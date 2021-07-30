 تونس ـ بعد اعتقال برلمانيين.. سعيد يؤكد أنه لن يتحول إلى ديكتاتور | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.07.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

تونس ـ بعد اعتقال برلمانيين.. سعيد يؤكد أنه لن يتحول إلى ديكتاتور

تزايد القلق بين الأوساط السياسية في تونس بعد اعتقال سياسييْن معارضين، لكن الرئيس سعيد حاول طمأنة الرأي العام بأنه لن يتحول إلى ديكتاتور فيما حثت واشنطن تونس على خارطة طريق واضحة.

الرئيس التونسي قيس سعيد

الرئيس التونسي قيس سعيد

وعد الرئيس التونسي قيس سعيد مساء أمس الجمعة (30 يوليو/تموز 2021)  بألا يتحول إلى دكتاتور ورفض اتهامات بأنه نفذ انقلابا، وذلك بعد اعتقال عضوين بالبرلمان.

مختارات

فيما كانت التوقعات تشير إلى إمكانية إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد عن اسم الشخصية التي سيكلفها بتشكيل حكومة جديدة، قام الأخير بخطوة أخرى. فقد كلف سعيّد مستشاره الأمني رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية.

تمثل الأزمة في تونس اختبارا وجوديا للديمقراطية الفتية ولحزب النهضة أيضا، إذ أثارت قرارات الرئيس سعيّد جدلا في صفوف الحزب. رئيس الحزب راشد الغنوشي الذي وصف القرارات بالانقلاب، خفف لهجته وأعرب عن استعداده لتقديم تنازلات.

حذر راشد الغنوشي من هجرات واسعة النطاق نحو أوروبا في ظل خطر توسع عدم الاستقرار في البلاد. هذا فيما تأكد ايقاف النائب ياسين العياري، رئيس حركة "أمل وعمل"، من مقر سكنه "دون أي أسباب معلومة".

ودخلت تونس أزمة سياسية بعد إقدام الرئيس سعيد يوم الأحد على إقالة رئيس الحكومة وتجميد أعمال البرلمان لمدة 30 يوما مما دفع أحزابا رئيسية باتهامه بتنفيذ انقلاب.

ولم يقم سعيد حتى الآن بتنفيذ خطوات يقول منتقدون إنها مطلوبة لطمأنة التونسيين بما يشمل تعيين رئيس وزراء مؤقت وتقديم خارطة طريق لإنهاء إجراءات الطوارئ.

ونقلت الرئاسة عن سعيد، وهو أستاذ سابق للقانون، قوله "أعلم جيدا النصوص الدستورية واحترامها ودرستها وليس بعد هذه المدة كلها سأتحول إلي ديكتاتور كما قال البعض".

 ووجه سعيد "رسالة إلى كلّ التونسيين والعالم أجمع بأنّ تونس، بالرغم من الأزمة التي تعيشها، فإنّها تعمل في إطار ضمان الحقوق والحريات".

وأكد رئيس الجمهورية أنّ "لا خوف على حرية التعبير، ولا خوف على حرية التنظم، وليس في هذا السن سأبدأ مرحلة جديدة تقوم على الديكتاتورية. أنا أكره الديكتاتورية وأمقتها".

وشدّد سعيد على أن أجهزة الأمن لم تعتقل أحداً من دون وجه حق، وقال "لم نعتقل أحداً إلا إذا كانت عليه قضايا".

وتزايد القلق على الحقوق والحريات في تونس، التي تشهد نظاما ديمقراطيا منذ انتفاضة 2011، اليوم الجمعة بعد اعتقال البرلماني والمدون الشهير ياسين العياري والإعلان عن فتح تحقيق في مزاعم أعمال عنف من جانب أشخاص يحتجون على ما قام به سعيد أثناء مظاهرة جرت يوم الاثنين.

وقال القضاء العسكري إن العياري مسجون بحكم قضائي صدر قبل ثلاث سنوات بتهمة المس بكرامة الجيش. ورفع سعيد يوم الأحد الحصانة عن أعضاء البرلمان مما يتركهم عرضة للاعتقال ومواجهة أي اتهامات قائمة ضدهم.

وقال محامي النائب ماهر زيد عضو حزب الكرامة الإسلامي المحافظ إن موكله اعتقل في وقت متأخر الجمعة. وكان زيد قد صدر بحقه حكم بالسجن عامين عام 2018 بتهمة الإساءة إلى مستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي وإهانة الرئيس آنذاك.

ونظمت حركة النهضة، أكبر حزب في البرلمان، اعتصاما خارج المبنى في وقت مبكر من يوم الاثنين بعد أن حاصره الجيش. وحدثت مواجهة بين مئات من أنصار النهضة والمؤيدين لقرارات سعيد وتبادل الجانبان الرشق بالحجارة والزجاجات.

وقال القضاء إنه فتح تحقيقات مع أربعة أشخاص على صلة بحزب النهضة لمحاولتهم ارتكاب أعمال عنف أثناء الاحتجاج وبينهم أحد أعضاء مجلس شورى حركة النهضة، وعضوان على صلة بزعيم الحركة.

ويبدو أن تحركات سعيد تحظى بدعم شعبي واسع في تونس، حيث تفاقم سوء الحكم والفساد والشلل السياسي والركود الاقتصادي المستمر منذ سنوات بسبب الارتفاع الشديد في حالات الإصابة بكوفيد-19 هذا العام.

في الوقت نفسه قالت السفارة الأمريكية في تونس إن الولايات المتحدة سلمت تونس مليون جرعة من لقاح مودرنا من خلال برنامج كوفاكس.

وعلى الرغم من الأزمة السياسية، لا توجد مؤشرات على اضطراب في تونس منذ الاحتجاج خارج البرلمان يوم الاثنين.

وقالت جالينا بورتر المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أمس الجمعة "نحث الرئيس سعيد على تقديم خارطة طريق واضحة ورفع إجراءات الطوارئ سريعا وعدم تجميد عمل البرلمان".

إ.ع/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 01:49

الغنوشي يعرض "الحوار الوطني" للخروج من الأزمة في تونس

مواضيع ذات صلة

TUNIS, TUNISIA - JULY 26: Security forces take security measures around parliament building as supporters and opponents of coup gather in front of parliament building after Tunisian President Kais Saied announced late Sunday that he has fully assumed executive authority in addition to suspending parliament in Tunis, Tunisia on July 26, 2021. Nacer Talel / Anadolu Agency

اعتقال نائب منتقد لقيس سعيد.. والغنوشي يحذر أوروبا من تدفق اللاجئين 30.07.2021

حذر راشد الغنوشي من هجرات واسعة النطاق نحو أوروبا في ظل خطر توسع عدم الاستقرار في البلاد. هذا فيما تأكد ايقاف النائب ياسين العياري، رئيس حركة "أمل وعمل"، من مقر سكنه "دون أي أسباب معلومة".

26.7.2021***Tunisian military forces guard the area around the parliament building in the capital Tunis on July 26, 2021, following protests in reaction to a move by the president last night to suspend the north African country's parliament and dismiss the Prime Minister. - Tunisia was plunged deeper into crisis as President Kais Saied suspended parliament and dismissed Prime Minister Hichem Mechichi late July 25, prompting the country's biggest political party to decry a coup d'etat. (Photo by FETHI BELAID / AFP) (Photo by FETHI BELAID/AFP via Getty Images)

الهدوء يخيم على تونس.. واشنطن وبروكسل تدعوان للحفاظ على الديمقراطية 27.07.2021

دعا الاتحاد الأوروبي لعودة الاستقرار السياسي في تونس في أقرب وقت. وفيما أكد الرئيس قيس سعيد التزامه بالشرعية والحريات في بلاده، خيم على الأرض الهدوء في محيط البرلمان التونسي وشوارع العاصمة غداة توتر ومواجهات محدودة.

Soldaten der tunesischen Armee bewachen den Eingang des Parlamentsgebäudes während einer Demonstration einen Tag nachdem der tunesische Präsident Saied den Premierminister entlassen hat. Die Arbeit des Parlaments ist für zunächst 30 Tage eingefroren.

"الاستثناء" التونسي في عنق الزجاجة.. سيناريوهات الأزمة؟ 26.07.2021

ما بعد اليوم ليس كما قبله في تونس! الرئيس قيس سعيد يقيل رئيس الحكومة ويجمد البرلمان لمدة شهر "جامعاً كل السلطات" في يده، في خطوة يصفها خصومه بأنها "انقلاب". ما مدى دستورية ذلك؟ وما هي السيناريوهات المحتملة لمسار الأزمة؟