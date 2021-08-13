تميم بن حمد آل ثاني هو أمير دولة قطر. تولى الحكم في يونيو/ حزيران 2013 بعد تنازل والده حمد بن خليفة آل ثاني عن السلطة. بعد توليه الحكم تمسك بسياسة بلاده الخارجية، حيث حافظ على العلاقة الجيدة مع السعودية وتركيا والغرب.

ولد تميم بن حمد آل ثاني في يونيو/ حزيران 1980 بالدوحة. تخرج في أكاديمية سانت هيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة عام 1998 ليلتحق بعدها بالقوات المسلحة القطرية. تولى تميم بن حمد عدة مناصب مهمة من بينها قيادة القوات المسلحة، ورئاسة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.