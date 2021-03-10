 ألمانيا تطالب بخفض عدد الحضور في مباريات اليورو | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.06.2021

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ألمانيا تطالب بخفض عدد الحضور في مباريات اليورو

بسبب انتشار سلالة "دلتا" المثيرة للقلق، وقبيل ساعات من صافرة انطلاق مباراة المانشافت أمام "الأسود الثلاثة"، ألمانيا تطالب بخفض عدد الحضور في ملعب ويمبلي الشهير حيث ستقام أيضا مباراتا نصف النهائي ونهائي يورو 2020.

مشجعو المنتخب الإيطالي على مدرجات ملعب ويبلي الشهير، قبيل تأهل آزوري إلى ربع نهائي يورو 2020 على حساب النمسا.

مشجعو المنتخب الإيطالي على مدرجات ملعب ويبلي الشهير، قبيل تأهل "آزوري" إلى ربع نهائي يورو 2020 على حساب النمسا.

طلبت ألمانيا على لسان وزير الداخلية والرياضة من الحكومة البريطانية والاتحاد الاوروبي لكرة القدم (يويفا)، بتقليص عدد الحضور الجماهيري في ملعب ويمبلي في لندن، وذلك في المباريات المتبقية من كأس أوروبا في ظل تفشي متحورة "دلتا" الأكثر عدوى.

وقال هورست زيهوفر الذي يشغل المنصبين في حديث مع صحيفة "أوغسبورغر ألغيماينه" في عددها الصادر الثلاثاء (29 يونيو/ حزيران 2021)، "إنني أرى أنه من غير المسؤول أن يتجمع عشرات الآلاف من الأشخاص في أماكن ضيقة في بلدان مصنّفة خطرة بسبب متحوّرة دلتا، شديدة العدوى".

ويأتي هذا الطلب قبل ساعات من المباراة المرتقبة بين ألمانيا وانكلترا في ويمبلي ضمن منافسات الدور ثمن النهائي، والتي ستقام أمام قرابة 45 ألف متفرج، اي ما يعادل نصف السعة الاستيعابية للملعب الشهير. ومن المتوقع ان يرتفع هذا العدد الى 60 الفا في مباراتي نصف النهائي والنهائي التي يستضيفها الملعب ذاته. في الوقت

نفسه تشهد بريطانيا ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا بسبب متحورة "دلتا"التي ظهرت اولاً في الهند.

في المقابل، اكتفى ملعب "أليانس أرينا" بميونيخ الألمانية باستقبال زهاء 14 ألف مشجع، ما يعادل سعة استيعابية من 20 في المئة. واعتبر زيهوفر أن قاعدة الـ20 في المئة يجب ان تكون "المعيار" في جميع المباريات.

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بتوقيت برلين - طفرة كورونا الحديثة: ما مدى خطورة سلالة دلتا؟

يذكر أن ألمانيا صنّفت المملكة المتحدة من بين البلدان المتأثرة بالمتحورات، مما يقلل من إمكانية السفر بين البلدين ويحتم على الألمان أو المقيمين في ألمانيا العائدين من بريطانيا الالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يومًا، بما في ذلك أولئك المحصّنين والذين تمّ تطعيمهم.

 وأعربت المستشارة أنغيلا ميركل أكثر من مرة عن قلقها من المخاطر التي تشكلها البطولة القارية من ناحية انتشار متحورة "دلتا" وتأسفت لعدم وجود تنسيق على المستوى الأوروبي بشأن القيود التي سيتم فرضها على المسافرين القادمين من الدول المعرضة للخطر.

وتُعتبر متحوّرة "دلتا" مسؤولة عن قرابة نصف الاصابات الجديدة في ألمانيا، وفقًا لتقارير إعلامية قريبة من لوتار فيلر رئيس معهد روبرت كوخ للرقابة الصحية.

ومع ذلك، انخفضت حالات الإصابة الجديدة بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة. ويوم الثلاثاء، كشف المعهد عن 404 حالة في غضون 24 ساعة، بينما تلقى 54 في المئة من الألمان البالغين جرعة واحدة على الأقل من اللقاح و 36 في المئة باتت لديهم مناعة كاملة.

و.ب/ع.ش (د ب أ)

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  • ملعب كوبنهاغن

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    ملعب كوبنهاغن

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    تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!

    "يوهان-كرويف آرينا"

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  • الملعب الوطني ببوخارست

    تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!

    "الملعب الوطني" ببوخارست

    أُنشأ هذا الملعب في عام 2008 على ركام "الملعب الوطني" القديم الذي بني في عام 1953. يتسع لنحو 55 ألف متفرج. يحتضن ثلاث مباريات من دور المجموعات وواحدة من دور الثمن، لكن ولسوء الحظ لم يتأهل المنتخب الروماني لنهائيات اليورو.

  • استاد أوليمبيكو

    تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!

    "استاد أوليمبيكو"

    عادة ما تغيب المباريات الكبيرة عن هذا الملعب لأن ناديا المدينة، إف. سي. إشبيلية وريال بيتيس، يتوفران على ملعبين خاصين بهما. ولهذا هي فرصة تاريخية لـ"استاد أوليمبيكو" لاحتضان بطولة من هذا الحجم. وقد كان مقررا إقامة المباريات الأربعة (3 مباريات من دور المجموعات وواحدة من دور الثمن) على ملعب بيلباو بإقليم الباسك، لكن الوضع الوبائي دفع المنظمين إلى تغيير قرارهم لصالح ملعب إشبيلية.

  • ملعب بودابست

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    ملعب بودابست

    سمي هذا الملعب على اسم أشهر اللاعبين الذين أنجبتهم المجر. ويتعلق الأمر بنجم ريال مدريد السابق فيرينتس بوشكاش. ومع انتشار وباء كورونا بات هذا الملعب ملاذا بالنسبة لمنظمي دوري أبطال أوروبا، حيث فتح أبوابه في الدقائق الأخيرة لإقامة مبارايات تعذرت إقامتها في الأماكن المبرمجة لها كمباراة مونشنغلادبخ ولايبزيغ الألمانيين ضمن منافسات دور المجموعات للمسابقة الأوروبية.

  • هامبند بارك - غلاسكو

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    "هامبند بارك - غلاسكو"

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