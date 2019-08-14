تونس: نبيل القروي يبقى مرشحا رئاسيا رغم اعتقاله بتهم فساد

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون السبت (24 آب/ أغسطس 2019) أنّ نبيل القروي مؤسس قناة "نسمة" التلفزيونية لا يزال يعتبر مرشحا للانتخابات الرئاسية في البلاد رغم توقيفه بتهمة تبييض الأموال. وأكّد بفون أنّ نبيل القروي "يبقى مترشحا ويبقى اسمه مدرجا في قائمة المترشحين الأولية ثم بقائمة المترشحين النهائية" الساعين للفوز بالرئاسة.

وتابع بفون في تصريحات لمحطة إذاعة موزاييك الخاصة "ما دامت متوفرة فيه شروط الترشح ولم يتغير شيء في وضعيته وفي مركزه القانوني فإنه مترشح للانتخابات الرئاسية". وأوضح بفون أنّ "القانون الانتخابي لا يمنع من الترشح ولو أن هناك أحكاما قضائية باتة، إلا إذا شمل الحكم منع الترشح".

وكان حزب "قلب تونس" الذي يترأسه القروي أعلن الجمعة توقيفه، وهو واحد من 26 مرشحا حازوا على موافقة مبدئية على ترشحهم في الانتخابات المقررة في 15 أيلول/ سبتمبر. وقال مسؤول قضائي إنّ مذكرة توقيف صدرت بحق القروي وشقيقه غازي بتهم تبييض الأموال.

يذكر أن القروي يعتبر منافسا قويا لرئيس الوزراء يوسف الشاهد، مرشحّ حزب "تحيا تونس" الذي يملك حظوظا قوية للفوز بالرئاسة.

مشاهدة الفيديو 02:07 شارك حوالي مئة مرشح في الانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3Nn2p تونس: حوالي مئة مرشح يسجلون أنفسهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة

ووجهت التهمة إلى القروي في 8 تموز/ يوليو بـ"تبييض الأموال" وتم تجميد ممتلكاته وأصوله ومنعه من السفر خارج البلاد الى اليوم. وقررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري منع ثلاث مؤسسات إعلامية محلية، بينها قناة نسمة، من تغطية الحملات الانتخابية بسبب قيامها ببث "غير قانوني" وغير مرخص. ويواجه القروي اتهامات باستخدام قناته لتعزيز طموحاته السياسية.

ح.ع.ح/ ع.خ (أ.ف.ب/رويترز)