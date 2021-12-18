 خبراء ألمان: ربما لم يعد بالإمكان إيقاف ″موجة أوميكرون″! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 19.12.2021

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سياسة واقتصاد

خبراء ألمان: ربما لم يعد بالإمكان إيقاف "موجة أوميكرون"!

يثير المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" مخاوف عالمية، فهو مُعدٍ لدرجة أن مئات الآلاف قد يصابون به يومياً. خبراء ألمان بارزون يطالبون الساسة بالتحرك بحزم وعلى الفور للحد من الضرر!

رسم رمزي يعبر عن تأثير جائحة كورونا على الكرة الأرضية بأكملها

خبراء ألمان بارزون يحذرون من أن متحور "أوميكرون" قد يكون أخطر مما يعتقده كثيرون

لا! لن يكون عيد ميلاد سعيد! فالسؤال لم يعد فيما إذا كانت الموجة الجديدة من الجائحة بسبب المتحور الجديد "أوميكرون" ستضرب بكل قوة أم لا، بل أصبح ذلك مسألة وقت فحسب، وذلك وفقاً للتوقعات القاتمة للغاية لثلاثة باحثين ألمان بارزين.

مختارات

حذرت منظمة الصحة العالمية من انهيار بعض الأنظمة الصحية بسبب سرعة انتشار متحور أوميكرون، ورجحت أن يكون المتحور الجديد انتشر بالفعل في معظم الدول حتى التي لم تتحقق حتى الآن من ذلك.

أكدت دراسة بريطانية جديدة أن جرعتين من التطعيم غير كافيتين لمواجهة المتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد، فيما أكدت منظمة الصحة العالمية خطورة هذا المتحور على المستوى العالمي رغم أن البيانات عن شدته محدودة.

ففي منتصف كانون الثاني/ يناير 2022 كحد أقصى، سيهيمن "أوميكرون" على ألمانيا أيضاً، كما يقول البروفيسور د. كريستوف نويمان-هيفيلين، عالم المناعة في المستشفى الجامعي في فرايبورغ، مشيراً إلى أن "أوميكرون" سيزيح "دلتا"، أي أن عدد الإصابات بـ"أوميكرون" سيكون أكبر من عدد الإصابات بـ"دلتا"، ومن ثم يمكن أن يرتفع عدد الإصابات بسرعة، ويصل إلى مئات الآلاف من المصابين كل يوم.

سبب هذه التوقعات القاتمة هو الأرقام الحالية من بريطانيا، حيث يتضاعف عدد الإصابات بـ"أوميكرون" كل يومين أو ثلاثة أيام، وهذا المعدل أعلى بثلاث إلى أربع مرات مقارنة بالمتحورات السابقة، كما يقول البروفيسور د. ديرك بروكمان، عالم الفيزياء بجامعة هومبولت في برلين. وتظهر حسابات الخبراء البريطانيين أن 400 ألف إلى 700 ألف إصابة جديدة ممكنة في اليوم الواحد، مشيرين إلى أنه وفي الفترة من كانون الأول/ ديسمبر 2021 إلى نيسان/ أبريل 2022، يمكن أن يصاب 34 مليون شخص في بريطانيا وحدها بـ"أوميكرون"،. أي ما يقرب من نصف السكان. وكل هذا على الرغم من إجراءات التباعد وارتداء الكمامات وإغلاق المدارس وغيرها. ويحذر بروكمان من أنه "ستكون معجزة إذا لم تسر الأمور بشكل مشابه في ألمانيا".

يجب على السياسة التصرف على الفور!
ويؤكد بروكمان على ضرورة أن يقوم السياسيون بوضع وتنفيذ خطط طارئة لسيناريوهات مختلفة على الفور، ويضيف: "علينا إبطاء ديناميكية الانتشار من أجل الحد من الضرر"، مشيراً إلى أنه لا يمكن وقف الانتشار تماماً. ووفقاً للباحثين، يجب تقليل الاحتكاك والاتصال بين الناس بالإضافة إلى التنقل بشكل كبير. يقول بروكمان إن المطلوب هو إغلاق مشابه للإغلاق في الموجة الأولى، ويتابع: "لكن في ضوء معدل الانتشار المرتفع، يجب أن يحدث الكثير هذه المرة".

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منظمة الصحة العالمية: أوميكرون ينتشر بمعدل لم نشهده مع أي متغير سابق


متلقو الجرعات المعززة أيضاً قد يصابون ويصيبون آخرين
لا يعد "أوميكرون" أكثر عدوى من المتحورات السابقة فحسب، بل يمكنه أيضاً تجاوز استجابتنا المناعية فيما يعرف بـ"الهروب المستضدي". وهذا يعني أن الأشخاص الذين تلقوا جرعتين للتطعيم وحتى أولئك الذين تلقوا جرعات ثالثة معززة يمكن أن يصابوا بالعدوى.

ورغم أن الجرعة المعززة تزيد من فعالية الحماية المناعية مرة أخرى إلى حوالي 70 إلى 75 في المائة وتقلل أيضاً من خطر المرور بمسار خطير للمرض، إلا أن "هذا يعني أنه لا يجب على متلقي الجرعات المعززة أيضاً أن يحسبوا أنفسهم في أمن زائف"، كما تقول عالمة الفيروسات البروفيسورة د. ساندرا سيسيك، مديرة معهد علم الفيروسات الطبي في المستشفى الجامعي بفرانكفورت، مشيرة إلى أنه يمكن للأشخاص الذين تلقوا الجرعات المعززة أيضاً أن يصيبوا أنفسهم والآخرين.

ولهذا السبب ترى سيسيك أنه من الخطأ تماماً إلغاء إلزام الأشخاص الذين تلقوا الجرعات المعززة بإجراء اختبارات الكشف عن كورونا، كما يخطط وزراء الصحة في الولايات، وفقاً لسيسيك. ولا تقلل سيسيك من أهمية تلقي غير المُطعّمين اللقاحات، لكنها تشير إلى أن اللقاحات الأولى التي تم إعطاؤها لم تعد كافية للحماية من "أوميكرون"، وتوضح: "يستغرق الأمر عدة أسابيع، حتى يتم تشكيل الحماية ضد الفيروس (...) لكن الفيروس أسرع بالطبع".
"أوميكرون" أكثر خطورة مما يعتقده كثيرون
وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد سيسيك أن "أوميكرون"، وعلى عكس التقارير الأولية، قد يكون بنفس خطورة متحور "دلتا". وتظهر البيانات الأولية من بريطانيا والدنمارك أن معدل الاستشفاء (دخول المستشفيات) هناك في حالات الإصابة بـ"أوميكرون" لا يختلف كثيراً عن معدل الاستشفاء عند الإصابة بـ"دلتا".

العلماء يحذرون من شدة عدوى أميكرون.

اللقاحات لم تعد تكفي، بل يجب أخذ الحيطة والإبقاء على قواعد السلامة حتى لمن أخذوا اللقاح.


في البداية، أعطت التقارير الواردة من جنوب إفريقيا الأمل بأن يكون "أوميكرون" غير خطير، لأن الأعراض التي ظهرت على العديد من الأشخاص المصابين كانت خفيفة. لكن في غضون ذلك، كان لابد من نقل أشخاص مصابين بـ"أوميكرون" إلى المستشفى، كما كانت هناك بالفعل حالة وفاة واحدة بسبب "أوميكرون" في بريطانيا. بالإضافة إلى ذلك، فإنه بالكاد يمكن مقارنة الظروف في جنوب إفريقيا بالظروف الأوروبية، فالسكان في جنوب إفريقيا ​​أصغر سناً بكثير - في المتوسط - والعديد من الناس قد أصيبوا بالعدوى مسبقاً، بحسب سيسيك.

الأنظمة الصحية قد تنهار!
إذا ارتفع عدد الإصابات التي يسببها "أوميكرون" بشكل كبير بالفعل، فإن الأنظمة الصحية معرضة بالتأكيد لخطر الانهيار. لأنه مع ما يقدر بـ 3000 إلى 5000 مريض يومياً في بريطانيا، فإن "آلية النظام بأكملها تتأثر"، بحسب تقديرات بروكمان. ويحذر بروكمان من أن المستشفيات المكتظة مسبقاً لم تتمكن من استقبال هذا العدد الكبير من المرضى، خاصة وأن الطواقم الطبية أيضاً ستصاب بالعدوى على الأرجح، وهذا بدوره قد يؤدي إلى سلسلة من الأشياء التي لم تكن متوقعة بعد، وفقاً لبروكمان.

ولذلك، يحث الباحثون السياسيين على التصرف بحزم وعلى الفور. ويحذر بروكمان من أن وقت السياسيين ينفد لاتخاذ إجراءات مضادة. ولا تشعر سيسيك أن ألمانيا مستعدة جيداً للموجة الجديدة، وهذا ما يقلقها كثيراً. ويتفق الخبراء الثلاثة على أنه لا يكفي أن يأمل المرء في أن يتم إثبات أن متحور "أوميكرون" أقل خطورة في النهاية. ويقول نويمان-هيفيلين: "الاعتماد على ذلك فحسب، يعني، المشي بعيون مفتوحة إلى الكارثة".
ألكسندر فرويند/م.ع.ح

  • Ein Kind schaut dabei zu, wie die erste Kerze eines Adventskranzes angezündet wird. (Foto: picture-alliance/Bildarchiv)

    ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا

    بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول تعني انطلاق أربعة أسابيع من الاحتفالات بعيد الميلاد. الألمان ينظرون لهذا الشهر كشهر العودة إلى الأجواء العائلية، بينما يتفكر المسيحيون منهم في قصة ميلاد السيد المسيح. يسمي الألمان هذه الأسابيع "أدفينت"، وهي مشتقة من كلمة لاتينية بمعنى "الوصول"، والتي تشير إلى قدوم المسيح أو ميلاده.

  • Deutschland Corona-Pandemie | Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz

    ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا

    أسواق عيد الميلاد تعتبر من أهم مظاهر الاحتفال بعيد ميلاد المسيح في المد الألمانية، وهي فضاء للترفيه وتناول المشروبات والمأكولات والتسوق وخصوصاً من المنتوجات التقليدية والحرف اليدوية. لكن الظروف الصحية الطارئة بسبب جائحة كورونا تفرض للعام الثاني بألمانيا إجراءات صحية خاصة أثناء التجول في أسواق عيد الميلاد، بينما قررت ولايتا بافاريا وساكسونيا إغلاقها.

  • Adventskalender Stock (Colourbox)

    ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا

    من أكثر تقاليد عيد الميلاد تميزاً في ألمانيا هي رزنامة عيد الميلاد المكونة من 24 يوماً. وعادة ما تقوم المحلات التجارية والمكتبات ببيع هذه الرزنامة، التي يُرمز لكل يوم فيها بباب، وعادة ما يكون وراء كل باب قطعة حلوى، وهو أمر يشدّ الأطفال على الأخص إلى اقتناء – وأحياناً عمل – هذه الرزنامة.

  • Der Heilige St. Nikolaus spricht auf dem Weihnachtsmarkt zu Kindern. (Imago/R. Wölk)

    ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا

    بخلاف الكثير من الدول التي ترمز لعيد الميلاد بشخصية بابا نويل، فإن شخصيته لدى الألمان يمثلها القديس نيكولاوس (نيقولاوس)، الذي ينحدر من مدينة ميرا القديمة في تركيا حالياً. كان معروفاً عن الأسقف نيكولاوس عطفه على الفقراء والضعفاء، وتقول الأسطورة أنه كان يرمي النقود سراً في مدخنة منازل العائلات الفقيرة، والتي تهبط في الجوارب المعلقة أمام المدفأة، ومنها جاءت عادة تعليق الجوارب في عيد الميلاد

  • Der gesamte Wald und die große Wiese ist mit ganz dick mit Schnee bedeckt. (Foto: Imago/imagebroker)

    ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا

    لا ينتظر الأطفال في ألمانيا فقط القديس نيكولاوس والهدايا فقط، بل ينتظرون أن تكتسي الأرض بحلة بيضاء من الثلج. فكلما اقترب موعد عيد الميلاد في الرابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول، يبدأ الجميع في التساؤل عما إذا كان عيد الميلاد هذا العام سيكون "عيداً أبيض".

  • Deutschland Weihnachtsmärkte Berlin (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا

    في موسم أعياد الميلاد، يحلو للألمان شراء اللوز المحمص والسجق والنبيذ المتبّل الساخن، والتي يمكن شراؤها في جميع أسواق عيد الميلاد، التي تبدأ في الانتشار في غالبية المدن الألمانية. ومع افتتاح هذه الأسواق، يبدأ الملايين في التوافد عليها لشراء ما تعرضه من بضائع والاستمتاع بأجواء ساحرة رغم البرد.

  • Der Kater Elmo sitzt zwischen roten Weihnachtssternen. (picture-alliance/dpa/B. Wüstneck)

    ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا

    يغلب اللونان الأخضر والأحمر على أجواء عيد الميلاد: الأخضر الذي يمثل الأمل والحياة يمكن رؤيته في أغصان الهدال وأشجار عيد الميلاد، بينما يرمز اللون الأحمر إلى دم المسيح، وهناك من يقول أن هيمنة اللون الأحمر مرتبطاً تاريخياً بغلاء هذا اللون في العصور القديمة، ولذلك كان محجوزاً فقط لأوقات الاحتفال.

  • Deutschland Weihnachtgebäck (Imago/Westend61)

    ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا

    شهر ديسمبر/ كانون الأول هو أسوأ الشهور في ألمانيا لبدء حمية جديدة، ذلك أن هذا الشهر واحتفالات عيد الميلاد مرتبطة دائماً بالأكلات الدسمة والحلويات المتنوعة، خاصة الكعك المخبوز والمعجنات المخلوطة بالقرفة والمرشوشة بمسحوق السكر.

  • Weihnachtsbaum (picture alliance/chromorange/E. Weingartner)

    ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا

    أحد أهم رموز عيد الميلاد ليس فقط في ألمانيا هي شجرة عيد الميلاد، والتي تحرص العائلات على مشاركة جميع أفرادها في تزيينها بالكرات الزجاجية الملونة والديكورات المستوحاة من قصة عيد الميلاد، أو شخصيات محبوبة لدى العائلة إذا لم تكن متدينة. ولا ننسى النجمة على أعلى نقطة في الشجرة!

  • Beim Weihnachts-Shoppen in Dortmund sind die Schäfte in diesem Warenhaus voll. (Foto: picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا

    تبادل الهدايا في عيد الميلاد تقليد درج الألمان عليه من زمن طويل، ولكن هذا التقليد مصحوب بالكثير من التوتر، والمستفيد الوحيد هي المحلات التجارية والشركات، إذ يتهافت الكثيرون – وخصوصاً قبل أيام من عيد الميلاد – عليها لشراء ما تقع عليه أيديهم من هدايا، وذلك لكسب الوقت وكي لا تكون اليد خالية. ومؤخراً جعل التسوق لهدايا عيد الميلاد عبر الإنترنت هذا الواجب أسهل من أي وقت مضى.

  • Buntes Höhenfeuerwerk ist am Nachthimmel. (Foto: Imago/blickwinkel/McPhoto/R. Burch)

    ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا

    في نهاية موسم أعياد الميلاد ومع حلول ليلة رأس السنة، تتزين عادة سماء ألمانيا بالألعاب النارية، التي تنطلق من كل بيت تقريباً وبالضبط عندما تدق الساعة معلنة منتصف الليل. إلى ذلك، يحرص الألمان على تقاليد عائلية أو بصحبة الأصدقاء، كلعب الألعاب المجتمعية أو الغناء أو إقامة وليمة قبيل انتهاء العام وحلول العام الجديد. لكن للعام الثاني تعلن السلطات حظر بيع الألعاب النارية في احتفالات رأس السنة بسبب كورونا