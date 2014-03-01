حازم الببلاوي

اقتصادي ومفكر وكاتب مصري، اختير رئيساً للوزراء تحت رئاسة عدلي منصور مطلع يوليو/ تموز 2013. لكن تحت ضغط اضطرابات فئوية مستمرة، قدم الببلاوي استقالة حكومته في 24 فبراير/ شباط 2014.

ولد حازم عبد العزيز الببلاوي في 17 أكتوبر/ تشرين الثاني 1936، وتخرج من كلية الحقوق، جامعة القاهرة في عام 1957، وحصل على عدد من شهادات الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي والقانون العام، وفي عام 1964 حصل على الدكتوراه في العلوم الاقتصادية من جامعة باريس. اختير نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزيراً للمالية، بعد ثورة 25 يناير 2011 في الحكومة المصرية التي شكلها عصام شرف في يوليو/ تموز 2011. ولكنه استقال من منصبه في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بسبب أحداث ماسبيرو ورفض المشير حسين طنطاوي الاستقالة، فعاد الببلاوي إلى مكتبه في اليوم ذاته. وعاد لتقديم استقالته في 24 فبراير/ شباط 2014.