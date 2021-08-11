تقرير: ريال مدريد يعرض على سان جيرمان هذا المبلغ لضم مبابي

ذكرت تقارير إخبارية أن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم قدم عرضاً قيمته 160 مليون يورو (7,187 مليون دولار) لضم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لكنه قوبل بالرفض.
وقضى الفرنسي الدولي مبابي (22 عاماً) آخر أربعة أعوام ضمن صفوف باريس سان جيرمان، لكنه سيصبح لاعباً حراً بنهاية موسم 2021/2022. ولم يقترب مبابي من الاتفاق على تجديد العقد مع سان جيرمان، علماً بأن النادي نجح مؤخراً في إبرام صفقة ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة الإسباني، لينضم إلى كتيبة النجوم بالفريق الفرنسي الذي يضم أيضاً البرازيلي نيمار.
وكان ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان قد أبدى مؤخراً تمسكه ببقاء مبابي وأكد أن النادي ليس بحاجة إلى الاستفادة المالية من اللاعب، كما قال ماوريتسيو بوكيتينو المدير الفني للفريق قبل أيام إنه يتوقع بقاء مبابي.
ورغم ذلك، أشارت عدة تقارير في إسبانيا وفرنسا مساء أمس الثلاثاء (24 آب/أغسطس) إلى أن ريال مدريد قام بجس النبض عبر تقديم عرض كبير لمبابي المتوج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم. وذكرت تقارير في فرنسا أن باريس سان جيرمان رفض العرض الذي كان سيمثل ثالث أغلى صفقة انتقال لاعب على الإطلاق، بعد صفقة انتقال نيمار من برشلونة إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو وصفقة انتقال مبابي من موناكو إلى سان جيرمان مقابل 180 مليون يورو.
وشارك مبابي في 174 مباراة مع سان جيرمان في كل المسابقات منذ انضمامه إلى الفريق قادماً من موناكو في عام 2017، وقد لعب للفريق على سبيل الإعارة لمدة عام ثم انتقل إليه بعقد نهائي في 2018، وساعده في التتويج بعشرة ألقاب من بينها ثلاثة ألقاب في الدوري الفرنسي.
وسجل مبابي 133 هدفاً منذ تسجيل ظهوره الأول مع سان جيرمان في أيلول/سبتمبر 2017، ليحتل المركز الرابع خلف روبرت ليفاندوفسكي (182 هدفاً) وميسي (162 هدفاً) وكريستيانو رونالدو (144 هدفا) في قائمة اللاعبين بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، الأكثر تهديفاً في كل المسابقات خلال هذه الفترة.
م.ع.ح/خ.س (د ب أ)
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
كيليان مبابي (فرنسا)
ينحدر كيليان مبابي من أصول إفريقية فوالده من الكاميرون أما ووالدته من الجزائر. كان عمره 19 عاما عندما توج مع منتخب الديوك بمونديال كأس العالم 2018 في روسيا. يعد مبابي واحدا من أبرز لاعبي المنتخب الفرنسي المشارك في يورو 2020 والذين ينحدرون من أصول إفريقية إلى جانب بول بوغبا (غينيا) ونغولو كانتي وموسى سيسوكو (مالي) وعثمان ديمبيلي (كوت ديفوار) وكريم بنزيمة (الجزائر).
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
روميلو لوكاكو (بلجيكا)
أصبح "القاطرة البشرية" روميلو لوكاكو الذي ولد لأبوين أصلهما من الكونغو الديمقراطية، هداف منتخب بلجيكا. قاد لوكاكو منتخب الشياطين الحمر للفوز بالمركز الثالث في كأس العالم 2018. وليس لوكاكو اللاعب الوحيد من أصول إفريقية يلعب في منتخب بلجكيا المشارك في يورو 2020 إذ يضم المهاجمين ميشي باتشواي وكريستيان بينتيكي وهما مثل لوكاكو ينحدران من الكونغو الديمقراطية بالإضافة إلى جيريمي دوكو الذي ينحدر من غانا.
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
أنطونيو روديغر (ألمانيا)
يفخر مدافع منتخب ألمانيا أنطونيو روديغر بأصوله الإفريقية إذ قال في السابق "عائلتي كلها قدمت من إفريقيا". فر والداه من الحرب الأهلية بسيراليون في تسعينيات القرن الماضي ليستقر بهما الحال في برلين. ويضم منتخب المانشافت المشارك في يورو 2020 لاعبين آخرين من أصول إفريقية كلاعب بايرن ليروى ساني وسيرج غنابري وجمال موسيالا. ينحدر والد ساني من السنغال فيما ينحدر والدا غنابري من كوت ديفوار وموسيالا من نجيريا
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
ديفيد ألابا (النمسا)
كان من الممكن أن يلعب المدافع القوي ديفيد ألابا في صفوف منتخب نيجيريا، لكن ألابا قرر في نهاية المطاف اللعب مع منتخب النمسا مسقط رأسه. وقد لعب المدافع النمساوي مع نادي بايرن لأكثر من 13 عاما قبل أن يتركه إلى ريال مدريد. وتضم قائمة منتخب النمسا المشارك في يورو 2020 فالنتينو لازارو الذي يلعب في الدوري الألماني وينحدر والده من أنغولا وأيضا رفيقه في البوندسليغا كريم أونيسييو الذي ولد لأب من نيجيريا.
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
بريل إيمبولو (سويسرا)
ولد المهاجم بريل إيمبولو في الكاميرون وعندما كان في عامه السادس قررت والدته الهجرة إلى سويسرا معه وشقيقه الثاني فيما بقى الأب في إفريقيا. ويضم منتخب سويسرا المشارك في يورو 2020 لاعبين من الدوري الألماني ينحدرون من أصول إفريقية بينهم دينيس زكريا (الأب من الكونغو الديمقراطية والأم من السودان) وكيفن مبابو (الأم من الكونغو الديمقراطية).
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
ممفيس ديباي (هولندا)
والد ممفيس ديباي من غانا وقد ترك العائلة عندما كان ديباي طفلا صغيرا ولهذا يرجع السبب وراء أنه يكتب اسمه الأول ممفيس غالبا على القميص الذي يرتديه. وإلى جوار ديباي يلعب أيضا ناثان آكي الذي ينحدر من أصول إفريقية فوالده من كوت ديفوار.
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
ويليام كارفالو (البرتغال)
توج المدافع ويليام كارفالو مع منتخب البرتغال ببطولة يورو 2016، لكنه في يورو 2020 يتطلع لتكرار الفوز. ولد كارفالو في عاصمة أنغولا لواندا لكنه انتقل إلى البرتغال عندما كان طفلا. ويضم منتخب البرتغال المشارك في يورو 2020 لاعبين آخرين من أصول أفريقية مثل دانيلو بيريرا الذي ولد في غينيا بيساو.
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
ألكسندر إسحاق (السويد)
ينحدر مهاجم منتخب السويد ألكسندر إسحاق لأبوين من إريتريا. فتى ريال سوسيداد الذهبي كان قد لعب لعامين في صفوف بوروسيا دورتموند. وتضم قائمة المنتخب السويدي المشارك في يورو 2020 مهاجم ماينز الألماني روبن كوايسون الذي ينحدر من أصول إفريقية فوالده من غانا وأيضا كين سيما الذي ولد لأبوين من الكونغو الديمقراطية.
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
غلين كامارا (فنلندا)
فاز خط وسط منتخب فنلندا للتوه بلقب الدوري الاسكتلندي مع نادي رينجرز. ولد كامارا في مدينة تامبيري الفنلندية لأبوين من سيراليون. تعلم مهارات كرة القدم في أكاديمية أرسنال للشباب.
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
بوكايو ساكا (انجلترا)
هاجر والدا بوكايو ساكا البالغ من العمر 19 عاما من نيجيريا إلى انجلترا لذا تم استدعاؤه في السابق لينضم إلى منتخب النسور إلا انه اختار اللعب في صفوف المنتخب الإنجليزي. ويعد قرار ضمه إلى المنتخب الإنجليزي المشارك في يورو 2020 أمرا مفاجئا إلى حد ما، لكن لاعب نادي الأرسنال قد يكون حاسما في مباريات المنتخب الإنجليزي. الكاتب: شتيفان نيتسلر/ م.ع