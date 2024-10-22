دوري الأبطال: ذكريات وشكوك تسيطران على قمة برشلونة وبايرن

تتجه الأنظار إلى ملعب لويس كومبانيس الأولمبي حيث يسعى برشلونة الإسباني إلى استعادة اعتباره من بايرن ميونخ الألماني الذي خرج منتصرا من المباريات الست الأخيرة بين الفريقين.

في أبرز مواجهات الأربعاء (23 تشرين الأول/أكتوبر 2024) ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بحلتها الجديدة، يلتقي بايرن ميونخ وبرشلونة.

استعد بايرن ميونخ لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز عريض بنتيجة 4/صفر على شتوتغارت وصيف الموسم الماضي في الدوري الألماني بفضل ثلاثية من النجم الإنجليزي هاري كين، يوم السبت الماضي. ووضع بايرن بهذا الفوز حدا لسلسلة ثلاث مباريات بلا فوز، تضمنت الخسارة أمام أستون فيلا الإنجليزي في الجولة الماضية من دوري أبطال أوروبا.

وقال فينسنت كومباني مدرب بايرن "فزنا وبإمكاننا الاحتفال قليلا قبل مواجهة برشلونة، وسنعمل دائما على التفاصيل لمواصلة تحسين أدائنا".

ويدخل الفريقان العملاقان المواجهة وهما في ظروف مشابهة تماما، إذ يتصدر كل منهما دوري بلاده مع خسارة مباراة والفوز بالثانية في الجولتين الأوليين من المسابقة القارية الأم التي بدأها برشلونة بالخسارة في موناكو 1-2 قبل الفوز الكاسح على يونغ بويز السويسري 5-0، فيما فاز بايرن على دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة كاسحة 9-2 قبل أن يسقط على أرض أستون فيلا الإنكليزي 0-1.

وترتدي المسابقة القارية أهمية مضاعفة لبايرن إذ يقام النهائي على ملعبه "أليانتس أرينا" وبالتالي سيقاتل بشراسة من أجل محاولة الوصول إلى النهائي الثاني عشر في تاريخه المتوج بستة ألقاب، آخرها عام 2020.

غياب بافلوفيتش وشكوك حول موسيالا

لكن تحيط مخاوف بفريق ميونخ قبل مباراة برشلونة يوم الأربعاء ولقاء مدربه السابق هانزي فليك. سيغيب عن صفوف بايرن لاعب الوسط ألكسندر بافلوفيتش بسبب إصابة بكسر في الترقوة خلال مباراة شتوتغارت، ستبعده عن الملاعب لأسابيع وفقا لما ذكره النادي في بيان رسمي. وعلق كومباني قائلا "إنها خسارة كبيرة، لأن بافلوفيتش من أفضل لاعبينا في الوقت الحالي، وللأسف سنضطر للعب بدونه.

كما أن هناك شكوك تحيط بجاهزية جمال موسيالا للحاق بمواجهة برشلونة بسبب إصابة في الفخذ أبعدته عن مباراة شتوتغارت، وقبلها مباراتي منتخب ألمانيا أمام هولندا والبوسنة والهرسك في دوري أمم أوروبا.

وقال ماكس إيبرل عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ لشؤون الرياضة "نحتاج الفريق بأكمله، ولدينا قوام قادر على تعويض الغيابات".

لم الشمل مع فليك

حفر فليك اسمه في تاريخ بايرن بفوزه بستة ألقاب في موسم واحد، لكنه غادر النادي في أجواء مضطربة. فاز فليك وبايرن بكل شيء في موسم 2019 / 2020، وتضمنت إنجازاته التتويج بلقب الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وتضمن مشوار الفوز بدوري أبطال أوروبا انتصارا كاسحا 8 / 2 على برشلونة الذي يدربه فليك حاليا. وتوترت الأمور بين فليك وبايرن ميونخ في الموسم التالي 2020 / 2021 ودخل في خلافات عديدة مع حسن صالح حميديتش المدير الرياضي بشأن سياسة النادي في سوق الانتقالات.

وبعد الإقصاء الصادم من كأس ألمانيا أمام هولشتاين كيل في الدور الثاني والخروج من دوري أبطال أوروبا في دور الثمانية، صرح فليك في مقابلة مع قناة سكاي التليفزيونية بأنه طلب من النادي فسخ عقده، الذي ينتهى في يونيو/حزيران 2023، لينتقل إلى تدريب منتخب ألمانيا.

عمليتا جمع شمل في مباراة واحدة

وسيلتقي بايرن أيضا مع مهاجمه السابق روبرت ليفاندوفسكي، الذي أصبح خلال فترة وجوده مع البافاري اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد في الدوري بإحرازه 41 هدفا في موسم 2020 / 2021، وكذلك ثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري الألماني.

وقال توماس مولر نجم خط وسط بايرن ميونخ "ليفاندوفسكي كان أكثر مهاجم لعبت بجواره لأطول فترة، وكان بيننا تواصل دائم خاص في الملعب، ولكن لا داع للقلق لعدم وجود هذه الثنائية يوم الأربعاء، وأتمنى ألا يسجل في مرمانا".

وأضاف هاري كين "ليفاندوفسكي مهاجم رائع، وبصفتي رأس حربة صريح، أريد اللعب ضد أفضل اللاعبين، ستكون مباراة رائعة".

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باقي المباريات

ويخوض ليفربول الذي يتصدر الدوري الإنكليزي بقيادة مدربه الجديد الهولندي أرنه سلوت، اختبارا صعبا في ألمانيا ضد لايبزيغ الذي يتقاسم بدوره صدارة الدوري المحلي مع بايرن ميونيخ. ومنذ خسارته الوحيدة هذا الموسم أمام نوتنغهام فوريست 0-1 على أرضه في 14 أيلول/سبتمبر ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الممتاز، خرج ليفربول منتصرا من جميع مبارياته السبع، بينها فوزان في دوري الأبطال على ميلان (3-1) وبولونيا (2-0) الإيطاليين وآخرها في الدوري الممتاز على تشلسي (2-1)، وبالتالي سيسعى جاهدا إلى مواصلة هذه السلسلة على حساب لايبزيغ قبل أن يحل الأحد ضيفا على أرسنال وصيف البطل في المرحلة التاسعة من "برميرليغ".

ويمني "الحمر" النفس بتكرار سيناريو المواجهة التي جمعتهم بلايبزيغ خلال ثمن نهائي موسم 2020-2021 حين فازوا ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة 2-0. وخلافا لمشواره في الدوري الألماني، لم يظهر لايبزيغ بالشكل المطلوب في المسابقة القارية، بخسارته مباراتيه الأوليين أمام أتلتيكو مدريد الإسباني (2-1) ويوفنتوس الإيطالي (2-3).

ومن جهته، يخوض مانشستر سيتي الإنكليزي اختبارا في المتناول تماما على أرضه ضد سبارتا براغ التشيكي، باحثا عن نقطته السابعة بعدما تعادل افتتاحا على أرضه مع إنتر الإيطالي (0-0) قبل الفوز خارج الديار على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 4-0.

ويحل باير ليفركوزن بطل ألمانيا ضيفا على بريست الفرنسي الذي حقق بداية أكثر من رائعة لمغامرته الأولى على الإطلاق في مسابقة الكبار بفوزه على شتورم غراتس (2-1) وريد بول سالزبورغ النمسويين (4-0). وسيكون من الصعب جدا على الفريق الفرنسي مواصلة هذه البداية الرائعة، لاسيما أنه يواجه بطل ألمانيا الذي فاز بمباراتيه الأوليين أيضا على فينورد الهولندي (4-0) وميلان الإيطالي (1-0).

وفي المباريات الأخرى، يحل إنتر ضيفا على يونغ بويز باحثا عن نقطته السابعة، فيما يسعى أتلتيكو مدريد إلى تعويض سقوطه المذل في الجولة الثانية أمام بنفيكا البرتغالي 0-4 حين يستضيف ليل الفرنسي.

ويلعب أتالانتا الإيطالي مع ضيفه سلتيك الاسكتلندي ساعيا إلى فوزه الثاني تواليا والنقطة السابعة، بنفيكا مع فينورد، وريد بول سالزبورغ مع دينامو زغرب الكرواتي.

خ.س/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)