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تميم بن حمد آل ثاني

تميم بن حمد آل ثاني هو أمير دولة قطر. تولى الحكم في يونيو/ حزيران 2013 بعد تنازل والده حمد بن خليفة آل ثاني عن السلطة. بعد توليه الحكم تمسك بسياسة بلاده الخارجية، حيث حافظ على العلاقة الجيدة مع السعودية وتركيا والغرب.

ولد تميم بن حمد آل ثاني في يونيو/ حزيران 1980 بالدوحة. تخرج في أكاديمية سانت هيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة عام 1998 ليلتحق بعدها بالقوات المسلحة القطرية. تولى تميم بن حمد عدة مناصب مهمة من بينها قيادة القوات المسلحة، ورئاسة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

In this Friday, May 4, 2018, photo, a couple walk by the sea with the city skyline in the background, in Doha, Qatar. The diplomatic crisis gripping the energy-rich country of Qatar, the worst to grip the Gulf region since Iraq's 1990 invasion of Kuwait, will turn a year-old on June 5. (AP Photo/Kamran Jebreili) |

قطر- جدل وغضب بسبب قانون للانتخابات يكرّس التفرقة بين المواطنين 13.08.2021

تقدم قطر نفسها كداعم مفترض للديمقراطية والحريات في العالم العربي. غير أن قانون الانتخابات وسوء معاملة العمال الأجانب وقمع المعارضة تقدم صورة معاكسة، ما مشكلة هذا القانون الذي يحرم قطريين من ممارسة حقهم الانتخابي؟
Kombo König Salman ibn Abd al-Aziz, Saudi-Arabien & König Mohammed VI., Marokko links: Saudi Arabia's King Salman bin Abdulaziz is pictured at the Diriya Palace in the Saudi capital Riyadh during the Gulf Cooperation Council (GCC) summit on December 9, 2018. (Photo by Fayez Nureldine / AFP) (Photo credit should read FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images) rechts: Morocco's King Mohamed VI (R) arrives for the inauguration of the capital Rabat's Agdal train station for the new LGV (High-speed rail) line on November 17, 2018. (Photo by FADEL SENNA / AFP) (Photo credit should read FADEL SENNA/AFP/Getty Images)

الملكيات العربية.. دكتاتورية أم إصلاحية؟ 29.07.2019

في وقت تمر فيه عدة دول عربية ذات نظام جمهوري بأزمات واضطرابات، تشهد الدول العربية ذات الأنظمة الملكية استقراراً نسبياً. فهل يوظف الملوك العرب نظام الحكم الملكي للقيام بالإصلاح أم لتعزيز سلطاتهم الفردية؟
Bell AH-1T improved Sea Cobra attack helicopter flies over the Saudi Arabian desert during Operation Desert Shield, 1990. (AP Photo) |

عودة القوات الأميركية للسعودية.. قرع لطبول الحرب مع إيران؟ 20.07.2019

بعد غياب دام أكثر من 16 عاماً تعود قوات أميركية لتمركز على الأراضي السعودية. ما حجم تلك القوات؟ وهل الهدف ضرب إيران أم خلق توازن مع التواجد العسكري الأميركي في قاعدة العديد في قطر؟
16.02.2019 Abdel Fatah al-Sisi (President, Arab Republic of Egypt; Chairperson of the African Union).

تميم والسيسي ولقاء متوقع في ميونيخ.. فهل عٌقد؟ 17.02.2019

كان من المقرر مشاركة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ندوة اقتصادية ضمن فعاليات مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن بحضور وزير المالية الألماني أولاف شولتس، إلا أن هذه الندوة لم تُجر. لكن هل التقيا؟

لقاءات على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن 17.02.2018

التقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر بوزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، لقاء بدا ودياً بين صديقين قديمين. وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كان أحد أبرز الحاضرين في المؤتمر. لافروف وصف المزاعم الأمريكية بشأن تدخل بلاده في الانتخابات الأمريكية بـ" الثرثرة"

03.12.2017 +++ An aerial view taken on December 3, 2017, shows a partial view of the Pearl lagoon in the capital Doha. / AFP PHOTO / Yasser Al-Zayyat (Photo credit should read YASSER AL-ZAYYAT/AFP/Getty Images)

مسائية DW: حرب أجواء بين الدوحة وأبوظبي.. هل تغيرت قواعد الاشتباك؟ 15.01.2018

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أنقرة وسط تصاعد التوتر في العلاقات الإماراتية القطرية بعد اتهاماتٍ متبادلة بين البلدين. ما خلفيات التصعيد الراهن بين أبوظبي والدوحة؟
15.09.2017 +++ German Chancellor Angela Merkel (L) shakes hands with Qatar's Emir Sheik Tamim bin Hamad al-Thani after talks at the Chancellery, in Berlin, on September 15, 2017. / AFP PHOTO / Tobias SCHWARZ (Photo credit should read TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images)

مسائية DW: أمير قطر في برلين – ماذا حملت زيارته لألمانيا؟ 15.09.2017

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يلتقي المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين وملفا الأزمة الخليجية والتعاون الاقتصادي يتصدران محادثات الطرفين.. ماذا تمخض عن هذه المحادثات؟ وأين ألمانيا من أزمة الخليج؟
German Chancellor Angela Merkel (R) and Qatar's Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani give a joint press conference following talks at the chancellery in Berlin September 17, 2014. AFP PHOTO / JOHN MACDOUGALL (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images)

هل تصطف برلين حقا إلى جانب الدوحة في أزمة الخليج؟ 14.09.2017

يحل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بألمانيا في سياق أول زيارة رسمية له خارج الخليج منذ اندلاع الأزمة مع الدول المقاطعة لبلاده، فهل تعزز هذه الزيارة التحليلات التي تقول بتناغم مواقف برلين والدوحة بشأن أزمة الخليج؟

HANDOUT - Das vom Presidency Press Service zur Verfügung gestellte Foto zeigt am 24.07.2017 in Doha (Katar) den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan (l) und das Staatsoberhaupt des Emirats Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, während eines gemeinsamen Treffens. Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan ist bei seiner Golfreise angesichts der Katar-Krise in dem seit Wochen isolierten Wüsten-Emirat eingetroffen. (zu dpa «Katar-Krise: Erdogan in Doha eingetroffen» vom 24.07.2017) ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Nennung der Quelle: Foto: Stf/Presidency Press Service/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

ما وراء صدور قائمة جديدة للإرهاب قبيل مغادرة أردوغان الخليج؟ 25.07.2017

قبل أن ينهي الرئيس التركي زيارته للخليج بعدة ساعات، أصدرت الدول الأربعة المقاطعة لقطر قائمة جديدة للإرهاب. أردوغان الذي تجاهل زيارة الإمارات أكد أن الزيارة ناجحة، لكن آخرون يرون مؤشرات على فشلها
ARCHIV 2014 +++ FILE - An aerial view of high-rise buildings emerging through fog covering the skyline of Doha, as the sun rises over the city, in Doha, Qatar, 15 February 2014. EPA/YOAN VALAT (zu dpa Diskrete Investoren aus Katar - Kleines Emirat mit großem Appetit vom 20.05.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

وجهة نظر: أزمة قطر..الشباب الطائش في الخليج يلعب بالنار 07.06.2017

أدت الأزمة الدبلوماسية حول قطر إلى عزلها بتهمة تمويل الإرهاب. لكن الأمر يتعلق في الحقيقة بطموح أمراء شباب غير المكبوح نحو السلطة وأملهم في أن يساعدهم الرئيس ترامب على بلوغ مرامهم، كما يرى بشير عمرون.
18.06.2016+++++++ epa05374549 Ousted Egyptian President Mohamed Morsi looks on during a trial session on charges of espionage in Cairo, Egypt, 18 June 2016. A court sentenced ousted president Mohamed Morsi to life in prison as well as a 15-year prison sentence over charges of allegedly leaking classified documents related to national security to Qatar in exchange for payments. The court also confirmed death sentences against six co-defendants in the case. +++(c) dpa - Bildfunk+++ | (c) picture-alliance/dpa/M. Hossam

محاكمة مرسي تؤجج نظرية المؤامرة بين مصر وقطر 20.06.2016

يقوم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بزيارة إلى تركيا في وقت لم يهدأ فيه الجدل الذي أثاره حكم جديد بالمؤبد في حق الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة التخابر مع قطر. وهو الحكم الذي أزعج الحليفين التركي والقطري.
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt am 17.09.2014 vor dem Bundeskanzleramt in Berlin den Emir von Katar, Scheich Tamim Bin Hamad al-Thani, mit militärischen Ehren. Foto: Wolfgang Kumm /dpa

وجهة نظر: قطر تبقى شريكاً هاماً لألمانيا 18.09.2014

يرى المحلل السياسي لؤي المدهون أن تأكيد المستشارة ميركل على أهمية الشراكة الألمانية القطرية وعلى ثقتها في النهج السياسي لأمير قطر، رغم الانتقادات التي وجهت لسياسته الخارجية، تعبير عن واقعية السياسة الخارجية الألمانية.
German Chancellor Angela Merkel (L) and Qatar's Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani shake hands after a joint press conference following talks at the chancellery in Berlin September 17, 2014. AFP PHOTO / JOHN MACDOUGALL (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images)

صحف ألمانية: قطر تلاكم على مستوى أكبر من وزنها 18.09.2014

أسالت زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى برلين الكثير من الحبر، وتباينت تعليقات الصحف الألمانية حول دور هذه الإمارة الخليجية، التي تسعى لنفوذ دولي، بين من يرى فيها حليفا استراتيجيا للغرب وبين من يعتبرها دولة بوجهين.