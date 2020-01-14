حملة مداهمات تستهدف أوساط إسلامية متطرفة في برلين

شنّت السلطات الألمانية حملة مداهمات وتفتيش صباح اليوم الأربعاء (15 يوليو/ تموز 2020) ضد أوساط إسلامية متطرفة في برلين، وفق ما كشفت عنه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وذلك قبل أن يؤكد المكتب الإعلامي للنيابة العامة في برلين على موقعه الخاص بتوتير "منح عشرين تصريح لعمليات تفتيش بحق 12 شخصا مشتبه بهم في التورط في العديد من الجرائم من بينها تمويل الإرهاب".

من جهتها، نقلت "د. ب. أ" عن متحدث باسم الشرطة بأن 450 شرطيا شاركوا في الحملة، مضيفة أنه تمّ تفتيش 19 عقارا في أحياء راينيكندورف وشارلوتنبورغ-فيلمرسدورف وفريدريشسهاين-كرويتسبرغ وتيمبلهوف-شونبرغ.

وأوضح المتحدث أن الحملة شملت منازل ومتاجر على وجه الخصوص، موضحا أن المساجد لم تكن من الأهداف المشمولة في الحملة.

ومن المنتظر أن يعلن الادعاء العام المزيد من المعلومات في وقت لاحق.

يُذكر أن هيئة حماية الدستور في ولاية برلين (الاستخبارات الداخلية) ذكرت في تقرير لها عن عام 2019 أن هناك 2170 شخصا مصنفون كإسلاميين "خطيرين" في العاصمة الألمانية، بزيادة 180 شخصا مقارنة بعام 2018.

و.ب/ع.ش (د ب أ، تويتر)