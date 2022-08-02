حقيقة القيلولة ـ هل هي مفيدة للصحة أم مضرة بها؟

يُنظر بشكل عام إلى القيلولةأثناء النهار على أنها مفيدة للتركيز والإبداع والإنتاجية، لكن بعض الدراسات الحديثة هزت هذه الصورة الإيجابية الآن. أولئك الذين يأخذون قيلولة قصيرة بانتظام خلال النهار يزيدون من خطر إصابتهم بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية... هذا ما توصلت إليه دراسة نُشرت مؤخرا في دورية "هايبرتينشن" المتخصصة، صادمة بذلك عشاق القيلولة. في الدارسة وجد باحثون صينيون استنادا إلى بيانات من المملكة المتحدة أن القيلولة المتكررة أو المنتظمة أثناء النهار مرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بين البالغين بنسبة 12% وبارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 24%، وذلك مقارنة بالأشخاص الذين لا يأخذون قيلولة مطلقا.

وأشارت الدراسة إلى أن الرجال شكلوا نسبة عالية بين الذين يأخذون فترة قيلولة منتظمة في النهار، وكذلك ذوي المستوى التعليمي والدخل المنخفض، والأشخاص الذين يدخنون أو يشربون الكحول يوميا أو يعانون من الأرق أو يفضلون النوم متأخرا. أكد الباحث في مجال النوم من جامعة أريزونا الأمريكية، مايكل جراندنر، في تعليق على الدراسة أن القيلولة في حد ذاتها ربما لا تكون ضارة، بل إن العديد من الأشخاص الذين يأخذون قيلولة قصيرة أثناء النهار يفعلون ذلك بسبب قلة نومهم في الليل. يقول غراندنر: "قلة النوم ليلا مرتبطة بصحة سيئة، والقيلولة لا تكفي للتعويض". تؤكد الدراسة الحديثة نتائج دراسات سابقة تفيد بأن "المزيد من القيلولة يعكس على ما يبدو زيادة مخاطر مشكلات القلب ومشكلات أخرى". بالإضافة إلى ذلك، أظهرت دراسة حديثة أخرى أن زيادة القيلولة يمكن أن تكون علامة مبكرة على الخرف، خاصة إذا كان من يقوم بالقيلولة يحصل على قسط كافٍ من النوم في الليل.

ورغم ذلك فإن هذا ليس سببا لشيطنة القيلولة بوجه عام، حيث وجدت دراسة فرنسية أن القيلولة القصيرة للغاية من شأنها أن تزيد الإبداع. كما لاحظ باحثون يونانيون أيضا أن قيلولة لمدة نصف ساعة يمكن أن تحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية - ولكن فقط إذا أُخذت مرة أو مرتين في الأسبوع، كما أكدت دراسة سويسرية. ويبدو أن القيلولة أثناء النهار تفيد الشباب على وجه الخصوص، حيث أظهرت دراسة أمريكية أن لها تأثير إيجابي على التركيز وسلوك التعلم لدى المراهقين. وقد يرجع ذلك إلى أن المراهقين غالبا ما يكون لديهم نمط نوم يميلون إلى التأخير، حيث يذهبون إلى الفراش متأخرا ولكنهم يضطرون للاستيقاظ مبكرا بسبب المدرسة. ومع ذلك كثيرا ما تكون القيلولة مستهجنة في كثير من الدول الغربية، بحسب المشرفة الرئيسية على الدراسة الصينية، شياوبينغ جي من جامعة ديلاوير الأمريكية.

وأشارت الباحثة إلى أن نمط النوم أحادي الطور ويعتبر في الغرب علامة على النضج العقلي، وقالت: "في الصين يتم تضمين وقت القيلولة في جدول ما بعد الغداء لكثير من البالغين في العمل وللطلاب في المدارس". في المقابل، أشارت دراسة أجرتها جامعة ولاية ميتشيغان الأمريكية أنه لا ينبغي توقع تأثيرات معجزة من القيلولة. وكتب معدو الدراسة في دورية "سليب" أن القيلولة القصيرة في النهار لها فائدة قليلة للقدرات المعرفية، وليس بمقدورها التعويض عن نوم سيء ليلا.

وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن الفلفل الحار يتناول سكان بعض الدول الأكثر حرارة في العالم الأطعمة الحارة للمساعدة على التكييف فعلى سبيل المثال يمتلك الفلفل الحار خصائص مضادة للميكروبات تطيل العمر الافتراضي للأطعمة، لكن مادة الكابسيسين الموجود في الفلفل تعمل على إيهام العقل بارتفاع درجة حرارة الجسم ومن ثم تنشيط الغدد العرقية. وفي هذه الحالة، فإن التعرق يساعد على تبريد الجسم.

وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن فواكه ومشروبات يشير الطب التقليدي في الصين إلى أن بعض الفواكه والخضروات يساعد الإنسان على التكيف مع الطقس شديد الحرارة أو الطقس البارد. فعلى سبيل المثال فإن تناول البطيخ والكرفس والخيار وحتى شرب الشاي الأخضر يساعد على تحمل الطقس الحار. وفي الهند، يشرب الناس ماء جوز الهند لتبريد أجسامهم فضلا عن أنها غنية بفيتامينات مفيدة.

وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن عصير الليمون من آسيا إلى أفريقيا وحتى ألمانيا، يهرع الناس إلى شرب عصير الليمون لمقاومة العطش وترطيب الجسم حيث تلعب الأنواع والأشكال المختلفة من عصير الليمون دورا في شعور الإنسان بالانتعاش خاصة في حالة إضافة النعناع أو خوخ أو عسل النحل.

وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن تجنب القهوة والبيرة ينصح خبراء الصحة بعدم الإفراط في شرب القهوة خلال أوقات الطقس شديد الحرارة لأنها تجفف الجسم بسبب أنها تؤدي إلى فقدان الجسم للماء. وينطبق هذا على البيرة (الجعة) التي تعد أكثر المشروبات الكحولية استهلاكا في العالم.

وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن الملابس الفضفاضة والطويلة تعد الملابس عنصرا هاما في تبريد الجسم. ورغم أننا نميل إلى إرتداء ملابس أقل في الصيف الحار، إلا أنه يُفضل ارتداء ملابس فضفاضة ومتجددة الهواء وذات أكمام طويلة مصنوعة من ألياف طبيعية أو من القطن أو الكتان. تعمل هذه الملابس على مرور الهواء خاصة عند التعرق.

وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن أبيض أم داكن ..لا يهم! في عام 1980، أُجريت دراسة نشرتها مجلة "نيتشر" أو "الطبيعة" حول أهمية ألوان الملابس خلال الصيف الحار. وكانت الصحراء مكان التجربة فيما جرت المقارنة بين ارتداء ملابس بيضاء وداكنة وفضفاضة وملابس عسكرية وحتى الملابس القصيرة. وقد كشفت الدراسة عن أن الملابس البيضاء تعكس أشعة الشمس فيما تساعد الملابس الداكنة على امتصاص حرارة الجسم.

وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن المظلة للشمس أيضا! مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، اضطر سكان القارة الأوروبية إلى حمل المظلة للوقاية والحماية من أشعة الشمس خاصة في أوقات الظهيرة. ويُنصح بالبقاء في المنزل من منتصف النهار وحتى الرابعة مساء في أوقات الطقس شديد الحرارة. تساعد المظلة على حجب الأشعة فوق البنفسجية في الأجواء المشمسة.

وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن مروحة اليد قد تساعد مروحة اليد في الحماية والتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة وحتى ولو بالقدر اليسير. يعود استخدام المراوح إلى ما قبل 4000 عام في مصر القديمة فيما صُنعت "مروحة كونسرتينا" من زمن بعيد في اليابان أو الصين ما يعني أن استخدامها يضرب في التاريخ. ومؤخرا طرأت الموضة سواء في تصميم مروحة اليد وألوانها.

وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن تبريد المعصم تقوم بعض الحيوانات مثل الكنغر والقرود بلعق المعصمين في الطقس الحار وليس هذا الأمر من قبيل الصدفة. فإن الرسغ يحتوى على نقاط نبض لذا فاللعاب قد يساعد في تبريد تبريد سطح الجلد. ويمكن للإنسان الاستفادة من ذلك برش مياه على المعصم أو وضع زجاجة مياة باردة ليس فقط على المعصم وإنما على الجبهة والرقبة.

وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن القيلولة يميل الناس في الشتاء إلى السير لتدفئة اجسامهم، لكن في الصيف فإن المطلوب هو حركة أقل. ويعمد سكان المناطق الحارة على الحصول على قيلولة في أوقات النهار شديدة الحرارة فيما يتجنبون أيضا الأنشطة الشاقة مثل التمارين الرياضية وغيرها.

وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن الاحتماء بالأشجار لا يجب التقليل من أهمية الأشجار والغابات خلال الصيف الحار. وعلاوة على أن الأشجار توفر الظل من أشعة الشمس، فهي أيضا تعد مصدرا للبرودة. تمتص الأشجار والنباتات الماء من خلال جذورها ثم ينبعث بخار الماء من أوراقها مما يؤدي بدوره إلى تبريد المنطقة المحيطة بالأشجار. وقد ذكرت دراسات أن المناطق التي تحتوي على أشجار تكون أكثر برودة من درجتين إلى ثلاثة عن المناطق الخالية من الأشجار.

وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن أشجار حول المنازل يعد الفنان النمساوي فريدنسرايش هوندرتفاسر من أشهر الفنانين المعماريين في أواخر القرن العشرين. ويعد Hundertwasserhaus أو "بيت هوندرتفاسر" من أشهر معالم العاصمة النمساوية فيينا وبات مقصدا لمحبي المزج بين الهندسة المعمارية والطبيعة والخضرة التي تحافظ على برودة المنزل في الصيف. وقد يكون زراعة الأشجار حول المنازل ضمن الحلول لمواجهة الطقس الحار.



وكتبت المعدة الرئيسية للدراسة، كيمبرلي فين: "وجدنا أن القيلولة القصيرة التي تبلغ 30 أو 60 دقيقة ليس لها تأثير ملموس". وبغض النظر عما تفعله القيلولة، فإن الحاجة إليها تبدو أن لها أسبابا وراثية جزئيا، حسبما توصل على الأقل أطباء النوم في مستشفى ماساتشوستس الأمريكي العام خلال دراسة كبيرة. فقد ذكر معدو هذه الدراسة في دورية "نيتشر كوميونيكيشانز" أن هناك ثلاثة أنواع من الأشخاص تعتبر القيلولة مهمة بشكل خاص بالنسبة لهم: الأول هم الأشخاص الذين يستيقظون مبكرا للغاية، والثاني أولئك الذين يعانون من اضطرابات النوم، حيث تعتبر القيلولة أثناء النهار بالنسبة لكليهما ضرورية لإعادة شحن طاقتهم.

أما النوع الثالث فهم الأشخاص الذين يحتاجون إلى مزيد من النوم لأسباب وراثية، وبالتالي يرغبون في الغفو لفترة وجيزة أثناء النهار. يقول المعد المشارك في الدراسة، حسن سعيد دشتي: "هذا يوضح لنا أن القيلولة أثناء النهار لها اعتبارات بيولوجية وليست مجرد قرار مرتبط بظروف بيئية أو سلوكية". ومع ذلك، فإن المشكلات الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم أو زيادة الوزن يمكن أن تؤدي أيضا إلى إجهاد أعلى من المتوسط. وبحسب المشاركة في إعداد هذه الدراسة، عالمة الفسيولوجيا مارتا غاراوليت، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث هنا للوقوف على الأسباب، والتي يمكن أن تركز أيضا بشكل أقوى على احتياجات الراحة الفردية.

تقول غاراوليت: "الأبحاث المستقبلية يمكن أن تساعد في تطوير توصيات للقيلولة مراعية للفروق الفردية". في الواقع تشير الدراسات التي أجريت حتى الآن حول هذا الموضوع إلى أن الطول الأمثل للقيلولة وما إذا كانت ضرورية من الأساس تتوقف بشكل أساسي على عوامل فردية: على سبيل المثال يجب أن يتجنب الأشخاص الذين يعانون من الأرق ليلا القيلولة، وإلا فقد يصابون بالإرهاق في وقت متأخر من المساء.

وعند وضع هذا العامل في الاعتبار، لا يجب أخذ القيلولة في وقت متأخر من النهار أو تكون مدتها طويلة: هنا يوصي العلماء بأن تتراوح المدة بين 20 إلى 30 دقيقة لتجنب الانزلاق إلى نوم حركة العين السريعة والاستيقاظ مع شعور بالإرهاق أكثر من ذي قبل. ووفقا لباحثين أستراليين، يمكن زيادة التأثير المنعش للقيلولة المُثلى بحيلة مفاجئة: إذا شربت قهوة قبل غفوتك وضبطت المنبه لمدة 20 دقيقة، فسوف تستيقظ مع زيادة تأثير الكافيين.

و.ب / ح.ز (د.ب.أ)