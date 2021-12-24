 حرب أوكرانيا تلقي بظلالها على قداس الجمعة العظيمة في الفاتيكان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.04.2022

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حرب أوكرانيا تلقي بظلالها على قداس الجمعة العظيمة في الفاتيكان

في تصريحات تزامنت مع الاحتفالات بأعياد الفصح، أبدى بابا الفاتيكان تفهمه لتدافع الدول لشراء الأسلحة، وهو الذي انتقد سابقاً الأمر ووصفه بوصمة العار على البشرية، مشيراً إلى ضرورة أن يدافع الناس عن أنفسهم.

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

قال البابا إن احتفالات هذا العام تأتي مصحوبة بضوضاء القنابل والانفجارات.

ترأس البابا فرنسيس قداس الجمعة العظيمة (15/4/2022) متذكراً الساعات الأخيرة في حياة السيد المسيح، لكن ظلال الحرب في أوكرانيا خيمت على أكثر الأيام كآبة في التقويم المسيحي.

مختارات

أقام المسيحيون صلوات القداس في القدس إحياء ليوم الجمعة العظيمة بإشراف بطريك اللاتين فؤاد الطول. يأتي ذلك قبل أن يسير عدد من المسيحيين في طريق الصلب ويتذكروا المراحل المختلفة التي عايشها المسيح قبل صلبه.

انتقد بابا الفاتيكان زيادة الإنفاق الدفاعي من جانب الدول الغربية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا واصفا إياه بـ"الجنون"، فيما أكدت ألمانيا أنه من الممكن محاكمة مرتكبي جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا أمام القضاء الألماني.

دعا البابا فرنسيس إلى الحوار، وأشار في رسالته بمناسبة عيد الميلاد إلى "المآسي الهائلة" التي "تمر في صمت" في سوريا واليمن والعراق، مطالبا بعدم تجاهل معاناة المهاجرين واللاجئين والمعتقلين السياسيين والنساء من ضحايا العنف.

وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "راي" الإيطالية قبيل إحياء رتبة درب الصليب في مسرح الكولوسيوم الروماني التاريخي في روما، قال البابا: "أتفهم تلك الحكومات التي تشتري الأسلحة"، وتابع: "لا أبرّرها لكنّي أتفهّمها لأنه يتعين علينا أن ندافع عن أنفسنا"، في تصريحات أدلى بها لدى استعداده لترؤس رتبة درب الصليب في إطار الفاعليات الدينية لعيد الفصح.

وكان البابا فرنسيس قد اعتبر سابقاً أن إنفاق المال على الأسلحة يعد "وصمة عار" للبشرية.

وسار البابا (85 عاماً)، الذي يعاني في الفترة الأخيرة من آلام بالركبة والساقين، وهو يعرج في الممر الرئيسي في كاتدرائية القديس بطرس في بداية ونهاية القداس. وقداس الجمعة العظيمة من الأحداث القليلة التي لا يلقي فيها البابا عظة وترك الأمر إلى واعظ القصر الرسولي الكردينال رانييرو كانتالاميسا.

وهذه هي المرة الأولى التي سيترأس فيها البابا فرنسيس هذه الرتبة منذ تفشي جائحة كوفيد-19. وفي العامين 2020 و2021 أقيمت مراسم مقتضبة في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان. 

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البابا يدعو لمساعدة الفقراء وإنهاء الحروب

ويترأس الحبر الأعظم موكب "درب الصليب" ليل الجمعة على ضوء الشموع في مسرح الكولوسيوم في روما. وتعد رتبة درب الصليب تجسيدا لآلام يسوع المسيح وموته وفق المعتقد المسيحي.

وتسبب قرار الفاتيكان هذا العام بمشاركة أوكرانيين وروس في جزء واحد من الموكب في خلاف مع الزعماء الكاثوليك الأوكرانيين، الذين طالبوا بإعادة النظر في الأمر.

وقال البابا في إشارة لحرب أوكرانيا: "هذا العام نحتفل بعيد القيامة لكن ليس على صوت الأجراس المفرح، وإنما مع ضوضاء في آذاننا من القنابل والانفجارات التي لا تبعد كثيراً عن هنا"، وتابع قائلا مقتبساً عن دعوة الإنجيل للسلام "إذا لم تحوّلوا سيوفكم إلى سكك ورماحكم إلى مناجل وصواريخكم إلى مصانع ومنازل، فستهلكون جميعاً كذلك!"

وقال بابا الفاتيكان الذي دعا مراراً إلى وضع حد للغزو الروسي لأوكرانيا إن العالم بأسره "في حالة حرب". وندّد الحبر الأعظم بـ"هذا النمط الشيطاني الذي يقضي بقتل بعضنا البعض من أجل السلطة والتوق للأمن ولأشياء أخرى".

وكان البابا البالغ 85 عاماً قد زار الخميس سجن شيفيتافيكيا قرب روما وغسل أقدام 12 سجيناً في طقس يتم الاحتفال به كل عام في إطار إحياء "العشاء الأخير" للمسيح مع الرسل. وبحسب المعتقد المسيحي غسل يسوع أقدام الرسل قبل العشاء لكي يعلّمهم فضيلة التواضع.

والسبت سيرأس البابا فرنسيس قداس "سبت النور" في كاتدرائية القديس بطرس على أن يحيي صباح الأحد قداس الفصح.

ع.ح./ص.ش. (أ ف ب، رويترز)

  • Jesus-Darsteller Gerlando Galluzzo

    هكذا يحتفل الألمان بعيد الفصح

    يحتفل أغلب المسيحيين في العالم بيوم الجمعة الحزينة أو جمعة الآلام، اليوم الذي صلب فيه المسيح ودفن، ثم بعيد الفصح بعد ثلاثة أيام من دفن المسيح حيث يأتي يوم قيامة المسيح. وفي ألمانيا يطلق على عيد الفصح : اوسترن.

  • Symbolbild Tanzen Club Pop Musik Disko Plattenteller Turntables ausgehen

    هكذا يحتفل الألمان بعيد الفصح

    يوم الجمعة الحزينة يطلق عليه في ألمانيا "كارفرايتاغ" ، والأحد والاثنين يومي "اوسترن زونتاغ وأوسترن مونتاغ". إنها أيام عطلة، ويتحفظ الناس في الاحتفال خلال هذا اليوم. ففي هذه الأيام تجتمع فيها الأسرة للتذكير بآلام المسيح وقيامته.

  • Osterhase

    هكذا يحتفل الألمان بعيد الفصح

    كان الألمان قديما يحتفلون بعيد آلهة الخصوبة الجرمانية "اوستارا" في فصل الربيع. ولقرب موعد عيد الفصح من عيد اوستارا أطلق الألمان على الفصح اوسترن، الذي يشير إلى انبعاث جديد. وفي هذه الأيام يوزع الألمان البيض المسلوق وشكولاتة على شكل أرانب في إشارة إلى الربيع.

  • Osterhase mit Blumen und Eierkorb

    هكذا يحتفل الألمان بعيد الفصح

    كان العالم الألماني غيورغ فرانك فون فرانكيناو أول من كتب عام 1682 عن أسطورة إخفاء البيض في الحديقة وبحث الأطفال عن البيض الملون. هذه التقاليد مورست في وسط وجنوب غرب ألمانيا وفي منطقتي الالزاس وبالتينات. هذه العادة أضحت منتشرة حول العالم.

  • Osterbaum Ostereierbaum

    هكذا يحتفل الألمان بعيد الفصح

    في عيد الفصح يلون الألمان البيض المسلوق للأطفال ويعلقونه على أشجار ملونه داخل المنزل. تقليد الأشجار الملونة يعود للتقاليد الجرمانية القديمة.

  • Osterhasen Streit zu Ende Lindt verliert vor BGH

    هكذا يحتفل الألمان بعيد الفصح

    الشوكلاته لا ترمز للربيع أو الخصوبة. لكن لم يعد بالإمكان فصلها عن عيد الفصح. العام الماضي أنتج 213 مليون قطعة شوكلاته في صورة أرانب. وقد بيع منها محليا 127 مليون وصُدّر المتبقي إلى الخارج.

  • Osterlamm

    هكذا يحتفل الألمان بعيد الفصح

    بينما يعود رمز البيض إلى الخصوبة في الميثولوجيا الرومانية، يعود الحمل إلى عادة أقدم. فهو يرمز في اليهودية إلى التضحية. المسيحيون تبنوا هذا الرمز في أشارة إلى تضحية المسيح وصلبه. الألمان يصنعون كعكة على شكل حمل ويرشونها بالسكر المطحون.

  • Ostern Symbolbild

    هكذا يحتفل الألمان بعيد الفصح

    الحلوى والسكريات هي أهم الهدايا المقدمة خلال عيد الفصح. إحصائيا: 62 بالمائة من الهدايا من الحلوى، بينما 38 بالمائة بيض ملون.

  • Osterbräuche der Sorben Osterfeuer

    هكذا يحتفل الألمان بعيد الفصح

    أحد تقاليد ولاية ساكسونيا هو إشعال النار يومي الأحد والاثنين. وهي عادة منتشرة تقريبا في كل أنحاء شمال أوروبا. في العصور المسيحية القديمة يشير إشعال النار إلى طرد فصل الشتاء.

    الكاتب: كيت موز/ عباس الخشالي


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