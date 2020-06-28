 دراسة ألمانية: الكلاب تستطيع اكتشاف الإصابة بكورونا | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 23.07.2020

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صحة

دراسة ألمانية: الكلاب تستطيع اكتشاف الإصابة بكورونا

بعد تدريب استمر أسبوعا لكلاب بالجيش الألماني، تمكنت الكلاب من اكتشاف بصورة سليمة ونتائج مذهلة المصابين بفيروس كورونا المستجد. نتيجة تحتاجها المطارات والملتقيات الرياضية وغيرها للحد من انتشار كورونا.

كلاب مدربة في مطار كولونيا الألماني لاكتشاف تهريب المخدرات

الكلاب تمكنت بعد تدريب استمر أسبوعا من الكشف بصورة سليمة تماما عبر تشمم اللعاب والنفس عن 94 % من المصابين في تجارب شملت 1012 شخصا.

الكلاب المدربة يمكنها أن تكتشف الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، بصورة موثقة ومؤكدة، حسبما أثبتت دراسة علمية في ألمانيا.

وقالت مؤسسة المعهد العالي للطب البيطري في هانوفر بغرب ألمانيا، اليوم الخميس (23 يوليو/ تموز 2020): "يجب تدريب هذه الكلاب لمدة أسبوع لتتمكن من التفريق بين المصابين بمرض سارس-كوف 2، وغير المصابين به".

مختارات

في خطوة للحد من انتشار فيروس كوفيد 19، أعلنت ولاية بافاريا الألمانية عن إتاحة اختبارات الكشف عن الفيروس أمام جميع سكانها وفي أسرع وقت ممكن. في الموضوع التالي نتعرف على خلفيات القرار وكيف قوبل في ألمانيا؟

وأضافت المؤسسة: "يمكن استخدام هذه الطريقة كخطوة تكميلية في فحص العدوى بالأماكن العامة مثل المطارات والملتقيات الرياضية، والتفتيش على الحدود، والتجمعات الكبرى للحد من انتشار الفيروس بصورة أكبر".

واختبر فريق البحث بقيادة هولغر أندرياس فولك، من المعهد العالي للطب البيطري في هانوفر، قدرات ثمانية كلاب مدربة موجودة بمدرسة الجيش الألماني "بوندسفير"  في أولمن بولاية راينلاند بفالتس. ويضم الفريق متخصصين من المعهد الطبي العالي بهانوفر والمستشفى الجامعي هامبورغ-إبندورف.

وقال الفريق الذي نشر بحثه في مجلة "بي إم سي" للأمراض المعدية إن الكلاب تمكنت بعد تدريب استمر أسبوعا من الكشف بصورة سليمة تماما عبر تشمم اللعاب والنفس عن 94 % من المصابين في تجارب شملت 1012 شخصا.

وتم توزيع العينات عشوائيا، ولم يكن مدربو الكلاب ولا الباحثون يعلمون شيئا عن المصابين بالعدوى أو غير المصابين ضمن المشاركين. وتعتزم وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب-كارينباور زيارة مركز التدريب التابع للجيش "بوندسفير" في أولمن غدا الجمعة.

ص.ش/أح (د ب أ)

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  • Cartoon mit dem Titel 'Tatbestand Frühlingsgefühle' (von A Tale aus Deutschland)

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  • Cartoon mit dem Titel 'The New War' (von Rocky Sawyer aus den USA)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

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    غسل اليدين وغسل اليدين ثم غسل اليدين: إنها التعويذة التي يرددها سياسيون وأطباء يومياً للأستمرار في الحرب ضد فيروس كورونا. وحتى العم سام يحث الأمريكيين على ذلك. لكن من الأفضل عدم الاستجابة لنصيحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتمثلة في حقن المرضى بسوائل التعقيم!

  • Cartoon mit dem Titel 'Deadly Match' (von Zach aus den Philippinen)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

    لعبة مميتة

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  • Cartoon mit dem Titel 'Monstrous Forecast' (von Rodriogo aus China)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

    الأزمة بعد الأزمة

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  • Cartoon mit dem Titel 'Klopapierkrieg' (von Christiane Pfohlmann aus Deutschland)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

    حينها في زمن الحرب

    في لحظة ما سيدخل الوباء مجلدات التاريخ ـ على غرار ما حصل سابقاً مع موجة الانفلونزا الاسبانية. وسيحكي الجد لحفيده كيف كان الوضع حينها لما تسابق الناس لشراء سباغيتي وتكديس علب المأكولات الجاهزة، وعندما نفد ورق المرحاض الذي تشاجر من أجله الناس.


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