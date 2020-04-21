خمسة أغذية طبيعية تساعد في تخفيف الحساسية الموسمية

تحدث الحساسية الموسمية، التي تسمى أيضاً حمى القش أو التهاب الأنف التحسسي، خلال فترة الربيع أو الصيف بسبب حبوب لقاح النبات أو أزهار معينة التي تسبب الحساسية والتي تصيب الشخص بأعراض مزعجة جداً تشمل سيلان الأنف، ضيق التنفس، والسعال وحرقة العيون.

وعلى الرغم من أن العلاج قد لا يتطلب وصفة طبية، لكن هناك بعض الأطعمة التي تساعد بتخفيف حدة أعراض الحساسية منها:

البروكلي: يمكن أن يساعد البروكلي في تخفيف الأعراض المزعجة بفضل خاصيتين؛ من ناحية، بسبب تركيزه العالي من فيتامين سي، الذي لديه تأثير مضاد للالتهابات، وبالتالي يعمل كمهدئ. كما أن البروكلي غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجيوب الأنفية والتهاب الجهاز التنفسي. ولكن تذكر أن هذا الغذاء الغني بالفيامينات والمعادن قد يفقد بعضها أو معظمها أحياناً أثناء الطهي. لهذا السبب ينصح بتناوله في السلطة أو السموثي، بحسب ما نشره موقع "مايكروسوفت نيوز" الأمريكي.

نبات القراص: نباتات القراص تحتوي على الهيستامين، وهو ما ينتجه الجسم بشكل أكبر في الحساسية. ولهذا السبب بالتحديد يمكنه مساعدتنا في مكافحة رد الفعل التحسسي! كل شيء يعمل على مبدأ التطعيم، إذا أكلنا نبات القراص في كثير من الأحيان، فإننا نساعد جسمنا على التعود على كميات معينة من الهستامين. لهذا السبب تصبح ردة فعل الجسم أخف عند الحساسية. كما يوجد كبسولات بمستخلص نبات القراص في الصيدليات.

الأسماك البحرية: يتواجد سمك الرنجة والسلمون في كثير من الأحيان خلال فصل الربيع. تحتوي هذه الأسماك على كمية كبيرة منأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تساعد على الحد من الالتهابات.

اللبن الزبادي: يقوي الزبادي نظام المناعة لدينا والأغشية المخاطية، مما يقلل من الحكة والعطس والدموع في العين والفضل بذلك لاحتوائه على الكالسيوم، وبكتيريا اللاكتو وبيفيدو، والإنترفيرون.

التوت الداكن: يحتوي البري والعنب الأحمر على مادة نباتية ثانوية ريسفيراترول، والتي تتمتع بتأثير مضاد للالتهابات ومضادات الأكسدة، والتي بدورها يمكن أن تخفف من أعراض الحمى الموسمية.

الزنجبيل: تأتي العديد من أعراض الحساسية المزعجة من مشاكل التهابية، مثل التورم والتهيج في الجيوب الأنفية والعينين والحنجرة. وبسبب مركباته الكيميائية المضادة للالتهاب يساعد الزنجبيل في تقليل هذه الأعراض بشكل طبيعي، بحسب ما نشره موقع "هيلث لاين" الأميركي.

البصل: يعد البصل مصدراً طبيعياً مثالياً للكورسيتين، الذي يعمل كمضاد طبيعي للهستامين بالإضافة إلى مركبات أخرى مضادة للالتهابات والأكسدة مما يقلل من أعراض الحساسية الموسمية.

ر.ض/ع.ج.م