذ ذلك أصبح كيبرنيك عاطلاً عن العمل فقد تدخل ترامب لدى الأندية لطرد أي لاعب لا يقف خلال النشيد الوطني في بداية المباريات. ومن خلال وسم #ImWithKap (أنا مع كاب) يدعم رياضيون اللاعب للحصول على عمل من جديد.

  • Houston NFL Super Bowl New England Patriots vs Atlanta Falcons Julian Edelman (USA Today Sports/John David Merce)

    نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب

    لاعبو نيو إنغلاند باتريوتس

    بعد فوز فريق نيو إنغلاند باتريوتس بلقب "سوبر بول 2017". قاطع عدد من اللاعبين زيارة البيت الأبيض التقليدية. وذلك لأسباب سياسية؛ احتجاجا على مواقف الرئيس دونالد ترامب المثيرة للجدل. ومن هؤلاء اللاعبين: ديفين ماكورتي (يمين الصورة) ودونتا هايووتر وألين برانش وكريس لونغ ومارتيلوس بينيت وليغاريت بلونت.

  • USA Super bowl 2018 (picture-alliance/Newscom/S. Smuda)

    نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب

    فريق باتريوتس مرة أخرى

    حتى بعد الفوز بلقب هذا العام، فإن بعض لاعبي نيو إنغلاند باتريوتس يعارضون زيارة البيت الأبيض، احتجاجاً على ترامب. وإلى جانب الأخوين جيسون وديفين ماكورتي، يرفض أيضا دورون هارمون (الصورة) الذهاب إلى هناك ويبرر قراره بالقول: "إنهم لا يريدونني في البيت الأبيض".

  • Stephen Curry (picture-alliance/AP Photo/J. McCauley)

    نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب

    ستيفن كاري وفريق غولدن ستيت ووريورز

    أعلن ستيفن كاري، نجم فريق غولدن ستيت ووريورز، رفضه زيارة البيت الأبيض بعد فوزه باللقب في عام 2017. وجاء رد ترامب بإلغاء دعوة الفريق بأكمله. وكبرنامج بديل، زار اللاعبون بصحبة أطفال المتحف الوطني للتاريخ والثقافة الأمريكية الأفريقية.

  • LeBron James (picture-alliance/AP Photo/G. Bull)

    نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب

    ليبرون جيمس يدعم كاري

    نجم كرة السلة ليبرون جيمس هاجم ترامب بعد رفضه دعودة فريق غولدن ستيت ووريورز للبيت الأبيض، فكتب على تويتر: "أنت أبله، لقد أعلن ستيفن كاري قبلا أنه لن يذهب، لذلك لم تكن الدعوة ضرورية أساسا. زيارة البيت الأبيض كانت شرف عظيم، قبل جيئك إليه!". وعاد جيمس لينتقد ترامب مرة أخرى بسبب أحداث تشارلوتسفيل بولاية فيرجينيا.

  • USA Basketball Hall of Fame in Springfield | Steve Nash, Rede (picture-alliance/AP Photo/E. Amendola)

    نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب

    ستيف ناش وأحداث تشارلوتسفيل

    عندما سُئِل الرئيس الأمريكي ترامب عما إذا كان سيزور تشارلوتسفيل بعد المظاهرة اليمينية المتطرفة والانفجارات العنيفة، كان جواب ترامب بأنه يمتلك شركة خمور هناك. ورد النجم السابق بدوري كرة السلة (NBA) ستيف ناش على موقع تويتر قائلاً: "الدفاع عن المتطرفين اليمينيين ثم المجيء مع عصيره اللعين من العنب... هذا يلخص حقيقة هذا الرجل بشكل جيد للغاية".

  • USA Football NFL Malcolm Jenkins (picture-alliance/AP Photo/M. Rourke)

    نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب

    فيلادلفيا إيغلز

    أيضا بعد فوزه بسوبر بول في عام 2018، رفض لاعبون من بينهم مالكولم جينكينز (رقم 27 الذي يرفع يده في الصورة) و كريس لونغ (الذي سبق له مقاطعة حفل الاستقبال في العام السابق) وتوري سميث زيارة البيت الأبيض. و كرد على ذلك ألغى الرئيس الأمركي الدعوة هذه المرة أيضاً. ويقال إن اثنين أو ثلاثة لاعبين فقط هم من وافقوا على الدعوة.

  • USA MLB Houston Astros v Los Angeles Dodgers Finale (picture-alliance/USA Today Sports/J. Kamin-Oncea)

    نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب

    كارلوس كوريا وكارلوس بلتران

    بعد الفوز بلقب بطولة العالم 2017 ، تخلى نجما البيسبول البورتوريكيان كارلوس كوريا وكارلوس بيلتران عن زيارة ترامب. إنهما غير راضيين عما وعده ترامب من دعم لضحايا إعصار "ماريا" في وطنهم، بورتوريكو، حيث لقي هناك آلاف الأشخاص مصرعهم.

  • Sport USA l Athletics Red Sox Baseball - Hector Velazquez (picture alliance/AP Images/C. Krupa)

    نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب

    هيكتور فيلازكويز وريد سوكس

    أعلن ثمانية لاعبين من فريق ريد سوكس غيابهم عن لقاء الرئيس دونالد ترامب بعد الفوز في بطولة العالم 2018. حيث أوضح المدرب جوي كورا، المنحدر من بورتوريكو، أنه لن يكون مرتاحا إذا ما اضطر للاحتفال في البيت الأبيض. كما رفض أيضا اللاعب المكسيكي الأصل، هيكتور فيلازكويز (يمين الصورة) الذهاب للبيت الأبيض، فقد كان لا يريد أن يشعر المكسيكيون بالإهانة بسبب زيارته لترامب.

  • USA NHL Stanley Cup Finale Washington Capitals - Vegas Golden Knights (Reuters/Stephen R. Sylvanie/USA TODAY Sports)

    نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب

    برادن هولتبي

    تجنب حارس مرمى هوكي الجليد بفريق واشنطن كابيتالز الذهاب إلى البيت الأبيض بعد فوزه عام 2018 بلقب الدوري الأمريكي لمحترفي الهوكي "NHL". وقال برادن هولتبي إنه أراد بذلك أن "يبقى وفياً لقيمه". إعداد: كاي فروسترلينغ بلتران/ ادونيس الخالد


مختارات

نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب

منذ انتخاب دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة انقسم المجتمع الأمريكي بسبب أرائه المثيرة للجدل. وينعكس ذلك أيضا في الرياضة. فعندما تأتي الدعوات التقليدية لزيارة البيت الأبيض يرفضها رياضيون كثيرون بسبب ترامب. (10.05.2019)  

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