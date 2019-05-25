 توخيل يخرج عن تحفظه بشأن احتفال نيمار بعيد ميلاده | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 02.02.2020

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رياضة

توخيل يخرج عن تحفظه بشأن احتفال نيمار بعيد ميلاده

احتفال النجم البرازيلي نيمار بعيد ميلاده الـ 28 يبدو أنه يثير متاعب لمدرب فريقه باريس سان جيرمان. الألماني توماس توخيل خرج عن صمته معلقا على طريقة احتفال نيمار.

Neymar Brasilien Karneval (Getty Images/M. Pimentel)

أرشيف: نيمار خلال حفل سامبا في مهرجان ريو دي جانيور

يحتفل النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان اليوم الأحد (2 فبراير/ شباط 2020) بعيد ميلاده في أحد ملاهي باريس وهو ما يعتبره توماس توخيل مدرب بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم مصدرا "لتشتيت الانتباه" قبل يومين من رحلة الفريق لمواجهة نانت في البطولة المحلية.

وقالت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية إن الاحتفال، الذي دعي إليه لاعبو الفريق وعدد من موظفي ومسؤولي النادي، سيتم في أحد الملاهي في غرب العاصمة الفرنسية. وسيكمل نيمار عامه 28 الأربعاء المقبل.

وليست المرة الأولى التي يثير فيها نيمار غضب المدرب الألماني توماس توخيل، ونقلت عنه الصحيفة الفرنسية قوله "استبدال كيليان أو عيد ميلاد نيمار يمثل تشتيتا للانتباه وهو يوحي بأننا غير جادين."

كما نقلت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن توخل إنه ليس متأكدا من حضور الحفل الذي يقيمه نيمار بمناسبة عيد ميلاده، وقال إنه يفضل الحديث داخليا في الفريق عندما يتعلق الأمر بانتقادات.

UEFA Champions League | Paris St Germain vs. Crvena Zvezda Thomas Tuchel (Reuters/C. Platiau)

المدرب الألماني يفضل التحفظ لكنه خرج عن صمته

وأمس السبت عبر المهاجم الفرنسي كيليان مبابي عن غضبه وشعوره بالإحباط بعد استبداله في الدقيقة 70 من المباراة التي فاز فيها فريق العاصمة على مونبلييه 5-صفر.

وأضاف توخيل عن عيد ميلاد نيمار "هذا يعطي الانطباع بأننا غير مركزين وغير محترفين بنسبة 100 في المائة." وأردف المدرب الألماني "لكن الأمور ليست بيضاء أو سوداء فقط وهي تكتسب أهمية عندما نتحدث عنها كثيرا."

م.س/ ح.ز ( رويترز، صحف فرنسية)

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    ستيفن كاري، الرجل الذي يظهر في اللحظات الحاسمة، ليس لأن لاعب فريق غولدن ستايت ووريوز لكرة السلة الأمريكية لا يستطيع فقط خداع قانون الجاذبية (كما توضح الصورة)، بل أيضا بسبب رمياته الثلاثية أو حتى من أمكنة أبعد من ذلك، حيث تُساعد يد ستيفن كاري السحرية في الحصول على دخل سنوي قدره 65.6 مليون يورو.

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    المرتبة السادسة: ليبرون جيمس

    يُلقبه عشاقه بـ"الملك جيمس" أو "المختار". فاز نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة بثلاث بطولات، ومنحته شركة "نايكي" للملابس الرياضية سنة 2015 عقدا إعلانيا مدى الحياة، يُشكل الجزء الأكبر من دخله السنوي البالغ 72.9 مليون يورو.

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    المرتبة الخامسة: نيمار

    في البرازيل يُعد نيمار اللاعب الأغلى، لكن عالميا لا يزال صاحب أغلى صفقة في كرة القدم (222 مليون يورو) يقبع في ظل رونالدو وميسي، حيث يبلغ دخل النجم البرازيلي سنويا 76.7 مليون يورو.

  • Connor McGregor (picture alliance/AP Photo/J. Cortez)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الرابعة: كونر ماكغريغور

    من هو كونر ماكغريغور؟ إنه مصارع فنون رياضية مختلطة، لكن لا يجني من هذه الرياضة الكثير من المال. ففي الملاكمة تجرع ماكغريغور كأس الهزيمة أمام النجم فلويد مايويذر في نزال قوي الصيف الماضي، بيد أنه حصل في هذا المباراة فقط، على 63.9 مليون يورو، وهو أضعاف ما يجنيه في رياضة الفنون القتالية المختلطة. ويكسب ماكغريغور في السنة 84.4 مليون يورو.

  • UEFA Champions League | Real Madrid v Juventus Turin - Fallrückzieher von Cristiano Ronaldo (Imago/Insidefoto)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الثالثة: كريستيانو رونالدو

    تراجع كريستيانو رونالدو من المرتبة الأولى إلى الثالثة، بالرغم من أن دخل النجم البرتغالي السنوي ارتفع من 83 إلى 92.1 مليون يورو، فقد تجاوزه بعض نجوم الرياضة بمن فيهم منافسه المباشر (ميسي). لكن، من يعرف رونالدو جيدا يعي أن هذا سيجعله أكثر طموحا.

  • La Liga Deportivo La Coruna v Barcelona Messi (Imago)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الثانية: ليونيل ميسي

    قد تقول الألسنة السيئة إن جزءا من دخل ليونيل ميسي السنوي، والبالغ 94.6 مليون يورو يعود على الأرجح إلى دافعي الضرائب الإسبان، خاصة بعد مشاكل النجم الأرجنتيني الضريبية، فيما يُواصل نادي برشلونة الدفع بسخاء لصاحب القدم اليسرى الساحرة، فضلا عن عائدات الإعلانات مثل شركة "أديداس" الألمانية للملابس الرياضية.

  • USA Las Vegas Boxkampf Floyd Mayweather Jr. - Conor McGregor (Reuters/S. Marcus)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الأولى: فلويد مايويذر

    نعم يعيش الملاكمون المحترفون حياة خطرة، ويتحتم عليهم تحاوز الكثير من العراقيل ليصبحوا مشاهير. لكن الملايين تعوض كل هذه الآلام والمصاعب، حيث وصل دخل فلويد مايويذر السنوي إلى 242.9 مليون يورو. أي أن الملاكم الأمريكي يجني 4.67 مليون يورو في الأسبوع أو حوالي 28 ألف يورو في الساعة!.

  • Aserbaidschan Formel 1 Qualifying | Sebastian Vettel (Getty Images/M. Thompson)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    الألماني الأفضل...

    إنه سبياستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات في سباقات الفورمولا واحد. بيد أن بطل العالم الألماني تراجع من المرتبة 14 إلى 18، وذلك بالرغم من زيادة دخله بـ 2 مليون يورو ليصل إلى 36 مليون يورو سنويا. في حين احتل منافسه البريطاني لويس هاميلتون المرتبة 12 بدخل سنوي قدره 43.5 مليون يورو. فيتيل هو الألماني الوحيد المتواجد في قائمة مجلة "فوربس" لأعلى 100 رياضي دخلا في العالم.

  • French Open (picture-alliance/M. Euler)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    لا إمرأة في القائمة

    المساواة في الأجور بين الرجال والنساء؟ بالتأكيد ليس في الرياضة الاحترافية، إذ لا تتواجد أي امرأة في قائمة مجلة "فوربس" لأغنى 100 رياضي في العالم. و تسببت إجازة الأمومة في خروج بطلة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز من القائمة، بعدما احتلت السنة الماضية المرتبة 51 بدخل سنوي قدره 15.7 مليون يورو. إعداد : يوشوا فيبر/ رضوان مهدوي

    الكاتب: مهدوي رضوان


 

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