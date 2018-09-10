 دير شبيغل: دراسة توثق انتهاكات واسعة في حق قصّر بالكنيسة في ألمانيا | أخبار | DW | 12.09.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

دير شبيغل: دراسة توثق انتهاكات واسعة في حق قصّر بالكنيسة في ألمانيا

كشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية عن نتائج دراسة شاملة وثقت انتهاكات واسعة النطاق في حق أطفال وقصّر بالكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا. ويعتزم الأساقفة الكاثوليك الإعلان رسميا عن نتائج الدراسة كاملة في الـ25 من الشهر الجاري.

Symbolbild Katholische Kirche (Imago)

 كشف تقرير لمجلة "دير شبيغل" الألمانية عن نتائج دراسة أُجريت بتكليف من مؤتمر الأساقفة الكاثوليك الألمان. وشملت أكثر من 38 ألف ملف مرجعي وخاص بالعاملين في 27 أبرشية.  وجاء في تقرير المجلة الذي نشر اليوم (الأربعاء 12 سبتمبر/ أيلول 2018) أن الدراسة وثقت ارتكاب جرائم جنسية في حق 3677 قاصرا ذكرا في الكنيسة الكاثوليكية بألمانيا خلال الفترة من عام 1946 حتى عام 2014.

مشاهدة الفيديو 42:28
بث مباشر الآن
42:28 دقيقة

كوادريغا

وبحسب الدراسة، فإن هذه الجرائم ارتكبها 1670 رجل دين كاثوليكي. وجاء في تقرير المجلة استنادا إلى ملخص لنتائج الدراسة التي أطلعت عليها أنه ينبغي النظر إلى هذه الأعداد بتحفظ، حيث من المتوقع أن تكون أعداد الحالات غير المسجلة أكبر من ذلك.

ويعتزم الأساقفة الكاثوليك الإعلان رسميا عن نتائج الدراسة في الـ25 من أيلول/ سبتمبر الجاري خلال جمعيتهم العامة التي تعقد في الخريف في مدينة فولدا الألمانية. وتم البدء في الدراسة، التي توثق لجرائم الاعتداء الجنسي على قصّر من قبل قساوسة وشمامسة وأعضاء في السلك الكهونتي بالكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا قبل خمسة أعوام.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)

 

  • Ein Kran hebt am 22.07.2013 in Köln ein Baugerüst vom Dom ab. Foto: Federico Gambarini/dpa

    كاتدرائية كولونيا: تراث إنساني عالمي لم ينته بناؤه بعد!

    الكاتدرائية تتخلص من السقالة القديمة

    بتاريخ 22 يوليو/ تموز من العام الحالي (2013) تم في مدينة كولونيا إزالة سقالة يصل علوها 25 متراً من الصومعة العلوية لكاتدرائية كولونيا. وتم استخدام رافعة عملاقة لإنجاز تلك العملية. ووُضعت هذه السقالة قبل عشر سنوات كدعامة لجدران الكاتدرائية بعد سقوط أحجار منها. كما سيتم وضع الفولاذ المقاوم للصدأ مكان السقالات النحاسية والحديدية. وتم إطلاق السقالة القديمة من علو مائة متر.

  • Ein Kran hebt am 22.07.2013 in Köln (Nordrhein-Westfalen) ein Baugerüst vom Dom ab. Bei dem größten Kran-Einsatz in der Geschichte des Kölner Doms, ist in über 100 Meter Höhe ein Baugerüst abgenommen worden. Das Gerüst wurde vor mehr als zehn Jahren für Sanierungsarbeiten an einem der markanten Türme zusammengebaut. Foto: Federico Gambarini/dpa

    كاتدرائية كولونيا: تراث إنساني عالمي لم ينته بناؤه بعد!

    ساعات من العمل عوض ستة أشهر!

    لو تم فصل أجزاء السقالة جزءا بعد آخر وإنزالها بعد ذلك إلى الأسفل فإن ذلك سيطلب ستة أشهر من العمل. لكن الرافعة العملاقة التي تزن 750 طناً ساعدت على توفير كثير من الوقت، ونجح المكلفون بالورش في إنزال السقالة في ظرف بضع ساعات، تم فيه تسجيل العديد من المواقف الطريفة.

  • Arbeiter sichern am 22.07.2013 in Köln (Nordrhein-Westfalen) am Dom ein Baugerüst, das an einem Kran hängt. Bei dem größten Kran-Einsatz in der Geschichte des Kölner Doms, ist in über 100 Meter Höhe ein Baugerüst abgenommen worden. Das Gerüst wurde vor mehr als zehn Jahren für Sanierungsarbeiten an einem der markanten Türme zusammengebaut. Foto: Oliver Berg/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

    كاتدرائية كولونيا: تراث إنساني عالمي لم ينته بناؤه بعد!

    " نحن في يد الله"

    قال المسؤول عن الورش ميشائيل هاوك "نحن في يد الله" لما كان العمال بصدد إلقاء السقالة من علو 100 متر. هذه العملية لم تكن سهلةً بل كانت محفوفةً بالمخاطر. غير أن الرياح الخفيفة التي هبت في ذلك اليوم ساعدت على إسقاطها بشكل سليم.

  • Der neue Dombaumeister, Michael Hauck Foto: pixel

    كاتدرائية كولونيا: تراث إنساني عالمي لم ينته بناؤه بعد!

    مدير ورش البناء

    يعمل ميشائيل هاوك منذ عام مديرا لورش البناء في الكاتدرائية ويشرف على كل أجزاء الكاتدرائية: جدران وأحجار وغيرها. يقول هاوك: " أنا أحس بكل أجزاء الكاتدرائية". ما يصفه هاوك يجب أن يكون صحيحاً، فمسؤولية تتجلى في الحيلولة دون تفتت الأجزاء القديمة للكاتدرائية.

  • default

    كاتدرائية كولونيا: تراث إنساني عالمي لم ينته بناؤه بعد!

    ورش بلا حدود

    السقالات كانت دائمة موجودةً على جدران أو صوامع الكاتدرائية. ولا يتذكر سكان كولونيا يوماً لم يكن فيه سقالات في الكاتدرائية. ويبدو أن ذلك أصبح شيئا "عاديا" عند الكولونيين كما يقولون. فالنسبة لهم فالكاتدرائية دليل على أن الأشياء يمكن أن تكون جميلةً حتى ولو أن الأشغال فيها لم تنته بعد.

  • Ansicht der Suedseite des Doms ohne Tuerme aus dem Jahr 1853 German photograph, 1853. ullstein bild - histopics Deutschland Geschichte Köln Südseite des Doms 1853

    كاتدرائية كولونيا: تراث إنساني عالمي لم ينته بناؤه بعد!

    توقف البناء لمدة 300 عام

    كاتدرائية كولونيا قديمة وجديدة في نفس الوقت. عملية بنائها بدأت في القرن الثالث عشر وتوقفت عام 1510 بسبب نفاذ المال. وبقيت الكاتدرائية لمدة 350 عاماً بدون صوامع كما يتضح على هذه الصورة التي تعود إلى عام 1853. وتم إتمام الصوامع المزدوجة عام 1880 حيث تم الحفاظ على تصميمها الهندسي الذي وُضع لها عام 1248.

  • Der Kölner Dom hinter den Ruinen der Stadt im 2. Weltkrieg. Bildergalerie Kölner Dom

    كاتدرائية كولونيا: تراث إنساني عالمي لم ينته بناؤه بعد!

    آثار الحرب على الكاتدرائية

    خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية كانت كولونيا شبه مدمرة بالقنابل. ورغم أن الكاتدرائية تعرضت لسبعين ضربة إلا أنها صمدت في وجهها. ودامت عمليات الترميم عدة سنوات. وحتى في الوقت الحاضر لا تزال العديد من النوافذ ذات زجاج بلاستيكي عوض الزجاج الحقيقي الذي كسرته القنابل.

  • Das von Gerhard Richter gestaltete 113 Quadratmeter große Domfenster Foto: Oliver Berg dpa/lnw +++(c) dpa - Report+++

    كاتدرائية كولونيا: تراث إنساني عالمي لم ينته بناؤه بعد!

    زجاج جديد للنوافذ يثير حفيظة الكثيرين

    قام الفنان غيرارد غيشتار عام 2007 بوضع تصميم لزجاج النوافذ محاولاً محاكاة الشكل القديم لها لمرحلة ما قبل الحرب العالمية. لكن النتيجة التي خرج بها هذا الفنان لم تنل إعجاب الجميع.

  • Tauben vor dem Kölner Dom Foto: Michael Hartlepp

    كاتدرائية كولونيا: تراث إنساني عالمي لم ينته بناؤه بعد!

    الصقور لطرد الحمام

    يشكل الحَمَام خطورةً كبيرة على الكاتدرائية لأن الحمام يلحق أضراراً بالعديد من المواقع شديدة التأثر في الكنيسة. ولهذا تم استقدام طيور الصقور لإخافة الحمام ومنعه من الاقتراب من صوامع الكاتدرائية.

  • Ulmer Münster, größter Kirchturm der Welt, Baden-Württemberg

    كاتدرائية كولونيا: تراث إنساني عالمي لم ينته بناؤه بعد!

    أعلى مبنى كنسي في العالم

    كانت الكاتدرائية أعلى مبنى من نوعه في العالم لمدة أربع سنوات بارتفاع وصل إلى 157 متراً، قبل أن تحل محله صومعة كنسية مونستار الصدارة، إذ يصل ارتفاعها 161،5 متراً وهو أعلى مبنى كنسي في العالم.

  • Kölner Dom und Hohenzollernbrücke bei Nacht, Foto: Foustontene - Fotolia.com #16998260

    كاتدرائية كولونيا: تراث إنساني عالمي لم ينته بناؤه بعد!

    إنتهاء البناء يعني نهاية العالم!

    حتى لو أن كاتدرائية مدينتهم لم تعد الأعلى ارتفاعاً بين كنائس العالم فهي في عيون سكان كولونيا الأجمل. ومنذ 170 عاماً يتكفل سكان المدينة بجمع نصف تكاليف الصيانة عبر جمعية تم تأسيسها لهذا الغرض. ويبقى هدف الجمعية هو استمرار عمليات البناء. بالنسبة لسكان المدينة فإن انتهاء البناء في الكاتدرائية يعني نهاية العالم!

    الكاتب: أولويس بيرجر/عبدالرحمن عمار


مختارات

البابا يعتذر عن انتهاكات جنسية ارتكبها رجال دين ويطلب الغفران

قال البابا فرنسيس لضحايا الانتهاكات الجنسية التي ارتكبها رجال كنيسة كاثوليك، إنه يجب على الكنيسة "البكاء والندم" واعدا بالا يتسامح مع هذه الظاهرة وإنه سيفرض "عقوبات شديدة" على المتحرشين. (07.07.2014)  

اتهام 300 قس كاثوليكي في أميركا بالتحرش الجنسي

تحقيق في ولاية أميركية يكشف النقاب عن تعرض أكثر من ألف طفل للاعتداء والتحرش الجنسي من قبل مئات القساوسة الكاثوليك. فيما تحدث المحقق الرئيسي عن "تعتيم على مدى عقود" من قبل مسؤولين كنسيين رفيعي المستوى. (15.08.2018)  

الفاتيكان يبدي مرونة واضحة في التعامل مع المثلية الجنسية

اتفق مطارنة على حاجة الكنيسة الكاثوليكية لاتخاذ خطوات شجاعة في قضايا تخص العائلة. وفيما بدا الفاتيكان متقبلا لفكرة الاعتراف بالشراكة بين شخصين من نفس الجنس، رفض استخدام نفس المصطلح في الزواج بين الجنسين المغايرين. (14.10.2014)  

كاتدرائية كولونيا: تراث إنساني عالمي لم ينته بناؤه بعد!

بدأت عملية بناء كاتدرائية كولونيا في القرن الثالث عشر. ومنذ 800 سنة مضت لا تخلو الكنيسة من ورش الإصلاح، وهو ما تعود عليه سكان المدينة. وتم مؤخر إزالة سقالة وُضعت قبل عشر سنوات لحماية صومعتها من السقوط. (26.07.2013)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

كوادريغا  

مواضيع ذات صلة

Spinnennetz Fotolia

دراسة: العناكب تنشط في البيت عند الساعة 19.35 مساء 10.09.2018

يخاف الكثيرون من العناكب. ويزداد الخوف كلما ظهر العنكبوت بشكل مفاجئ في البيت. وكشفت نتائج دراسة حديثة طريقة فعالة لتجنب العنكبوت في البيت. وبذات الوقت فوائد هذه الحشرة لمن يقدر على ذلك صبرا. تعرف عليها في هذا المقال.

زيارة البابا فرنسيس الى ايرلندا 25.08.2018

في اول زيارة لرأس الكنيسة الكاثلويكية إلى إيرلندا منذ أربعين عاما استهل البابا فرانسيس زيارة إلى دبلن بالإعراب عن خجله وأسفه لفشل السلطات الكنسية في التصدي لفضيحة الاعتداءات الجنسية التي تعاني منها الكنيسة الكاثوليكية في إيرلندا.

Ausländische Berufsabschlüsse schneller anerkannt

ألمانيا: ازدياد معادلة الشهادات الأجنبية والصدارة للسوريين 28.08.2018

بينت إحصاءات حكومية عن زيادة كبيرة في معادلة قبول المؤهلات المهنية التي تم الحصول عليها في الخارج. وتمكن المعادلة لصاحبها من مزاولة عمله في هذه المهنة داخل ألمانيا. الحصة الأكبر من الشهادات المقدمة كانت من سوريا.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  