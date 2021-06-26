 ″دلتا″..مخاوف من موجة جديدة ومباريات اليورو في قفص الاتهام | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.07.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

"دلتا"..مخاوف من موجة جديدة ومباريات اليورو في قفص الاتهام

بينما حذر وزير الصحة الألماني ينس شبان من تفشي سلالة دلتا في ألمانيا "قريباً"، حمّلت الصحة العالمية بطولة "يورو 2020" مسؤولية ارتفاع الإصابات مجددا في أوروبا. وروسيا تشكو من تدهور الوضع الوبائي.

الجماهير الألمانية في بطولة يورو2020

الصحة العالمية تحمل الزحام في بطولة يورو2020 مسؤولية انتشار سلالة دلتا لفيروس كورونا في أوروبا

حذر وزير الصحة الألماني ينس شبان اليوم الخميس (الأول من تموز/يوليو 2021)، من أن السلالة المتحورة "دلتا" لفيروس كورونا ستصبح قريباً "سائدة" في ألمانيا أيضاً، مشيراً إلى ضرورة إبقاء عدد الإصابات عند أدنى مستوى ممكن.

مختارات

وقال الوزير في مؤتمر صحفي في برلين إن "الأمر يتعلق بما إذا كانت (المتحورة) دلتا لديها فرصة (للانتشار)"، داعياً المواطنين إلى تلقي التطعيم ضد الفيروس بشكل كامل، ومشيراً إلى توفر الاختبارات الجماعية للكشف عن الإصابات.
ويقدر معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في ألمانيا أن تكون السلالة المتحورة دلتا "مسؤولة عن نصف الإصابات (الأسبوعية) الجديدة على الأقل"، بحسب تقرير للمعهد صادر أمس الأربعاء. وأضاف التقرير أن سلالة دلتا كانت مسؤولة عن حوالي 37 بالمائة من الإصابات في الأسبوع الثالث من حزيران/يونيو (أي ما بين 14 و20 حزيران/يونيو)، بينما كانت مسؤولة عن 17المائة فقط من الإصابات الجديدة في الأسبوع الذي سبقه.
وأوضح المعهد أن عُشر الإصابات الجديدة في الشهر الماضي كانت لحالات قادمة من خارج البلاد، وخصوصاً من دول مثل أفغانستان وروسيا وإيطاليا. وأضافت ألمانيا الأسبوع الماضي البرتغال وروسيا إلى لائحتها للبلدان التي تنتشر فيها نسخ متحورة من فيروس كورونا، وهو الأمر الذي يمنع عملياً دخول أشخاص من هذين البلدين.

انتقادات للاتحاد الأوروبي لكرة القدم
من جهته انتقد وزير الداخلية الألماني المسؤول أيضا عن حقيبة الرياضة والشباب، هورست زيهوفر الزحام في ملاعب كرة القدم خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو2020)، مؤكداً أن موقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "غير مسؤول على الإطلاق". وكان يويفا قد علّق على انتقاد مشابه وجه إليه من قبل منظمة الصحة العالمية، بالتأكيد على أن القرار يرجع إلى السلطات المحلية في كل دولة لتحديد عدد الحضور من داخل الملاعب.

وقال زيهوفر اليوم الخميس في مؤتمر صحفي ببرلين: "نعلم جميعاً أن تجنب الاحتكاك واتخاذ تدابير معينة للنظافة ضرورية للتغلب على العدوى يوماً ما"، وأضاف: "ولكن عندما ترى صور أشخاص قريبين جداً من بعضهم البعض ويحتفلون بالفوز بالاحتضان، فمن الواضح أن هذا يعزز انتقال العدوى".

مشاهدة الفيديو 02:20

كورونا .. سلالة دلتا تواصل الانتشار

الصحة العالمية تنتقد بشدة

من جانبها قالت منظمة الصحة العالمية إن التجمعات والزحام في ملاعب كرة القدم خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، وكذلك في حانات المدن التي تستضيف البطولة هي السبب الرئيسي وراء الزيادة الحالية في الإصابات بمرض كوفيد-19 بأوروبا. وذكرت المنظمة أن تراجع الإصابات الجديدة في أنحاء القارة والذي استمر عشرة أسابيع انتهى، مشيرة إلى أن بدء موجة جديدة من الجائحة سيكون حتمياً في حال تخلى مشجعو كرة القدم وغيرهم عن الحذر.

وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة في الأسبوع الماضي زاد عشرة بالمئة بسبب اختلاط المشجعين في المدن التي تستضيف البطولة وبسبب السفر وتخفيف القيود الاجتماعية. وقالت كاثرين سمولوود كبيرة مسؤولي الطوارئ بالمنظمة للصحفيين: "يتعين أن ندقق كثيراً خارج الملاعب نفسها". وأضافت: "يتعين أن ندرس كيفية ذهاب الناس إلى هناك، هل يسافرون في مواكب حافلات مزدحمة وكبيرة؟ وعندما يغادرون الملاعب هل يتوجهون إلى حانات مزدحمة لمشاهدة المباريات؟". وتابعت: "هذه الوقائع الصغيرة المستمرة هي التي تؤدي إلى انتشار الفيروس".

وتأتي زيادة الإصابات الجديدة وسط مخاوف من احتمال بدء موجة رابعة من الجائحة في أوروبا الخريف القادم، ما لم يتم تطعيم الناس. وقالت سمولوود: "القلق من حدوث زيادة في الخريف لا يزال قائماً، لكن ما نشهده الآن يعني أنها قد تحدث قبل ذلك".

مشاهدة الفيديو 02:02

سلالة دلتا المتحورة من كورونا تهدد بريطانيا

دلتا تنتشر في روسيا
أما روسيا، فقد سجلت اليوم الخميس 672 وفاة جرّاء الفيروس في الساعات الـ24 الأخيرة، وفق ما أعلنته الحكومة، في حصيلة قياسية للوفيات لثالث يوم على التوالي. وتواجه البلاد تفشياً واسعاً للوباء نجم عن انتشار متحورة "دلتا" الشديدة العدوى في إطار وضع يتدهور جرّاء بطء حملة التطعيم، فيما حضّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء السكان على تلقي اللقاحات.

 وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إن المتحوّرة "دلتا" التي تم رصدها أول مرة في الهند، مسؤولة عن 90 في المئة من الحالات المسجّلة في العاصمة الروسية.

وفي مسعى للحد من تفشي الفيروس، أمر رئيس البلدية الأعمال التجارية في موسكو بإجبار 30 في المئة من الموظفين غير الملقّحين على العمل من منازلهم، وطلب من المطاعم عدم السماح بدخول غير الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات أو أصيبوا بالفيروس خلال الشهور الستة الأخيرة.

وحتى الخميس، تلقى 17,4 مليوناً من سكان روسيا البالغ عددهم حوالى 146 مليوناً (أي 12 في المئة) كامل جرعات اللقاحات، وفق موقع "غوغوف" الذي يجمع بيانات كوفيد من مختلف المناطق. وتسجّل روسيا التي أعلنت 135 ألفا و886 حالة وفاة جرّاء الفيروس حتى الآن، وهي أعلى حصيلة رسمية على مستوى أوروبا.

م.ع.ح/و.ب (أ ف ب ، رويترز)

  • Tunesien Covid-19-Station in einem Krankenhaus in Tunis

    تونس ـ وضع وبائي متدهور يفاقمه ظهور سلالة "دلتا"

    ارتفاع مقلق في أعداد الإصابات

    تشهد تونس ارتفاعا مقلقا في عدد الإصابات بفايروس كورونا. ففي الأسبوع الماضي فقط، تم الإبلاغ يوميا عن 3500 ـ 4000 إصابة جديدة، بما في ذلك رئيس الوزراء التونسي هشام مشيشي الذي تم تأكيد إصابته. وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 5251 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء (29 يونيو/ حزيران) و106 وفيات ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى نحو 15 ألفا.

  • Tunesien | Coronavirus Infektionen steigen rasant

    تونس ـ وضع وبائي متدهور يفاقمه ظهور سلالة "دلتا"

    حظر التجول والإغلاق

    مددت الحكومة التونسية مؤخرا ساعات حظر التجول ليلا في مسعى لوقف الانتشار السريع لفيروس كورونا من الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا وقد فرض حظر التجول ليلا في جميع أنحاء البلاد - منذ أكتوبر 2020. وفرضت الحكومة إغلاقات على المدن والولايات التي سجلت نسبة إصابات كبيرة كما هو الحال هنا في مدينة منوبة في الشمال الشرقي. كما شهدت ولايات باجة وسليانة (شمال غرب) وزغوان (شمال) والقيروان.

  • Tunesien | Coronavirus Infektionen steigen rasant

    تونس ـ وضع وبائي متدهور يفاقمه ظهور سلالة "دلتا"

    القيروان مغلقة

    تقع القيروان على بعد حوالي 150 كيلومترا جنوب غرب العاصمة تونس العاصمة. ويوجد في المدينة التي يقطنها نحو 120 ألف نسمة حاليا واحد من أعلى معدلات الإصابة بأكثر من 400 إصابة لكل 000 100 نسمة. الساحة أمام المسجد عادة ما تكون مليئة بالناس والحركة. لكن القيروان مغلقة حاليا وتذكرنا بمدن الأشباح.

  • Tunesien | Coronavirus Infektionen steigen rasant

    تونس ـ وضع وبائي متدهور يفاقمه ظهور سلالة "دلتا"

    العيادات الخارجية

    ولا يزال عدد قليل فقط من الباعة المتجولين وبعض المحلات التجارية تستقبل الزبائن. فيما تقف سيارات الإسعاف على أهبة الاستعداد لنقل المصابين بالفايروس إلى مستشفيات القيروان التي أصبحت تواجه عبئا طبيا متزايدا مع ارتفاع أعداد الإصابات. وتم فتح عيادات خارجية لتسع الأعداد المتزايدة.

  • Tunesien | Coronavirus Infektionen steigen rasant

    تونس ـ وضع وبائي متدهور يفاقمه ظهور سلالة "دلتا"

    إنشاء مناطق عزل خاصة

    ومع ارتفاع معدل الإصابات، تحاول المستشفيات التونسية توفير أجنحة خاصة أو أماكن معزولة لاستقبال مرضى كورونا وذلك منعا لانتشار العدوى بين المرضى. وحذر أطباء في مستشفيات داخلية من أن وضع النظام الصحي مهدد بالانهيار بسبب النقص الشديد في أسرة الإنعاش والأكسجين.

  • Tunesien | Coronavirus Infektionen steigen rasant

    تونس ـ وضع وبائي متدهور يفاقمه ظهور سلالة "دلتا"

    نقص في أعداد العاملين في الرعاية الصحية

    وأصيب بعض الأطباء وبعض أطقم التمريض بالفايروس، ما أدى إلى نقص في أعداد العاملين في الرعاية الصحية. وتعاني المستشفيات من ضغط شديد ونسبة إشغال تجاوزت طاقة الاستيعاب القصوى في معظم الولايات، وفق بيانات وزارة الصحة.

  • Tunesien | Coronavirus Infektionen steigen rasant

    تونس ـ وضع وبائي متدهور يفاقمه ظهور سلالة "دلتا"

    ارتفاع عدد الوفيات

    وفاقت نسبة الضغط على الأسرّة التي توفر الأكسجين 73 % وعلى أسرّة الإنعاش 89 % في المستشفيات الحكومية في كامل البلاد، وبلغ معدل الوفيات اليومي خلال الأسبوع الفائت 83 وفاة، حسب وزارة الصحة. وقامت السلطات الصحية بتوزيع المرضى بين المستشفيات المكتظة في بعض المناطق وأقامت مستشفيات ميدانية. معدل الوفيات اليومي الناتج عن الفايروس بلغ من 8ـ 10 يوميا.

  • Tunesien | Coronavirus Infektionen steigen rasant

    تونس ـ وضع وبائي متدهور يفاقمه ظهور سلالة "دلتا"

    متحور "دلتا"

    تم حتى الآن رصد 18 حالة إصابة بمتحور دلتا في تونس، وهو ما أثار القلق في الأوساط الصحية. سبع من هذه الإصابات موجودة في القيروان، منهم أطفال، فيما تتوزع الإصابات الأخرى بالمتحور، شديد العدوى، عل كامل التراب التونسي.

  • Tunesien | Coronavirus Infektionen steigen rasant

    تونس ـ وضع وبائي متدهور يفاقمه ظهور سلالة "دلتا"

    حملة التطعيم البطيئة

    تواجه الحكومة انتقادات واسعة النطاق لبطء وتيرة حملة التطعيم وامتلاء وحدات الرعاية الفائقة بالمستشفيات عن آخرها، فمن بين حوالي 11.5 مليون نسمة في البلاد، لم يتم تطعيم سوى أقل بقليل من 1.8 مليون شخص حتى الآن، وحصل 500,000 منهم على حماية كاملة من التطعيم، وفقا لوزارة الصحة التونسية. (ديانا الهودلي/ علاء جمعة)


مواضيع ذات صلة

Bildergalerie über die Varianten des neuen Coronavirus

سلالة "دلتا" حول العالم.. إغلاقات وإعادة فرض لارتداء الكمامة 26.06.2021

تجبر سلالة "دلتا" من فيروس كورونا العديد من الدول على إعادة فرض القيود التي كانت قد خففتها بعد انخفاض أعداد الإصابات. ففي أستراليا تم فرض إغلاق كامل في سيدني وفي إسرائيل أعيد فرض ارتداء الكمامات.

Fußball EM Euro 2021 | Fans in der Corona-Pandemie | Italien Block

ألمانيا تطالب بخفض عدد الحضور في مباريات اليورو 29.06.2021

بسبب انتشار سلالة "دلتا" المثيرة للقلق، وقبيل ساعات من صافرة انطلاق مباراة المانشافت أمام "الأسود الثلاثة"، ألمانيا تطالب بخفض عدد الحضور في ملعب ويمبلي الشهير حيث ستقام أيضا مباراتا نصف النهائي ونهائي يورو 2020.

Bildergalerie über die Varianten des neuen Coronavirus

كورونا.. سلالة دلتا تشغل أوروبا وتحذيرات من وصولها إلى ألمانيا 19.06.2021

تشغل النسخة المتحورة من كوفيد-19 "دلتا" أوروبا، وتهدد بعودة انتشار الجائحة مشددا، وحذر رئيس حكومة بافاريا من أن انتشار السلالة في ألمانيا مسألة وقت، فيما عبرت ميركل عن انزعاجها من تخفيف القيود على جماهير كرة القدم.