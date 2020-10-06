 حفلات زفاف لمهاجرين بألمانيا ″تتسبب″ في انتشار كورونا..حقيقة أم تحامل؟ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 08.10.2020

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ثقافة ومجتمع

حفلات زفاف لمهاجرين بألمانيا "تتسبب" في انتشار كورونا..حقيقة أم تحامل؟

حفلات زفاف لمهاجرين في ألمانيا متهمة بنشر وباء كورونا بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية. ما الذي حصل؟ كيف تتصرف الجاليات الأجنبية مع ذلك؟ وماذا عن دور السلطات المحلية؟

حفلات الزفاف..هل ساهمت بالفعل في نشر وباء كورونا في ألمانيا؟

حفلات الزفاف..هل ساهمت بالفعل في نشر وباء كورونا في ألمانيا؟

رغم القواعد الصارمة التي تمنع الفعاليات والحفلات الكبيرة، إلا أن حفلات الزفاف تتواصل في ألمانيا. ولا تكاد تنتهي الضجة حول حفلة، وما تسببه من نشر عدوى كورونا، حتى تأتي التالية. وغالبا تكون حفلات زفاف لمهاجرين من تركيا أو من الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا، وبعدد أقل من ألبانيا.

مختارات

بعد أن تأجل حفل الزفاف لأسباب سياسية ونتيجة لحظر التجمعات بسبب كورونا، أتمت رئيسة وزراء الدنمارك مراسم زفافها إلى شريكها المخرج والمصور السينمائي في حفل بسيط اقتصر على عدد قليل من المدعوين.

تجنب التجمعات والحفلات في ظل وباء كورونا الذي يواجهه العالم، هو الحل الأفضل لمنع انتشار الفيروس والإصابة بالمرض. إذ تسبب حفل زفاف في إحدى الولايات الأميركية بإصابة أكثر من خمسين شخص من الضيوف بالمرض، ووفاة سيدة.

كشفت السلطات الألمانية أن حفل زفاف مغربي تسبب في إصابة العشرات بفيروس كورونا في مدينة فيسبادن، بعد أن تم تجاهل قواعد التباعد الاجتماعي بين المدعوين، ما دفع السلطات إلى تشديد إجراءات العزل في المدينة.

مواكب سيارات أعراس تعرقل حركة المرور إضافة إلى إطلاق العيارات النارية في الهواء، الأمر الذي يثير الهلع بين الناس ويضطر الشرطة إلى التدخل. فكيف دخلت هذه العادات التي لم تكن معروفة حتى وقت قريب في ألمانيا؟

إنها واقعة أثارت الانتباه في ألمانيا كلها، فقد جلس عشرات من أفراد الشرطة في حانة بمدينة ماينز وأخذوا في الاحتفال بلا اكتراث. ورغم مرور شهور على الواقعة إلا أن إدارة المدينة قررت الآن معاقبتهم بغرامات قد تصل لمئات اليورو.

حفلات الزفاف هذه ساهمت، إلى جانب حفلات أخرى من مختلف فئات المجتمع، بارتفاع أرقام الإصابات اليومية بكورونا خلال الأيام الماضية. أكثر من 2800 حالة يوم الأربعاء، أعلن عنها معهد روبرت كوخ. وهو أعلى رقم إصابات منذ بداية أبريل/نيسان. ثم أعلن المعهد اليوم الخميس عن تسجيل أكثر من 4000 إصابة جديدة خلال 24 ساعة. والخشية تزداد من بلوغ أضعاف هذا الرقم خلال الفترة القادمة.

سخط وعجز حكومي

أعراس يشارك فيها مئات، وأحيانا أكثر من ألف شخص في الحفلة الواحدة. مؤخرا شهدت برلين ودورتموند وبريمن وماينز وغيرها مثل هذه الحفلات.

"لدينا الآن خمس حفلات زفاف كبيرة وفعاليات" أقيمت في عدة مناطق في برلين، وتسبب ضغطا هائلا على العاملين في المكاتب الصحية، المنوط بهم تتبع سلسلة العدوى، يقول رئيس بلدية منطقة نويكولن، مارتن هِكيل (وهو من الحزب الاشتراكي)، في تصريح لقناة "إن.تي.في".

المكاتب الصحية في المدن والبلدات الألمانية تجد نفسها في مأزق، وهي تتعقب سلسلة العدوى لتفرض الحجر الصحي على كل من شارك في حفل زفاف وعلى المخالطين لهم.

وما يزيد الطين بلة هو أن الخريف وجوّه الماطر والبارد قد حلّ، ما يعني تنظيم هذه الحفلات في الأماكن المغلقة فقط، الأمر الذي يعزز من انتشار الفيروس.

اتهام بالاستهزاء بكورونا وعدم اتباع قواعد الحماية

حفل الزفاف الذي شهده حي نويكولن آواخر سبتمبر/أيلول الماضي، تسبب في نقل العدوى لقرابة خمسين شخصا. أحد المشاركين قال: التحية بين المدعوين، البالغ عددهم قرابة 350، كانت بالقبلات. لا أحد يرتدي الكمامة. بالإضافة إلى وجود عدد قليل جدا من النوافذ المفتوحة في القاعة التي أقيم فيها الحفل، كما نقلت صحيفة "برلينر تسايتونغ".

حفل زفاف آخر أقيم في أغسطس/آب الماضي في مدينة ماينز لعروسين مغربيين، وحضره 100 شخص، تسبب أيضا في انتشار العدوى. والعاملون في مكتب الصحة لم يتمكنوا من تحديد الأشخاص المخالطين للمصابين، بعد ظهور الأعراض الأولى عليهم لمرض كوفيد-19، إذ لم تحصل السلطات الصحية على قائمة كاملة بأسماء المدعوين إلا بعد أيام من الحفل، وذلك لعدم تعاونهم مع السلطات، كما توضح صحيفة "فرانكفورتر نويه بريسه".

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"ليلة العمر" ـ من أغرب طقوس الزفاف في العالم

وفي بريمن (شمال)، وبمشاركة 400 مدعو، أقيم حفل زفاف، تدخلت الشرطة لإنهائه، بعد أن تلقت اتصالا من صاحب القاعة التي نظم فيها الحفل. حيث حاول الرجل تنبيه الحضور إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات للوقاية من نقل العدوى: وهي خصوصا التباعد الاجتماعي لمسافة متر ونصف. إلا أن دعواته لم تلق آذانا صاغية. الشرطة التي حضرت إلى المكان اضطرت لإنهاء الحفل، كما أوضحت ذلك عبر تغريدة على موقع توتير. 

ليست الأعراس فقط

"بعض الاحتفالات قام بها مهاجرون وهي تُعد على رؤوس الأصابع، ولذلك لا يمكن ربط ارتفاع عدد الإصابات فقط بسبب احتفالات زفاف المهاجرين - فهذا في نظري تقليص للمشكل وإلقاء به على كاهل المهاجرين أو الألمان بخلفية أجنبية"، تقول فاطمة عسيلة، فاعلة جمعوية  ومستشارة اجتماعية في بلدية إركرات (غرب). وتضيف في حديث لـDWعربية: "هناك الشباب أيضا، كما صرح وزير الصحة، الذي قال إن سبب الانتشار هو تهور المواطنين بشكل عام و منهم الشباب الذي يحب السفر والاحتفال".

وهذا ما ذهب إليه رئيس بلدية منطقة نويكولن، مارتن هِكيل. وهو الحي المعروف بوجود عدد كبير من المهاجرين القاطنين فيه، حيث يقول: حفلات الزفاف في أوساط المهاجرين ليست وحدها المسؤولة عن انتشار العدوى بهذا الشكل المتسارع. " الحفلات على نطاق أصغر، ساهمت أيضا".

حفلة عيد ميلاد لطفل في مدينة بيليفيلد ساهمت أواخر الصيف في نشر العدوى على نطاق متوسط لبضع عشرات من الأشخاص.

تراجع الإصابات خلال الصيف و"المسار الخفيف للوباء"، جعل الكثير من قطاعات المجتمع في ألمانيا "لا تأخذ الأمر على محمل الجد"، وليس فقط المهاجرين، تقول سراب غولر، وزيرة الدولة لشؤون الاندماج في ولاية شمال الراين – ويستفاليا، في تصريحات صحفية.

وتعمل المبادرات المجتمعية على التوعية في هذا المجال، كما تبين فاطمة عسيلة: "نحاول كفاعلين في المجتمع المدني توعية كل الفئات ومحاولة طرح سبل ومقاربات ناجعة مثل الاحتفال في دائرة ضيقة أو إرجاء الحفل إذا كان ذلك ممكنا، أو الالتزام بجميع التدابير الاحترازية والوقائية بجدية".

رد فعل السلطات المحلية

هناك من يتهم المسؤولين بتعمد الصمت حيال هذهالتجاوزات التي أدت في النهاية إلى انفجار أرقام الإصابات. خبير الأمن الداخلي وعضو البرلمان الألماني عن حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي المحافظ، ميشائيل كوفير، قال لصحيفة بيلد: "من غير المسموح أن يكون هناك منع من الحديث أو التفكير، عندما يتعلق الأمر بمكافحة انتشار وباء كورونا".

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كورونا والعواقب - حديث مع خبير

الحكومات في مختلف الولايات الألمانية تحركت مؤخرا، حيث اتفقت مع الحكومة الاتحادية على وضع حد أعلى لعدد المحتفلين وهو 50 شخص. وفي حال زاد العدد عن ذلك، تمنع إقامة الحفلة. وفي الأماكن الخاصة تمنع الحفلة إذا زاد العدد عن 25 شخصا.

السلطات تتحرك الآن بشكل أكبر. مناطق عديدة، وعلى رأسها برلين، قلصت عدد من يحق لهم الاحتفال إلى 25 شخصا فقط كحد أقصى. وكذلك أي منطقة يتفشى فيها الوباء.

الغرامات العالية تبقى أحد الخيارات، كما يقول مارتن هِكيل: "يجب تحصيل الغرامات في عين المكان، حتى يتضح التأثير المؤلم لذلك على جيب المخالفين".

ف.ي

  • Deutscher Zukunftspreis 2018 | Team 2 | Schutz bei fehlendem Immunsystem (Deutscher Zukunftspreis/A. Pudenz)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    "يخبو سريعاً"

    خلصت دراسات أولية أجريت في الصين وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى إلى أن المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد يطورون أجساماً وقائية مضادة للفيروس كجزء من النظام الدفاعي لجهاز المناعة في الجسم، لكن يبدو أن تلك الأجسام لا تظل فعالة سوى لبضعة أشهر فقط. دانييل ألتمان، أستاذ علم المناعة من جامعة (إمبريال كوليدج لندن) قال إن "تأثيرها (الأجسام الوقائية المطورة ذاتياً) في الغالب يخبو سريعاً".

  • Symbolfoto Impfstoff (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    خياران أمام مطوري اللقاح

    يقول الخبراء إن الضعف السريع للمناعة يثير مشكلات كبرى أمام مطوري اللقاحات، وأمام سلطات الصحة العامة كذلك ممن يسعون لنشر تلك اللقاحات لحماية رعاياهم من موجات تفشي الوباء في المستقبل. وقال ستيفن جريفين، أستاذ الطب المساعد في جامعة ليدز: "لكي تكون اللقاحات فعالة في الحقيقة، فإن هناك خيارين: إما الحاجة لتطوير حماية أكثر قوة وأطول أمداً ... أو أن يجري الحصول على اللقاح بانتظام".

  • Corona Impfstoff wird gestestet. (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    سباق عالمي

    تسعى أكثر من 100 شركة وفريق بحثي لتطوير لقاحات، ومن بينها 17 لقاحاً على الأقل تجري تجربتها حالياً على البشر. وأعلنت شركة "موديرنا" الأميركية الثلاثاء (15 تموز/يوليو 2020) أنّ التجارب السريرية ستدخل المرحلة النهائية في 27 تموز/يوليو. وبذلك تكون "موديرنا" أول شركة تبلغ هذه المرحلة. وأعلنت روسيا أنها أكملت التجارب السريرية الأولى للقاح تجريبي اختُبر على البشر على أن تُنجز بالكامل بنهاية تموز/يوليو.

  • Symbolbild Bluttest Antikörpertest Test Coronavirus (Imago Images)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعتان "أفضل" من واحدة

    وفي تجارب قبل السريرية على الخنازير لرصد تأثير لقاح طورته شركة صناعة الأدوية (أسترازينيكا) لعلاج كوفيد-19، ويعرف باسم (إيه.زد.دي 1222)، تبين أن جرعتين من اللقاح أسهمتا في استجابة الأجسام المضادة بشكل أفضل من جرعة واحدة. لكن وحتى الآن ليس هناك بيانات سجلتها أي تجارب للقاحات على البشر تظهر ما إذا ما كانت أي استجابة مناعية للأجسام المضادة ستكون قوية أو طويلة الأمد بالقدر الكافي.

  • Bosch entwickelt Corona-Schnelltest (picture-alliance/dpa/Bosch)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    ضغط الزمن

    قال جيفري أرنولد، الأستاذ الزائر في علم الأحياء الدقيقة بجامعة أكسفورد البريطانية والخبير السابق في سانوفي باستور، إن التطوير والاختبار السريع جداً للقاحات المحتملة ضد فيروس كورونا يجريان منذ ستة أشهر فقط وهي مدة غير طويلة بما يكفي لإظهار المدة الزمنية التي ربما توفرها اللقاحات. ويتوقع الخبراء أن يستغرق إنتاج لقاح آمن وفعال بين 12 و 18شهراً من بداية التطوير.

  • Symbolbild | Welt Bevölkerung (Imago-Images/Ikon Images/J. Ziewe)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعات معززة

    قال جريفين أرنولد إن أحد الأساليب قد يكون أنه عندما يتم تطوير تلك اللقاحات، فإنه يجب على السلطات أن تفكر في الحصول على جرعات معززة لملايين الأشخاص على فترات منتظمة أو حتى الجمع بين نوعين أو أكثر من اللقاحات لكل شخص للحصول على أفضل حماية ممكنة. غير أن ذلك ربما يمثل تحدياً كبيراً على المستوى العملي. وقال "إعطاء العالم كله جرعة واحدة من اللقاح شيء... وإعطاؤهم جرعات متعددة هو شيء آخر تماماً".


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