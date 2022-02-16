دع الأرق وغط في نوم عميق!.. 10 نصائح لكي تغفو بسرعة

كشفت دراسة لشركة التأمين الصحي الألماني (DAK) أن 10 بالمئة من الألمان يعانون من اضطرابات في النوم؛ إما في صعوبة الغفو أو الاستيقاظ لمرات عديدة في الليل والأرق، حسب ما جاء في الموقع الإلكتروني لمجلة Fit for Fun الألمانية، المختصة بشؤون اللياقة البدنية.
فيما يلي نصائح تساعدك على الغفو بسرعة وتخلصك من التقلب في السرير لساعات وأنت مستيقظ:
استرخي: يمكنك النوم بسرعة إذا مارست اليوغا أو التأمل قبل النوم، لأن ذلك يقلل التوتر ويجعلك تستلقي مسترخياً على وسادتك.
انتبه لغذائك: تأكد من أن وجبتك المسائية منخفضة الكربوهيدرات وغنية بالدهون، لأن ذلك يجعلك تغفو بسرعة وتنام بعمق. واترك بضع ساعات بين وجبة المساء وموعد ذهابك للفراش.
تجنب الكافيين في المساء: تناول القهوة والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة يمنعك من النوم بسرعة. تأكد من التوقف عن تناول الكافيين قبل موعد النوم بست ساعات.
تجنب القيلولة الطويلة بعد الظهر: تساعد القيلولة بعد الغداء على منح الجسم راحة وطاقة، بيد أنها لا ينبغي أن تكون لساعة أو أكثر.
مارس الرياضة: النشاط البدني يزيد من مستويات السيروتونين ويقلل من هرمون الإجهاد، الكورتيزول. من الأفضل ممارسة الرياضة في الصباح حتى تتمكن من النوم بشكل أسرع في المساء.
ادعم جسمك بالميلاتونين: ينظم هرمون النوم هذا نومك، لكن الجسم لا ينتجه بنفسه. ومن هنا ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالتريبتوفان مثل دقيق الشوفان، واللبن قليل الدسم، والفراولة، والدجاج. يمكنك كذلك شراء بخاخ الميلاتونين من الصيدلية.
أغلق هاتفك الذكي وجهازك اللوحي وكمبيوترك: الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر لها تأثير سلبي على النوم. لذا فإن إيقاف تشغيلها قبل النوم بعدة ساعات وعدم وضعها بالقرب من سريرك أو حتى في غرفة نومك سيساعدك على النوم بسرعة.
حافظ على مواعيد ثابتة للذهاب للفراش: عود نفسك على النوم والاستيقاظ في ساعات معينة. يعتاد الجسد على الإيقاع بعد فترة ويتعب تلقائياً عندما يحين وقت النوم. كما أنه سيسهل عليك النوم بسرعة. تأكد من أن تريح جسمك وذهنك قبل النوم بنصف ساعة. يمكن أن يساعد الاستماع إلى الموسيقى الهادئة أو القراءة في ذلك.
غيّر بيئة نومك: تفقد غرفة نومك للعثور على ما قد يمنعك من النوم بسرعة. يمكن أن تكون هذه ساعة منبه أو رائحة مزعجة من نبات أو ضوء ما. الغرفة المظلمة تساعدك على أن تغفو أسرع. قد تحتاج أيضاً إلى تغيير وضعية نومك (على الظهر أو أحد الجانبين).
احتفظ بمفكرة نوم: إذا لم تساعدك النصائح السابقة على النوم بشكل أسرع وأفضل، اكتب أفكارك وأنت تغفو في مفكرة النوم؛ قبل الذهاب إلى الفراش، اكتب الأشياء الإيجابية التي مررت بها خلال النهار. إذا لم يفلح ذلك أيضاً، فاتصل بطبيب مختص بالنوم.
خ.س/ع.ج.م
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
اختيار الأغطية والملابس المناسبة للنوم
يفضل استخدام ملابس للنوم تتيح إمكانية تنفس الجلد، مثل الملابس القطنية الخفيفة، والتي تمتص العرق بصورة جيدة. وتجنب الملابس الضيقة. وحتى النوم دون ملابس هو بديل جيد للهروب من الحر. استخدم أيضا مفارش رقيقة حتى لا تخزن الكثير من الحرارة في السرير. ويمكن الاستغناء عن الأغطية بالكامل، أو استخدام غطاء رقيق لتغطية الجسم.
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
غلق الشبابيك وإسدال الستائر
إغلاق النوافذ من الصباح وحتى المساء، وكذلك إسدال الستائر، وهذا يساعد على عدم دخول أشعة الشمس وكذلك منع دخول الهواء الساخن، وبالتالي منع تراكم الحرارة في المنزل، كما نقل موقع "تيليكوم" الألماني.
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
استخدام المرواح ومكيفات الهواء
استخدام المراوح وأجهزة التكييف جيد بطبيعة الحال ويهيئ لنوم مريح وعميق. بعد غياب الشمس ومع هبوط درجات الحرارة قليلا، يمكن فتح الشبابيك من جديد وقت المساء وقبل النوم لدخول هواء منعش. وينصح بغلق أبواب غرف النوم حتى لا يكون هنالك تيارات هواء في الغرفة قد تسبب الزكام. وحتى المراوح يُنصح بإطفائها أثناء النوم ليلا.
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
عدم شرب الماء بصورة كبيرة قبل النوم
أثناء ساعات النهار يفضل شرب الماء والسوائل بصورة كبيرة لكي تعدل درجة حرارة الجسم. أما قبل النوم فلا يُنصح بشرب الماء كثيرا، وذلك لتجنب الذهاب إلى دورات المياه بصورة مستمرة أثناء وقت النوم. بينما يُنصح بعدم شرب القهوة قبل النوم. ومن أجل تحقيق توازن الجسم بعد فقدانه للسوائل أثناء التعرق، يُنصح بوضع جرعة من خل التفاح مع رشة من الملح في كوب كبير من الماء وشربه.
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
وجبات خفيفة للعشاء
تجنب تناول وجبات كبيرة ودهنية في وقت العشاء ويفضل أن تكون وجبة العشاء قبل أربع ساعات على الأقل من وقت النوم، كما ذكرت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ الألمانية".
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
الاغتسال بالماء قبل النوم
أما "السلاح السري" المضاد لحر الصيف فهو بلا شك الاغتسال بالماء قبل النوم. ونقل موقع "تيليكوم" الألماني عن أطباء ألمان نصائحهم بتجنب الاغتسال بالماء البارد فقط، إذ قد تنقبض الأوعية الدموية في الجسم ولا يمكنها نقل الدم والحرارة إلى جميع أنحاء الجسم. ونصح الأطباء بتغيير حرارة الماء عند الاغتسال، والبدء مثلا بماء بارد ومن ثم الاغتسال بماء دافئ، كما نقل موقع "تيليكوم" الألماني.
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
الاسترخاء قبل النوم
إذا لم يتمكن الشخص من النوم مباشرة فيُنصح بمثل هذه الحالة بالنهوض والانشغال بشيء ما، كالقراءة أو سماع الموسيقى التي تبعث على الاسترخاء قبل العودة إلى السرير. ويمكن أيضا شرب شاي الأعشاب المهدئة، مثل أعشاب الترنجان (مليسة) أو أعشاب الخزامى (اللاوندة) أو الناردين التي تساعد على النوم.
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
"في الحركة بركة"
المشي والحركة في الهواء الطلق بعد العمل وفي المساء هو أفضل طريقة للتمهيد لنوم هانئ. ومن يحب ممارسة الرياضة فعليه أن ينهي ممارستها قبل ساعتين من وقت النوم. وفي الأيام الحارة، يفضل أن تمارس الرياضة في أوقات الصباح الباكرة، كما ذكرت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ" الألمانية.
الكاتب: زمن البدري