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حازم الببلاوي

اقتصادي ومفكر وكاتب مصري، اختير رئيساً للوزراء تحت رئاسة عدلي منصور مطلع يوليو/ تموز 2013. لكن تحت ضغط اضطرابات فئوية مستمرة، قدم الببلاوي استقالة حكومته في 24 فبراير/ شباط 2014.

ولد حازم عبد العزيز الببلاوي في 17 أكتوبر/ تشرين الثاني 1936، وتخرج من كلية الحقوق، جامعة القاهرة في عام 1957، وحصل على عدد من شهادات الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي والقانون العام، وفي عام 1964 حصل على الدكتوراه في العلوم الاقتصادية من جامعة باريس. اختير نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزيراً للمالية، بعد ثورة 25 يناير 2011 في الحكومة المصرية التي شكلها عصام شرف في يوليو/ تموز 2011. ولكنه استقال من منصبه في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بسبب أحداث ماسبيرو ورفض المشير حسين طنطاوي الاستقالة، فعاد الببلاوي إلى مكتبه في اليوم ذاته. وعاد لتقديم استقالته في 24 فبراير/ شباط 2014.

(FILES) A file picture taken on January 16, 2014 shows Egypt's then housing minister Ibrahim Mahlab speaking during a press conference in Cairo on January 16, 2014. Outgoing housing minister Mahlab was appointed on February 25, 2014 as Egypt's new prime minister after the resignation of the cabinet installed by the military following last year's overthrow of Islamist president Mohamed Morsi. AFP PHOTO / STR (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)

حكومة محلب تؤدي القسم ولا تغيير في الوزارات السيادية 01.03.2014

احتفظ المشير عبد الفتاح السيسي بمنصبه وزيرا للدفاع في الحكومة المصرية الجديدة برئاسة إبراهيم محلب، كما احتفظ 19 وزيرا آخرا بحقائبهم من مجموع 30 حقيبة، أبرزهم وزير الخارجية نبيل فهمي ووزير الداخلية محمد إبراهيم.
epa03769756 (FILE) A file photo dated 22 May 2013 shows Egyptian Minister of Defense Abdel-Fattah al-Sissi while receiving seven Egyptian security personnel, who were released by unknown kidnappers in the Sinai Peninsula, at Al-Maza military airport in Cairo, Egypt. The army on 01 July gave Egypt's political factions a 48-hour ultimatum to reach consensus and meet the people's demands or it would announce a series of measures to end the stalemate. EPA/KHALED ELFIQI +++(c) dpa - Bildfunk+++

السيسي باقٍ في منصبه وزيرا للدفاع في الحكومة المصرية الجديدة 26.02.2014

أعلنت مصادر رسمية عن بقاء المشير عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع المصري، إلى جانب محمد إبراهيم وزيرا للداخلية. ويأتي ذلك بعد تكليف إبراهيم محلب بتشكيل حكومة جديدة خلفا عن حكومة الببلاوي.
(FILES) A file picture taken on January 16, 2014 shows Egypt's then housing minister Ibrahim Mahlab speaking during a press conference in Cairo on January 16, 2014. Outgoing housing minister Mahlab was appointed on February 25, 2014 as Egypt's new prime minister after the resignation of the cabinet installed by the military following last year's overthrow of Islamist president Mohamed Morsi. AFP PHOTO / STR (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)

رئيس الوزراء المصري المكلف يتعهد "بدحر الإرهاب" 25.02.2014

أكد إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة أن الأمن سيكون على رأس أولويات حكومته، بالإضافة إلى استكمال خارطة الطريق. وكان محلب، وزير الإسكان في الحكومة المستقيلة، قد كلف بتشكيل حكومة جديدة.
REFILE - WITH ADDITIONAL DISCLAIMER Egypt's former Finance Minister Hazem el-Beblawi meets Egypt's interim President Adli Mansour (not seen) at El-Thadiya presidential palace in Cairo July 9, 2013 in this picture provided by the Egyptian Presidency. The interim president on Tuesday named liberal economist el-Beblawi as prime minister in a transitional government, as the authorities sought to steer the country to new parliamentary and presidential elections. REUTERS/Egyptian Presidency/Handout via Reuters (EGYPT - Tags: POLITICS CIVIL UNREST) ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. NO SALES. NO ARCHIVES. THIS PICTURE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY. AN UNPROCESSED VERSION WILL BE PROVIDED SEPARATELY

الرئيس المصري يقبل استقالة حكومة الببلاوي 24.02.2014

أعلن رئيس الوزراء المصري استقالة حكومته، بعد تكهنات بإجراء تعديل وزاري محدود. وقال في خطاب أذيع تلفزيونيا إن حكومته عملت على "إخراج مصر من النفق الضيق" في إشارة إلى العنف السياسي والتدهور الاقتصادي والانفلات الأمني.
Egypt's interim prime minister Hazem Beblawi gives an interview to a journalist from the Agence France-Presse at his office in Cairo on November 24, 2013 as Egypt's interim president approved a controversial law regulating demonstrations. It is not a law that limits the right to demonstrate, but it aims at protecting the right of protesters, Beblawi said. AFP PHOTO/GIANLUIGI GUERCIA (Photo credit should read GIANLUIGI GUERCIA/AFP/Getty Images)

رئيس وزراء مصر يؤيد ترشح وزير الدفاع للرئاسة 23.01.2014

في مؤشر جديد على احتمال ترشح وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية في مصر، أيد رئيس الوزراء حازم الببلاوي علانية هذا الترشيح وذلك على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
Nach der Explosion einer Autobombe vor einem Polizeiquartier in Mansura, Hauptstadt der nordägyptischen Provinz Dakahlija (Foto: Reuters) A damaged area is seen after an explosion at a security building in Mansoura city, the capital of Dakahlyia Governorate, about 120 km (75 miles) northeast of Cairo, December 24, 2013. At least five people were killed and more than 100 hurt in an explosion at a security building in Egypt's Nile Delta town of Dakahlyia on Tuesday, state media and a security source said. REUTERS/Stringer (EGYPT - Tags: CIVIL UNREST CRIME LAW)

مصر: "أنصار بيت المقدس" تتبنى هجوم المنصورة 25.12.2013

أعلنت جماعة "أنصار بيت المقدس" مسؤوليتها عن الهجوم الذي هز مدينة المنصورة المصرية وتسبب في مقتل نحو 15 شخصا وجرح العشرات. وكان رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي وصف الهجوم بأنه يهدف إلى عرقلة خارطة الطريق.
Nach der Explosion einer Autobombe vor einem Polizeiquartier in Mansura, Hauptstadt der nordägyptischen Provinz Dakahlija (Foto: Reuters) A damaged area is seen after an explosion at a security building in Mansoura city, the capital of Dakahlyia Governorate, about 120 km (75 miles) northeast of Cairo, December 24, 2013. At least five people were killed and more than 100 hurt in an explosion at a security building in Egypt's Nile Delta town of Dakahlyia on Tuesday, state media and a security source said. REUTERS/Stringer (EGYPT - Tags: CIVIL UNREST CRIME LAW)

مصر: 15 قتيلا ومائة جريح حصيلة انفجار مديرية أمن المنصورة 24.12.2013

ارتفعت حصيلة انفجار بسيارة مفخخة هز مديرية أمن المنصورة، شمالي القاهرة، إلى 15 قتيلا وأكثر من 100 جريح. وفيما وجهت حكومة الببلاوي أصابع الاتهام للإخوان المسلمين، ردت الجماعة بإدانتها للعملية، واصفة إياها بـ"الجريمة".
Muslim Brotherhood leader Mohammed Badie sits at a police station after security forces arrested him in Cairo in this handout picture dated August 20, 2013. Egyptian authorities escalated their crackdown on deposed President Mohamed Mursi's Muslim Brotherhood by arresting the Islamist organization's top leader, state media reported on Tuesday. REUTERS/The Interior Ministry/Handout via Reuters (EGYPT - Tags: POLITICS CIVIL UNREST CRIME LAW TPX IMAGES OF THE DAY) ATTENTION EDITORS � THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO SALES. NO ARCHIVES. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS PICTURE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY. AN UNPROCESSED VERSION WILL BE PROVIDED SEPARATELY

مصر: بدء محاكمة المرشد العام للإخوان المسلمين 09.12.2013

بدأت في مقر معهد أمناء الشرطة بجنوب القاهرة جلسات محاكمة أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر من بينهم المرشد العام محمد بديع، فيما شكل رئيس الوزراء لجنة لمراجعة قرارات العفو وتخفيف العقوبة في فترة حكم مرسي.
epa02828225 The newly appointed Minister of Finance Hazem Beblawi addresses a press conference after his meeting with the Egyptian Prime Minister Essam Sharaf (not seen), in Cairo, Egypt, 17 July 2011. Egyptian Prime Minister Essam Sharaf appointed economist Hazem Beblawi as the new Minister of Finance on 17 July. Beblawi, a former undersecretary of the United Nations Economic and Social Commission for Western Asia, was also appointed as deputy prime minister for economic affairs. His appointment came shortly after ex-minister Samir Radwan resigned from his post. EPA/STRINGER +++(c) dpa - Bildfunk+++

مصر: الببلاوي يتوقع الاستفتاء على الدستور مطلع العام المقبل 25.11.2013

توقع رئيس الوزراء المصري أن يجري الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بداية العام المقبل، في حين شهدت جامعتا القاهرة وأسيوط أولى المظاهرات بعد إصدار قانون تنظيم التظاهر، فيما تم تفجير عبوة ناسفة قرب قصر الاتحادية الرئاسي.
epa03955936 A poster depicting young Egypian activist Gaber Salah (known as Jika) as people are gathered to commemorate his death, one year earlier at the anniversray of Mohamed Mahmoud clashes, near his parents home in central Cairo, Egypt, 18 November 2013. Gaber Salah (Jika), a member of the April 6 Youth Movement, was killed in clashes with police during commemorations of 2011's Mohamed Mahmoud demonstrations. Mohamed Mohamoud protests anniversary is on 19 November 2013. EPA/AL-MASRY AL-YOUM EGYPT OUT BEST QUALITY AVAILABLE

منتقدو الجيش في مصر يخرجون عن صمتهم 20.11.2013

اقتصرت المظاهرات التي شهدتها مصر خلال الأشهر الماضية على أنصار الإخوان الرافضين لعزل محمد مرسي بيد الجيش ، لكن نشطاء ثوريين انضموا الآن لقافلة المحتجين لكن يبدو أن الحكومة تعد نفسها جيدا لمواجهة احتجاجات محتملة.
Bassem Raafat Muhammad Youssef (born March 22, 1974, Arabic: باسم رأفت محمد يوسف) is an Egyptian doctor, satirist, and the host of Al Bernameg (The Program), a satirical Egyptian news program broadcasted by CBC. The press has compared Youssef with American comedian Jon Stewart, whose satire program The Daily Show inspired Youssef to begin his career. Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bassem_Youssef_on_the_second_season_of_Al_Bernameg.jpg ***This work has been released into the public domain by its author, bassem youssef fan page. This applies worldwide.***

باسم يوسف يعود مع "البرنامج" فماذا سيقول؟ 25.10.2013

بعد توقف دام ثلاثة أشهر، تعود قناة "سي بي سي" المصرية إلى بث برنامجها الساخر "البرنامج" الذي يعده ويقدمه الإعلامي المصري المعروف باسم يوسف، والذي أثار الكثير من الجدل في مصر بين مختلف الأوساط السياسية والاجتماعية.
epa03803692 Egyptian Interior Minister Mohamed Ibrahim addresses a press conference about overnight clashes between security forces and supporters of ousted president Morsi, at the Interior Ministry, Cairo, Egypt, 27 July 2013. Clashes early 27 July between Egyptian police and backers of ousted Islamist president Mohammed Morsi in Cairo left 21 people dead, health authorities said, hours before an army ultimatum to Islamists was to expire. The Health Ministry reported that about 180 were injured in the clashes that police said broke out after Morsi_s supporters tried to block the October 6 Bridge, which links Cairo_s east and south. Morsi_s Muslim Brotherhood put the toll at 120 people, saying they were killed in a _massacre_ by the army and police near an area in north-eastern Cairo where followers of the Islamist group have been camping and protesting for four weeks. EPA/AMEL PAIN

الداخلية تتهم الإخوان بإطلاق النار بكثافة على قوات الأمن 14.08.2013

حمل وزير الداخلية المصري جماعة الإخوان المسلمين المسؤولية عن العنف الذي شهده فض اعتصامي الجماعة في القاهرة، متهما إياها بإطلاق النار بكثافة، يأتي ذلك مع ارتفاع مستمر في أعداد ضحايا يوم الأربعاء في مصر وفق إحصائيات رسمية.
Supporters of deposed Egyptian President Mohamed Mursi hold up posters, including Egypt's army chief General Abdel Fattah al-Sisi (L) that reads, A murderer, during a protest at the Rabaa al-Adawiya square where they are camping, in Cairo, August 6, 2013. The chances for a negotiated end to Egypt's political crisis looked to have hit the rocks on Tuesday with the army-installed government reportedly ready to declare that foreign mediation efforts had failed. It would also declare that Muslim Brotherhood protests against the army's overthrow of Mursi were non-peaceful - a signal that the government intends to end them by force. The posters of Mursi read, Yes to legitimacy, no to the coup. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

أنصار مرسي يحتفلون بالعيد في الشوارع ويرفضون فض اعتصامهم 08.08.2013

فيما احتفل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بأول أيام عيد الفطر في الشوارع ورفضوا فض اعتصامهم، حذر رئيس الوزراء الببلاوي من أن الحكومة لن تتراجع عن فض الاعتصامات، وسط تحذيرات أمريكية من أوروبية من مواجهات دامية.
epa02828225 The newly appointed Minister of Finance Hazem Beblawi addresses a press conference after his meeting with the Egyptian Prime Minister Essam Sharaf (not seen), in Cairo, Egypt, 17 July 2011. Egyptian Prime Minister Essam Sharaf appointed economist Hazem Beblawi as the new Minister of Finance on 17 July. Beblawi, a former undersecretary of the United Nations Economic and Social Commission for Western Asia, was also appointed as deputy prime minister for economic affairs. His appointment came shortly after ex-minister Samir Radwan resigned from his post. EPA/STRINGER +++(c) dpa - Bildfunk+++

الببلاوي يتوعد بفض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية 07.08.2013

رئيس الحكومة المصرية يؤكد عزمه فض اعتصامي مؤيدي حركة الإخوان المسلمين في القاهرة. يأتي ذلك عقب سويعات من إعلان الرئاسة المصرية فشل الجهود الدبلوماسية مع الإخوان، الذين أمرت النيابة العامة بحبس قيادي منهم وإطلاق سراح آخر.
Egyptian men pass by the Shura Council, in Cairo, Egypt, Saturday, June 1, 2013. When voters went to the polls more than a year ago to vote for Egypt's upper house of parliament, most presumed the legislature would be the powerless talk shop that it had been for 30 years. Few candidates were known outside their families, parties or neighborhoods. Only seven percent of the electorate bothered to cast a ballot. Thanks to the twists and turns of the rocky transition that followed Egypt's 2011 uprising, the Shura Council finds itself the sole law-making body in the land. This accidental legislature is now back in the spotlight ahead of an expected court ruling on its disputed legal status _ a move that could see it dissolved. (AP Photo/Hassan Ammar)

مصر: لجنة تعديل الدستور تبدأ عملها والببلاوي يدعو إلى المصالحة 21.07.2013

تباشر اليوم لجنة تعديل الدستور المصري عملها بهدف إعداد مشروع لتعديل الدستور خلال 30 يوما على الأكثر. ورئيس الوزراء المصري المؤقت حازم الببلاوي يدعو إلى المصالحة وسط استمرار التوتر السياسي والأمني في الشارع المصري.
Interimsregierungschef Hasem Al-Beblawi (Mitte) und der stellvertretende Interimspräsident und Friedensnobelpreisträger Mohammed El-Baradei (links) nach Beratungen in Kairo (Foto: dpa)

مصر: الحكومة الجديدة تستقبل آشتون وسط احتجاجات 17.07.2013

يواصل أنصار جماعة الإخوان المسلمين التظاهر للتعبير عن رفضهم للحكومة الانتقالية الجديدة في مصر برئاسة الاقتصادي حازم الببلاوي. يأتي ذلك في وقت تجري وزير خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون محادثات في مصر.
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