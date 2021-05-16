تواصل القصف بين إسرائيل وحماس.. وغوتيريش "مستاء" من سقوط مدنيين

ذكرت المحطة التلفزيونية التابعة لحركة حماس أن إسرائيل استهدفت منزل يحيى السنوار الذي يرأس الجناحين السياسي والعسكري لحركة حماس في غزة منذ عام 2017 وذلك خلال سلسلة من الهجمات الجوية في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان هذا الاستهداف، وقال: "تم قصف منزلي يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة وشقيقه محمد السنوار رئيس الخدمات اللوجستية والقوى العاملة في الحركة كونهما من بين الأهداف التي تعتبر بنية تحتية عسكرية لمنظمة حماس الإرهابية".

وقال مسؤولو صحة في غزة إن ما لا يقل عن أربعة فلسطينيين لقوا حتفهم في غارات جوية إسرائيلية عبر القطاع الساحلي وأصيب كثيرون مع هدير أصوات القصف العنيف طوال الليل.

وقال مسؤولو الصحة إن ما لا يقل عن 149 لقوا حتفهم في غزة منذ اندلاع القتال يوم الاثنين من بينهم 41 طفلا، وتقول إسرائيل إن عشرة سقطوا قتلى بينهم طفلان.

وأصرت إسرائيل وحماس على أنهما ستواصلان القصف عبر الحدود وذلك بعد يوم واحد من تدمير إسرائيل مبنى مؤلف من 12 طابقا في مدينة غزة يضم مكاتب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية وقناة الجزيرة القطرية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مبنى الجلاء هدف عسكري مشروع لأنه يضم مكاتب عسكرية لحركة حماس وإنه وجه تحذيرات للمدنيين للخروج من المبنى قبل الهجوم.

وأدانت أسوشيتد برس الهجوم وطلبت من الإسرائيليين تقديم أدلة. وقالت الوكالة إن "مكتب أسوشيتد برس موجود في هذا المبنى منذ 15 عاما. وليس لدينا أي مؤشر على أن حماس كانت في المبنى أو أنها نشطة فيه.

من جانبها واصلت حركة حماس اطلاق الصواريخ على تل أبيب وبلدات في جنوب إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح الأحد فيما وصفته بأنه رد على تدمير إسرائيل لمبنى الجلاء.

وهرع إسرائيليون إلى الملاجئ لدى انطلاق صفارات الإنذار من إطلاق صواريخ قادمة في تل أبيب وضواحيها. وقال مسعفون إن نحو عشرة أشخاص أصيبوا أثناء اندفاعهم نحو الملاجئ.

وقالت إسرائيل يوم السبت إن حوالي 2300 صاروخ انطلقت من غزة صوب إسرائيل منذ يوم الاثنين وإن الدفاعات الصاروخية اعترضت حوالي ألف منها وسقط 380 منها داخل قطاع غزة.

غوتيريش "مستاء من تزايد عدد الضحايا المدنيين"

وفي سياق متصل أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن استيائه من تزايد الخسائر في صفوف المدنيين خلال المواجهة مع غزة، وفقا لما ذكره المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.

وقال دوجاريك: "الأمين العام مستاء من تزايد عدد الضحايا المدنيين، بما في ذلك مقتل عشرة أفراد من نفس العائلة، بينهم أطفال، نتيجة غارة جوية إسرائيلية الليلة الماضية في مخيم الشاطئ بغزة".

وتابع أن "الأمين العام منزعج للغاية أيضا من تدمير غارة جوية إسرائيلية اليوم لمبنى شاهق في مدينة غزة كان يضم مكاتب العديد من المؤسسات الإعلامية الدولية بالإضافة لشقق سكنية".

وأضاف دوجاريك أن "الأمين العام يذكر جميع الأطراف بأن أي استهداف عشوائي للمنشأت التي بها مدنيين ووسائل إعلام ينتهك القانون الدولي ويجب تجنب ذلك مهما كان الثمن".

ويعمل مبعوثون من الولايات المتحدة والأمم المتحدة ومصر على إعادة الهدوء لكن لم تظهر بعد أي بوادر لإحراز تقدم. ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق يوم الأحد لبحث أسوأ اندلاع للعنف الإسرائيلي الفلسطيني منذ سنوات.

إ.ع/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب، د ب أ)