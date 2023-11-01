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حقوق الإنسان

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تقارير وتحليلات

إيرينا دانيلوفيتش، جو شيراب جياتسو، سليمان الريسوني (المغرب) وماريا كريستينا جاريدو رودريغيز في كوبا.

"يوم الكاتب المسجون": حين تتعرض الكلمة الحرة للتهديد

"يوم الكاتب المسجون": حين تتعرض الكلمة الحرة للتهديد

في "يوم الكاتب المسجون" الذي يصادف 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، يطالب نادي القلم الدولي بالإفراج عن الكتّاب المحتجزين.
المغرب١٥ نوفمبر ٢٠٢٣
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وقفة احتجاجية في برلين للتذكير بمأساة الإيزيديين

وقفة احتجاجية في برلين للتذكير بمأساة الإيزيديين

وقفة احتجاجية في برلين للتذكير بمأساة الإيزيديين وبإستمرار التمييز ضدهم.
٤ أغسطس ٢٠٢٣02:12 دقيقة
GLOD Hongkong

الصين: نهاية المعارضة الديمقراطية في هونغ كونغ

الصين: نهاية المعارضة الديمقراطية في هونغ كونغ

بالنسبة للصين، الوضع الخاص لهونغ كونغ صفحة من الماضي. وعلى الرغم من تلاشي آثار احتجاجات 2019، إلا أن روح المقاومة ما زالت حاضرة. لكن التعبير بصوت مرتفع يزداد صعوبة.
هونغ كونغ٢٩ يوليو ٢٠٢٣06:13 دقيقة
زياد العليمي، ناشط سياسي مصري تم إطلاق سراحه

مصر: إطلاق سراح معتقلين وسط حملة جديدة من القمع!

مصر: إطلاق سراح معتقلين وسط حملة جديدة من القمع!

مع الإفراج عن سجناء سياسيين تسعى السلطات المصرية لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، لكن ذلك لا يعني الكثير برأي محللين!
الشرق الأوسط٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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إيرانيون في برلين يدعمون الاحتجاجات في إيران

إيرانيون في برلين يدعمون الاحتجاجات في إيران

مظاهرات في برلين لدعم الاحتجاجات في إيران بعد وفاة الشابة أميني على يد شرطة الأخلاق
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢02:04 دقيقة
Stills Doku Erdogans politische Gefangene

سجناء أردوغان السياسيون

سجناء أردوغان السياسيون

١٥ يونيو ٢٠٢٢
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بانوراما

DW Fokus Europa (Sendungslogo arabisch)

عينٌ على أوروبا - هكذا أوقفت امرأة في تركيا زوجها القاسي العنيف عند حده

احتجاجات نسائية في الشوارع التركية على تراجع الرئيس إردوغان عن اتفاقية اسطنبول المعنية بحماية حقوق المرأة، في حين يرى إردوغان أن قراره يحمي تماسك العائلات في تركيا. وامرأة في تركيا تطالب بالحماية من زوجها الذي ضربها بقسوة على مدى سنوات وهددها حتى علناً بالقتل. فما الذي ردع معنف هذه المرأة وأوقفه عن تحقيق تهديداته القاسية؟
١٠ يونيو ٢٠٢١26:00 دقيقة
DW Fokus Europa (Sendungslogo arabisch)

عينٌ على أوروبا - آخر دكتاتوريات أوروبا وحاجة شديدة لمهاجرين في الزراعة

امرأة من روسيا البيضاء تلتقي وجها لوجه بشخص اعترف لها بأنه ينتمي إلى مجموعة قَتَلت أباها السياسي المعارِض لرئيس النظام الحاكم، عام 1999. فقد اعترف بأنه كان عضوا في وحدات عسكرية سرية مكلفة بتصفية منتقدين للنظام السياسي في دولة بيلاروسيا أو روسيا البيضاء، التي يُعتَقد أنها آخر معاقل الديكتاتورية في الأراضي الأوروبية. ومواضيع أخرى.
٢١ فبراير ٢٠٢٠26:05 دقيقة
Syrien Deutschland "Konditorei Damaskus" in Neuköln

لاجئون ينقلون أسرار الحلويات الشامية من حمص إلى برلين

افتتح لاجئون سوريون محلهم للحلويات الشامية في ألمانيا بعد رحلة طويلة إلى برلين.
٢٦ يناير ٢٠١٧