 ″خيبة أمل″.. الأمم المتحدة تفشل في جمع مساعدات مطلوبة لليمن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.03.2022

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أخبار

"خيبة أمل".. الأمم المتحدة تفشل في جمع مساعدات مطلوبة لليمن

قالت الأمم المتحدة إنها لم تجمع سوى 1.3 مليار دولار من أكثر من 4 مليارات مطلوبة لليمن هذا العام، وسط تحذيرات عالمية من أزمة غذاء في البلد الذي تمزقه الحرب و"تفشي الجوع الذي قد تليه مجاعة واسعة النطاق"!

مركز لتوزيع المواد الغذائية في صنعاء (صورة من الأرشيف)

أكثر من 17 مليوناً في اليمن يحتاجون لمساعدات غذائية والرقم قد يزيد إلى 19 مليوناً في النصف الثاني من العام، بحسب وكالات تابعة للأمم المتحدة

حصلت الأمم المتحدة على تعهدات قيمتها 1.3 مليار دولار فقط اليوم الأربعاء (16 آذار/مارس 2022) لخطة مساعدات حجمها 4.27 مليار دولار هذا العام لليمن الذي تمزقه الحرب. وقال مارتن جريفيث مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة في مؤتمر للمانحين، استمر يوماً واحداً وشاركت في استضافته السويد وسويسرا: "كنا نأمل في المزيد، ونشعر بخيبة أمل لأننا لم نحصل على تعهدات من بعض الذين اعتقدنا أننا قد نسمع منهم (تعهدات)".

مختارات

تحتاج الأمم المتحدة إلى جمع 3.85 مليار دولار لوقف المجاعة التي تنخر اليمن، إذ أكد أمينها العام غويتريش أن خفض المساعدات يعني الإعدام لعائلات بأكملها. المنظمة الدولية تحدثت عن مساعدات مخيبة للأمل. فما المبلغ الذي تم جمعه؟

وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم ما يقرب من 585 مليون دولار مساعدات إنسانية جديدة لليمن هذا العام في إطار حملة تقودها الأمم المتحدة لزيادة الدعم لملايين اليمنيين الذين يعانون من نقص حاد في الإمدادات الأساسية بسبب الصراع المستمر منذ ثماني سنوات. وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 407.4 مليون دولار بينما التزمت بريطانيا بتقديم 88 مليون جنيه إسترليني.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن عن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة عبر الفيديو أمام المؤتمر. وقال إن التعهد الجديد يرفع إجمالي مساهمات الولايات المتحدة لليمن منذ بدء الصراع إلى 4.5 مليار دولار. وأشار بلينكن إلى أن تمويل الأنشطة الإنسانية بدأ في النضوب في وقت سابق من هذا العام، حتى قبل أن يتحول انتباه العالم إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى إغلاق أو خفض ثلثي برامج الأمم المتحدة وتقليص الحصص الغذائية لثمانية ملايين يمني. وقال: "العدوان الروسي غير المبرر في أوكرانيا يهدد مصدراً مهماً لواردات اليمن من القمح. ففي الأسبوع الأول وحده، واجه العديد من اليمنيين ارتفاع سعر الخبز 50 بالمئة".

من جهته قال كارل سكاو المسؤول في وزارة الخارجية السويدية: "على الرغم من أن أوكرانيا تحتاج اهتمامنا وتركيزنا العاجل حالياً، وهو أمر مفهوم ومطلوب، لكن لا يمكن أن نهمل ونسيء إدارة الأزمات الأخرى".

مشاهدة الفيديو 12:36

مراسلون حول العالم - اليمن: كارثة إنسانية ولا حل يلوح في الأفق



تحذير من مجاعة واسعة النطاق!
ولا تزال الحرب مستمرة في اليمن بين الحكومة، المعترف بها دولياً والمدعومة من تحالف تقوده السعودية، وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران. ومن المتوقع أن تشهد أسعار الغذاء، التي تضاعفت العام الماضي بسبب حصار فرضه التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل الحوثيين في اليمن المزيد من الارتفاع إذ كانت ثلث شحنات القمح التي تصل البلاد تأتي من روسيا وأوكرانيا.

وأعلنت شركة النفط اليمنية الحكومية في عدن عن رفع أسعار وقود السيارات مجدداً، للمرة الثالثة خلال أقل من شهر، في محافظات جنوب اليمن وشرقه بنحو 8.8 في المئة، تماشياً مع الارتفاع الحاد في أسعار الوقود العالمية بفعل تأثيرات أزمة أوكرانيا وهبوط العملة المحلية. كما أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً اليوم الأربعاء عن منع تصدير الخضروات والفاكهة واللحوم خلال شهر رمضان إلى الخارج، وذلك بعد ارتفاع أسعارها لمستويات قياسية في الأسواق المحلية.

وقالت وكالات تابعة للمنظمة الدولية إن أكثر من 17 مليوناً في اليمن يحتاجون لمساعدات غذائية وإن الرقم قد يزيد إلى 19 مليوناً في النصف الثاني من العام. وتلقت الأمم المتحدة ما يفوق قليلاً نصف المساعدات التي كانت مطلوبة في 2020 والتي قدرتها بنحو 3.4 مليار دولار بينما لم توفر الجهات المانحة سوى 2.3 مليار دولار العام الماضي. وحذر برنامج الأغذية العالمي يوم الإثنين من أن غياب التمويل الجديد الحقيقي يعني تفشي الجوع الذي قد تليه مجاعة واسعة النطاق.
م.ع.ح/ص.ش (رويترز)

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