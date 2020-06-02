 دراسة تربط بين التهاب دواعم الأسنان والإصابة بالسرطان | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 24.07.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

دراسة تربط بين التهاب دواعم الأسنان والإصابة بالسرطان

الكثيرون لا يحبون الذهاب لطبيب الأسنان، لكن دراسة أمريكية حديثة ربطت بين التهاب دواعم الاسنان وبين خطر الإصابة بالسرطان قد يجعل البعض يعيد التفكير.

Symbolbild Zahnarzt (picture-alliance/dpa/C. Klose)

توصلت دراسة حديثة صادرة عن جامعة هارفارد الأمريكية إلى أن التهاب دواعم الأسنان لا يؤدي فقط إلى تساقط الأسنان فيما بعد، بل قد يتسبب أيضاً في الإصابة بسرطان المعدة أو سرطان المريء.

وبحسب موقع ويب إم دي (WebMD) الأمريكي، يحدث التهاب دواعم الأسنان بسبب ترسب نوع من البكتيريا في الفم، والتي تتسبب في حدوث التهابات وتكون ترسبات جيرية إذا تم إهمال علاجها. ومع محاولة الجهاز المناعي مواجهة هذه الالتهابات، تبدأ الأسنان في التفكك حتى تسقط تماماً. لكن ما علاقة ذلك بسرطان المعدة والمريء؟

علاقة طردية بين التهاب الدواعم والإصابة بالسرطان

مختارات

قام فريق من العلماء بجامعة هارفارد بدراسة بيانات 98 ألف امرأة و49 ألف رجل من المشاركين في دراسات طويلة المدى (تتراوح مدتها بين 22 و28 عاماً) لبيان العلاقة بين التهابات اللثة ودواعم الأسنان وبين الإصابة بالسرطان، بحسب ما نشر موقع (scinexx) الألماني.

وتوصل العلماء إلى أنه بالفعل توجد علاقة بين التهاب دواعم الأسنان وبين الإصابة بسرطان المعدة والمريء بشكل خاص، حيث وجدوا أن الأشخاص الذين أصيبوا بأحد هذين النوعين من السرطان خلال هذه السنوات التي خضعوا فيها للدراسة، كانت لديهم أيضاً التهابات شديدة في اللثة لم يتم علاجها.

وبحسب موقع (scinexx) لاحظ العلماء أنه في المرحلة الأخيرة من التهاب دواعم الأسنان، وهي مرحلة سقوط الأسنان، ارتفع خطر الإصابة بسرطان المريء ليصل إلى 59 بالمئة وسرطان المعدة ليصل إلى 68 بالمئة مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من التهاب دواعم الأسنان.

مشاهدة الفيديو 06:37

التهاب دواعم الأسنان - الوقاية والعلاج

هذه ليست الدراسة الأولى التي تربط بين التهاب دواعم الأسنان والإصابة بالسرطان. ففي 2018 اكتشف باحثون بجامعة هيلسينكي في فينلندا أن الالتهاب المزمن في الفم يسمح للبكتيريا المتسببة في هذا الالتهاب بالانتشار بسهولة في الجسم حتى تصل للأمعاء لتزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس، بحسب ما جاء على موقع فارماتسوتيشه تسايتونغ.

ما الأسباب؟

يعتقد العلماء أن السبب يرجع إلى البكتيريا نفسها المتسببة في التهاب دواعم الأسنان أو إلى التغيرات التي تحدثها هذه البكتيريا في الخلايا. إذ سبق أن وجدها العلماء في أورام سرطانية في المعدة والمريء، بحسب ما نقل موقع (scinexx).

وكانت دراسة أخرى صادرة عن جامعة هارفارد في 2016 ربطت أيضاً بين التهاب دواعم الأسنان وبين الإصابة بسرطان البنكرياس. وبحسب صفحة الجامعة فإن النظرية التي طورها الفريق البحثي هي أن الأورام السرطانية تتكون بسبب حدوث التهاب ما في الجسم، وقد يكون الالتهاب الذي تسببه هذه البكتيريا في الفم هي التي تحفز تكون الخلايا السرطانية.

س.ح/ أ.ح

 

  • badezimmer Zähneputzen

    أشهر 8 معلومات خاطئة عن تنظيف الأسنان!

    من أشهر الأخطاء الخاصة بتنظيف الأسنان وفقا لموقع "غيزوندهايت" الألماني، الاعتقاد بأن تسوس الأسنان له أسباب وراثية. وبالرغم من أن الجينات تتحكم في سمك الأسنان وشكلها إلا أن التسوس لا علاقة له بالوراثة.

  • Glas Tee mit Zimt

    أشهر 8 معلومات خاطئة عن تنظيف الأسنان!

    بالرغم من أن بعض أنواع الشاي الأسود تتسبب في تغير لون الأسنان، إلا أن الشاي لا يضر بمينا الأسنان بل بالعكس فبعض الأنواع تحتوي على الفلوريد الذي يقويها.

  • 24.6.2013 DW fit gesund kaugummi

    أشهر 8 معلومات خاطئة عن تنظيف الأسنان!

    مضغ العلكة لا يغني بأي حال من الأحوال عن تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون. ورغم أنها تفيد في تحفيز إنتاج اللعاب إلا أن ذلك لا الاستغناء عن التنظيف اليومي للأسنان بالفرشاة. وينصح الخبراء بأنواع العلكة الخالية من السكر.

  • Gesundheit Ernährung Frau ißt Apfel

    أشهر 8 معلومات خاطئة عن تنظيف الأسنان!

    أثبت العلماء خطأ مقولة أن "التفاح يمنع التسوس". ورغم أن التفاح يساعد على إزالة الطبقة الصفراء المتراكمة على الأسنان، إلا أن هذا لا يغني عن تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون.

  • Baby hilft Papa beim Zähneputzen

    أشهر 8 معلومات خاطئة عن تنظيف الأسنان!

    تنظيف الأسنان لا يحتاج لحكها بقوة بالفرشاة إذ أن هذا يتلف الطبقة الواقية للأسنان كما يمكن أن يتسبب في التهاب اللثة إذ وصلت الفرشاة إليها.

  • Erster ausgefallener Zahn einer Fünfjährigen

    أشهر 8 معلومات خاطئة عن تنظيف الأسنان!

    يعتقد البعض أن التسوس لا يعد مشكلة كبيرة إذا أصاب الأسنان اللبنية لأنها ستتغير في كل الأحوال، وهو اعتقاد خاطئ لأن تسوس الأسنان اللبنية قد يصل إلى جذور السن ويؤثر على الأسنان الجديدة.

  • Zahnpflege mit Interdentalbürste

    أشهر 8 معلومات خاطئة عن تنظيف الأسنان!

    تنظيف الأسنان بعد الأكل مهم، لكن ليس فور الانتهاء من الطعام لاسيما الفواكه التي تحتوي على أحماض تؤثر على رطوبة فلوريد الأسنان وبالتالي فإن التنظيف في هذا الوقت يمكن أن يضر بالفلوريد.

  • Frau und Zahnbürste

    أشهر 8 معلومات خاطئة عن تنظيف الأسنان!

    دقيقة واحدة لا تكفي لتنظيف الأسنان، فالتنظيف المثالي يجب أن يستمر لمدة ثلاث دقائق على الأقل لمرتين في اليوم. إعداد: ابتسام فوزي


 

مواضيع ذات صلة

USA Philip Morris denkt über Ende der konventionellen Zigarette nach

احترس! باحثون يكتشفون مضار جديدة للسجائر الإلكترونية 02.06.2020

رغم أنه ينظر إليها على أنها أقل ضررا من السجائر العادية، تنطوي السجائر الإلكترونية على مخاطر عديدة. دراسة حديثة تكشف أن السجائر الإلكترونية تحدث تغيرا في البكتيريا النافعة بالفم وهو أمر له تداعيات خطيرة. فكيف يحصل ذلك؟

Start der Studie Corona-Monitoring lokal

علماء ألمان: الخلايا المناعية مؤشر للكشف عن مسار كورونا 11.06.2020

في دراسة أجريت على أربعين مريضا، توصل علماء ألمان إلى أن نوعين من الخلايا المناعية يمكنها التنبؤ بمسار فيروس كورونا في الجسم. وبذلك يؤكد هؤلاء العلماء نتائج دراسة صينية أخرى أجريت في وقت سابق.

Quarkproduktion Käse Frischkäse Milchprodukte

هل للزبادي قدرة على مكافحة السرطان؟ 04.07.2019

هل للزبادي قدرة على مكافحة السرطان، دراسة حديثة فحصت هذا التأثير وحاولت معرفة الرابط بين تناول اللبن الزبادي وبين مكافحة الأورام السرطانية وخاصة القولون والمستقيم. الدراسة بينت وجود رابط، فماذا كانت النتيجة؟

إعلان