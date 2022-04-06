 ثلاثة عقود على جريمة زولينغن العنصرية.. نضال ضد النسيان | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 02.06.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

ثلاثة عقود على جريمة زولينغن العنصرية.. نضال ضد النسيان

لقي عدة أشخاص حتفهم حرقاً على أيدي إرهابيين من اليمين المتطرف في مدينة زولينغن الألمانية عام 1993، لا لشيء غير أنهم مهاجرون من تركيا. يكافح أقارب الضحايا لتخليد ذكراهم وتجنب تكرار المأساة.

تشييع جثامين ضحايا هجوم زولينغن العنصري الذي قضت فيه ست نساء

تشييع جثامين ضحايا هجوم زولينغن العنصري الذي قضت فيه ست نساء

حيث كان ينتصب منزل عائلة غنج في يوم من الأيام، تشق اليوم خمس أشجار كستناء عنان السماء. في 29 أيار/ مايو 1993، لفظت في هذا المكان خمس فتيات صغيرات وسيدة أنفاسهن الأخيرة بعد أن أضرم متطرفون يمينيون النار في المنزل.

في ذلك الوقت، اجتاحت موجة من العنف اليميني  ألمانيا المعاد توحيدها قبل ذلك بثلاث سنوات، مستهدفة الأجانب ومنهم العديد من العائلات التركية. وفي الشوارع، تحولت العنصرية إلى أعمال عنف، وفي بعض الأحيان وصلت إلى حد القتل. ووقعت أشهر الاعتداءات على مآوي طالبي اللجوء في هويزرفيدا وروستوك-ليشتهاغن في شرقي البلاد، وآخر في مولن في الشمال، وعلى منزل عائلة غنج في مدينة زولينغن بالقرب من كولونيا في غرب ألمانيا. ولمواجهة الأعداد المتزايدة من طالبي اللجوء ناقش الساسة في البرلمان (بوندستاغ) تقييد حق اللجوء.

تخليد ذكرى الضحايا

أشجار الكستناء، التي زرعت بعد سنوات قليلة من الجريمة، أصبحت الآن تقريباً بنفس ارتفاع المنزل الذي هُدم بعد الحريق. قبل فترة وجيزة من الذكرى الثلاثين للاغتيال، كانت الأشجار قد اخضوضرت وتفتحت أزهارها.

تركت أربع درجات من سلم البيت مغطاة بالعشب والهندباء والسراخس كتذكير بأن بشراً عاشوا هنا ذات يوم.

يعمل جيهات غنج لتبقى  ذكرى الضحايا مخلدة. يقول الشاب البالغ من العمر 26 عاماً: "تذكر الضحايا أمر حيوي لمحاربة العنصرية. على الجميع المشاركة والقيام بدورهم".

وقضى الجناة الذين أدينوا بالجريمة عقوبتهم في السجن لمدد تتراوح بين 10 و15 عاماً. قبل فترة وجيزة من الذكرى الثلاثين للجريمة، جدد الجناة على لسان محاميهم ادعاءهم بأنهم أبرياء. وجاء في البيان: "إلى أقارب ضحايا هذه الجريمة المروعة، أود أن أقول مرة أخرى: نحن الثلاثة لسنا قتلة أقاربك".

لا يريد جهاد غنج التعليق. هل يشعر بالكراهية تجاه الجناة؟ يقول لـ DW: "أود أن يعاني الجناة على الأقل بقدر معاناة والديّ. لكنني لا أشعر بالكراهية لأن ديني يمنعني من القيام بذلك. أحاول أن أشعر بأقل قدر ممكن من الكراهية".

بيد أنه يشعر بالسرور لأن مدينة زولينغن قررت أن تسمي ساحة باسم جدته في ذكرى الهجوم. في اليوم التالي للاعتداء، دعت الجدة علنا، رغم أنها فقدت ابنتين وحفيدتيها وابنة أختها، إلى المصالحة وأصبحت بعد ذلك سفيرة سلام تحظى باحترام عالمي، وتناضل من أجل التعايش بين الثقافات حتى وفاتها في عام 2022.

نصب لتخليد ذكرى ضحايا هجوم زولينغن عام 1993

نصب لتخليد ذكرى ضحايا هجوم زولينغن عام 1993

"نحن ننتمي إلى هذا المجتمع"

في عيادة سابقة يقع مركز "Spitze" التعليمي. هنا يقدم راسم جيتين وزملاؤه دروس تقوية لطلاب المدارس الثانوية، وخاصة للطلاب من عائلات تنحدر من خلفيات مهاجرة. نسخة من شهادة تلميذ في الصف الرابع الابتدائي معلقة على الحائط كحافز لغيره من التلاميذ والطلاب. حاز الطالب المجتهد على درجة "جيد جداً" تقريباً في كل المواد.

يرأس راسم جيتين كذلك "مبادرة المواطنين البديل"، التي لها مقعد في مجلس المدينة وتدعم بشكل أساسي قضايا أهل زولينغن  من أصول مهاجرة، الذين تبلغ نسبتهم اليوم ثلث السكان البالغ عددهم حوالي 160 ألف نسمة. يقول راسم لـ DW: "نحن ننتمي إلى هذا المجتمع. نحن هنا منذ 60 عاماً. قدمناً كعمال ضيوف من إيطاليا وإسبانيا وتركيا ومررنا بأوقات جيدة وأخرى عصيبة."، مشدداً على أن العنصرية  مرض لا يمكن محاربته إلا بالتعاضد والتكاتف.

يقود راسم جيتين حملة لبناء متحف في موقع الاعتداء. كما يود أن يرى مدرسة باسم جدة الضحايا المتسامحة، وتبادلاً للطلاب مع تركيا.

مختارات

ويشعر راسم جيتين بالاهتمام الألماني الرسمي والشعبي بتخليد ذكرى الضحايا، والذي تجلى في عدة مناسبات آخرها زيارة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير ومسؤولين إلى زولينغن في 29 أيار/مايو، من بينهم وزير الزراعة جيم أوزدمير، أول وزير في ألمانيا من أصل تركي.

مع أن راسم جيتين يشيد بإحياء ذكرى الاعتداء في كل عام، بيد أنه ينتقد نسيانه في اليوم التالي، على حد تعبيره، مؤكداً على ضرورة عدم النسيان. "لا ينقص ألمانيا اليوم ساسة يثيرون الكراهية ضد المهاجرين. هناك محاولات لنشر العنصرية والفاشية وكراهية الإسلام، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي في ألمانيا".

سنوات "مضرب البيسبول"

في عام 1993، تملك الخوف الكثير من العائلات التركية من عنف النازيين الجدد. اشترت بعضها سلالم حبال للهروب من النيران في حالة إضرام حريق في البيوت. يتذكر إركان ساريكايا تلك الأوقات العصيبة جيداً. كان يبلغ من العمر 15 عاماً وكان في ملعب لكرة القدم عندما جاء شقيقه وهو يركض وأخبره عن هجوم الحريق المتعمد. وقال لـDW: "الخوف من الموت كان أول شعور لي. وخشينا أن يكون منزلنا هو التالي".

صور ضحايا هجوم الحريق المتعمد في زولينغن

صور ضحايا هجوم الحريق المتعمد في زولينغن

إركان ساريكايا من مواليد زولينغ ويعمل اليوم في شركة تتبع البلدية في قطاع النقل. يقول إركان إنه لم يتعرض لأي عنصرية  قبل الهجوم: "لم يكن هناك شيء من هذا القبيل. كان كل شيء على ما يرام حتى ذلك اليوم". ويتذكر الرجل كذلك أعمال الشغب التي اندلعت في زولينغن بعد الحريق المتعمد. تجمع الأتراك القوميون والمتطرفون اليساريون الألمان وآخرون في وسط المدينة ورشقوا الحجارة وحطموا نوافذ المتاجر.

غير أن إركان يتذكر كذلك سلاسل الأضواء التي بلغ طول بعضها كيلومترات والتي أراد الآلاف في زولينغن وأماكن أخرى من خلالها إرسال رسالة ضد عنف النازيين الجدد. يسمي البعض هذه الحقبة في أوائل التسعينيات "سنوات مضرب البيسبول"، لأن المتطرفين اليمينيين كانوا يتجولون مسلحين بمضارب البيسبول أو السكاكين لإرهاب الأجانب. في بعض المناطق، وخاصة في ألمانيا الشرقية، سيطروا على الشوارع.

موجة عنف جديدة

منذ هجوم زولينغن، انخفض عدد الوفيات الناجمة عن عنف اليمين في ألمانيا، على الرغم من أن "مؤسسة أماديو أنطونيو" Amadeu Antonio Foundation أحصت 161 حالة وفاة على أيدي مرتكبي أعمال عنف يمينية منذ ذلك الحين. في أعقاب ارتفاع أعداد اللاجئين في عامي 2015 و2016، أدت العنصرية وكراهية الأجانب مرة أخرى إلى العنف بشكل متزايد.

إركان ساريكايا سعيد لأن  حوادث عنصرية  عنيفة أخرى لم تقع في زولينغن منذ عام 1993. وهو يأمل أن يرتبط اسم مسقط رأسه مرة أخرى في وقت ما في أذهان الناس بصناعة السكاكين والمقصات التي تشتهر بها وليس بالهجوم الإجرامي العنصري.

مهاجر نيوز 2023

  • 25 Jahre nach Solinger Brandanschlag (dpa)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    اعتداء زولينغن الرهيب

    بحضور المستشارة ميركل ووزير الخارجية التركي، أحيت ألمانيا الذكرى 25 لاعتداء زولينغن الرهيب الذي راح ضحيته خمسة أشخاص من عائلة ذات أصول تركية وهم امرأتان وثلاث فتيات. ففي 29 من مايو/ أيار أضرم أربعة شبان النيران في منزل العائلة. وتبين فيما بعد أنهم على صلة باليمين المتطرف.

  • Deutschland Jahrestag 25 Jahre Solinger Brandanschlag | Gedenkstein (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    نصب تذكاري

    وتمّ تشييد نصب تذكاري في مكان الاعتداء كتبت عليه أسماء الضحايا. وبمنسبة الذكرى الـ25، اعتبر رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا أرمين لاشيت الاعتداء بأنه الأسوأ في تاريخ المدينة منذ الحرب العالمية الثانية كما حذّر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من خطر اليمين المتطرف في البلاد، مشددا أن "واجب الابقاء على ذكرى الضحايا (زولينغن) مسؤوليتنا جميعا".

  • Stadtschild Guben (picture-alliance/dpa/Patrick Pleul)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    مقتل شاب جزائري

    في نهاية عام 1999 طارد عدد من الشبان المتطرفين أفارقة داخل مركز مدينة غوبين بولاية برادنبورغ بشرق البلاد. وأسفر ذلك عن مقتل شاب جزائري.

  • Foto vom Tag des Nagelbombenanschlags vom 9.6.2004 in der Kölner Keupstraße (DW/A. Grunau)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    قنبلة مسامير تنفجر في شارع الأتراك بكولونيا

    في شارع كويبشتراسه بكولونيا (كولن)، الذي يسكنه عدد كبير من الأتراك، انفجرت قنبلة مسامير شديدة الانفجار أصابت 22 شخصا إصابات خطيرة. واستبعدت التحقيقات التي استمرت أزيد من عشر سنوات، في بادئ الأمر خلفيات عنصرية وراء الاعتداء ليتضح فيما بعد أن خلية "إن إس يو NSU" اليمينية المتطرفة هي من نفذته.

  • Deutschland NSU-Prozess in München | Angeklagte Beate Zschäpe (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    خلية "إن إس يو"

    كانت هذه الخلية تضم ثلاثة عناصر نفذوا إلى جانب اعتداء كولونيا اعتداءات أخرى في ألمانيا، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص (أتراك ويونانيين) إضافة إلى شرطي ألماني. ومنذ خمس سنوات تتواصل جلسات محاكمة "بيآته تشيبه" العنصر الوحيد المتبقي على قيد الحياة ضمن المجموعة المتطرفة، غير أن الأخيرة تلوذ الصمت ولم تدل بأي معلومات حول عمل الخلية.

  • Asylbewerberheim in Escheburg (picture-alliance/dpa/A. Heimken)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    موظف يضرم النيران من مسكن للاجئين

    في فبراير من 2015، قام موظف من مكتب الضرائب بإضرام النيران في منزل كان من المفترض أن يصبح منزلا لعائلة عراقية في مدينة إيشبورغ. وفي ذات السنة دخلت أمواج كبيرة من اللاجئين إلى ألمانيا، ورافق ذلك مجموعة من الاعتداءات على منازل وملاجئ للاجئين. في هذا العام وحده سجلت الشرطة أكثر من 1000 اعتداء بدواعي الكراهية ما بين إحراق واعتداءات جسدية وبمواد متفجرة. وللمقارنة سجل في العام الذي سبقه 200 اعتداء.

  • Dresden - Urteile im Prozess gegen «Gruppe Freital» (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    خلية "فرايتال"

    بين شهري تموز/ يوليو إلى تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2015، ظهرت خلية "فرايتال" التي ضمت ثمانية عناصر، نفذوا خمسة هجمات بعبوات متفجرة على نزل للاجئين ومعارضين سياسين لهم في مدينتي فرايتال ودريسدن. محكمة دريسدن صنفت الخلية على أنها إرهابية وأصدرت أحكاما تراحت ما بين 10 و11 عاما سجنا على أعضائها.

  • Deutschland Brand in Asylunterkunft in Bamberg (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    أرقام مقلقة في عام 2017

    مدن كبامبارغ وغيرها، تحولت إلى مسرح لحلقات جديدة من سلسلة الاعتداءات ضد الأجانب. في عام 2017 سجل نحو 2200 اعتداء من هذا القبيل، وفق بيانات الشرطة غير أن منظمات حقوقية تشدد أن العدد أكبر بكثير من المعلن عنه.

  • Pegida Demonstration in Dresden (Reuters/H. Hanschke)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    ظهور حركة "بيغيدا" المعادية للإسلام

    في موازاة ذلك ومع موجة اللاجئين التي دخلت ألمانيا، ظهرت حركات اعتبرت نفسها أنها "تدافع" عن قيم المجتمع، فخرجت تظاهرات كل أسبوع في عدد من المدن خاصة شرق البلاد نظمتها حركات كـ"بيغيدا" وغيرها تنادي بـ "حماية البلاد من الأسلمة"، كما اتهمت هذه الحركات المستشارة ميركل بـ "خيانة" البلاد.

  • Berlin AfD-Demonstration (Getty Images/C. Koall)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي

    انبثق هذا الحزب عن حركة مناهضة لسياسية ميركل وأوروبا عموما لانقاذ اليورو واليونان المتخبط في أزمة الديون السيادية، إلا أن "البديل" سريعا ما وجد في موضوع اللاجئين ضالته لحشد الأصوات. ويتهم بأنه يذكي خطاب الكراهية والعنصرية ضد الأجانب، لكنه أيضا استطاع أن يصبح أقوى قوة معارضة في البوندستاغ إثر فوزه في الانتخابات الأخيرة بـ12,6 بالمائة من أصوات الناخبين.

  • Berlin Gegendemo zu AFD Demonstration (DW/W. Glucroft)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    أصوات معارضة للبديل

    في 27 من الشهر الجاري (أيار/ مايو 2018) نظم الحزب في برلين مظاهرة تطالب بتشديد سياسة اللجوء. وكان حزب البديل يأمل في مشاركة عشرات الآلاف، لكنه لم يحصل سوى على خمسة آلاف فقط. في حين شارك نحو 25 ألف شخص في المظاهرة الموازية والتي خرجت ضد هذا الحزب الشعبوي وأفكاره.

  • Deutschland Campino und Tote Hosen in Dresden (picture-alliance /dpa/A. Burgi)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    دريسدن تنتفض ضد التطرف

    وكثيرة هي المظاهرات التي خرجت في السنوات الأخيرة ترفض وبوضوح الأفكار اليمينية المتطرفة وتدعم أسس الانفتاح داخل المجتمع. والصورة توثق لأكبر مظاهرة مناهضة للتطرف أقيمت في مدينة دريسدن التي اقترن اسمها مؤخرا باليمين المتطرف والشعبوي. وشارك في هذه المظاهرة المغني الشهير "كامبينو" إضافة إلى نجوم آخرين من عالم الفن والغناء.

  • Kirchenasyl (Imago/C. Mang)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    كراهية الأجانب "تطيح بأسس الدين المسيحي"

    الكنيسة سواء الكاتوليكية أو الإنجيلية تبرأت من هذه الحركات واعتبرت أن الأفكار التي تروج لها "بيغيدا" وغيرها تحت ذريعة الحفاظ على الأسس الدينية للدولة، لا علاقة لها إطلاقا بالدين المسيحي الذي يدعو إلى التسامح. وازداد عدد الحالات التي قدمت فيها الكنيسية اللجوء الكنسي إلى لاجئين.

    الكاتب: وفاق بنكيران


مواضيع ذات صلة

Thousands of Ukrainians enter the U.S. through Mexico Every day, up to 100 Ukrainians walk across the Mexican border into the United States. A group of volunteers from California pick up these families at the Tijuana airport and help them reach the US without being scammed. Credits to: Aitor Sáez /DW

عراقيل أمام استقبال واندماج اللاجئين الأوكرانيين في أوروبا 06.04.2022

عمت مشاعر التضامن والمساعدة لأولئك الفارين من الحرب في أوكرانيا جميع أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة. ومع ذلك، لا تزال العقبات الإدارية تعرقل بعض الجهود التي تبذل في مختلف البلدان.