نيمار يتخذ قرارا مهما بشأن مستقبله الكروي!

منذ انتقاله إلى باريس سان جيرمان صيف 2017 في صفقة قياسية في عالم الساحرة المستديرة، واسم نيمار دا سيلفا يتردد بقوة في مختلف وسائل الإعلام، لاسيما بعدما أشارت مصادر مقربة من اللاعب البرازيلي إلى ندمه الكبير بعد رحيله عن برشلونة.

إلاّ أنّ ندم البرازيلي يبدو أنه قد أصبح من الماضي الآن، فقد ذكرت قناة "ESPN" الرياضية أن نيمار دا سيلفا يريد في البقاء مع فريقه باريس سان جيرمان، الذي يحقق هذا الموسم انجازات جيدة على المستوى المحلي والقاري.

وتابع نفس المصدر أن نيمار يرغب في تمديد عقده مع باريس سان جيرمان، حيث ينتهي عقد صانع الألعاب البرازيلي مع فريقه صيف 2022. وأردف أن محادثات جرت بالفعل بين نيمار وليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، بهدف تمديد عقد اللاعب البرازيلي.

ولفت المصدر أن بقاء نيمار مع فريق العاصمة الفرنسية باريس، سيعتمد على نتائج الفريق في مسابقة دوري أبطال أوروبا، إذ يريد نيمار الفوز بها في نهاية الموسم، من أجل الرفع من حظوظه في الفوز بالكرة الذهبية، التي تُقدم لأحسن لاعب في العالم.

وأفاد المصدر أن النجم البرازيلي بعيد الآن من الرحيل عن باريس سان جيرمان، حيث من المتوقع أن يستمر مع الفريق مدة أطول. يشار إلى أن نيمار دا سيلفا عاد مؤخراً إلى مستواه المميز وهز شباك الفرق المنافسة، وذلك بعد ابتعاده عن الميادين لفترة طويلة بسبب إصابة قوية.