رئيسة المفوضية الأوروبية تحذر تركيا من "ترهيب" جيرانها الأوروبيين

حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين أنقرة من أي محاولة لـ"ترهيب" جيرانها في إطار النزاع على موارد الغاز الذي تتواجه فيه تركيا مع اليونان في شرق المتوسط.
وقالت فون دير لاين في كلمتها السنوية حول حال الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء (16 أيلول/سبتمبر) :"تركيا جارة مهمة وستبقى كذلك. لكن رغم القرب الجغرافي يبدو أن المسافة الفاصلة بيننا تستمر بالتوسع".
وأضافت السياسة الألمانية: "نعم، تقع تركيا في منطقة تشهد اضطرابات. نعم، هي تتلقى ملايين اللاجئين وندفع لها مساعدة مالية كبيرة لاستقبالهم. لكن لا شيء من ذلك يبرر محاولات ترهيب جيرانها".
وتتنازع اليونان وتركيا السيادة على مناطق في شرق المتوسط قد تكون غنية بالغاز الطبيعي. وقد تصاعد التوتر نهاية آب/أغسطس عندما أجرى كل من البلدين مناورات عسكرية.
وقالت فون دير لاين: "يمكن لقبرص واليونان، الدولتان العضوان (في الاتحاد الأوروبي)، الاعتماد على تضامن أوروبا الكامل لحماية حقوقهما السيادية المشروعة"، وأكدت أن "خفض حدة التصعيد في شرق المتوسط مصلحة متبادلة. والطريق الذين ينبغي سلوكه واحد ويقضي بالإحجام عن التصرف بطريقة أحادية ومعاودة المحادثات بنية حسنة لأن هذا هو السبيل المؤدي إلى الاستقرار والحلول الدائمة".
وأعلنت فرنسا دعمها الواضح لليونان من خلال نشر سفن حربية وطائرات مقاتلة في المنطقة في مبادرة انتقدتها أنقرة بشدة. وعادت سفينة التنقيب التركية التي شكلت محور التوتر إلى سواحل تركيا الأحد لتمهد الطريق أمام تهدئة محتملة بين البلدين.
وقالت فون دير لاين: "هذه خطوة في الاتجاه الصحيح وضرورية لتوفير فسحة ضرورية للحوار". وستكون الأزمة في شرق المتوسط مدرجة على جدول أعمال القمة الأوروبية في 24 و25 أيلول/سبتمبر في بروكسل مع تهديد باحتمال فرض عقوبات على تركيا.
وبخصوص مسألة الهجرة، دعت فون دير لاين "كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي" إلى "تكثيف جهودها" بشأن القضية، مؤكدة أن أوروبا بأكملها "يجب أن تقوم بحصتها من العمل" و"تتحرك موحدة" لحل مشكلة لاجئي مخيم موريا اليوناني الذي دمره حريق.
وقالت فون دير لاين إن "صور مخيم موريا هي تذكير مؤلم بأن أوروبا يجب أن تتحرك موحدة"، وأضافت: "إذا كثفنا جهودنا (على المستوى الأوروبي)، نتوقع من جميع الدول الأعضاء تكثيف جهودها أيضاً".
م.ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب)
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
عبور في حضن أب لاجئ
أب يعبر من تركيا إلى اليونان، ويبدو محتضنا فلذة كبده، في مشهد مؤثر ويختزل الوضع الإنساني المرير الذي يعانيه آلاف اللاجئين الهاربين نحو المجهول بين حدود تركيا واليونان.
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
مخاطر على نهر ايفروس الحدودي
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
إحباط محاولات العبور عن طريق نهر ايفروس
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
رئيسة المفوضية الأوروبية تزور المنطقة الحدودية
في لفتة تضامنية مع اليونان زارت رئيسة المفوضية الأوروبية ارسولا فون دير لاين منطقة اوريستيادا الواقعة على حدود اليونان وتركيا لمتابعة الوضع عن كثب. و قالت فون دير لاين إن أوروبا تشارك القلق اليوناني، حيث شددت على أن هذه الحدود ليست فقط حدوداً يونانية، بل ايضاً أوروبية.
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
مفاجأة غير سارة للاجئين!
تسود حالة من التوتر بين سكان جزيرة ليسبوس اليونانية ترقباً لوصول الآلاف من المهاجرين. في الصورة: عدد من سكان الجزيرة وهم يقفون في وجه لاجئين وصولوا على متن قاربهم، في محاولة لتوجيه رسالة بإغلاق الطريق أمام المجموعات القادمة. كما أفاد صحافيون في الجزيرة أنهم يتعرضون للتهديد من قبل السكان. و يستمر الوضع في التأزم في ظل ترقب لوصول المزيد من اللاجئين في الأيام المقبلة. إعداد بينيكه ميريام/ سلمى حامد