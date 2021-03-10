ألمانيا تطالب بخفض عدد الحضور في مباريات اليورو

طلبت ألمانيا على لسان وزير الداخلية والرياضة من الحكومة البريطانية والاتحاد الاوروبي لكرة القدم (يويفا)، بتقليص عدد الحضور الجماهيري في ملعب ويمبلي في لندن، وذلك في المباريات المتبقية من كأس أوروبا في ظل تفشي متحورة "دلتا" الأكثر عدوى.

وقال هورست زيهوفر الذي يشغل المنصبين في حديث مع صحيفة "أوغسبورغر ألغيماينه" في عددها الصادر الثلاثاء (29 يونيو/ حزيران 2021)، "إنني أرى أنه من غير المسؤول أن يتجمع عشرات الآلاف من الأشخاص في أماكن ضيقة في بلدان مصنّفة خطرة بسبب متحوّرة دلتا، شديدة العدوى".

ويأتي هذا الطلب قبل ساعات من المباراة المرتقبة بين ألمانيا وانكلترا في ويمبلي ضمن منافسات الدور ثمن النهائي، والتي ستقام أمام قرابة 45 ألف متفرج، اي ما يعادل نصف السعة الاستيعابية للملعب الشهير. ومن المتوقع ان يرتفع هذا العدد الى 60 الفا في مباراتي نصف النهائي والنهائي التي يستضيفها الملعب ذاته. في الوقت

نفسه تشهد بريطانيا ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا بسبب متحورة "دلتا"التي ظهرت اولاً في الهند.

في المقابل، اكتفى ملعب "أليانس أرينا" بميونيخ الألمانية باستقبال زهاء 14 ألف مشجع، ما يعادل سعة استيعابية من 20 في المئة. واعتبر زيهوفر أن قاعدة الـ20 في المئة يجب ان تكون "المعيار" في جميع المباريات.

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يذكر أن ألمانيا صنّفت المملكة المتحدة من بين البلدان المتأثرة بالمتحورات، مما يقلل من إمكانية السفر بين البلدين ويحتم على الألمان أو المقيمين في ألمانيا العائدين من بريطانيا الالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يومًا، بما في ذلك أولئك المحصّنين والذين تمّ تطعيمهم.

وأعربت المستشارة أنغيلا ميركل أكثر من مرة عن قلقها من المخاطر التي تشكلها البطولة القارية من ناحية انتشار متحورة "دلتا" وتأسفت لعدم وجود تنسيق على المستوى الأوروبي بشأن القيود التي سيتم فرضها على المسافرين القادمين من الدول المعرضة للخطر.

وتُعتبر متحوّرة "دلتا" مسؤولة عن قرابة نصف الاصابات الجديدة في ألمانيا، وفقًا لتقارير إعلامية قريبة من لوتار فيلر رئيس معهد روبرت كوخ للرقابة الصحية.

ومع ذلك، انخفضت حالات الإصابة الجديدة بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة. ويوم الثلاثاء، كشف المعهد عن 404 حالة في غضون 24 ساعة، بينما تلقى 54 في المئة من الألمان البالغين جرعة واحدة على الأقل من اللقاح و 36 في المئة باتت لديهم مناعة كاملة.

و.ب/ع.ش (د ب أ)