 أربعة جرحى في هجوم ″إرهابي محتمل″ قرب مقر ″شارلي إيبدو″ بباريس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.09.2020

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أربعة جرحى في هجوم "إرهابي محتمل" قرب مقر "شارلي إيبدو" بباريس

أصيب أربعة أشخاص، اثنان منهم في حالة خطيرة، في هجوم بسكين قرب مقر سابق لمجلة شارلي إيبدو بباريس. وأكدت الشرطة الفرنسية اعتقال مشتبه به. ورغم عدم وضوح سبب الهجوم، تتعامل السلطات مع الهجوم على أنه "عمل إرهابي محتمل".

الهجوم وقع أمام المقر السابق لمجلة شارلي إيبدو في باريس وأسفر عن إصابة أربعة أشخاص، اثنان في حالة حرجة

الهجوم وقع أمام المقر السابق لمجلة شارلي إيبدو في باريس وأسفر عن إصابة أربعة أشخاص، اثنان في حالة حرجة

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح، من بينهم اثنان في حالة خطرة، في هجوم بسكين اليوم الجمعة (25 أيلول/سبتمبر) بالقرب من المقر السابق لمجلة شارلي إيبدو الفرنسية الساخرة، التي كانت هدفاً لهجوم عام 2015. وأضاف كاستكس أنه دعا إلى اجتماع أزمة.

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وأكدت الشرطة أنها تحتجز مشتبه به واحداً على صلة بالهجوم. وبعدما تحدثت الشرطة في البداية عن شخصين مشتبه بهما فارين، أوضح مصدر في الشرطة أن شخصاً منفرداً نفذ الاعتداء. وقالت وسائل إعلام فرنسية إن المشتبه به اعتقل على درج مبنى أوبرا الباستيل في باريس. وليس من الواضح ما إذا كان الشخص المحتجز هو المشتبه به الوحيد في الهجوم. 

ولم يتضح بعد سبب الهجوم، لكن السلطات الفرنسية أفادت أن ممثلي الادعاء العام يتعاملون مع الهجوم على أنه "عمل إرهابي محتمل".

وحثت الشرطة سكان الدائرة 11 بالمدينة على البقاء في منازلهم. ووجد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الذي حاول الوصول إلى مكان الحادث أن الشرطة أغلقت الحي بأكمله.

وتجري محاكمة 14 شخصاً في باريس يشتبه أنهم قدموا المساعدة لمهاجمين اقتحموا مقر صحيفة شارلي إيبدو في السابع من كانون الثاني/يناير عام 2015، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً. وبالإجمال، لقي 17 شخصاً حتفهم على أيدي ثلاثة مهاجمين خلال أسبوع من أحداث عنف في المدينة.

وأعادت المجلة مؤخراً نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد تُعتبر "مسيئة" في أجزاء كبيرة من العالم الإسلامي وتلقت المجلة تهديدات مرة أخرى، ما دفع مئة وسيلة إعلامية فرنسية إلى نشر رسالة مفتوحة قبل يومين تدعو إلى دعم المجلة.

م.ع.ح/ع.ج (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)

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  • Frankreich Carlos der Schakal (picture-alliance/dpa)

    محطات دموية .. أبرز الاعتداءات التي ضربت فرنسا

    كارلوس.. الثعلب الإرهابي

    شكّل الفنزويلي كارلوس، الملقب بالثعلب، كابوسا لفرنسا قبل اعتقاله عام 1994. وجهت له اتهامات بالضلوع في مقتل شرطيين عام 1975 بباريس، ثم هجوم آخر عام 1982 عبر تفجير قنبلة في قطار، ممّا أدى إلى مقتل 5 أشخاص وجرح 27. نهاية العام ذاته اتُهم بقيادة هجومين في محطة قطار مرسيليا وقطار TGV، انتهيا بمصرع 5 أشخاص وجرح 45. من دوافع هجماته رغبته بإطلاق سراح رفيقيه الألمانية ماغدالينا كوب والسويسري برونو بيرغيت.

  • Frankreich Paris - Anschlag der Algerischen Terrorgruppe GIA 1995 (Getty Images/AFP/J. Guez)

    محطات دموية .. أبرز الاعتداءات التي ضربت فرنسا

    GIA تصل إلى فرنسا

    خرجت عمليات الجماعة الإسلامية المسلحة GIA من الجزائر إلى فرنسا عام 1995، عندما تعرّضت هذه الأخيرة لثمانية هجمات، استخدمت فيها قنابل وأسلحة تقليدية أدت إلى مصرع 8 أشخاص وجرح 200 آخرين. الهجوم الأسوأ وقع في محطة سان ميشيل نوتردام بباريس، كما اغتيل إمام جزائري ومرافقه بباريس. أدت الهجمات إلى توتر في علاقات فرنسا بالجزائر، خاصة مع اتهامات بتورط أجهزة أمنية جزائرية في عمليات GIA.

  • Schweigemarsch gegen Terror in Toulouse (Reuters)

    محطات دموية .. أبرز الاعتداءات التي ضربت فرنسا

    حتى الأطفال لم يسلموا من الإرهاب

    أجهز محمد مراح على سبعة أشخاص، وثلاثة أطفال، فضلاً عن جرحه ستة آخرين، في ثلاث هجمات مختلفة، بمدينتي تولوز ومونتوبان شهر مارس 2012، أخطرها في مدخل مدرسة يهودية. أعلن "جند الخلافة" المرتبط بالقاعدة مسؤوليته عن الواقعة، غير أن الشرطة الفرنسية نفت أن تكون لمراح علاقة بأيّ تنظيم.

  • Gedenkveranstaltung zu Anschlägen in Paris in Liverpool 11.1.2015 (Reuters/Noble)

    محطات دموية .. أبرز الاعتداءات التي ضربت فرنسا

    مجزرة شارلي إيبدو

    مثلت بداية عام 2015 صدمة كبيرة للفرنسيين، إثر قيام ثلاثة مسلحين، هما الأخوين كواشي وأميدي كوليبالي، المرتبطين بتنظيم "داعش"، بقتل 27 شخصا. أول الهجمات كانت على مجلة شارلي إيبدو، حيث قتل 12 شخصاً، بينهم ثمانية من طاقم المجلة الساخرة. وبعدها قُتل أربعة في متجر يهودي من لدن كوليبالي، الذي كان يحتجز رهائن قبل تصفيته. قُتلت شرطية في مكان آخر، قبل محاصرة الأخوين كواشي في مطبعة.

  • Paris - Eagles of Death Metal Bataclan (picture-alliance/dpa)

    محطات دموية .. أبرز الاعتداءات التي ضربت فرنسا

    حمام دم في باريس وسان دوني

    نفذ "داعش" أسوأ هجوم إرهابي بفرنسا شهر نوفمبر 2015. مجموعة هجمات نفذها جهاديون في باريس وسان دوني. بدأت في ملعب فرنسا عبر تفجير 3 إرهابيين لأجسادهم، ثم جرى إطلاق النار على زبائن مقاهٍ ومطاعم، وكان الهجوم المروّع في مسرح باتكلان بإطلاق الرصاص على جمع من الناس. وصل عدد القتلى إلى 130 والجرحى إلى 413. تزعم المجموعة المنفذة عبد الحميد أبا عوض، مغربي- بلجيكي، وقد قُتل لاحقاً برفقة شركاء آخرين.

  • Trauer um Opfer in Nizza (Reuters/E. Gaillard)

    محطات دموية .. أبرز الاعتداءات التي ضربت فرنسا

    نيس تنزف دما

    يوم صيفي هادئ في نيس عام 2016 ينتهي بمجزرة. محمد لحويج بوهلال يقود شاحنة ثم يدهس جمعا من المدنيين، متسبباً في مقتل 86 شخصا وجرح 458، قبل الإجهاز عليه. تبنى "داعش" العملية، لكن الادعاء العام الفرنسي قال إن الهجوم منفرد. لم يعرف عن بوهلال، التونسي الجنسية، تدينه أو ارتباطه بالإسلام الراديكالي، ولم تعرف دوافعه وراء الهجوم الذي تسبّب باستمرار حالة الطوارئ بفرنسا بعدما كان من المقرر نهايتها.

  • Frankreich Geiselnahme in Trèbes bei Carcassonne (picture-alliance/La Depeche Du Midi)

    محطات دموية .. أبرز الاعتداءات التي ضربت فرنسا

    هجوم إرهابي في تريب

    الجمعة 23 آذار/ مارس 2018 أدى حادث إرهابي آخر إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصابة أربعة آخرين بجروح في هجمات نفذها مسلح قال إنه من تنظيم "داعش". المسلح احتجز رهائن في بلدة تريب بجنوبي غرب البلاد، قبل أن ترديه قوات الأمن قتيلا. فيما أدعى التنظيم أن الفاعل أحد جنوده. والرئيس الفرنسي ماكرون يصف الهجوم بالـ"إرهابي" نفذه إسلامي متشدد.

    الكاتب: إسماعيل عزام


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