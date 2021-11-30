 دراسة: جرعتان من اللقاحات غير كافيتين لمحاربة أوميكرون | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.12.2021

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دراسة: جرعتان من اللقاحات غير كافيتين لمحاربة أوميكرون

أكدت دراسة بريطانية جديدة أن جرعتين من التطعيم غير كافيتين لمواجهة المتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد، فيما أكدت منظمة الصحة العالمية خطورة هذا المتحور على المستوى العالمي رغم أن البيانات عن شدته محدودة.

منظمة الصحة العالمية: أوميكرون خطر عالمي كبير مع بعض الأدلة على أنه مقاوم للقاحات لكن البيانات السريرية عن شدته ما زالت محدودة

منظمة الصحة العالمية: أوميكرون خطر عالمي كبير مع بعض الأدلة على أنه مقاوم للقاحات لكن البيانات السريرية عن شدته ما زالت محدودة

توصل علماء بريطانيون إلى أن نظام التطعيم بجرعتي لقاح للوقاية من كوفيد-19 لا يؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة كافية لمحاربة المتحور أوميكرون من فيروس كورونا الأمر الذي يرجح زيادة الإصابات بين من أصيبوا من قبل بالمرض أو تم تطعيمهم باللقاحات. ونشر باحثون من جامعة أكسفورد اليوم (الاثنين 13 ديسمبر/ كانون الأول 2021) نتائج دراسة لم تحظ حتى الآن بمراجعة من جانب علماء مناظرين حللوا فيها عينات من دماء المشاركين في دراسة كبيرة لبحث إمكانية المزج بين اللقاحات ممن سبق أن حصلوا على جرعات من لقاحي أسترازينيكا-أكسفورد وفايرز/ بيونتيك.

مختارات

أظهرت دراسة جديدة أسباب زيادة الخطر لدى لأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن المفرط بعد إصابتهم بفيروس كوفيدـ19، وأكدت الدراسة أن فيروس كورونا يصيب الخلايا الدهنية وجزء من الخلايا المناعية الموجودة في الدهون.

ناشدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر المشاركين في الاحتجاجات والمظاهرات ضد الإجراءات الحكومية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، النأي بأنفسهم عن المتطرفين اليمينيين وعمّن يسمون أنفسهم "مواطني الرايخ الألماني".

أقرّ البرلمان الألماني ومجلس الولايات أول إلزام محدود بالتطعيم أو بالتعافي ضد كورونا، ليدخل حيز التنفيذ. ويطبق على العاملين في القطاع الصحي وسط تسجيل انخفاض بسيط للغاية في عدد الإصابات.

وتأتي نتائج الدراسة بعد يوم من التحذير الذي أطلقه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عندما قال إن جرعتين من اللقاح لن تكفيان لكبح المتحور أوميكرون. وقالت الدراسة إنه لا توجد أدلة حتى الآن على أن انخفاض مستوى الأجسام المضادةالمكافحة للعدوى قد يؤدي إلى تزايد خطر الإصابة بأعراض حادة أو الدخول للمستشفى أو الوفاة لمن حصل على جرعتين من اللقاحات المعتمدة. وقال ماثيو سنيب الأستاذ بجامعة أكسفورد الذي شارك في الدراسة "هذه البيانات مهمة لكنها ليست سوى جزء من الصورة".

منظمة الصحة العالمية: خطر عالمي كبير

وفي سياق متصل، قالت منظمة الصحة العالمية إن المتحور أوميكرون الذي رُصد في أكثر من 60 دولة يشكل "خطرا عالميا كبيرا" مع بعض الأدلة على أنه مقاوم للقاحات لكن البيانات السريرية عن شدته ما زالت محدودة. وقالت المنظمة في إفادة فنية صدرت أمس الأحد إن حالة كبيرة من عدم التيقن تحيط بأوميكرون، الذي رصد لأول مرة الشهر الماضي في جنوب أفريقيا وهونغ كونغ، والذي قد يؤدي تحوره إلى سرعة أكبر في انتشار العدوى وعدد أكبر في الإصابات بكوفيد-19.

وأضافت "مجمل الخطر المرتبط بالمتحور الجديد أوميكرون يظل مرتفعا للغاية لعدة أسباب" في تكرار لتقيمها الأول". وتابعت "ثانيا، فإن الأدلة الأولية تشير إلى تفاديه للاستجابات المناعية وإلى معدلات انتشار عالية وهو ما قد يتسبب في ارتفاع آخر في حالات الإصابة مع عواقب وخيمة" مشيرة إلى قدرة الفيروس المحتملة على مقاومة المناعة التي توفرها الأجسام المضادة.

وأشارت المنظمة إلى أدلة أولية على ارتفاع أعداد من تكررت إصابتهم بالفيروس في جنوب أفريقيا. وتابعت أنه في حين تُظهر بيانات أولية من جنوب أفريقيا أن حالات الإصابة بأوميكرون أقل شدة من حالات الإصابة بسلالة دلتا، فإن المهيمن على الإصابات في العالم حاليا وجميع الحالات المسجلة في منطقة أوروبا كانت خفيفة أو بدون أعراض، وما زال من غير الواضح إلى أي مدى يمكن أن يكون أوميكرون أقل ضراوة.

وقالت المنظمة "هناك حاجة لمزيد من البيانات لفهم شدته... وحتى إذا كانت شدته أقل من دلتا فيظل من المتوقع ارتفاع معدلات الدخول للمستشفيات نتيجة زيادة الحالات. ويشكل زيادة معدل دخول المستشفيات عبئا على الأنظمة الصحية ويزيد من الوفيات". وتابعت أن من المتوقع الحصول على المزيد من المعلومات في الأسابيع المقبلة.

ح.ز/ خ.س (رويترز)

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