 دراسة: الكلاب وفيّة لكنها لا تميز بين وجوه البشر! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 10.10.2020

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منوعات

دراسة: الكلاب وفيّة لكنها لا تميز بين وجوه البشر!

نتيجة غريبة توصلت إليها دراسة حديثة حول استجابة أدمغة الكلاب للصور، لن تصدقها إن كنت تمتلك كلبا وفيا في المنزل، اعتاد على تمييزك بين العديد من البشر. فما جديد الدراسة؟

كلب أليف يضع نظارات شمسية

كلب أليف يضع نظارات شمسية

أظهرت نتائج دراسة جديدة حول نشاط الدماغ عند الكلاب، أن دماغها يستجيب بنفس الطريقة عندما ترى الجزء الخلفي أو الأمامي من رأس الإنسان. ليتضح أن دماغ الكلب يتلقى صورة الجزء الخلفي لرؤوس البشر بنفس الطريقة التي يتلقى بها صورة الوجه. أي أنه لا يستطيع تمييز الوجه البشري نهائيا.

مختارات

في حدث غير معتاد بالمملكة العربية السعودية، أصبح للكلاب مقهى يستقبلها ويتيح لعشاق وأصحاب هذه الحيوانات الأليفة فرصة لقضاء وقت ممتع مع حيواناتهم خارج المنزل وبعيدا عن ضوضاء الشارع.

بعد تدريب استمر أسبوعا لكلاب بالجيش الألماني، تمكنت الكلاب من اكتشاف بصورة سليمة ونتائج مذهلة المصابين بفيروس كورونا المستجد. نتيجة تحتاجها المطارات والملتقيات الرياضية وغيرها للحد من انتشار كورونا.

على الرغم من التعبيرات التي تقوم بها  الكلاب عند رؤية البشر أو أثناء مداعبتهم لها، فقد وجد الباحثون  أن الكلاب لا تمتلك القدرة على التمييز بين الوجوه البشرية، حسب ما صرح به الدكتور أتيلا أنديكس، المشارك في إعداد دراسة جديدة  صدرت عن جامعة  "أوتفوس لورانت" المجرية، لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

وشرح البروفيسور أنديكس أنه وزملاءه في مجلة علوم الأعصاب، قاموا بفحص أدمغة 20 نوعا مختلفا من الكلاب، وضمنها صنف اللابرادور. معتمدين في ذلك على صور 30 شخصًا و20 كلبا، على شكل مقاطع فيديو تظهر الجزء الأمامي أو الخلفي من رأس البشر والكلاب أيضا. ليجد فريق البحث أن مناطق معينة من دماغ الكلب أظهرت نشاطًا مختلفًا اعتمادًا على الأنواع المعروضة من الصور.

وكانت الاستجابة "أكبر عند الكلاب لمقاطع فيديو تظهر فيها كلاب أخرى، بينما لم يحدث أي فرق في دماغ الكلاب عند عرض وجه كلب أو إنسان مقارنة بالوجه الخلفي للرأس"، يوضح البروفيسور أنديكس لـ "الغارديان" البريطانية. بينما حدث العكس للدماغ البشري، إذ أظهر نشاطًا مختلفًا عند عرض الوجه أو الجزء الخلفي من الرأس، حيث "تولد الوجوه عمومًا تحفيزا أكبر، مما يُظهر استجابة أقوى للبشر" حسب نتائج الدراسة.

BdT I Trüffeljäger rechnet wegen Trockenheit mit kleinerer Ernte

كلاب أليفة مع أصحابها في الغابة

كما قال أنديكس، في تصريحاته لصحيفة "الغارديان"، إن التحليل الإضافي أظهر أن "دماغ الكلب كان يركز بشكل أساسي على ما إذا كان ينظر إلى كلب أو إنسان، في حين أن الدماغ البشري كان يركز بشكل أساسي على ما إذا كان يرى وجها"، حسب تعبيره.

وأوضح البروفيسور أن النتائج الجديدة تشير إلى أن "الكلاب لا تعتمد بشدة على الوجوه عندما يتعلق الأمر بالتواصل، لكن هذا لا يعني أنها تتجاهلها تمامًا". بدلاً من ذلك، أوضح المتحدث أن أدمغة الكلاب "ليست مصممة للتركيز بشكل خاص على الوجوه".

 وفي تناولها للموضوع، أبرزت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أن الأمر قد يكون مرتبطًا "بالحيوانات التي تأخذ العديد من إشارات الجسم في عين الاعتبار في عملية التعرف على الغير، فالكلاب تعتمد حاسة الشم والسمع غالبا من أجل ذلك".

وحول الموضوع، أوضحت البروفيسور صوفي سكوت، مديرة معهد علم الأعصاب الإدراكي في كلية لندن الجامعية، في تصريح لصحيفة "الغارديان" البريطانية، أنه "من المعروف أن الشبكات المختلفة في الدماغ البشري تعالج جوانب مختلفة من المعلومات في الوجوه. لكن الدراسة أوضحت أن أدمغة الكلاب تعمل بشكل مختلف، فهي تركز إن كان ما تراه إنسانا أو كلبا، دون تركيز على الوجه"، حسب تعبيرها. 

م.ب 

  • Treuer Hund (picture-alliance/dpa/J. Munoz)

    اليوم العالمي للكلاب: قصص نادرة جمعت الإنسان بصديقه الوفي

    12 عاما من الانتظار

    "كانيلو" كلب عاش في مدينة قادس الإسبانية في ثمانينات القرن الماضي. وكان هذا الكلب يرافق صاحبه المريض إلى المستشفى مرة واحدة كل أسبوع، حيث ينتظره خارجاً. وفي إحدى حصص العلاج، توفي صاحب الكلب ولم يخرج أبداً. وظل "كانيلو" ينتظر صاحبه 12 سنة كاملة أمام باب المستشفى على أمل عودته. فيما تكلف الجيران بإطعام هذا الحيوان، الذي ضرب مثالاً نادراً في الوفاء.

  • Hundestatue, Edinburgh, Schottland, Großbritannien, Europa (picture-alliance/imagebroker/M. Nitzschke)

    اليوم العالمي للكلاب: قصص نادرة جمعت الإنسان بصديقه الوفي

    رفيق في البيت والقبر

    عاش الكلب "بوبي" في مدينة ادنبره الاسكتلندية منتصف القرن التاسع عشر. وكان "بوبي" يقضي معظم الوقت مع صاحبه الذي كان شرطياً. وبعد وفاة صاحبه الشرطي ظل "بوبي" ملازما لقبر صاحبه لمدة تصل إلى 14 سنة إلى أن مات. وهناك الآن تمثال صغير لهذا الكلب الوفي.

  • Hund Capitan am Grab seines Herrchens (picture-alliance/dpa/J. Garff)

    اليوم العالمي للكلاب: قصص نادرة جمعت الإنسان بصديقه الوفي

    5 سنوات أمام قبر صاحبه

    لا تختلف كثيراً قصة الكلب "كولي" عن "بوبي"، فبعدما توفي صاحبه قرر "كولي" البقاء أمام قبر صاحبه المتوفى في الأرجنتين وعدم التحرك من هناك، وذلك رغم عدة محاولات من طرف عائلة الميت. وبقي "بوبي" على هذا الحال لأكثر من خمس سنوات كاملة.

  • Hunde in Berlin - Hundegrab (picture-alliance/W. Steinberg)

    اليوم العالمي للكلاب: قصص نادرة جمعت الإنسان بصديقه الوفي

    الكلب "فيدو"

    في قرية إيطالية، عاش الكلب "فيدو" برفقة صاحبه لويجي، الذي كان يعمل في النجارة. وكان "فيدو" يرافق صاحبه يومياً إلى محطة القطارات، من أجل الذهاب إلى عمله وينتظر في نفس الآن قدومه من العمل في نفس المحطة. وفي سنة 1943، توفي لويجي وظل الكلب "فيدو" ينتظر لسنوات قدوم صاحبه إلى أن مات هو أيضاً.

  • Deutscher Schäferhund (picture-alliance/imageBroker/E. Bömsch)

    اليوم العالمي للكلاب: قصص نادرة جمعت الإنسان بصديقه الوفي

    "غاوتشو"

    تعتبر قصة الكلب "غاوتشو" من بين قصص قوة العلاقة بين الإنسان والحيوان. فقد كان "غاوتشو" يعيش مع صاحبه في الأورغواي في ستينيات القرن الماضي. وفي يوم من الأيام، مرض صاحب الكلب وتم نقله إلى المستشفى الذي يبعد عن منزله بـ 50 كيلومتراً. ولم يتعود "غاوتشو" على فراق صاحبه ليقرر البحث عنه، حيث وجده بالفعل. وبعد وفاة صاحبه، بقي "غاوتشو" إلى جانب قبره 30 يوماً كاملة. إعداد: ر.م/إ.ف

    الكاتب: مهدوي رضوان


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