تنديد ومطالب بتحقيق مستقل بمقتل فلسطينيين خلال توزيع مساعدات

طالب الأمين العانم للأمم المتحدة بفتح تحقيق عاجل في واقعة مقتل أكثر من 100 شخص كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية في غزة، وحذت فرنسا حذوه، فيما توالت الإدانات وعلت الأصوات المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.

عبّرت دول عدة إلى جانب الأمم المتحدة عن صدمتها وقلقها بعد مقتل أكثر من 110 فلسطينيين وفقاً لأرقام السلطات الصحية التابعة لحماس، خلال عملية توزيع مساعدات الخميس (29 فبراير/ شباط 2024)، في غزة ، تخللها إطلاق نار إسرائيلي وتدافع، وفق روايتين متضاربتين لإسرائيل والفلسطينيين.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ "تحقيق مستقل"، معربا عن "صدمته" مما حدث، وجدد مطلبه في وقف فوري لإطلاق النار.

وحذت فرنسا حذو غوتيريش عبر المطالبة بإجراء تحقيق، إذ شدد الرئيس إيمانويل ماكرون فجر الجمعة على ضرورة جلاء "حقيقة" ما جرى وتحقيق "العدالة" للضحايا، متحدثا عن "أشدّ إدانة" لمقتل عشرات الفلسطينيين. وقال ماكرون في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "سخط عميق إزاء الصور الآتية من غزة حيث استُهدف مدنيون من قبل جنود إسرائيليين. أعرب عن إدانتي الأشدّ لعمليات إطلاق النار هذه وأطالب بالحقيقة والعدالة واحترام القانون الدولي". وأضاف "الوضع في غزة مروّع. ينبغي حماية جميع السكّان المدنيين. ينبغي تنفيذ وقف إطلاق نار في الحال للسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية".

في ذات السياق، صرحت الخارجية الفرنسية بأن "إطلاق القوات الإسرائيلية النار على مدنيين فلسطينيين أثناء اصطفافهم للحصول على مساعدات في شمال قطاع غزة أمر لا يغتفر"، وطالبت بدورها بإجراء تحقيق.

بوريل: "أمر غير مقبول"

من جهته، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن مقتل مدنيين فلسطينيين أثناء اصطفافهم للحصول على المساعدات في شمال قطاع غزة أمر "غير مقبول على الإطلاق". وكتب عبر منصة التواصل الإجتماعي"إكس"، تويتر سابقا، "لقد شعرت بالفزع من الأخبار عن "مذبحة" أخرى بين المدنيين في غزة الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، هذه الوفيات غير مقبولة على الإطلاق".

يذكر أنه وقبل وقوع الحادث كانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قد أعلنت، عن رفع المساعدات الإنسانية للسكان في قطاع غزة، بقيمة 20 مليون يورو (21.6 مليون دولار)، مؤكدة في الوقت ذاتها أن "هذا لا يكفي لتلبية الاحتياجات الإنسانية"، فيما حثت الجانب الإسرائيلي على "توفير إمكانية وصول آمنة وبلا عوائق للمساعدات الإنسانية".

الصين "تدين بشدّة"

إدانة أخرى عبّرت عنها الصين، وذلك على لسان الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ التي صرحت قائلة: "تشعر الصين بالصدمة حيال هذه الحادثة وتدينها بشدّة.. نعرب عن حزننا على الضحايا وتعاطفنا مع الجرحى". وأضافت ماو إن "الصين تحضّ الأطراف المعنية، وخصوصا إسرائيل، على وقف إطلاق النار ووضع حد للقتال فورا وحماية سلامة المدنيين بشكل جدي وضمان إمكانية دخول المساعدات الإنسانية وتجنّب كارثة إنسانية أكثر خطورة".

واتهمت السلطات الصحية التابعة لـ حماس الجنود الإسرائيليين بإطلاق النار على مدنيين كانوا يحاولون الوصول إلى المساعدات الإنسانية ما أدى حسب أرقام حماس إلى مقتل 104 شخصا وإصابة 760 آخرين. بينما قال الجيش الإسرائيلي "إن مدنيين اندفعوا نحو شاحنات المساعدات وتعرض عشرات الأشخاص للدهس"، مقرّاً في الوقت ذاته بوقوع "إطلاق نار محدود" من قبل جنود شعروا "بالتهديد". كما أعلن الجيش عن "تحقيق جارٍ".

ع.ح/و.ب (أ ف ب، د ب أ، رويترز)