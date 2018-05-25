 الأسنان تتنبأ بالمخاطر الصحية التي تنتظر صاحبها | عالم المنوعات | DW | 23.02.2019

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منوعات

الأسنان تتنبأ بالمخاطر الصحية التي تنتظر صاحبها

خبراء يتوصلون إلى أن الأسنان قد تساعد ربما في التنبؤ ببعض المخاطر الصحية، التي يمكن أن تصيب صاحبها. وتعطيه بالتالي الفرصة لتجنب تلك المخاطر. ولكن كيف؟ هذا ما كشفه باحثون أمريكيون.

Symbolbild Mädchen Grimasse (luna/Fotolia.com)

صورة رمزية.

هل يتم دائما تنظيف الأسنان بطريقة ماهرة؟ هذا السؤال يمكن لطبيب الأسنان أن يجيب عنه بمجرد إلقاء نظرة على فم مريضه. بيد أن طبيب الأسنان بمقدوره أيضاً معرفة الحالة الاجتماعية لمريضه، إذ كلما كان وضع الأسنان في حالة سيئة، كلما كان الوضع الاجتماعي للمريض في المتوسط منخفضاً.

لكن المثير هو توصل خبراء في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أنه انطلاقاً من حالة أسنان الطفل يمكن معرفة ما إذا كان سيرتفع مستقبلاً خطر إصابته بمرض عقلي. في حين تكشف حالة الأسنان لدى الكبار مدى خطر إصابتهم بمرض الزهايمر مستقبلاً.

وترى إيرين دان، المتخصصة في الأمراض النفسية في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الأسنان وبالخصوص الأسنان اللبنية من الضروري أن تحصل على المزيد من الاهتمام.

الإجهاد يظهر على طقم الأسنان

وفي الأسبوع الماضي، قدّم باحثون من الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم في اجتماع لهم بواشنطن إجابة عن الأمراض المستقبلية، التي يمكن للأسنان أن تكشف عنها. "في حال معاناة الطفل من الإجهاد في سنواته الأولى، فإنه يمكن رؤية ذلك على أسنانه"، كما يؤكد الباحثون.

مختارات

يحتوي معجون الأسنان على الفلورايد لدعم مينا الأسنان ومنع تسوسها. وهنالك معلومات متداولة تتحدث عن أضرار ابتلاع الفلورايد على الجسم خصوصاً عند الأطفال، فما صحتها؟ (29.05.2018)

يجد الأهل صعوبة كبيرة في تنظيف أسنان أطفالهم الصغار، تحت سن الثالثة خصوصا، مما يجعلها عرضة للإصابة بالتسوس. دراسة ألمانية توصلت إلى طريقة لإيقاف انتشار التسوس على الأسنان اللبنية. (11.05.2018)

ويقول توماس بويس، أخصائي علم النفس الصحي بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، إن الطبقات التي تشكل السن على غرار المينا تكون رقيقة وأقل كثافة، وأضاف: "هذا يجعل السن أكثر عرضة للتسوس"، ويمكن قياس هذه التغيرات من خلال فحص الأسنان اللبنية بتقنية التصوير المقطعي المحوسب.

ويوضح توماس بويس أن الإجهاد لا يعني فقط العمل الزائد في المدرسة، بل أيضا بعض المشاكل الأخرى، على غرار: طلاق الوالدين والضوضاء المستمرة أو الاستغلال الجسدي والنفسي.

وتابع نفس أخصائي علم النفس الصحي أن الشخص، الذي يعاني من كثرة الإجهاد، يفرز جسمه الكثير من هرمون الإجهاد الكورتيزول، الذي يمكن قياس تركيزه في الدم واللعاب، حسب نفس المتحدث.

الإجهاد يجعلك مريضاً

ولاحظ الخبراء في دراستهم، التي شملت 350 عائلة في منطقة خليج سان فرانسيسكو، أن الأطفال الذين يعانون من نقص الانتباه والسلوك الاجتماعي المضطرب، يكون المينا لديهم رقيقاً ولب السن صغيراً بالمقارنة مع بقية الأطفال.

وبحسب المتخصصة في الأمراض النفسية إيرين دان، فإن عدة أمراض عقلية هي في معظم الأحيان غير وراثية، بل يصاب بها الشخص عن طريق التجارب، التي عاشها وخاصة في سنواته الأولى. ويدخل الإجهاد أيضاً ضمن هذه التجارب. وأظهرت بعض الدراسات أن هؤلاء الأطفال يرتفع خطر إصابتهم لاحقا بإضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب أو اضطراب الأكل.

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صحتك بين يديك - طب الأسنان

تشكل الأسنان

وتتشكل الأسنان تدريجياً، إذ تبدأ مرحلة تكونها أثناء فترة نمو الجنين في بطن أمه، بيد أنها تنمو فقط بعد مرحلة الولادة وبطرق متفاوتة، وذلك بالاعتماد على مركز ووظيفة الأسنان. وتقول إيرين دان إن الأسنان تسجل بشكل دائم الإجهاد، الذي يحدث أثناء عملية نمو الأسنان، وتضيف في هذا الصدد: "لا تكشف لنا الأسنان فقط حدوث إجهاد ما، بل أيضاً متى وقع هذا الإجهاد".

تخزين المعادن الثقيلة

وكانت دراسة سابقة صادرة عن جامعة كاليفورنيا وأجريت على الجرذان قد خلصت إلى أن تواجد معادن ثقيلة مثل الرصاص أثناء عملية تشكل الأسنان، يؤدي إلى تخزين هذه المعادن في مينا السن. وأضافت أن نتيجة هذه الدراسة يمكن أن تنطبق أيضاً على البشر.

وفي نفس السياق، توصل باحثون من الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2017 إلى أن الأشخاص الذين يتعرضون قبل أو بعد فترة قصيرة من ولادتهم إلى نسبة عالية من الرصاص، يرتفع لاحقاً خطر إصابتهم بانفصام الشخصية. ويشير مارك فايسكوب، عالم البيولوجيا العصبية في جامعة هارفارد، إلى أن تركيز الرصاص العالي في الأسنان يمكن أن يزيد أيضاً من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

بريغيث أوستيراه/ر.م

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    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    الفشار/ البشار

    البعض قد يتعجب من الأطعمة التي يحذر منها أطباء الأسنان، فهي تبدو أطعمة عادية والبعض منها صحي. لكن في الحقيقة فهي تمثل خطراً كبيراً على الأسنان واللثة. الفشار، بالرغم من أنه صحي، إلا أنه أحياناً يتسبب في التهابات في اللثة نتيجة دخوله بين الأسنان، بالإضافة إلى أنه قد يسبب كسراً في الأسنان إذا تم تناوله نيئاً.

  • Fit und gesund Frühstück (Colourbox/A. Gravante)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    الفاكهة المجففة

    على الرغم من أنها تعتبر مصدراً جيداً للألياف، إلا أنها تمثل كارثة حقيقية للأسنان. ليس السكر الذي تحتويه هوا السبب، وإنما كونها تلصق بالأسنان ويصعب إزالتها إلا بغسل الأسنان لفترة طوية. لذلك ينصح الأطباء بعدم تناولها إلا طازجة.

  • default

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    القهوة المثلجة

    تناول القهوة المثلجة عدة مرات في اليوم يؤدي إلى تسوس الأسنان. السكريات التي تحتويها القهوة تعمل على منع اللعاب من ممارسة وظيفته كحام للأسنان. ومع مرور الوقت والإسراف في تناول القهوة المثلجة، تفشل الغدد اللعابية في محاربة البكتيريا التي تهاجم الأسنان.

  • Gesunde Nahrung Nüsse (picture alliance / Bildagentur-online/Elisseeva)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    المكسرات

    يتسبب الإسراف في تناول المكسرات إلى إصابة الأسنان بالالتهاب الشديد، حيث تظل متبقية داخل الأسنان. لذا ينصح الأطباء بضرورة غسل الأسنان بالفرشاة بعد تناولها لمدة لا تقل عن دقيقتين

  • Zitrone (Fotolia/Dino Osmic)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    الليمون الساخن

    لا تنساق وراء نصائح شرب الليمون الساخن صباحاً لفقد الوزن، فقد تكون بذلك تدمر أسنانك. فالليمون يحتوى على مواد حمضية قوية تؤدي إلى إزالة طبقة المينا الموجودة على الأسنان وإصابتها بالحساسية الشديدة.

  • Frauenhand mit Eiswürfeln (Colourbox)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    مكعبات ثلج

    إذا كنت من مدمني مضغ قطع الثلج، فعليك التوقف فوراً عن تلك العادة، لأن مضغ الثلج يسبب إجهاداً شديداً لمينا الأسنان. كما أنه قد يؤدي إلى كسر قطع من أسنانك.

  • Zwei Hände mit lackierten Fingernägeln halten mehrere Energy-Drinks (picture-alliance/dpa/R. Fellens)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    مشروبات الطاقة

    تحتوي تلك المشروبات على نسبة عالية من السكر والحمضيات، ويلجأ إليها العديد من الأشخاص ممن يريدون زيادة طاقتهم، مثل الطلبة الذين يريدون السهر طوال الليل للدراسة. لكن في الحقيقة، تغلف هذه المشروبات الأسنان بمادة تتسبب مع مرور الوقت بحدوث جيوب في اللثة وبين الأسنان بالإضافة إلى التسوس.

  • Rosinen beim Backen (AP)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    الزبيب مع الشوكولاتة

    قد يكون من الأشياء المفضلة للبعض، فهو يضاف إلى الكعك أو يمكن تناوله مع الشكولاته فقط. لكنه يؤدي إلى التسوس أيضاً. فالزبيب نفسه يحتوى على كمية سكر عالية فضلاً عن التصاقه بالأسنان. والشكولاته أيضاً تحتوى على نسبة كبيرة من السكر.

  • Bildergalerie Neue Persische Wörter (etiennevoss - Fotolia)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    رقائق البطاطس

    على الرغم من أن قرمشتها تشعر الكثير منا بالسعادة، إلا أن رقائق البطاطس مليئة بكميات كبيرة من النشا الذي يتحول إلى سكر يعلق بين الأسنان مسبباً التسوس.

  • Bildergalerie Zucker Hand greift Süsses (Colourbox)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    الحلوى

    تتسبب الحلوى في تسوس الأسنان لأنها تحتوى على نسبة عالية من السكر، فضلاً عن التصاقها بالأسنان عند مضغها. لذلك ينصح الأطباء باختيار أنواع ذات نسبة سكر منخفضة أو بدون. س.م/ ي.أ


مختارات

10 أطعمة تدمر أسنانك!

حذر أطباء الأسنان في موقعي "بريدج كريك دينتال" و"ريدرز دايجست" من تناول مجموعة من الأطعمة والمشروبات التي قد تؤدي إلى تدمير الأسنان وتسوسها. (31.01.2018)  

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