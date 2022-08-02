 حقيقة القيلولة ـ هل هي مفيدة للصحة أم مضرة بها؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.09.2022

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حقيقة القيلولة ـ هل هي مفيدة للصحة أم مضرة بها؟

تعتبر القيلولة من التقاليد المعروفة في اليابان وإسبانيا فيما هي مجهولة في بلدان أخرى، فهل هي مفيدة للصحة أم مضرة بها؟ وعكس ما هو شائع أكدت دراسة حديثة أن القيلولة ليست بالضرورة مؤشرا على صحة جيدة.

70 Jahre VR China | Siesta

يُنظر بشكل عام إلى القيلولةأثناء النهار على أنها مفيدة للتركيز والإبداع والإنتاجية، لكن بعض الدراسات الحديثة هزت هذه الصورة الإيجابية الآن. أولئك الذين يأخذون قيلولة قصيرة بانتظام خلال النهار يزيدون من خطر إصابتهم بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية... هذا ما توصلت إليه دراسة نُشرت مؤخرا في دورية "هايبرتينشن" المتخصصة، صادمة بذلك عشاق القيلولة. في الدارسة وجد باحثون صينيون استنادا إلى بيانات من المملكة المتحدة أن القيلولة المتكررة أو المنتظمة أثناء النهار مرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بين البالغين بنسبة 12% وبارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 24%، وذلك مقارنة بالأشخاص الذين لا يأخذون قيلولة مطلقا.

وأشارت الدراسة إلى أن الرجال شكلوا نسبة عالية بين الذين يأخذون فترة قيلولة منتظمة في النهار، وكذلك ذوي المستوى التعليمي والدخل المنخفض، والأشخاص الذين يدخنون أو يشربون الكحول يوميا أو يعانون من الأرق أو يفضلون النوم متأخرا. أكد الباحث في مجال النوم من جامعة أريزونا الأمريكية، مايكل جراندنر، في تعليق على الدراسة أن القيلولة في حد ذاتها ربما لا تكون ضارة، بل إن العديد من الأشخاص الذين يأخذون قيلولة قصيرة أثناء النهار يفعلون ذلك بسبب قلة نومهم في الليل. يقول غراندنر: "قلة النوم ليلا مرتبطة بصحة سيئة، والقيلولة لا تكفي للتعويض". تؤكد الدراسة الحديثة نتائج دراسات سابقة تفيد بأن "المزيد من القيلولة يعكس على ما يبدو زيادة مخاطر مشكلات القلب ومشكلات أخرى". بالإضافة إلى ذلك، أظهرت دراسة حديثة أخرى أن زيادة القيلولة يمكن أن تكون علامة مبكرة على الخرف، خاصة إذا كان من يقوم بالقيلولة يحصل على قسط كافٍ من النوم في الليل.

ورغم ذلك فإن هذا ليس سببا لشيطنة القيلولة بوجه عام، حيث وجدت دراسة فرنسية أن القيلولة القصيرة للغاية من شأنها أن تزيد الإبداع. كما لاحظ باحثون يونانيون أيضا أن قيلولة لمدة نصف ساعة يمكن أن تحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية - ولكن فقط إذا أُخذت مرة أو مرتين في الأسبوع، كما أكدت دراسة سويسرية. ويبدو أن القيلولة أثناء النهار تفيد الشباب على وجه الخصوص، حيث أظهرت دراسة أمريكية أن لها تأثير إيجابي على التركيز وسلوك التعلم لدى المراهقين. وقد يرجع ذلك إلى أن المراهقين غالبا ما يكون لديهم نمط نوم يميلون إلى التأخير، حيث يذهبون إلى الفراش متأخرا ولكنهم يضطرون للاستيقاظ مبكرا بسبب المدرسة. ومع ذلك كثيرا ما تكون القيلولة مستهجنة في كثير من الدول الغربية، بحسب المشرفة الرئيسية على الدراسة الصينية، شياوبينغ جي من جامعة ديلاوير الأمريكية.

وأشارت الباحثة إلى أن نمط النوم أحادي الطور ويعتبر في الغرب علامة على النضج العقلي، وقالت: "في الصين يتم تضمين وقت القيلولة في جدول ما بعد الغداء لكثير من البالغين في العمل وللطلاب في المدارس". في المقابل، أشارت دراسة أجرتها جامعة ولاية ميتشيغان الأمريكية أنه لا ينبغي توقع تأثيرات معجزة من القيلولة. وكتب معدو الدراسة في دورية "سليب" أن القيلولة القصيرة في النهار لها فائدة قليلة للقدرات المعرفية، وليس بمقدورها التعويض عن نوم سيء ليلا.

  • Hot vegan chili con calabaza from the vegan cuisine with lime and coriander served with slices of a wholemeal roll.

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    الفلفل الحار

    يتناول سكان بعض الدول الأكثر حرارة في العالم الأطعمة الحارة للمساعدة على التكييف فعلى سبيل المثال يمتلك الفلفل الحار خصائص مضادة للميكروبات تطيل العمر الافتراضي للأطعمة، لكن مادة الكابسيسين الموجود في الفلفل تعمل على إيهام العقل بارتفاع درجة حرارة الجسم ومن ثم تنشيط الغدد العرقية. وفي هذه الحالة، فإن التعرق يساعد على تبريد الجسم.

  • A man drinking fresh coconut juice

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    فواكه ومشروبات

    يشير الطب التقليدي في الصين إلى أن بعض الفواكه والخضروات يساعد الإنسان على التكيف مع الطقس شديد الحرارة أو الطقس البارد. فعلى سبيل المثال فإن تناول البطيخ والكرفس والخيار وحتى شرب الشاي الأخضر يساعد على تحمل الطقس الحار. وفي الهند، يشرب الناس ماء جوز الهند لتبريد أجسامهم فضلا عن أنها غنية بفيتامينات مفيدة.

  • A glass of lemonade with mint leaves floating in it

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    عصير الليمون

    من آسيا إلى أفريقيا وحتى ألمانيا، يهرع الناس إلى شرب عصير الليمون لمقاومة العطش وترطيب الجسم حيث تلعب الأنواع والأشكال المختلفة من عصير الليمون دورا في شعور الإنسان بالانتعاش خاصة في حالة إضافة النعناع أو خوخ أو عسل النحل.

  • People grabbing at a mug of beer

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    تجنب القهوة والبيرة

    ينصح خبراء الصحة بعدم الإفراط في شرب القهوة خلال أوقات الطقس شديد الحرارة لأنها تجفف الجسم بسبب أنها تؤدي إلى فقدان الجسم للماء. وينطبق هذا على البيرة (الجعة) التي تعد أكثر المشروبات الكحولية استهلاكا في العالم.

  • Caucasian woman holding fabric on beach at sunset

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    الملابس الفضفاضة والطويلة

    تعد الملابس عنصرا هاما في تبريد الجسم. ورغم أننا نميل إلى إرتداء ملابس أقل في الصيف الحار، إلا أنه يُفضل ارتداء ملابس فضفاضة ومتجددة الهواء وذات أكمام طويلة مصنوعة من ألياف طبيعية أو من القطن أو الكتان. تعمل هذه الملابس على مرور الهواء خاصة عند التعرق.

  • A female photographer wearing a black abaya and a headscarf stands at a beach in Qatar

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

     أبيض أم داكن ..لا يهم!

    في عام 1980، أُجريت دراسة نشرتها مجلة "نيتشر" أو "الطبيعة" حول أهمية ألوان الملابس خلال الصيف الحار. وكانت الصحراء مكان التجربة فيما جرت المقارنة بين ارتداء ملابس بيضاء وداكنة وفضفاضة وملابس عسكرية وحتى الملابس القصيرة. وقد كشفت الدراسة عن أن الملابس البيضاء تعكس أشعة الشمس فيما تساعد الملابس الداكنة على امتصاص حرارة الجسم.

  • A woman carrying a parasol at Italy's Coliseum

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    المظلة للشمس أيضا!

    مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، اضطر سكان القارة الأوروبية إلى حمل المظلة للوقاية والحماية من أشعة الشمس خاصة في أوقات الظهيرة. ويُنصح بالبقاء في المنزل من منتصف النهار وحتى الرابعة مساء في أوقات الطقس شديد الحرارة. تساعد المظلة على حجب الأشعة فوق البنفسجية في الأجواء المشمسة.

  • A woman dressed in a silvery outfit holds a large foldable handheld fan in front of her face, leaving only her eyes visible

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    مروحة اليد

    قد تساعد مروحة اليد في الحماية والتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة وحتى ولو بالقدر اليسير. يعود استخدام المراوح إلى ما قبل 4000 عام في مصر القديمة فيما صُنعت "مروحة كونسرتينا" من زمن بعيد في اليابان أو الصين ما يعني أن استخدامها يضرب في التاريخ. ومؤخرا طرأت الموضة سواء في تصميم مروحة اليد وألوانها.

  • water flowing into cupped hands.

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    تبريد المعصم

    تقوم بعض الحيوانات مثل الكنغر والقرود بلعق المعصمين في الطقس الحار وليس هذا الأمر من قبيل الصدفة. فإن الرسغ يحتوى على نقاط نبض لذا فاللعاب قد يساعد في تبريد تبريد سطح الجلد. ويمكن للإنسان الاستفادة من ذلك برش مياه على المعصم أو وضع زجاجة مياة باردة ليس فقط على المعصم وإنما على الجبهة والرقبة.

  • A woman sits on a black bench and admires artist David Hockney's artwork ''The Arrival of Spring in Woldgate''

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    القيلولة

    يميل الناس في الشتاء إلى السير لتدفئة اجسامهم، لكن في الصيف فإن المطلوب هو حركة أقل. ويعمد سكان المناطق الحارة على الحصول على قيلولة في أوقات النهار شديدة الحرارة فيما يتجنبون أيضا الأنشطة الشاقة مثل التمارين الرياضية وغيرها.

  • Picture of tall trees in a forest

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    الاحتماء بالأشجار

    لا يجب التقليل من أهمية الأشجار والغابات خلال الصيف الحار. وعلاوة على أن الأشجار توفر الظل من أشعة الشمس، فهي أيضا تعد مصدرا للبرودة. تمتص الأشجار والنباتات الماء من خلال جذورها ثم ينبعث بخار الماء من أوراقها مما يؤدي بدوره إلى تبريد المنطقة المحيطة بالأشجار. وقد ذكرت دراسات أن المناطق التي تحتوي على أشجار تكون أكثر برودة من درجتين إلى ثلاثة عن المناطق الخالية من الأشجار.

  • A house with trees and shrubs growing within and on it

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    أشجار حول المنازل

    يعد الفنان النمساوي فريدنسرايش هوندرتفاسر من أشهر الفنانين المعماريين في أواخر القرن العشرين. ويعد Hundertwasserhaus أو "بيت هوندرتفاسر" من أشهر معالم العاصمة النمساوية فيينا وبات مقصدا لمحبي المزج بين الهندسة المعمارية والطبيعة والخضرة التي تحافظ على برودة المنزل في الصيف. وقد يكون زراعة الأشجار حول المنازل ضمن الحلول لمواجهة الطقس الحار.


وكتبت المعدة الرئيسية للدراسة، كيمبرلي فين: "وجدنا أن القيلولة القصيرة التي تبلغ 30 أو 60 دقيقة ليس لها تأثير ملموس". وبغض النظر عما تفعله القيلولة، فإن الحاجة إليها تبدو أن لها أسبابا وراثية جزئيا، حسبما توصل على الأقل أطباء النوم في مستشفى ماساتشوستس الأمريكي العام خلال دراسة كبيرة. فقد ذكر معدو هذه الدراسة في دورية "نيتشر كوميونيكيشانز" أن هناك ثلاثة أنواع من الأشخاص تعتبر القيلولة مهمة بشكل خاص بالنسبة لهم: الأول هم الأشخاص الذين يستيقظون مبكرا للغاية، والثاني أولئك الذين يعانون من اضطرابات النوم، حيث تعتبر القيلولة أثناء النهار بالنسبة لكليهما ضرورية لإعادة شحن طاقتهم.

أما النوع الثالث فهم الأشخاص الذين يحتاجون إلى مزيد من النوم لأسباب وراثية، وبالتالي يرغبون في الغفو لفترة وجيزة أثناء النهار. يقول المعد المشارك في الدراسة، حسن سعيد دشتي: "هذا يوضح لنا أن القيلولة أثناء النهار لها اعتبارات بيولوجية وليست مجرد قرار مرتبط بظروف بيئية أو سلوكية". ومع ذلك، فإن المشكلات الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم أو زيادة الوزن يمكن أن تؤدي أيضا إلى إجهاد أعلى من المتوسط. وبحسب المشاركة في إعداد هذه الدراسة، عالمة الفسيولوجيا مارتا غاراوليت، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث هنا للوقوف على الأسباب، والتي يمكن أن تركز أيضا بشكل أقوى على احتياجات الراحة الفردية.

تقول غاراوليت: "الأبحاث المستقبلية يمكن أن تساعد في تطوير توصيات للقيلولة مراعية للفروق الفردية". في الواقع تشير الدراسات التي أجريت حتى الآن حول هذا الموضوع إلى أن الطول الأمثل للقيلولة وما إذا كانت ضرورية من الأساس تتوقف بشكل أساسي على عوامل فردية: على سبيل المثال يجب أن يتجنب الأشخاص الذين يعانون من الأرق ليلا القيلولة، وإلا فقد يصابون بالإرهاق في وقت متأخر من المساء.

وعند وضع هذا العامل في الاعتبار، لا يجب أخذ القيلولة في وقت متأخر من النهار أو تكون مدتها طويلة: هنا يوصي العلماء بأن تتراوح المدة بين 20 إلى 30 دقيقة لتجنب الانزلاق إلى نوم حركة العين السريعة والاستيقاظ مع شعور بالإرهاق أكثر من ذي قبل. ووفقا لباحثين أستراليين، يمكن زيادة التأثير المنعش للقيلولة المُثلى بحيلة مفاجئة: إذا شربت قهوة قبل غفوتك وضبطت المنبه لمدة 20 دقيقة، فسوف تستيقظ مع زيادة تأثير الكافيين.

و.ب / ح.ز (د.ب.أ)

 

مختارات

كيف تحصل على قيلولة مثالية؟

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الشعور بالنعاس بعد الأكل.. جرس إنذار لمرضى السكري!

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لحل مشكلة الأرق.. رحلات من دون وجهة محددة في هونغ كونغ!

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