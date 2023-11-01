You need to enable JavaScript to run this app.
تخطي إلى المحتوى
تخطي إلى القائمة الرئيسية
تخطي إلى المزيد من صفحات DW
فيديوهات
ملفات صوتية
مناطق
الشرق الأوسط
شمال إفريقيا
ألمانيا
أوروبا
محاور
بيئة ومناخ
صحة
هجرة ولجوء
حقوق الإنسان
أبواب
سياسة واقتصاد
علوم وتكنولوجيا
رياضة
ثقافة ومجتمع
منوعات
بث مباشر
ملفات صوتية
فيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماس
غزو أوكرانيا
التغيرات المناخية
حقوق الإنسان
تخطي إلى الجزء التالي تقارير وتحليلات
تقارير وتحليلات
"يوم الكاتب المسجون": حين تتعرض الكلمة الحرة للتهديد
"يوم الكاتب المسجون": حين تتعرض الكلمة الحرة للتهديد
في "يوم الكاتب المسجون" الذي يصادف 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، يطالب نادي القلم الدولي بالإفراج عن الكتّاب المحتجزين.
المغرب
2023/11/15
١٥ نوفمبر ٢٠٢٣
وقفة احتجاجية في برلين للتذكير بمأساة الإيزيديين
وقفة احتجاجية في برلين للتذكير بمأساة الإيزيديين
وقفة احتجاجية في برلين للتذكير بمأساة الإيزيديين وبإستمرار التمييز ضدهم.
2023/8/4
٤ أغسطس ٢٠٢٣
02:12 دقيقة
الصين: نهاية المعارضة الديمقراطية في هونغ كونغ
الصين: نهاية المعارضة الديمقراطية في هونغ كونغ
بالنسبة للصين، الوضع الخاص لهونغ كونغ صفحة من الماضي. وعلى الرغم من تلاشي آثار احتجاجات 2019، إلا أن روح المقاومة ما زالت حاضرة. لكن التعبير بصوت مرتفع يزداد صعوبة.
هونغ كونغ
2023/7/29
٢٩ يوليو ٢٠٢٣
06:13 دقيقة
مصر: إطلاق سراح معتقلين وسط حملة جديدة من القمع!
مصر: إطلاق سراح معتقلين وسط حملة جديدة من القمع!
مع الإفراج عن سجناء سياسيين تسعى السلطات المصرية لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، لكن ذلك لا يعني الكثير برأي محللين!
الشرق الأوسط
2022/10/28
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
إيرانيون في برلين يدعمون الاحتجاجات في إيران
إيرانيون في برلين يدعمون الاحتجاجات في إيران
مظاهرات في برلين لدعم الاحتجاجات في إيران بعد وفاة الشابة أميني على يد شرطة الأخلاق
2022/10/23
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
02:04 دقيقة
سجناء أردوغان السياسيون
سجناء أردوغان السياسيون
2022/6/15
١٥ يونيو ٢٠٢٢
اظهار المزيد
تخطي إلى الجزء التالي مواضيع قد تنال إعجابك
مواضيع قد تنال إعجابك
معبر رفح.. "شريان الحياة" لسكان غزة ونافذتهم الضيقة نحو العالم
معبر رفح.. "شريان الحياة" لسكان غزة ونافذتهم الضيقة نحو العالم
كيف نشأ معبر رفح؟ وما الأهمية التي يمثلها لنحو مليوني فلسطيني؟ في ملف الصور التالي إجابات عن هذه الأسئلة وغيرها.
الشرق الأوسط
2023/11/22
٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣
12 صورة
فرنسا: مسلمون ويهود ضد معاداة السامية والإسلاموفوبيا
فرنسا: مسلمون ويهود ضد معاداة السامية والإسلاموفوبيا
تشهد فرنسا ارتفاعاً في جرائم معاداة السامية. مبادرة "مجموعة الصداقة اليهودية-الإسلامية" تحاول تهدئة التوترات.
فرنسا
2023/11/17
١٧ نوفمبر ٢٠٢٣
الضفة الغربية: تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين
الضفة الغربية: تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين
مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وثقت جماعات حقوقية زيادة في عنف المستوطنين والتهجير القسري في الضفة.
الشرق الأوسط
2023/11/14
١٤ نوفمبر ٢٠٢٣
إعلان
تخطي إلى الجزء التالي بانوراما
بانوراما
عينٌ على أوروبا - هكذا أوقفت امرأة في تركيا زوجها القاسي العنيف عند حده
احتجاجات نسائية في الشوارع التركية على تراجع الرئيس إردوغان عن اتفاقية اسطنبول المعنية بحماية حقوق المرأة، في حين يرى إردوغان أن قراره يحمي تماسك العائلات في تركيا. وامرأة في تركيا تطالب بالحماية من زوجها الذي ضربها بقسوة على مدى سنوات وهددها حتى علناً بالقتل. فما الذي ردع معنف هذه المرأة وأوقفه عن تحقيق تهديداته القاسية؟
2021/6/10
١٠ يونيو ٢٠٢١
26:00 دقيقة
عينٌ على أوروبا - آخر دكتاتوريات أوروبا وحاجة شديدة لمهاجرين في الزراعة
امرأة من روسيا البيضاء تلتقي وجها لوجه بشخص اعترف لها بأنه ينتمي إلى مجموعة قَتَلت أباها السياسي المعارِض لرئيس النظام الحاكم، عام 1999. فقد اعترف بأنه كان عضوا في وحدات عسكرية سرية مكلفة بتصفية منتقدين للنظام السياسي في دولة بيلاروسيا أو روسيا البيضاء، التي يُعتَقد أنها آخر معاقل الديكتاتورية في الأراضي الأوروبية. ومواضيع أخرى.
2020/2/21
٢١ فبراير ٢٠٢٠
26:05 دقيقة
لاجئون ينقلون أسرار الحلويات الشامية من حمص إلى برلين
افتتح لاجئون سوريون محلهم للحلويات الشامية في ألمانيا بعد رحلة طويلة إلى برلين.
2017/1/26
٢٦ يناير ٢٠١٧
إعلان