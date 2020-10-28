 جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 44 مليونا | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 28.10.2020

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صحة

جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 44 مليونا

لاتزال أعداد الإصابات بفيروس كورونا تشهد ارتفاعا حول العالم. وبحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية فإن إجمالي عدد الإصابات عالمياً يقترب من 44 مليونا، بينما وصل عدد الوفيات إلى مليون و167 ألف حالة.

أحد عناصر الأمن الخاص في العاصمة البلجيكية بروكسل يرتدي الكمامة

لاتزال أعداد الإصابات بفيروس كورونا في تصاعد مستمر حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات به حول العالم يقترب من 44 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء (28 أكتوبر/تشرين الأول 2020).

مختارات

حذرت الأمم المتحدة من اقتراب اليمن من أزمة غذائية طاحنة، مشددة على أن سوء التغذية بين أطفاله بلغ مستويات قياسية جديدة في ظل تراجع المساعدات الدولية المخصصة للبلد المأزوم. وأنباء عن تحركات واعدة في مضمار الحل السياسي.

تأثرت الحكومة الألمانية بوباء كورونا بشكل مباشر. فبعد تأكيد إصابة وزير الصحة بعدوى الفيروس، قد يكون هناك وزراء آخرون تعرضوا للعدوى، فما الذي يمكن أن يحدث بعد ذلك؟ وهل هناك خطة طوارئ لدى حكومة المستشارة أنغيلا ميركل؟

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 43 مليونا و 965 ألفا، كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 29.8 مليون، بينما وصل عدد الوفيات إلى مليون و167 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا والمملكة المتحدة والمكسيك وبيرو وجنوب أفريقيا وإيران وإيطاليا وتشيلي.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

 أزمة متصاعدة في الهند

سجلت الهند 43893 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما أظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية.

وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 7.99 مليون لتصبح الهند على مقربة من بلوغ ثمانية ملايين إصابة. والهند لديها ثاني أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بعد الولايات المتحدة التي بلغ العدد فيها 8.7 مليون.

خارطة تفاعلية من جامعة جونز هوبكنز توضح انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم (يمكنك أيضا فتح هذا الرابط: https://coronavirus.jhu.edu/map.html

وشهدت الزيادات اليومية تراجعا في الهند منذ بلوغ ذروتها في سبتمبر/أيلول، لكن خبراء الصحة يحذرون من أن الأرقام قد ترتفع مرة أخرى خلال موسم الأعياد الدينية الهندوسية المستمر.

والوفيات في الهند جراء الفيروس منخفضة نسبيا إذ يبلغ مجموعها 120010 منهم 508 حالة تم تسجيلها في الساعات الأربع والعشرين الماضية.  

الموجة الثانية تضرب كندا

وفي كندا، تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، التي تشهد حالياً ثاني موجة تفشٍّ للفيروس الفتّاك، عتبة العشرة آلاف وفاة، بحسب حصيلة أعدّتها وسائل إعلام محليّة الثلاثاء استناداً إلى بيانات رسمية.

وأظهرت البيانات أنّ أكثر من 90% من الوفيات سجّلت في أكبر مقاطعتين في البلاد: أونتاريو وبدرجة أكبر كيبيك، بؤرة كوفيد-19 منذ بدأ الوباء يتفشّى في البلاد في آذار/مارس الماضي.

وحتى مساء الثلاثاء، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في كندا 10.001 وفاة من أصل 222.670 إصابة مؤكدة مخبرياً، وفقاً لحصيلة أعدّتها شبكتا التلفزيون العموميتان "سي بي سي/راديو كندا" و"سي تي في".

وكندا البالغ عدد سكّانها 38 مليون نسمة، لديها بالنسبة إلى عدد السكان حصيلة إصابات أقلّ بحوالي خمس مرّات بالمقارنة مع الولايات المتّحدة وحصيلة وفيات أقلّ بحوالى 2.5 مرة.

وأقرّ رئيس الوزراء جاستن ترودو خلال مؤتمر صحافي بأن السكّان أصيبوا بإرهاق من جراء الجائحة والزيادة السريعة في أعداد الإصابات الجديدة وتشديد الإجراءات الصحيّة في جميع أنحاء البلاد للحدّ من انتشار الوباء.

ع.ح./ع.ش. (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

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