توقيف مشتبه به جديد في الهجوم "الإرهابي المحتمل" في باريس

أوقف مشتبه فيه جديد في هجوم باريس الجمعة أمام مقر صحيفة شارلي إيبدو القديم، كان يسكن سابقاً مع منفذ الهجوم ووضع في الحبس على ذمة التحقيق، على ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس اليوم السبت (26 أيلول/ سبتمبر 2020).

وأوقفت الشرطة المشتبه فيه الرئيسي في ساحة باتسيل بعيد الهجوم الذي أسفر عن سقوط جريحين في حالة خطرة، وهو مولود في باكستان ويبلغ الثامنة عشرة. وقد وصل إلى فرنسا قبل ثلاث سنوات عندما كان قاصراً. وقالت النيابة إنها فتحت تحقيقاً بشأن "محاولة اغتيال مرتبطة بعمل إرهابي" و"جمعية إرهابية إجرامية".

في المقابل، أفرج عن مشتبه فيه ثانٍ تواجد في مكان الهجوم الذي وقع بسلاح أبيض، وهو جزائري في الثالثة والثلاثين "بعد تبرئة ساحته"، بحسب المصدر القضائي نفسه.

وقال مصدر مطلع على الملف أن رواية الجزائري "بأنه كان شاهداً (على الهجوم) وطارد المنفذ وتعرض للتهديد لاحقاً، ثبتت خلال التحقيق".

وبات عدد الموقوفين على ذمة التحقيق صباح السبت سبعة، من بينهم خمسة رجال كانوا في أحد مساكن المشتبه فيه الرئيسي المفترضة في بانتان قرب باريس. وتم تفتيش مسكنين يستخدمهما على ما يبدو المشتبه فيه الرئيسي في سيرجي وبانتان في ضاحية باريس.

ووقع هجوم الجمعة فيما تتواصل المحاكمة في الهجوم الدامي الذي استهدف مقر الصحيفة الأسبوعية الساخرة "شارلي إيبدو" في كانون الثاني/يناير 2015.



وتتعرض هيئة تحرير صحيفة شارلي إيبدو لتهديدات جديدة منذ إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد في 2 أيلول/سبتمبر تزامنا مع بدء المحاكمة التي تستمر حتى 10 تشرين الثاني/نوفمبر بشأن هجمات كانون الثاني/يناير 2015.

حماية دائمة لأماكن رمزية

ورجح وزير الداخلية جيرالد دارمارنين أن يكون الهجوم "عملاً إرهابياً إسلامياً"، وشجب الهجوم "الدموي الجديد على بلادنا". وقال دارمانين إن بعض المواقع في البلاد ستحظى بحماية أفضل في أعقاب الهجوم، وأضاف الوزير: "لقد أصدرت أمراً بأن يتم توفير حراسة دائمة لأماكن رمزية شهدت هجمات مثل سوبر ماركت (هايبر كاشير) أو قاعة حفلات (باتاكلان)".



وبحسب دارمانين، سيتم توفير حماية خاصة للمعابد اليهودية في الأعياد القادمة مثل يوم كيبور، وأضاف: "لا زلنا في حالة حرب ضد الإرهاب الإسلامي"، مؤكداً وجود خطر كبير دائم من الإرهاب في فرنسا.

م.ع.ح/ص.ش (أ ف ب)