يشهد اليمن منذ مارس/ آذار حربا تقودها السعودية والإمارات. وهو نجم عن هذه الحرب المستمرة منذ مارس/ آذار 2015 كوارث إنسانية وجرائم حرب تصفها منظمات دولية بأنها من بين الأسوأ في التاريخ المعاصر.

في ربيع 2011 شهدت اليمن مظاهرات شعبية حاشدة في إطار ما سُمي باحتجاجات الربيع العربي. وقد أدت الاحتجاجات إلى الإطاحة بالرئيس السابق علي عبد الله صالح وتولى عبد ربه منصور هادي السلطة خلفا له في شباط 2012. غير أن الأزمة اليمنية لم تُحل بعد ذلك، بل تفاقمت بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وهروب هادي منها في وقت لاحق. وفي مارس/آذار 2015 تدخلت قوات "الحالف العربي" بقيادة السعودية عسكريا لمساعدة حكومة هادي. غير أنها لم تفلح حتى الآن في إنهاء الأزمة التي تتجه إلى التفاقم على مختلف الأصعدة.