تقرير: رغم كورونا نيمار يحتفل برأس السنة بحضور 500 شخص

كتب أسيلمو غويش، الصحافي في صحيفة "أو غلوبو" البرازيلية، أن مهاجم باريس سان جرمان يستضيف 500 شخص في حفلة لمدة أسبوع في فيلته الفاخرة على شاطئ البحر بالقرب من ريو دي جانيرو، بدأت السبت الفائت وتستمر حتى يوم رأس السنة الجديدة. وزعم غويش أن نيمار الذي أثار الجدل سابقا بسبب حفلاته الصاخبة، قام بتركيب معدات عازلة للصوت في محاولة لتجنب مضايقة جيرانه.
ولم يكن غويش الوحيد الذي كشف عن حفلة نيمار، بل قام ليو دياش، الصحافي في موقع "متروبوليس" المعروف بمقالاته حول المشاهير، بتسمية الفنانين الذين سيؤدون في حفلة نجم برشلونة الإسباني السابق، بينهم لودميلا وويسلي سافاداو.
ويُزعم أن رجال الحراسة في فيلا نيمار سيصادرون الهواتف المحمولة الخاصة بالضيوف على الباب لمنع وصول أي دليل عن الحفلة الى وسائل التواصل الاجتماعي. وتقع فيلا نيمار في مانغاراتيبا، وهي بلدة صغيرة تتميز بمنتجعاتها الساحلية الفاخرة في ولاية ريو دي جانيرو.
ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه البرازيل من ثاني أكبر عدد وفيات في العالم نتيجة فيروس "كوفيد-19" حيث تجاوز العدد 191 ألف شخص من أصل 7,4 مليون إصابة. وسبق لمجلس المدينة التي تقع فيها فيلا نيمار الفاخرة أن طالب السكان البالغ عددهم 41 ألفا بعدم إقامة حفلات رأس السنة وأقاموا حواجز لمنع تجمع الناس. وقال مجلس المدينة في بيان أرسل الى وكالة فرانس برس "ليس لدينا أي معلومات عن هذه الحفلة".
لكن شركة "أجينسيا فابريكا" المتخصصة بتنظيم الحفلات، أصدرت بيانا تؤكد فيه أنه تم التواصل معها لتنظيم حفلة ليلة رأس السنة في منطقة كوستا فيردي حيث تقع فيلا نيمار، بحضور "حوالي 150 شخصا... مع احترام جميع القواعد الصحية التي تحددها الهيئات العامة".
محامو نيمار ينفون
في المقابل، نفى محامو نيمار أيّ تخطيط لحفلة من قبل موكلهم أو أن الحدث الذي تنظمه "أجينسيا فابريكا" له علاقة بنجم كرة القدم، وقالوا لوكالة فرانس برس "لا! هذا حدث خاص بفابريكا. لا علاقة له بنيمار".
ولم يعلق نيمار الذي غاب عن سان جيرمان منذ 13 كانون الأول/ديسمبر الحالي بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها أمام ليون في الدوري الفرنسي، على أخبار الحفلة، واكتفى في الأيام القليلة الماضية بنشر صور لعائلته على وسائل التواصل الاجتماعي من دون تعليق.
وتقع فيلا نيمار على قطعة أرض مساحتها 10 آلاف متر مربع، وتضم مهبط للطائرات المروحية وملاعب رياضية ومنتجعا صحيا وساونا وصالونا للتدليك وصالة للألعاب الرياضية، إضافة الى أماكن لتناول الطعام.
وهناك أمضى نيمار وقته في السابق خلال تعافيه من الإصابات، كما تواجد هناك من آذار/مارس حتى حزيران/يونيو حين ضرب فيروس "كوفيد-19" فرنسا بشراسة، ما أدى الى تعليق كرة القدم الاحترافية ومن بعدها الى إلغاء الدوري وتتويج سان جيرمان باللقب.
و.ب/خ.س (أ ف ب)
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إنه سبياستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات في سباقات الفورمولا واحد. بيد أن بطل العالم الألماني تراجع من المرتبة 14 إلى 18، وذلك بالرغم من زيادة دخله بـ 2 مليون يورو ليصل إلى 36 مليون يورو سنويا. في حين احتل منافسه البريطاني لويس هاميلتون المرتبة 12 بدخل سنوي قدره 43.5 مليون يورو. فيتيل هو الألماني الوحيد المتواجد في قائمة مجلة "فوربس" لأعلى 100 رياضي دخلا في العالم.
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لا إمرأة في القائمة
المساواة في الأجور بين الرجال والنساء؟ بالتأكيد ليس في الرياضة الاحترافية، إذ لا تتواجد أي امرأة في قائمة مجلة "فوربس" لأغنى 100 رياضي في العالم. و تسببت إجازة الأمومة في خروج بطلة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز من القائمة، بعدما احتلت السنة الماضية المرتبة 51 بدخل سنوي قدره 15.7 مليون يورو. إعداد : يوشوا فيبر/ رضوان مهدوي
الكاتب: مهدوي رضوان