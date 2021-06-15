خل التفاح.. علاج منزلي بسيط للتخفيف من الحكة!

لا شك أن المعاناة من الحكة من الأمور الشائعة لدى عدد كبير من الناس حول العالم، لاسيما أولئك الذين يعانون من بعض الأمراض على غرار الحساسية. ومع تكرر الحكة تصبح الأمور مزعجة وغير مريحة بالمرة.
وفي محاولة للتخلص من الحكة أو على الأقل التخفيف منها، يلجأ الناس إلى أخذ الدواء واتباع تعليمات الطبيب على أمل تحسن الوضع. ويبدو أن التخفيف من الحكة لا يقتصر فقط على بعض الأدوية وإنما أيضا على بعض العلاجات المنزلية البسيطة، والمتاحة للجميع تقريبا.
وفي هذا الصدد، أشار موقع "24 فيتا" أن خل التفاح يمكن أن يساعد في التخفيف من الحكة بشكل فعال للغاية، حيث يكفي وضع البعض منه على المكان الذي يشعر فيه الشخص بالحكة حتى يحصل على نتيجة إيجابية.
وأوضح الموقع الألماني أن الحكة لا تكون دائما نتيجة لبعض الأمراض، وذلك بغض النظر إن كانت هذه الحكة خفيفة أو منزمنة.
وفي نفس السياق، أفاد موقع "براكسيس فيتا" الخاص بالأخبار الطبية أن لخل التفاح عدة خصائص قوية مضادة للجراثيم وبإمكانه تخفيف الحكة، كما أنه يؤثر بشكل مهدئ للغاية على الجلد.
وفي حال لم يرغب الشخص المصاب بالحكة وضع خل التفاح على مكان الحكة في أكثر مرة من اليوم، فإنه باستطاعته أيضا استعمال خل التفاح عند الاستحمام، إذ يكفي وضع كمية منه في حوض الاستحمام وذلك بعد ملئه بالماء الدافئ، ثم يجلس المصاب بالحكة في حوض للاستحمام لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة.
الحكة من الأمور المزعجة للغاية، أرشيف.
ويرى موقع "24 فيتا" أن خل التفاح من العلاجات المنزلية ذات المنافع الصحية الكبيرة، حيث يدعم عملية التمثيل الغذائي، ويعزز إنتاج حمض المعدة وغيرها. كما أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات (ب 2 وب 6) وحمض الفوليك، والبوتاسيوم والمغنسيوم والحديد والصوديوم وغيرها. فضلا عن مساعدته في إنقاص الوزن.
بعض الأضرار الجانبية
في المقابل، هناك بعض الأعراض الجانبية لاستخدام خل التفاح، لاسيما لأولئك الأشخاص الذين يتناولونه في محاولة منهم لتخفيض الوزن.
ويمكن أن يؤدي الإكثار من شرب خل التفاح إلى التأثير على المعدة وربما حدوث التهابات وتقرحات بها، فضلا عن حدوث حموضة عالية، والتأثير على الأسنان وضعفها، حسب مجلة "فوكس" الألمانية.
ر.م/ أ.ح
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بالصور .. عشرة مشروبات غريبة يحبها الألمان
أبفيلشورله
يمكنك الحصول على "الشورله" بإضافة المياة الغازية لعصير التفاح أو عصير أي فاكهة أخرى. وبالرغم من كون "الشورله" ضمن المشروبات المفضلة في ألمانيا، إلا أن البحث في منتديات الترجمة سيكشف أنه حتى الآن لا يوجد اتفاق على مصطلح واحد يمكن استخدامه لترجمة اسم ذلك المشروب للغات أخرى. وبالتالي عندما تكون خارج ألمانيا، من الأفضل أن تطلب بوضوح إضافة المياة الغازية لعصير التفاح للحصول على "الشورله".
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بالصور .. عشرة مشروبات غريبة يحبها الألمان
"برلينر فايسه"
ألمانيا هي الدولة التي تتمتع البيرة فيها بدرجة عالية من النقاء بقوة القانون، إلا أن "برلينر فايسه" هي بيرة ذات مظهر غائم ومذاق لاذع تصل نسبة الكحول فيها إلى ثلاثة في المئة فقط. وعادة ما تٌقدم "البرلينر فايسه" مخلوطة بعصير مركز من التوت أو عصير نبتة الجويسئة العطرية (نبتة تنمو في أوروبا) لإضفاء لون أحمر أو أخضر على المشروب .
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بالصور .. عشرة مشروبات غريبة يحبها الألمان
"رادلر"
تتمتع المشروبات المخلوطة مع البيرة بالشهرة في ألمانيا، و"رادلر" هي بيرة مخلوطة بمياه غازية وليمون. وما قد يبدو غريباً هو أن كلمة "رادلر" تعني راكب الدراجة باللغة الألمانية. وبالفعل يفضل الألمان شرب "رادلر" خلال جولاتهم بالدراجات في يوم إجازة مشمس. هذا الخليط من البيرة والليمون معروف أيضاً في بعض الدول المتحدثة بالإنجليزية باسم "شاندي"، لكنك على الأرجح لن تجده في الولايات المتحدة الأمريكية.
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بالصور .. عشرة مشروبات غريبة يحبها الألمان
بانانينفايتسين
ربما يبدو هذا المشروب أكثر غرابة مقارنة بالمشروبات الأخرى، لكن بالطبع ليس في ألمانيا. الـ"بانانينفايتسين" هو عبارة عن بيرة يتم تقديمها بعد إضافة عصير الموز إليها.
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بالصور .. عشرة مشروبات غريبة يحبها الألمان
ديزل
في معظم مراجع الترجمة، تعني ديزل البيرة عالية الكحول. أما في ألمانيا فإن "ديزل" مزيج نصفه من المياة الغازية التي تُضفي مذاقاً حلواً على البيرة وتُقلل نسبة الكحول فيها. يختلف اسم هذا المشروب باختلاف المنطقة الجغرافية، ومن ضمن الأسماء التي تُطلق عليه: كولابير، ماتسوت، شموتسيج، كالته كافيه (قهوة باردة)، كريفيلدر (نسبة إلى مدينة كريفيلد).
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بالصور .. عشرة مشروبات غريبة يحبها الألمان
شبيتسي
بالنسبة لهذا المشروب، يتفق الألمان على اسم واحد فقط عليه وهو "شبيتسي"، والذي يتكون من مزيج من المياة الغازية وعصير البرتقال. ظهر هذا المشروب لأول مرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وبالرغم من محاولات ماركة البيرة الشهيرة "براوهاوس ريجيلي" احتكار الاسم وجعله علامة تجارية مميزة، بقي "شبيتسي" الكلمة الوحيدة المستخدمة لوصف أي مزيج من المياة الغازية وعصير البرتقال.
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بالصور .. عشرة مشروبات غريبة يحبها الألمان
كلاب مايت
خلال العشرة أعوام الماضية، أصبح "كلاب مايت" المشروب الرسمي لرواد النوادي الليلية وكذلك القراصنة الإلكترونيين. لعل السبب وراء هذا هو كون المشروب غازي مع احتوائه على الكافيين، ومصدره أمريكا الجنوبية. ظهر هذا المشروب لأول مرة في ولاية بافاريا عام 1924، وأطلق عليه منتجوه حينها اسم "سيكتبرونتا". وفي عام 1994، انتقلت رخصة تصنيع المشروب لجهة اخرى قررت تغيير اسمه ليصبح "كلاب مايت".
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بالصور .. عشرة مشروبات غريبة يحبها الألمان
كيبا
بالرغم من وجود هذا الاسم على قوائم المطاعم والكافيتريات في ألمانيا، غالباً لن تجده في أي قاموس للغة الألمانية. الـ"كيبا" هو خليط من عصير الكريز والموز، ويتكون اسم المشروب من أول مقطع من اسم الفاكهتين باللغة الألمانية (كيرشه + بانانا)
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بالصور .. عشرة مشروبات غريبة يحبها الألمان
زاوركراوت
عصير معروف بقدراته العلاجية، ويتم تحضيره من السائل المُستخرج من الكرنب بعد تخميره. عدم معرفة جميع الألمان بهذا الشراب قد تدفعك للاعتقاد بأنه غير متاح سوى في متاجر المنتجات العضوية، إلا أنه متاح في المتاجر المخصصة لمنتجات الصحة والتجميل وتلك التي تعرض منتجات بأسعار مُخفضة.
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بالصور .. عشرة مشروبات غريبة يحبها الألمان
موكافوك
هو شراب بديل للقهوة تتم صناعته من مسحوق الشعير. وقد تطورت عدة نظريات في محاولة لشرح أصل تسمية هذا المشروب. واحدة من هذه النظريات تؤمن بأن الاسم يعود للغة الفرنسية ويعني "حبوب قهوة زائفة". وهناك نظرية أخرى ترجع الاسم للهجة منطقة نهر الراين حيث كلمة "موكين" تعني الأرض الترابية ذات اللون البني، بينما كلمة "فوك" تعني كسول. وتستخدم كلمة "موكافوك" للإشارة كذلك إلى القهوة الضعيفة.