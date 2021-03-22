من أجل مبابي وهالاند..الريال سيتخلى عن هؤلاء!

يخطط الملكي الأبيض الصيف المقبل لصفقتين كبيرتين، هما في الواقع خطتان مؤجلتان كانريال مدريد يطمح لإبرامهمافي الموسم السابق لولا انتشار جائحة كورونا التي قلبت أوراق الأندية ومخططاتها. ويتعلق الأمر ولا شك ببطل العالم كيليان مبابي (22 عاما) نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وبالنرويجي إيرلينغ هالاند (20) مهاجم دورتموند الألماني. الاثنان معا يريدهما المدرب زين الدين زيدان مهما كلّف الأمر.
لكن نظرة خاطفة على قيمة مبابي التسويقية في بورصة اللاعين، تشير إلى أنه على النادي الإسباني دفع 180 مليون يورو على الأقل للظفر بخدمات هذا اللاعب لوحده. تضاف إليها 110 مليون يور قيمة الشرط الجزائي في عقد "القنبلة" النرويجية هالاند.
نحو 300 مليون على الأقل سيكون النادي بحاجة ماسة إليها لتحقيق مخططاته، والحل؟! التخلي عن نجوم آخرين من داخل الفريق.
"موندو ديبورتيفو" كشفت عن قائمة المرشحين للمغادرة. في صدارة القائمة التي كشفتها الصحيفة الإسبانية أسماء لم تكن مصدر استغراب لأحد. فالمتصدر هو غاريث بيل لا غيره، اللاعب الذي ودّع الفريق منذ زمن طويل على الأقل نفسيا وعمليا، فهو اليوم يحمل قميص توتنهام الإنجليزي على سبيل الإعارة والعمل مع زين الدين زيدان بات أكثر من مستحيل. بعده يأتي المخضرم سيرجيو راموس أسطورة الريال وأحد صناع مجده في السنوات الأخيرة. في المركزين الثالث والرابع يأتي رافائيل فاران وإيدين هازارد صاحب التجربة المؤلمة مع الفريق. وأخيرا إيسكو ومارسيلو.
المدافع الفرنسي رافائيل فاران لم يتوصل إلى غاية اللحظة إلى اتفاق مع إدارة الميرنغي لتمديد عقده الممتد إلى غاية صيف 2022، ومع بقاء الوضع كما هو عليه فلن ينتظر النادي إلى ذلك الحين دون الاستفادة من اللاعب الذي تصل قيمته التسويقية حاليا إلى 80 مليون يورو.
الشيء ذاته يتكرر مع عقود إيسكو ومارسيلو الممتدة هي الأخرى إلى غاية نهاية الموسم المقبل. مع العلم أن أداء الإثنين كان غير مقنعٍ بالنسبة للإدارة الفنية للفريق. أما البلجيكي هازارد فكان الأسوأ حظا من جميع هؤلاء، وكأن القدر لم يسعفه في إسبانيا، فمنذ انتقاله من تشيلسي إلى الريال وشبح الإصابة والنحس يطارده على الملعب، ما أدى إلى أفول نجمه وبسرعة.
و.ب
-
محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
تعيين مفاجئ
في الرابع من يناير/كانون الثاني 2016 أعلن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تعيين لاعبه السابق الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الإسباني العملاق خلفا لرافاييل بينيتيز، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.
-
محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
بداية مُبشرة
في أول لقاء له كمدرب للفريق الملكي، قاد زيدان فريقه إلى سحق فريق ديبورتيفو لاكورونيا بخمسة أهداف، في مباراة برسم الدوري الإسباني لكرة القدم. وقدم "الميرنغي" أداء جميلا في تلك المباراة.
-
محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
مواصلة التألق
استعاد ريال مدريد بريقه من جديد تحت قيادة زيدان، الذي قاد الفريق للانتصار تلو الأخر بالاعتماد، على اللعب الجماعي، والضغط على حامل الكرة وتنويع مراكز اللعب، بطريقة تعكس فكر زيدان التدريبي، الذي يُجيد قراءة مجريات المباريات.
-
محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
كسب ثقة اللاعبين
استطاع زين الدين زيدان زرع أجواء إيجابية بين اللاعبين وداخل أروقة النادي الملكي، إذ ظل المدرب الفرنسي يؤكد على أهمية الثقة والتحلي بالإيجابية، من أجل قهر الظروف وإسعاد جماهير "الميرنغي" في مختلف أرجاء العالم.
-
محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
باكورة الألقاب
اصطاد المدرب الفرنسي أول لقب له مع فريق ريال مدريد، الذي هزم جاره أتلتيكو مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 3-5. وقدم زيدان في تلك المباراة اعتماده كواحد من أحسن المدربين في عالم الساحرة المستديرة.
-
محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
الاستعداد الجيد
في وقت وجيز، استطاع زيدان أن يترك بصمة واضحة على ريال مدريد، فقد استفاد "الأبيض الملكي" من أساليب المدرب الفرنسي التدريبية والاستعداد الجيد لكل مباراة على حدة، وهو ما أتى بأكله بشكل كبير في موسم زيدان الثاني على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد.
-
محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
موسم للتاريخ
سيظل الموسم الكروي 2017 راسخا في ذاكرة محبي فريق ريال مدريد، حيث قاد زيدان "الميرنغي" إلى تحقيق خمسة ألقاب، بيد أن الفوز بدوري أوروبا للمرة الثانية على التوالي، كان أبرز حدث في سنة زيدان التدريبية الثانية مع ريال مدريد.
-
محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
تراجع ملحوظ
في موسم زيدان الأخير مع ريال مدريد، تراجع أداء "الأبيض الملكي" كثيرا، خاصة في النصف الأول منه، إذ فرط الفريق في العديد من النقاط، وابتعد في جدول ترتيب الدوري الإسباني عن المتصدر برشلونة. كما احتل "الميرنغي" المركز الثاني خلف فريق توتنهام في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
-
محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
خيبة أمل محلية
لم يستطيع زيدان الحفاظ على لقبي الدوري الإسباني و مسابقة كأس الملك، التي ودعها ريال مدريد بطريقة مفاجئة للغاية على يد فريق ليغانيس المتواضع بـ1-2. ووصف زيدان تلك الخسارة بأنها "مؤلمة للغاية".
-
محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
طوق النجاة
نزل المدرب الفرنسي بكل ثقله في مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم "الميرنغي" الذي كان يُواجه شبح الخروج خاوي الوفاض. واصطدم العملاق الإسباني بفرق قوية للغاية، على غرار باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، قبل أن يصل إلى المحطة النهائية في مسابقة "الكأس ذات الأذنين".
-
محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
مسك الختام
مباراة نهائي كييف أمام فريق ليفربول الإنجليزي، كانت هي أخر محطة للمدرب الفرنسي زيدان برفقة ريال مدريد، الذي كان مع موعد مع التاريخ.
-
محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
كتابة التاريخ
قاد الأسطورة الفرنسية ريال مدريد إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح "الميرنغي" أول فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بالمسمى الحالي، وكذلك أكثر فريق يُتوج بـ"الكأس ذات الأذنين" للمرة الـ 13 في تاريخه.
-
محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
وداع مفاجئ
في ( 31 مايو/أيار 2018) أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته رسميا من تدريب ريال مدريد، وذلك في مؤتمر صحفي مفاجئ. وعلل زيدان قراره هذا برغبته في أخذ قسط من الراحة بعد ثلاث سنوات شاقة من العمل.
الكاتب: مهدوي رضوان