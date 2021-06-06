 ″دبلوماسية اللقاحات″.. ساحة جديدة للتنافس بين القوى الكبرى | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 20.07.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

"دبلوماسية اللقاحات".. ساحة جديدة للتنافس بين القوى الكبرى

يسارع الاتحاد الأوروبي الزمن لتقديم تبرعات أكبر بلقاحات كورونا لدول جنوب شرق آسيا في إطار ما بات يعرف بـ "دبلوماسية اللقاحات". بيد أن هذه الخطوة تأتي متأخرة بالنظر إلى ما يفعله المنافسون الكبار كالولايات المتحدة والصين.

تعاني دول جنوب شرق آسيا من ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا وسط تباطؤ في حملات التطعيم.

تعاني دول جنوب شرق آسيا من ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا وسط تباطؤ في حملات التطعيم.

يسعى الاتحاد الأوروبي من خلال حملته الدولية لتقديم لقاحات كورونا لدول جنوب شرق آسيا إلى ملاحقة الدول الكبرى. وتأتي في المقدمة الولايات المتحدة التي كثفت برنامجها للتبرعات باللقاحات، في خطوة لمنافسة الصين صاحبة الحجم الأكبر في هذا المجال في تلك المنطقة.

مختارات

وفي تعليقه على الحملة الأوروبية، قال خبير في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إن دول الاتحاد الأوروبي "قد وضعت في حساباتها المعايير الجيواستراتيجية ومن المرجح أنها تفضل الدول الصديقة أو التي تشكل أهمية للمصالح الأوروبية."

لكن يبدو أن الحملة الدولية الخاصة بالاتحاد الأوروبي لتقديم اللقاحات، قد تأخرت وباتت عرضة لخطر التخلف في السباق الدولي عن الولايات المتحدة فيما يعرف "بدبلوماسية اللقاحات".

ففي مايو/ أيار الماضي، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقديم 80 مليون جرعة لقاح من سلسلة التوريد المحلي في الولايات المتحدة إلى دول العالم. وسيتم تقديم %75 من هذه اللقاحات من خلال برنامج "كوفاكس" المعني بتوفير اللقاحات بالمجان للبلدان الفقيرة ومنخفضة ومتوسطة الدخل.

ووفقا للبيت الأبيض، فإن نسبة الـ 25% المتبقية من التبرعات سيتم توزيعها من خلال الولايات المتحدة "بهدف المساعدة في مكافحة معدلات تفشي الفيروس الكبيرة حول العالم". وشدد البيت الأبيض على أن الولايات المتحدة "لن تستخدم تبرعات لقاحات كورونا لتحقيق مصالح من هذه الدول."

وتضم قائمة الدول التي ستقدم إليها الولايات المتحدة تبرعات اللقاحات بشكل مباشر، 30 دولة معظمها بلدان صديقة للولايات المتحدة خاصة في دول جنوب شرق آسيا مثل الفلبين وفيتنام وإندونيسيا.

واللافت أن الولايات المتحدة لديها روابط قوية مع هذه الدول الآسيوية الثلاث فالفلبين هي حليف لواشنطن، فيما أصبحت فيتنام في السنوات الأخيرة واحدة من أهم حلفاء واشنطن الجيوسياسيين في المنطقة، بينما تعد إندونيسيا حليفا تقليديا للولايات المتحدة.

وفي العاشر من يوليو/ تموز، حصلت فيتنام على مليوني جرعة لقاح كشحنة أولى من اللقاحات التي تعهدت بها الولايات المتحدة حيث تم شحن هذه الكمية من خلال برنامج "كوفاكس".

مشاهدة الفيديو 02:41

مساع دولية لتأمين لقاحات كورونا في جميع أنحاء العالم

الدور الأوروبي في "كوفاكس"

وساهم الاتحاد الأوروبي بقرابة 3 مليار يورو (أي ما يعادل 3.5 مليار دولار) في جهود "كوفاكس"، وفقا لما ذكرته جوتا أوربيلينن - المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية- في تصريحات صحافية. وفي إطار برنامج "كوفاكس" تم شحن قرابة 106 ملايين جرعة إلى 135 دولة حيث حصلت آسيا والمحيط الهادئ على أكثر من ثلث اللقاحات واستحوذت إندونيسيا على نصيب الأسد إذ كانت من بين أكبر المستفيدين.

وقالت مصادر داخل المفوضية الأوروبية إن الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي قد تعهدت بالفعل بتقديم 11 مليون جرعة كتبرعات دولية وتم تخصيص 9 ملايين جرعة منها لإرسالها من خلال برنامج "كوفاكس".

من جانبه، شدد بيتر ستانو - المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية – على أن الاتحاد الأوروبي لا يرى اللقاحات "سباقا تتنافس فيه الدول وإنما ينظر التكتل إلى الأمر باعتباره سباقا مع الزمن". وأضاف ستانو "نؤمن بأنه لا يجب تسييس المساعدات ولا يجب استخدام اللقاحات كورقة مساومة لتحقيق مكاسب سياسية".

وبموجب استراتيجية اللقاحات الأوروبية، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد يمكنها أن تقرر التبرع بها للبلدان منخفضة أو متوسطة الدخل أو إعادة توجيهها إلى الدول الأوروبية الأخرى. وفي هذا السياق، أوضح ستانو أن "القرارات المتعلقة بنوع اللقاحات أو عدد الجرعات تتخذها دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل فردي، وتقدم التبرعات على أساس تطوعي".

التبرعات الأوروبية.. ارتباك!

وتقدم دول الاتحاد الأوربي التي تعمل في إطار ما يُعرف بـ "فريق أوروبا"، أكبر التبرعات المالية داخل منظومة "كوفاكس". بيد أن مساعدات الاتحاد الأوروبي في برامج التطعيم في دول جنوب شرق آسيا لا يتم الحديث عنها إذ أنها تنفذ تحت رعاية ومظلة منظومة "كوفاكس" بشكل رئيسي.

مشاهدة الفيديو 12:31

مرحلة حاسمة في مكافحة كورونا

وتحمل اللقاحات التي يتم إرسالها من خلال منظومة "كوفاكس" شعار الأمم المتحدة أو شعار شركاء المنشأة بدلا من شعارات الدول التي تبرعت بالأموال. كما أن التبرعات الفعلية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تتم من قبل الدول بشكل منفرد وليس من خلال آليات التكتل، أي عكس التبرعات التي تقدم لمنظومة "كوفاكس" في إطار "فريق أوروبا".

وفي هذا السياق، قالت مسؤولة حكومية في ماليزيا على دراية ببرنامج التطعيم الوطني، إن "العملية برمتها مربكة".

وتساءلت المسؤولة – التي تحدثت شريطة عدم الإفصاح عن هويتها – "هل نطلب من المسؤولين أو الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي توفير اللقاحات؟ هل نشكر البلدان الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي نظير الإسهامات والتبرعات باللقاحات من خلال برنامج كوفاكس؟".

الصين في الصدارة

أما الصين، فقد تبرعت أو قامت ببيع أكثر من 120 مليون جرعة من لقاحات كورونا لبلدان جنوب شرق آسيا في أواخر يونيو/ حزيران ما يشكل قرابة خمسة أضعاف التبرعات التي قدمتها منظومة "كوفاكس" إلى هذه المنطقة.

فعلى سبيل المثال تعتمد كمبوديا بشكل حصري على اللقاحات المصنعة في الصين. وحققت كمبوديا ثاني أعلى معدل للتطعيم في المنطقة فضلا عن كونها واحدة من أعلى دول العالم من حيث معدلات التطعيمإذ تم تطعيم 23 بالمائة من سكان البلاد.

وفقا لتقارير محلية، فإن نسبة اللقاحات المقدمة إلى كمبوديا من خلال برنامج "كوفاكس" لا تتجاوز العشرة بالمائة.

وقال مصدر في كمبوديا على دراية ببرنامج التطعيم الوطني، إن النقاش في الدوائر الحكومية يخلو في الغالب من الحديث حول تبرعات اللقاحات المستقبلية من الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن التبرعات المقدمة من خلال "كوفاكس" لا تحظى باعتراف عام تقريبا".

مشاهدة الفيديو 01:31

إقبال على التطعيم ضد كورونا في تعز

 آسيا.. ليست أولوية للقاحات الأوروبية

ويسلط هذا الأمر الضوء على حجم اللقاحات الأوروبية المقدمة إلى القارة الآسيوية. وفي هذا الصدد، قال هونغ هيب- زميل زائر في برنامج دراسات جنوب شرق آسيا في معهد يوسف إسحاق البحثي في سنغافورة – إن الاتحاد الأوروبي ربما "يعطي الأولوية لأفريقيا على آسيا فيما يتعلق بدبلوماسية اللقاحات".

وأرجع هيب ذلك إلى "الروابط التاريخية" أو إلى حقيقة مفادها أن "أفريقيا متأخرة كثيرة مقارنة بمناطق أخرى من العالم فيما يتعلق بالحصول على لقاحات كورونا".

ففي أواخر أبريل/ نيسان، تعهدت فرنسا بالتبرع بأكثر من 30 مليون جرعة من لقاحات كورونا إلى دول العالم بحلول نهاية العام الجاري.

وقد وصلت الدفعة الأولى من التبرعات الفرنسية إلى موريتانيا وتتألف من 100 ألف جرعة من خلال منظومة "كوفاكس" وهو ما جعل فرنسا أول دولة في العالم تساهم بجزء من الإمدادات المحلية من اللقاحات في هذه المنظومة بشكل مباشر. وفي أواخر يونيو/ حزيران، تبرعت الدنمارك بأكثر من 350 ألف جرعة إلى كينيا.

مشاهدة الفيديو 03:10

التقدم في تطعيم السكان في تشاد

"المصالح السياسية هي العامل الحاسم"

يشار إلى أن ألمانيا أعلنت في مطلع يوليو/ تموز التبرع بكافة الجرعات المتبقية من لقاح أسترازينيكا بحلول أغسطس/ آب. وذكرت تقارير أن 80% من هذه الجرعات ستذهب إلى منظومة "كوفاكس" فيما ستقوم برلين بالتبرع بالجزء المتبقي بشكل مباشر إلى دول غرب البلقان أو دول أوروبا الشرقية خارج الاتحاد الأوروبي وأيضا إلى ناميبيا – المستعمرة الألمانية السابقة.

وتعرض إعلان ألمانيا بتقديم تبرعات لقاحات كورونا إلى دول غرب البلقان، لانتقادات باعتبارها خطوة جيوسياسية. ومن المعروف أن هذه الدول قد قبلت الحصول على اللقاحات الروسية والصينية. أما إسبانيا فقد أعلنت أنها سترسل شحنات من لقاحات كورونا إلى دول أمريكا اللاتينية التي كانت تستعمرها في الماضي.

وفي أواخر يونيو/ حزيران، قررت ليتوانيا – التي اتخذت مسارا معاديا للصين في الشهور الأخيرةالتبرع بمائتي ألف جرعة من لقاحات كورونا لتايوان. وفي ذاك الوقت، قال وزير الخارجية الليتواني إن الشعوب المحبة للحريات يتعين أن تنظر بعناية إلى بعضها البعض، في عبارة اُعتبرت "تهكمية" ضد الحكومة الشيوعية في الصين.

وفي ذلك، يرى هونغ هيب، وهو زميل زائر في برنامج دراسات جنوب شرق آسيا في بمعهد يوسف إسحاق البحثي في سنغافورة، أن الدول الأوروبية تضع في الحسبان المعايير الجيوسياسية.

وأضاف "ستضع دول الاتحاد الأوروبي في حساباتها أيضا المعايير الجيواستراتيجية إذ من المحتمل أن تفضل بلدان التكتل الأوروبي الدول الصديقة أو الهامة بالنسبة للمصالح الأوروبية، لذا ستكون فرصة فيتنام جيدة في الحصول على بعض اللقاحات المقدمة من الاتحاد الأوروبي في شكل تبرعات."

ورفض مسؤولون في الوفد الأوروبي داخل رابطة "آسيان" التعليق على الأمر.

ديفيد هوت/ م.ع

  • جو بايدن يتلقى لقاح بيونتيك/فايزر

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    لقاح بيونتيك/ فايزر

    طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

  • لقاح موديرنا

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    موديرنا

    ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

  • لقاح سبوتنيك V

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سبوتنيك V

    هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.


 

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

بنغلاديش- ماذا تفعل الحكومة في مواجهة انتشار كورونا؟  

مواضيع ذات صلة

A person receives a dose of the Oxford/AstraZeneca coronavirus disease COVID-19 at the CACOVID ISOLATION CENTRE, MAINLAND, INFECTIOUS DISEASE HOSPITAL, YABA, in Lagos, Nigeria. EmmanuelxOsodi/xMajorityxWorld 925_04_MWC036915

إفريقيا في مواجهة وباء كورونا.. حاجة ماسة إلى دعم أكبر 06.06.2021

تعاني القارة الإفريقية من أدنى معدل للتطعيم ضد كورونا مقارنة بكافة قارات العالم، فدول إفريقيا تسلمت كميات شحيحة للغاية من اللقاحات، وحتى مع توفرها إلا أن بعض الدول الإفريقية تواجه معضلة لاقناع شعوبها لتلقي اللقاحات.

A healthcare worker administers a shot of China's Sinopharm COVID-19 vaccine to a man at the Guru Nanak Darbar Gurudwara (Sikh temple) in Dubai on February 28, 2021. (Photo by Karim SAHIB / AFP) (Photo by KARIM SAHIB/AFP via Getty Images)

اللقاح في الشرق الأوسط .. ورقة سياسية ذات بعد إقليمي! 18.07.2021

تسعى دول شرق أوسطية وشمال أفريقية مثل مصر والمغرب والإمارات لتصنيع لقاحات ضد كورونا والتبرع بها أو بيعها لدول أفريقية وخارج أفريقيا. خبراء يرون أن هذه الخطوات لها أبعاد سياسية، كيف تبدو هذه الأبعاد من زوايا متعددة؟

20/04/2021*** Eine Familie liegt unter einem Sonnenschirm am fast leeren Strand von Magaluf auf Mallorca. Eine Corona-freie Mittelmeerinsel für unbeschwerte Urlaubstage im Sommer: Mit diesem Angebot wollen Hotels, Restaurants und Politiker aus vielen südeuropäischen Ländern endlich wieder Touristen an ihre Strände und Hotelbars locken. (zu dpa Wettkampf der Mittelmeerinseln: «Corona-frei»-Label als Lockmittel) +++ dpa-Bildfunk +++

تعرف على شروط السياحة في دول الاتحاد الأوروبي هذا الصيف 09.06.2021

الصيف على الأبواب والكثيرون يعدون حقائبهم، استعداداً لقضاء الإجازة في القارة الأوروبية. وتيرة فتح الحدود تختلف من دولة لأخرى في التكتل الأوروبي وبشروط متباينة أيضاً. نستعرض معكم أبرز الوجهات السياحية.