دراسة تربط بين الأطعمة المصنعة والإصابة بالسكري

تشير دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الأطعمة المصنعة أكثر عرضة للإصابة بالسكري حيث تحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من السكر والدهون والسعرات الحرارية الخالية من أي قيمة غذائية. نتائج الدراسة أكدت ارتباط استهلاك الكثير من الأطعمة المصنعة بزيادة خطر الإصابة بمجموعة واسعة من المشكلات الصحية كأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسمنة وبعض أنواع السرطان.

وتقدم الدراسة، والتي تم إجرائها بجامعة باريس 13 الفرنسية، أدلة جديدة تربط هذه الأطعمة بمرض السكري من النوع الثاني، وهو الشكل الأكثر شيوعا للمرض ويرتبط عادة بالوزن الزائد. وبين الأشخاص الذين شاركوا في الدراسة وتناولوا الكميات الأكبر من المأكولات المصنعة أصيب 166 من كل 100 ألف بالسكري مقارنة مع 116 من كل 100 ألف تناولوا كميات أقل من هذه الأطعمة.

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وطالب الباحثان الرئيسيان في الدراسة "برنار سرو" و"ماتيلد توفييه" إلى الحد من استهلاك الأطعمة المصنعة وفي المقابل تناول الأطعمة غير المصنعة أو الأغذية المعالجة بصورة بسيطة، فضلا عن اتباع نظام غذائي صحي منخفض الملح والسكر والدهون والسعرات الحرارية.

وذكر الباحثان أن الأشخاص الذين يتطلعون إلى تقليل خطر الإصابة بمرض السكري يجب أن يحدوا من تناولهم للحوم الحمراء والمصنعة والمشروبات الغازية والمشروبات السكرية الأخرى، وفي المقابل عليهم تناول الكثير من اللبن والخضراوات والحبوب الكاملة والمكسرات.

د.ب./ ط.أ (رويترز)