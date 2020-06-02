دراسة تربط بين التهاب دواعم الأسنان والإصابة بالسرطان

توصلت دراسة حديثة صادرة عن جامعة هارفارد الأمريكية إلى أن التهاب دواعم الأسنان لا يؤدي فقط إلى تساقط الأسنان فيما بعد، بل قد يتسبب أيضاً في الإصابة بسرطان المعدة أو سرطان المريء.

وبحسب موقع ويب إم دي (WebMD) الأمريكي، يحدث التهاب دواعم الأسنان بسبب ترسب نوع من البكتيريا في الفم، والتي تتسبب في حدوث التهابات وتكون ترسبات جيرية إذا تم إهمال علاجها. ومع محاولة الجهاز المناعي مواجهة هذه الالتهابات، تبدأ الأسنان في التفكك حتى تسقط تماماً. لكن ما علاقة ذلك بسرطان المعدة والمريء؟

علاقة طردية بين التهاب الدواعم والإصابة بالسرطان

قام فريق من العلماء بجامعة هارفارد بدراسة بيانات 98 ألف امرأة و49 ألف رجل من المشاركين في دراسات طويلة المدى (تتراوح مدتها بين 22 و28 عاماً) لبيان العلاقة بين التهابات اللثة ودواعم الأسنان وبين الإصابة بالسرطان، بحسب ما نشر موقع (scinexx) الألماني.

وتوصل العلماء إلى أنه بالفعل توجد علاقة بين التهاب دواعم الأسنان وبين الإصابة بسرطان المعدة والمريء بشكل خاص، حيث وجدوا أن الأشخاص الذين أصيبوا بأحد هذين النوعين من السرطان خلال هذه السنوات التي خضعوا فيها للدراسة، كانت لديهم أيضاً التهابات شديدة في اللثة لم يتم علاجها.

وبحسب موقع (scinexx) لاحظ العلماء أنه في المرحلة الأخيرة من التهاب دواعم الأسنان، وهي مرحلة سقوط الأسنان، ارتفع خطر الإصابة بسرطان المريء ليصل إلى 59 بالمئة وسرطان المعدة ليصل إلى 68 بالمئة مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من التهاب دواعم الأسنان.

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هذه ليست الدراسة الأولى التي تربط بين التهاب دواعم الأسنان والإصابة بالسرطان. ففي 2018 اكتشف باحثون بجامعة هيلسينكي في فينلندا أن الالتهاب المزمن في الفم يسمح للبكتيريا المتسببة في هذا الالتهاب بالانتشار بسهولة في الجسم حتى تصل للأمعاء لتزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس، بحسب ما جاء على موقع فارماتسوتيشه تسايتونغ.

ما الأسباب؟

يعتقد العلماء أن السبب يرجع إلى البكتيريا نفسها المتسببة في التهاب دواعم الأسنان أو إلى التغيرات التي تحدثها هذه البكتيريا في الخلايا. إذ سبق أن وجدها العلماء في أورام سرطانية في المعدة والمريء، بحسب ما نقل موقع (scinexx).

وكانت دراسة أخرى صادرة عن جامعة هارفارد في 2016 ربطت أيضاً بين التهاب دواعم الأسنان وبين الإصابة بسرطان البنكرياس. وبحسب صفحة الجامعة فإن النظرية التي طورها الفريق البحثي هي أن الأورام السرطانية تتكون بسبب حدوث التهاب ما في الجسم، وقد يكون الالتهاب الذي تسببه هذه البكتيريا في الفم هي التي تحفز تكون الخلايا السرطانية.

س.ح/ أ.ح