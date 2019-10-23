حزب الله يعلن استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية فوق لبنان

ذكر تلفزيون المنار التابع لمنظمة حزب الله اللبنانية، نقلاً عن بيان صادر عن حزب الله، أن الجماعة استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية فوق جنوب لبنان "بالأسلحة المناسبة"، ما أجبرها على مغادرة المجال الجوي الخميس (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2019).

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إن صاروخاً مضاداً للطائرات انطلق من لبنان تجاه إحدى طائراته المسيرة لكنه لم يصبها.

ونشر متحدث باسم الجيش البيان على حسابه في "تويتر" بعدما ذكرت قناة "الميادين" اللبنانية أن طائرة إسرائيلية مسيرة أسقطت قرب بلدة النبطية بجنوب لبنان.

وتعهد حزب الله في أغسطس/ آب بإسقاط أي طائرات مسيرة إسرائيلية في المجال الجوي اللبناني بعد أن قامت ما يشتبه أنها طائرة مسيرة إسرائيلية باستهداف منشأة تابعة للجماعة في بيروت.

وتصاعد التوتر بين الجانبين مع ضغط العقوبات الأمريكية على إيران، التي تتهمها إسرائيل بمحاولة إقامة مصانع صواريخ دقيقة التوجيه لحزب الله في لبنان. ونفى حزب الله وجود مثل هذه المواقع.

ي.أ/ ع.ش (رويترز)