جائزة حرية الصحافة للفلسطينيين وتراجع استقلال الإعلام عالميا

في تصنيفها لحرية الصحافة لعام 2024 لاحظت منظمة مراسلون بلا حدود "تدهورا مقلقا بدعم استقلالية وسائل الإعلام واحترامها" بينما "عام 2024 هو أكبر عام انتخابي". من جانبها منحت اليونسكو الصحفيين الفلسطينيين جائزة حرية الصحافة.

تزداد الضغوط السياسية على الصحافة في العالم في حين أن نصف سكان العالم معنيون بانتخابات خلال السنة الراهنة على ما حذرت منظمة مراسلون بلا حدود في تصنيفها لحرية الصحافة للعام 2024 الذي نُشر الجمعة (الثالث من مايو / أيار 2024).

وتبقى النرويج متربعة على صدارة التصنيف الثاني والعشرين لحرية الصحافة في حين تحتل إريتريا المركز الأخير (180) لتحل محل كوريا الشمالية التي كانت في هذه المرتبة في السنتين السابقتين.

وعموما بيَّن التقرير أن ظروف ممارسة مهنة الصحافة سيئة في ثلاث أرباع دول العالم.

ونددت المنظمة غير الحكومية خصوصا "بغياب واضح للإرادة السياسية من جانب المجتمع الدولي لإنفاذ المبادئ المتعلقة بحماية الصحافيين". وأشارت إلى أن "الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 100 صحافي فلسطيني، علماً بأن 22 منهم على الأقل لقوا حتفهم بإطار قيامهم بعملهم".

وعلى نطاق أوسع يُظهِر تقرير عام 2024 حماية أقل للصحافيين من جانب الدول لا بل أن بعضها يضطلع بدور نشط في التضليل.

ولاحظت المنظمة "تدهوراً مقلقاً في دعم استقلالية وسائل الإعلام واحترامها" في حين أن "عام 2024 هو أكبر عام انتخابي في التاريخ على صعيد العالم".

فنصف سكان العالم تقريبا معنيون باستحقاق انتخابي من الهند إلى الولايات المتحدة مرورا بانتخابات أوروبية فيما يسجل "ارتفاع في الضغوط التي تمارسها الدول أو الجهات السياسية الفاعلة الأخرى على مهنة الصحافة وأهلها".

اليونان الأقل حريةً صحفيةً بالاتحاد الأوروبي To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

من جانبها صعدت ألمانيا إلى المركز العاشرفي تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة، مقارنةً بالمرتبة الحادية والعشرين في العام الماضي 2023. ويعود هذا التحسن في الترتيب بالأساس إلى تدهور أحوال الصحافة في بلدان أخرى، أما في ألمانيا نفسها فقد تحسن الوضع بشكل طفيف فقط، وفق معطيات المنظمة.

اليونسكو تمنح الصحفيين الفلسطينيين جائزة حرية الصحافة

إلى ذلك منحت منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم "اليونسكو" جائزة حرية الصحافة لهذا العام للصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون الحرب في غزة، وفقا لما أعلنته المنظمة الأممية.

وقال موريسيو ويبل رئيس هيئة التحكيم " في هذه الأوقات من الظلامية واليأس، نتمنى إرسال رسالة قوية من التضامن والاعتراف إلى الصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون هذه الأزمة في ظل هذه الظروف المأساوية". وتابع " إننا كبشر ندين لهم بالشيء الكثير لشجاعتهم والتزامهم بحرية التعبير".

وقالت أودري أزولاي المديرة العام لليونسكو إن الجائزة هي إشادة بشجاعة الفلسطينيين في الظروف الصعبة والخطيرة".

وأضافت أنه "مرة أخرى هذا العام، فإن الجائزة تذكرنا بأهمية التحرك الجماعي لضمان أن الصحفيين حول العالم يمكنهم الاستمرار في القيام بعملهم الجوهري للإعلام والتحقيق".

ووفقا للجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من مدينة نيويورك الأمريكية مقرا لها فإن ما لا يقل عن 97 صحفيا وعامل في مجال الإعلام من بين أكثر من 35 ألف شخص قتلوا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر / تشرين الأول الماضي 2023، من بينهم أكثر من 34 ألف فلسطيني قتلوا في غزة والضفة الغربية و1200 إسرائيلي.

تسعة أفلام تفوز بجائزة الصحافة -لآسيا- مِن هيومن رايتس ووتش

وفازت تسعة أفلام بجائزة الصحافة -المخصصة لقارة آسيا- من قِبَل منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان. ومن بين الأفلام الفائزة أفلام وثائقية عن انتحار النساء في أفغانستان واضطهاد المسيحيين في ميانمار والاتجار بالبشر في المملكة العربية السعودية، وفق ما أعلنت المنظمة يوم الجمعة. وستُسَلَّم الجوائز يوم الجمعة المقبل (10 مايو/أيار) في تايبيه عاصمة تايوان.

ع.م/و.ب (أ ف ب ، د ب أ ، ك ن أ)