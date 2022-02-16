دع الأرق وغط في نوم عميق!.. 10 نصائح لكي تغفو بسرعة

كشفت دراسة لشركة التأمين الصحي الألماني (DAK) أن 10 بالمئة من الألمان يعانون من اضطرابات في النوم؛ إما في صعوبة الغفو أو الاستيقاظ لمرات عديدة في الليل والأرق، حسب ما جاء في الموقع الإلكتروني لمجلة Fit for Fun الألمانية، المختصة بشؤون اللياقة البدنية.

فيما يلي نصائح تساعدك على الغفو بسرعة وتخلصك من التقلب في السرير لساعات وأنت مستيقظ:

استرخي: يمكنك النوم بسرعة إذا مارست اليوغا أو التأمل قبل النوم، لأن ذلك يقلل التوتر ويجعلك تستلقي مسترخياً على وسادتك.

انتبه لغذائك: تأكد من أن وجبتك المسائية منخفضة الكربوهيدرات وغنية بالدهون، لأن ذلك يجعلك تغفو بسرعة وتنام بعمق. واترك بضع ساعات بين وجبة المساء وموعد ذهابك للفراش.

تجنب الكافيين في المساء: تناول القهوة والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة يمنعك من النوم بسرعة. تأكد من التوقف عن تناول الكافيين قبل موعد النوم بست ساعات.

تجنب القيلولة الطويلة بعد الظهر: تساعد القيلولة بعد الغداء على منح الجسم راحة وطاقة، بيد أنها لا ينبغي أن تكون لساعة أو أكثر.

مارس الرياضة: النشاط البدني يزيد من مستويات السيروتونين ويقلل من هرمون الإجهاد، الكورتيزول. من الأفضل ممارسة الرياضة في الصباح حتى تتمكن من النوم بشكل أسرع في المساء.

مشاهدة الفيديو 04:25 النوم بتناول الميلاتونين

ادعم جسمك بالميلاتونين: ينظم هرمون النوم هذا نومك، لكن الجسم لا ينتجه بنفسه. ومن هنا ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالتريبتوفان مثل دقيق الشوفان، واللبن قليل الدسم، والفراولة، والدجاج. يمكنك كذلك شراء بخاخ الميلاتونين من الصيدلية.

أغلق هاتفك الذكي وجهازك اللوحي وكمبيوترك: الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر لها تأثير سلبي على النوم. لذا فإن إيقاف تشغيلها قبل النوم بعدة ساعات وعدم وضعها بالقرب من سريرك أو حتى في غرفة نومك سيساعدك على النوم بسرعة.

حافظ على مواعيد ثابتة للذهاب للفراش: عود نفسك على النوم والاستيقاظ في ساعات معينة. يعتاد الجسد على الإيقاع بعد فترة ويتعب تلقائياً عندما يحين وقت النوم. كما أنه سيسهل عليك النوم بسرعة. تأكد من أن تريح جسمك وذهنك قبل النوم بنصف ساعة. يمكن أن يساعد الاستماع إلى الموسيقى الهادئة أو القراءة في ذلك.

غيّر بيئة نومك: تفقد غرفة نومك للعثور على ما قد يمنعك من النوم بسرعة. يمكن أن تكون هذه ساعة منبه أو رائحة مزعجة من نبات أو ضوء ما. الغرفة المظلمة تساعدك على أن تغفو أسرع. قد تحتاج أيضاً إلى تغيير وضعية نومك (على الظهر أو أحد الجانبين).

احتفظ بمفكرة نوم: إذا لم تساعدك النصائح السابقة على النوم بشكل أسرع وأفضل، اكتب أفكارك وأنت تغفو في مفكرة النوم؛ قبل الذهاب إلى الفراش، اكتب الأشياء الإيجابية التي مررت بها خلال النهار. إذا لم يفلح ذلك أيضاً، فاتصل بطبيب مختص بالنوم.

خ.س/ع.ج.م