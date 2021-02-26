 دراسة حديثة تحدد أطعمة تساعد في مقاومة كورونا.. ما هي؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 14.03.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

دراسة حديثة تحدد أطعمة تساعد في مقاومة كورونا.. ما هي؟

أظهرت دراسة حديثة أن بعض الأطعمة قد تساعد في التخفيف من مسار عدوى فيروس كورونا داخل جسم الإنسان. فما هي هذه الأطعمة؟ وكيف تساعد الجسم على مقاومة الفيروس؟

Schokolade

الشكولاته تحظى بشعبية لدى الصغار والكبار، فكيف تحارب كورونا؟

تناول الشوكولاتة ضد كورونا! لا شك أن سماع هذه الجملة، قد يسعد كل عشاق هذا النوع من الأغذية الذي يحظى بشعبية واسعة لدى الصغار والكبار. لكن هذا بالفعل ما توصلت له دراسة حديثة أجرتها جامعة ولاية كارولينا الشمالية وهي أن بعض الأطعمة لها تأثير إيجابي ضد الإصابة بفيروس كورونا.

مختارات

من المعروف أن الأنزيم البروتيني، هو المسؤول عن انتشار الفيروس التاجي داخل جسم الإنسان. وتتكاثر الخلايا الفيروسية من خلال هذا الإنزيم ومن أجل منع انتشار العدوى، يجب إيقاف هذا الإنزيم.

وبناءً على هذا الافتراض، أجرى العلماء العديد من عمليات المحاكاة الحاسوبية والاختبارات المعملية. والنتيجة التي توصلوا إليها ونشرت نتائجها على موقع msn في نسخته الألمانية أنه يمكن لبعض المركبات الكيميائية النباتية الطبيعية الموجودة في بعض الأطعمة الحد من نشاط هذا الإنزيم.

ويمكن تشبيه هذا الإنزيم البروتي بـ "الجيب". إذا امتلأ هذا "الجيب"  بمركبات كيميائية معينة، فإنه يضعف وبالتالي يفقد وظيفته. هذا يعني أن الخلايا الفيروسية  لن تجد ما يساعدها على التكاثر.

ووفقًا لفريق البحث، فإن الأطعمة ذات التأثير المضاد للأكسدة هي الأنسب لهذا التأثير. كما أنه من المعروف أن مضادات الأكسدة تحمي خلايانا من الأمراض. لذلك، لم يتفاجأ العلماء بهذه النتيجة. ومن الأطعمة التي لها تأثير إيجابي على الحد من فيروس كورونا تأتي على رأس القائمة: الشوكولاتةالداكنة، العنب الداكن وكذلك الشاي الأخضر.

نظراً لأن الدراسة أجريت داخل معمل أبحاث فقط، فلا يمكن تحديد ما إذا كان نفس التأثير يحدث أيضاً بداخل جسم الإنسان. لهذا يعمل الباحثون على مزيد من الدراسات الإضافية.

إ.م/ أ.ح

  • default

    السكر الخفي في أغذية صحية

    الكاتشب محبوب لدى الكثيرين وخاصة الأطفال، لكن زجاجة الكاتشب الصغيرة، تحتوي على حوالي 130 غراماً من السكر أي ما يعادل 43 مكعباً. فمن يريد تقليل السكر في أكله والاستمتاع بطعم الطماطم، فعليه اللجوء لصلصة منزلية!

  • default

    السكر الخفي في أغذية صحية

    النقانق أو السجق من الوجبات السريعة المحبوبة، لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أنها تحتوي إلى جانب اللحوم والبهارات والدهون على كمية كبيرة من السكر، لإعطائها طعماً مميزاً، وحفظها بمواد طبيعية.

  • default

    السكر الخفي في أغذية صحية

    من المعروف عن لبن الزبادي أنه صحي للغاية، يحتوي الكالسيوم والبروتين، وهو بالتالي رائع بين الوجبات وخاصة للأطفال. لكن الزبادي المحلى بالفاكهة عادة ما يحتوي على سكر قد يزيد عن السكر الموجود في قطعة من الشيكولاته! فعلبة الزبادي الصغيرة قد تحتوي على 29 غراماً من السكر. لذا يفضل تحلية الزبادي بفاكهة طبيعية.

  • default

    السكر الخفي في أغذية صحية

    لا يخلو طبق في المطاعم من نوع من أنواع الصلصة، سواء الحمراء أو البنية أو البيضاء، لكن معظم أنواع الصلصات، فهي تحتوي على كمية كبيرة من السكر.

  • default

    السكر الخفي في أغذية صحية

    عرف الخبز كامل القمح لسنوات طويلة كبديل صحي للخبز الأبيض، ولا يتوقع أحد أن يجد به سكر، لكن خبير التغذية مارك هيمان يحذر من كميات السكر الخفية به، ويقول إن تناول شريحتين من الخبز يعادل أحياناً إضافة معلقتي سكر على الطعام، ورغم أن الحبوب الكاملة صحية أكثر، إلا أن محتوى السكر بها لا يختلف عن الخبز الأبيض.

  • default

    السكر الخفي في أغذية صحية

    للكرنب الأحمر فوائد كثيرة، لكنه قد يحتوي أيضاً على كمية كبيرة من السكر، خاصة الكرنب المخلل المعلب. فسبعمائة غرام من الكرنب المخلل قد تحتوي على 77 غراماً من السكر، أي ما يعادل 25 مكعباً. من يريد الاستفادة بما به من فيتامينات عليه طهوه بنفسه.

  • default

    السكر الخفي في أغذية صحية

    ما أحلى وأصح الإفطار برقائق الذرة – الكورن فليكس مع اللبن الطازج، أليس كذلك؟ قد يكون الأمر مختلفاً، فمائة غرام من الكورن فليكس الموجود في الأسواق عادة ما تحتوي على 37 غراما من السكر، أي ما يعادل 12 مكعباً تقريباً.

  • default

    السكر الخفي في أغذية صحية

    الموسلي بالفواكه الجافة كبديل؟

    ابتكر الموسلي في بداية القرن الماضي ليعطي قيمة غذائية عالية، وهو مكون عامة من الشوفان والمكسرات والفاكهة، وهي مكونات صحية بالطبع. لكن عبوات الموسلي الجاهزة تحتوي على كميات ضخمة من السكر، لذلك فمن الأفضل إعداده في المنزل.

  • default

    السكر الخفي في أغذية صحية

    تتجه كثير من شركات الأغذية للدعاية لمنتجاتها الخالية من الدسم كأغذية صحية وتساعد في التخسيس، لكن من يمعن النظر في المحتويات، سيجد أن كميات السكر في هذه الأغذية يزيد عن المعتاد! فالسكر يعطي لهذه المنتجات طعماً شهياً، لكنه يجعلها غير صحية.

  • default

    السكر الخفي في أغذية صحية

    التفاح غني بالفيتامينات ويقي من كثير من الأمراض، لكن كوبا من عصير التفاح يحتوي على ثماني مكعبات سكر، فمن الأفضل أكل التفاح بدلاً من اللجوء للعصير!

  • default

    السكر الخفي في أغذية صحية

    تشير كثير من الشركات إلى أن عصائرها "خالية من السكر" أو "بدون سكر مضاف"، لكن هذا لا يعني عدم احتوائها على السكر، فسكر الفاكهة الطبيعية له نفس الأثر على الجسم، وبالتالي لا تعد هذه العصائر صحية!

  • default

    السكر الخفي في أغذية صحية

    يحتوي العسل على كثير من الانزيمات المفيدة، لكنه يحتوي أيضاً على السكر، فخمسمائة غرام من العسل تخفي بداخلها 133 مكعباً من السكر.


مواضيع ذات صلة

USA Corona-Pandemie | San Francisco

ما الذي نعرفه عن "سلالة كاليفورنيا" من فيروس كورونا؟ 26.02.2021

ظهرت سلالة أخرى لفيروس كورونا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، يخشى العلماء من أن تكون أخطر من السلالات الأخرى. بماذا تتميز هذه السلالة عن سابقاتها؟ وهل هي أكثر فتكاً بالإنسان؟

Coronavirus- COVID-19 - Mikrografie

كورونا.. هذه النباتات تساعد في الوقاية وتخفيف الأعراض! 04.12.2020

لا علاج لمرض كوفيد-19 في الأفق المنظور، ولا لقاح تم البدء بإعطائه حتى الآن. بيد أن دراسة لباحثين في جامعة أمريكية توصلت إلى أن بعض مستخلصات النباتات تساعد في الوقاية من العدوى وتخفف التأثيرات والأعراض. فما هي؟

إعلان