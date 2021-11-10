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اليمن

يشهد اليمن منذ مارس/ آذار حربا تقودها السعودية والإمارات. وهو نجم عن هذه الحرب المستمرة منذ مارس/ آذار 2015 كوارث إنسانية وجرائم حرب تصفها منظمات دولية بأنها من بين الأسوأ في التاريخ المعاصر.

في ربيع 2011 شهدت اليمن مظاهرات شعبية حاشدة في إطار ما سُمي باحتجاجات الربيع العربي. وقد أدت الاحتجاجات إلى الإطاحة بالرئيس السابق علي عبد الله صالح وتولى عبد ربه منصور هادي السلطة خلفا له في شباط 2012. غير أن الأزمة اليمنية لم تُحل بعد ذلك، بل تفاقمت بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وهروب هادي منها في وقت لاحق. وفي مارس/آذار 2015 تدخلت قوات "الحالف العربي" بقيادة السعودية عسكريا لمساعدة حكومة هادي. غير أنها لم تفلح حتى الآن في إنهاء الأزمة التي تتجه إلى التفاقم على مختلف الأصعدة.

A security man inspects the wreckage of a car at the site of an explosion that killed a journalist in Aden, Yemen November 9, 2021. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES

اليمن ـ مقتل صحفية حامل وإصابة زوجها في انفجار استهدف سيارتهما 10.11.2021

حادث مأساوي جديد شهده اليمن، إذ قتلت صحفية حامل وهي في طريقها للمستشفى لتضع مولودها، بعد انفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارة زوجها الصحفي. نقابة الصحفيين في اليمن اعتبرت ما حدث مؤشرا لمرحلة عنف جديدة.

This undated handout picture obtained on April 21, 2021 from the Facebook page of Entisar al-Hammadi shows her posing for a 'selfie' at an unknown location. - Hammadi was just starting out on her modelling career when she was arrested two months ago in Yemen's rebel-held capital Sanaa, where the Iran-backed Huthi rebels are enforcing a morals campaign. Born to an Ethiopian mother and Yemeni father, the 19-year-old had been pictured online in traditional dress as well as leather and denim jackets, and sometimes she went without a Muslim headscarf. (Photo by - / FACEBOOK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / FACEBOOK ACCOUNT OF MODEL ENTSAR AL-HAMMADI - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / TO GO WITH AFP STORY BY AZIZ EL MASSASSI - ALTERNATIVE CROP - BEST QUALITY AVAILABLE

محكمة حوثية تقضي بسجن عارضة أزياء في قضية أثارت انتقادات كثيرة 08.11.2021

قضت محكمة حوثية بالسجن خمس سنوات على عارضة أزياء يمنية بتهمة "تعاطي المخدرات وممارسة الدعارة"، في قضية أثارت الكثير من الانتقادات. منظمات حقوقية تقول إن الحمادي أجبرت على الاعتراف بارتكاب جرائم لم ترتكبها.

FILE PHOTO: Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman attends a graduation ceremony for the 95th batch of cadets from the King Faisal Air Academy in Riyadh, Saudi Arabia December 23, 2018. Picture taken December 23, 2018. Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS/File Photo ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

إدارة بايدن تقر أول صفقة أسلحة أمريكية كبرى للسعودية 04.11.2021

أعلنت وزارتا الخارجية والدفاع الأمريكيتان إقرار صفقة أسلحة للسعودية بـ 650 مليون دولار. وهذه أول صفقة أسلحة أمريكية كبرى للسعودية منذ تولي إدارة بايدن السلطة وتبنيها سياسة عدم بيع سوى الأسلحة الدفاعية لحليفتها الخليجية.
Saudi Arabia and Lebanon

ردّاً على دعوة ميقاتي.. جورج قرداحي "يرفض" الاستقالة 04.11.2021

دعا نجيب ميقاتي إلى القيام بالخطوات اللازمة لحلّ الأزمة مع السعودية، مطالبا جورج قرداحي بـ "اتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه"، فيما بدا دعوة للاستقالة، وقناة المنار تنقل عن الأخير قوله إنه "لن يستقيل وإن موقفه لم يتغير".
Fighters loyal to Yemen's Saudi-backed government man a position near al-Jawba frontline facing Iran-backed Huthi rebels, in the country's northeastern province of Marib on October 30, 2021. - The Saudi-led military coalition in Yemen said that more than 218 Huthi rebels were killed in air strikes around Marib city, the internationally recognised government's last northern bastion. (Photo by AFP)

اليمن: اتهامات للحوثيين باستهداف مسجد ما أسفر عن مقتل مدنيين 01.11.2021

اتهم مسؤولون في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الحوثيين باستهداف مسجد في مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب ما أسفر عن مقتل أكثر من عشرين مدنيا. يتزامن ذلك مع نداءات دولية لوقف الحرب والعمل على معالجة آثارها الإنسانية.
Saudi Arabia and Lebanon

الرياض: لا جدوى في التعامل مع لبنان في ظل هيمنة حزب الله 01.11.2021

أكدت الرياض أنه لا جدوى في التعامل مع لبنان في ظل "هيمنة وكلاء إيران" في إشارة إلى حزب الله، فيما ناشد رئيس الوزراء اللبناني وزير الإعلام جورج قرداحي بأن يغلب حسه الوطني على أي أمر آخر في أسوأ أزمة بين بيروت ودول الخليج.
Lebanon's Information Minister George Kordahi speaks to journalists after a cabinet meeting at the presidential palace in Baabda, east of Beirut, Lebanon, Monday, Sept. 13, 2021. Saudi Arabia on Friday, Oct. 29, 2021 ordered the Lebanese ambassador to the kingdom to leave the country within 48 hours and stopped all imports from Lebanon, a response to comments by Kordahi who described the war in Yemen as a Saudi aggression. (AP Photo/Bilal Hussein)

أزمة تصريحات جورج قرداحي متواصلة وصوره معلّقة في صنعاء 31.10.2021

وجه البطريرك اللبناني بطرس الراعي في عظته دعوة إلى المسؤولين في الدولة لنزع الفتيل مع السعودية بسبب تصريحات لوزير الإعلام جورج قرداحي بشأن الحرب على اليمن، والأخير يرد بأن استقالته من الحكومة غير واردة.
Security personnel stand amid the wreckage of a damaged vehicle at the site of a deadly car bomb attack that targeted two senior government officials, who survived, security officials said, in the port city of Aden, Yemen, Sunday, Oct. 10, 2021. Aden has been the seat of the internationally recognized government of President Abed Rabbo Mansour Hadi since the Iranian-backed Houthi rebels took over the capital, Sanaa, triggering Yemen’s civil war. (AP Photo/Wael Qubady)

اليمن.. 12 قتيلاً وعشرات الجرحى في انفجار بمحيط مطار عدن 30.10.2021

أسفر انفجار بمحيط مطار عدن في اليمن عن سقوط عشرات الضحايا بينهم 12 قتيلاً على الأقل، كما كشف مصدر طبي. وفي حين تقول مصادر إن الانفجار نتج عن سيارة مفخخة، تشير مصادر أخرى إلى أنه نتج عن انفجار شاحنة محملة بالوقود.
Secretary General of the Arab League Ahmed Aboul Gheit attends the Arab Foreign Ministers extraordinary meeting to discuss the Syrian crisis in Cairo, Egypt October 12, 2019. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

الجامعة العربية تتدخل في "أزمة قرداحي" وتعرب عن "بالغ قلقها" 30.10.2021

تكبر كرة ثلج الأزمة بين السعودية ولبنان إثر تصريحات جورج قرداحي، وناشدت الجامعة العربية تفادي "المزيد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد اللبناني المنهار"، بعدما قررت الرياض فرض حظر شامل على جميع الواردات من لبنان.
Saudi Arabia and Lebanon

السعودية تطرد السفير اللبناني وتحظر جميع الواردات من لبنان 29.10.2021

على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول حرب اليمن، السعودية تقرر سحب سفيرها من بيروت وطرد السفير اللبناني لديها، ووقف كل الواردات اللبنانية إليها.
George Kurdahi, libanesischer Informationsminister, spricht auf einer Pressekonferenz nach der Sitzung des Ministerrats der neuen libanesischen Regierung im Präsidentenpalast zu den Medien. +++ dpa-Bildfunk +++

السعودية ودول خليجية تحتج على تصريحات لوزير الإعلام اللبناني 27.10.2021

تتواصل ردود الفعل الخليجية الغاضبة بسبب تصريحات "مسيئة" لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول حرب اليمن. السعودية والإمارات والبحرين استدعت السفير اللبناني لديها وسلمته مذكرة احتجاج، ولبنان يحاول تهدئة الموقف.
George Kurdahi, libanesischer Informationsminister, spricht auf einer Pressekonferenz nach der Sitzung des Ministerrats der neuen libanesischen Regierung im Präsidentenpalast zu den Medien. +++ dpa-Bildfunk +++

تصريحات لـ جورج قرداحي عن حرب اليمن تثير جدلا واسعا 27.10.2021

أثارت تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول الحرب في اليمن جدلاً واسعاً وانتقادات واتهامات يمنية وخليجية. وبينما سارعت الحكومة اللبنانية إلى النأي بنفسها عن تلك التصريحات، خرج قرداحي ببيان يوضح فيه موقفه.
Bildung in Jemen und die Verschärfung der Herausforderungen.

تحقيق - التعليم في اليمن: فاتورة الحرب والرسوم ضحاياها أطفال المدارس 22.10.2021

وفقاً لأحدث البيانات الدولية، فإن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في اليمن يزيد عن مليوني طفل وفتاة. وما يزيد من تعقيد الوضع هي الرسوم المدرسية التي تثقل كاهل العائلات والتي معظمها غير قانوني، حسب ما كشفه تحقيق لـ DW

25.03.2018, Afghanistan, Masar-I-Scharif: 25.03.2018, Afghanistan, Masar-i-Scharif: Soldaten der Bundeswehr bewachen einen Konvoi im Feldlager Camp Marmal. Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

ألمانيا- القبض على جنديين سابقين حاولا تجنيد محاربين للقتال في اليمن 20.10.2021

السلطات الألمانية تلقي القبض على جنديين سابقيين في الجيش الألماني لمحاولتهما تشكيل قوة من المرتزقة للتدخل في اليمن، تضم أكثر من مئة رجل، أغلبهم من عناصر سابقة في الجيش أو الشرطة تم وعدهم بدخل شهري يصل إلى 40 ألف يورو.

Zweige des Khat-Strauches, aufgenommen auf einem Markt in Harer im Januar 2007. Khat ist die Volksdroge im Osten Äthiopiens, in Djibouti, in Somalia und im Jemen (im Jemen unter der Bezeichnung Qat geläufig). Die Blätter des etwa mannshohen Strauches werden gekaut, der Saft wirkt euphorisierend. Foto: Peter Smolka +++(c) dpa - Report+++

ميونيخ ـ ضبط كمية كبيرة من "القات" قادمة من دبي 19.10.2021

قالت السلطات الألمانية إنها ضبطت في مطار ميونيخ كمية كبيرة من عشب القات الذي يصنف في ألمانيا ضمن المواد المخدرة المحظورة. الشحنة المسجلة تحت "زينة مائدة" كانت قادمة من دبي ومتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
Symbolbild Iran Saudi Arabien

هل تتجه العلاقات السعودية-الإيرانية نحو انفراجة؟ 17.10.2021

تشير التطورات الأخيرة إلى بدء ذوبان جليد العلاقات بين السعودية وإيران في خطوة قد تقود إلى تطبيع العلاقات الثنائية، لكن يبقى من غير المحتمل أن يصل الأمر إلى مستوى بناء تحالف وثيق بين الرياض وطهران.

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