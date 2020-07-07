 خبير بارز: وضع ″كورونا″ في أمريكا خطير ولازلنا في الموجة الأولى | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.07.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

خبير بارز: وضع "كورونا" في أمريكا خطير ولازلنا في الموجة الأولى

مع تصاعد أعداد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بشكل كبير، قال أنتوني فاوتشي كبير مسؤولي الأمراض المعدية في البلاد إن الوضع خطير ويتعين التعامل معه بشكل فوري. فاوتشي قال أيضاً إن الشباب غير محصنين من المرض.

سجلت الولايات أرقاما قياسية في الإصابة بالفيروس خلال الأيام الماضية، وأصيب نحو 250 ألف شخص خلال الأيام الأولى من الشهر الجاري

سجلت الولايات أرقاما قياسية في الإصابة بالفيروس خلال الأيام الماضية، وأصيب نحو 250 ألف شخص خلال الأيام الأولى من الشهر الجاري

حذر أنتوني فاوتشي كبير مسؤولي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة من أن وضع جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد "غير جيد في الحقيقة"، في الوقت الذي تواصل فيه عشرات الولايات الأمريكية تسجيل معدلات إصابة غير مسبوقة بالفيروس بشكل يومي.

مختارات

في حين تزداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ولايات أمريكية لتشكل "مشكلة خطيرة" بحسب كبير خبراء الأبيض، تتجدد المخاوف من عودة تفشيه في أوروبا بالتزامن مع تخفيف إجراءات العزل، خصوصاً مع تسارع انتشاره في 11 بلداً في القارة. (26.06.2020)

على عكس منافسه دونالد ترامب، أكد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن أنه لن ينظم تجمعات انتخابية، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد. (30.06.2020)

وقال فاوتشي، وهو مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، خلال محادثة تم بثها بشكل مباشر على شبكة الانترنت مع رئيس المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة فرانسيس كولينز إن "الوضع خطير ويتعين التعامل معه بشكل فوري".

وذكر أن الولايات المتحدة مازالت "غارقة" الموجة الأولى من الفيروس، وأضاف أنه يتعين على الشباب توخي المزيد من الحرص، في ظل وجود مؤشرات على أن الأشخاص دون سن الأربعين يمثلون شرائح أكبر من المصابين بالفيروس، وحذر من أن هؤلاء الأشخاص يمكن أن ينشروا الفيروس، وأن الشباب غير محصنين من هذا المرض الخطير.

خبير الأوبئة الأمريكي المرموق انتوني فاوتشي

حذر خبير الأوبئة الأمريكي المرموق انتوني فاوتشي من خطورة الأوضاع في الولايات المتحدة بعد تصاعد أعداد المصابين بالفيروس

وأوضح أن "الشباب لا يجب أن يشعروا أنهم محصنون من العواقب الوخيمة.. فمن الممكن أن يمرضوا بشكل خطير".

وردا على سؤال بشأن رؤيته للوضع بشكل عام، أجاب فاوتشي: "الوضع الراهن في الحقيقة غير جيد".

وفاوتشي من أبرز أعضاء فريق عمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتخصص في مكافحة فيروس كورونا المستجد وتحوّل إلى وجه موثوق في معركة الإدارة ضد الوباء.

في غضون ذلك، انتقد حاكم نيويورك ، أندرو كومو، بشدة مجددا نهج الرئيس دونالد ترامب في التعامل مع جائحة فيروس كورونا. وقال كومو إن ترامب بعدم ارتدائه كمامة في الأماكن العامة وعدم اعترافه بخطر الجائحة، يقوم بتسهيل انتشار الفيروس. وأضاف: "لم نكن أبدا دولة تفوقت لأننا نرفض الاعتراف بالمشكلة".

وكانت 14 ولاية قد سجلت أرقاما قياسية في الإصابة بالفيروس خلال الأيام القلائل الماضية، وأصيب نحو 250 ألف شخص خلال الأيام الأولى من تموز/يوليو الجاري، حسب حصيلة أعدتها صحيفة نيويورك تايمز.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)

  • Kiwis ind Süditalien (picture-alliance/Zoonar/S. Schnepf)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الكيوي

    معظم الثديات تنتج فيتامين سي في أجسامها ما عدا البشر. والطعام هو أحد الطرق التي يحصل بها جسم الإنسان على كمية من هذا النوع من العناصر الغذائية الدقيقة القابلة للذوبان في الماء. ويوجد فيتامين سي بكثرة في فاكهة الكيوي والبرتقال الكريفون أو ما يسمى بالليمون الهندي وأيضا في بعض الخضروات مثل البروكلي والفلفل.

  • Wilder Brokkoli (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    كل جسم يحتاجه

    أهمية تزويد الجسم بالكمية الكافية من فيتامين سي لا تقتصر على كبار السن والمرضى والنباتيين، وإنما أهميته وأهمية وظائفه البيوكيميائية هي نفسها في أي جسم كان. فيتامين سي هوأحد المغذيات الدقيقة التي لا تمد الجسم بالطاقة فقط، ووإنما ضرورية لوظائفه الأساسية ومنها عمل الخلايا وكذلك الجهاز المناعي.

  • Frisch gepresster Orangensaft im Glas (picture-alliance/dpa/W. Rothermel)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    مضاد للأكسدة

    يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة على التقليل من الأضرار التي تسببها جذور الأوكسجين الحرة للجزيئات الأساسية في الجسم، والتي تنتج خلال عمليات تحويل الطعام إلى طاقة والتي تعرف بالتمثيل الغذائي. وتؤدي الملوثات مثل التبغ إلى الإجهاد التأكسدي الذي يحدث بسبب اختلال في قدرة الجسم على التخلص من الجذور الحرة وزيادة تكوينها. مما يزيد من حاجة الجسم إلى فيتامين سي.

  • Erdbeeren (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    النشاط الإنزيمي

    يستخدم جسم الإنسان فيتامين سي الموجود في الفراولة مثلا في حمايته من الجذور الحرة وهو عامل مساعد مهم أيضاً في مجموعة متنوعة من الأنشطة الإنزيمية، مثل تخليق بروتين الكولاجين الذي هو جزء من الأوتار والعظام والغضاريف والجلد. لذلك يمكن أن يشير ضعف التئام الجروح إلى نقص في فيتامين سي.

  • Grapefruit Scheiben (picture-alliance/Panther Media/R. Tsubin)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    مكافحة العدوى

    يحتاج الجسم إلى فيتامين سي لمكافحة العدوى. وكمضاد للأكسدة فإن فيتامين سي ليس مسؤولا فقط عن حماية الخلايا، ولكن أيضاً عن الهجمات في حالة الإصابة. كما يحفز هجرة الخلايا المناعية المعروفة بالعدلات إلى موقع الإصابة ويحفز كذلك البلعمة وهي عملية التخلص من النفايات الخلوية وقتل مسببات الأمراض.

  • Rote Paprika (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الوقاية من أمراض خطيرة

    النقص الحاد لفيتامين سي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض الأسقربوط، الذي يعرف بالبثع أوعوز الفيتامين سي أيضا. ومن أعراض هذا المرض الخطير ضعف إلتئام الجروح والكدمات وتساقط الشعر والأسنان وآلام المفاصل. وإن عشرة مليغرامات من فيتامين سي يوميا كافية للحماية منه. حصول الجسم على جرعة كافية من فيتامين سي يرتبط أيضاً بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية.

  • Rosenkohl (picture-alliance/dpa/R. Guenther)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الجرعة المناسبة

    وفقا لدائرة حماية المستهلك فإن جرعة فيتامين سي اليومية الموصى بها للرجال هي 110 مليغرامات وللنساء 95 مليغراما. لكن باحثين من جامعة ولاية أوريغون الأمريكية يوصون بـ 400 مليغرام لجميع البالغين. وإن تناول جرعة زائدة من الفيتامين غير ضارة إذ يتخلص الجسم منها مع البول. إن فوائد فيتامين سي هي نفسها سواء أكان على شكل مكمل غذائي أو عبر الغذاء العادي أي الخضار والفاكهة. إعداد:يوليا فيرجين/ إيمان ملوك


مواضيع ذات صلة

Coronavirus - Virus Sars-CoV-2 COVID-19

ستة أشهر على كوفيد- 19.. تطور الوباء والبحث المحموم عن لقاح 07.07.2020

مر نصف عام منذ انتشار فيروس "سارس – كوف 2" في جميع أنحاء العالم. ومنذ ذلك الحين، عرف الباحثون الكثير عنه وأحرزوا تقدما كبيرا في مكافحته والبحث عن لقاح للوقاية منه. فيما يلي أهم هذه النقاط في مسار تطور الوباء.

تبعات فيروس كورونا تثير مخاوف حول الحياة البرية في كينيا 06.07.2020

كان لجائحة كوفيد 19 أثراً بالغاً على السياحة حول العالم والقطاعات المرتبطة بها، مثل تمويل مشروعات الحفاظ على البيئة وحماية الحيوانات في إفريقيا، تقول إحدى جمعيات الحياة البرية في كينيا أنها تكافح من أجل إطعام وحماية الأعداد المتزايد من الأفيال اليتيمة التي تحاول الاعتناء بها

Deutschland Hamburg Hafen - Container Terminal Burchardkai

استطلاع: خمس الشركات الألمانية تخشى الإفلاس بسبب أزمة كورونا 06.07.2020

بحسب استطلاع جديد فإن نحو 21% من الشركات الألمانية قيمت الأضرار التي تسببت فيها جائحة كورونا بأنها مهددة لوجودها، فيما توقع أحد الخبراء أن تبدأ موجة إفلاس خلال الأشهر المقبلة. والضغط سوف يتكثف على قطاع الصادرات.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  