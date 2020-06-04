 تقرير الاستخبارات الداخلية - عدد المتطرفين يتزايد في ألمانيا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 11.07.2020

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سياسة واقتصاد

تقرير الاستخبارات الداخلية - عدد المتطرفين يتزايد في ألمانيا

أكد التقرير السنوي للاستخبارات الداخلية الألمانية وجود زيادة كبيرة في عدد المتطرفين اليمينيين المستعدين لاستخدام العنف كما زادت أعمال عنف اليسار المتطرف. ووزير الداخلية يرفض مناقشة مدى وجود نزعات عنصرية لدى الشرطة.

وزير الداخلية هورست زيهوفر ورئيس هيئة حماية الدستور (برلين التاسع من يوليو/ تموز 2020)

وزير الداخلية هورست زيهوفر ورئيس هيئة حماية الدستور خلال عرض التقرير السنوي لهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية)

ظهرت الأهمية التي يعطيها وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر للخطر الذي يشكلهاليمين المتطرف في عدد الدقائق التي خصصها لهذا الملف أثناء تقديمه (الخميس 9/7/2020) لتقرير هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) لعام 2019. الوزير استعرض الجرائم والتهديدات اليمينية لمدة عشر دقائق، فيما لم يتجاوز الوقت الذي خصصه لليسار المتطرف والتهديدات الإسلاموية ثلاث دقائق. ويذكر أن هذين الموضوعين الأخيرين حظيا خلال السنوات الماضية  بأولوية خاصة من قبل السلطات الأمنية.

وبحسب زيهوفر، رصد التقرير ما لا يقل عن 22.300 جريمة تم ارتكابها في الوسط اليميني المتطرف خلال العام الماضي (2019)، بزيادة قدرها عشرة في المائة، مقارنة بعام 2018. وأوضح: "هذا أكبر مصدر تهديد للأمن في ألمانيا. لم يتغير شيء هنا، بل العكس، فعدد الجرائم المرتكبة، ازداد في هذا الوسط، كما زاد الاستعداد لاستخدام العنف بشكل أكبر". شئ واحد تقريبا يجمع عليه تقريبا المتطرفون اليمينيون وهو العداء للسامية: "أكثر من 90 في المائة من الجرائم المتعلقة بمعاداة السامية ترجع إلى التطرف اليميني". واستطرد زيهوفر بعد توقف قصير: "هذه وصمة عار لبلادنا".

توظيف جائحة كورونا لترويج نظريات المؤامرة

وحذر الوزير الألماني من جماعات متطرفة بعينها مثل أعضاء حركة "مواطني الرايخ"، الذين غذوا كل الأجنحة المتطرفة بأيديولوجياتهم الفجة وكرسوا بقوة في الأشهر الأخيرة نهجهم الرافض للأسس التي يقوم عليها نظام الدولة: "إنهم يستخدمون الجائحة وإجراءات الدولة المرتبطة بها من أجل نشر قصص مؤامراتهم". وذكًر زيهوفر بـ"الجناح" المنحل رسميًا للشعبويين اليمينيين من حزب "البديل من أجل ألمانيا" من تورينغن بزعامة بيورن هوكه. هذا "الجناح" لم تتم الإشارة إليه في تقرير عام 2018 لهيئة حماية الدستور. ونفس الشيء ينسحب على منظمة الشباب التابعة للحزب. ويقدر زيهوفر عدد أنصار هذه المجموعات بحوالي 7000 شخص. وهي نسبة لا يستهان بها من إجمالي الخزان اليميني المتطرف في ألمانيا الذي يقدر بحوالي 32.000 متعاطف، منهم 13.000 لديهم استعداد لاستعمال العنف.

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اليمين المتطرف أكبر تهديد أمني في ألمانيا

التفسير الرئيسي للزيادة الكبيرة في العدد الإجمالي للمتطرفين اليمينيين، بالمقارنة مع تقرير العام الماضي، يعود بالأساس إلى احتساب المتعاطفين مع حزب البديل من أجل ألمانيا. وقال رئيس هيئة حماية الدستور، توماس هالدينفانغ، إن هناك شيئا لا شك فيه هو أن ممثلي الأجنحة المتطرفة لحزب البديل، الممثلين أيضا في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، هم معارضون خطيرون للدولة. هالدينفانغ الذي كان جالسا بجوار زيهوفر في المؤتمر الصحفي الخميس، استطرد موضحا: "هؤلاء يمينيون متطرفون بالطبع".

المتطرفون اليساريون يغيرون استراتيجيتهم

مختارات

تقرير صجفي يكشف وجود معسكرات تدريبية لليمين المتطرف في روسيا، يستقبل متطرفين ألمان وعناصر من جنسيات أخرى لتلقي تدريبات عسكرية، ومنهم من يذهب بعد ذلك للقتال في أوكرانيا. (05.06.2020)

في سياق الاحتجاجات في أمريكا ودول أخرى ضد العنصرية وعنف الشرطة، كشفت سياسة ألمانية عن وجود "عنصرية كامنة أيضا لدى الشرطة الألمانية"، مشددة على أنه لا يجب أن يكون هناك مكان لعنصرين ويمينيين متطرفين ببدلات رسمية. (08.06.2020)

فرض وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر حظرا على المجموعة اليمينية المتطرفة المعروفة باسم "نسر الشمال". فماهي تلك المجموعة؟ وماذا تخفي وراءها؟ (23.06.2020)

يستحوذ التهديد اليميني المتطرف على اهتمام السلطات الأمنية رغم أن أعمال العنف في أوساط اليساريين المتطرفين زادت بنسبة 40 في المائة (6400 جريمة في عام 2019). زيهوفر رصد تغييرًا في أشكال عمل اليسار المتطرف: "بدلا من أعمال العنف المصاحبة للمظاهرات تم في السنوات الأخيرة وبشكل متزايد رصد أعمال عنف مخطط لها بسرية، ارتكب بعضها من قبل مجموعات يسارية صغيرة. على شكل مواجهة مباشرة مع المعارضين السياسيين أو مع ممثلي الدولة".

كما لا يزال المتطرفون الإسلامويون المقدر عددهم بـ 650 شخصا، يمثلون تهديدًا مستمرًا. وأكد زيهوفر مدى أهمية حظر حزب الله في ألمانيا بعد تردد طويل نهاية أبريل / نيسان الماضي "لا يمكننا قبول منظمات نشطة في بلادنا تشكك في حق إسرائيل في الوجود".

زيهوفر يرفض دراسة حول "النزعات العنصرية" لدى الشرطة

سؤال طرح مجددا على زيهوفر، ويتعلق برفضه إجراء تحقيق خاص حول مدى وجود نزعات العنصرية في صفوف الشرطة الألمانية. وهي دراسة دعت لها وزيرة العدل كريستين لامبرشت من الحزب الاشتراكي الديمقراطي. لكن زيهوفر رأى في ذلك "وصما لمجموعات معينة" وبالتالي تمييزا في هذه الحالة، ضد الشرطة. غير أن الوزير الألماني أكد أنه ينتظر تقريرا بشأن النزعات اليمينية المتطرفة المحتملة داخل جميع الأجهزة الأمنية في البلاد بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل. وأشار أيضا إلى تحقيقات لاحقة ستشمل مجالات القطاع العام.

ينس تورو/ ح.ز

  • Amadeu Antonio (Amadeu Antonio Stiftung)

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  • Deutschland Mölln Anschläge 1992 (AP)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    ضحايا أتراك في هجوم بمدينة مولن

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  • NSU Rechtsrakdikale Rechtsterrorismus Uwe Böhnhardt Ralf Wohlleben (privat/dapd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الخلية النازية السرية في 1996

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  • default

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Porträtfotos der zehn Neonazi-Mordopfer, Gedenkveranstaltung (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Leipzig Moscheegelände Schweineköpfe (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    مسجد في لايبزغ تعرض لهجوم اليمين المتطرف

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  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen (picture-alliance/dpa/M. Balk)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    عنف اليمين أكثر نشاطا في شرق ألمانيا

    في عام 2014 سجل 47 اعتداء ذي دوافع عنصرية في شرقي ألمانيا، على الرغم من عدد السكان فيها لا يشكل سوى 17 بالمائة من إجمالي سكان البلاد. صورة لعنصر من حليقي الرؤوس في برلين عام 2015.

  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اليمين المتطرف يرفض اللاجئين

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  • Rechtsextremismus Deutschland Symbolbild (picture-alliance/dpa/J. Schlueter)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    المشاعل من شعارات اليمين المتطرف

    عناصر من اليمين المتطرف يستعرضون قوتهم في مدينة ماغديبورغ في 16 يناير 2015، وذلك في مناسبة لاحياء ذكرى قيام الحرب العالمية الثانية. وتسجل مدن شرق المانيا على وجه الخصوص ارتفاعا متسارعا في عدد الموالين لحركات اليمين المتطرف والنازيين الجدد.

  • Düsseldorf Prozess Attentat auf Kölner OB-Spitzenkandidatin Henriette Reker (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    المتهم بمهاجمة المرشحة لمنصب عمدة كولونيا

    صورة من عام 2016، لعنصر من اليمين المتطرف ألقي القبض عليه بعد مهاجمته المرشحة لمنصب عمدة كولونيا هنريتا ريكر قبل يوم من انتخابها. الصورة تظهر المتهم وهو يدخل صالة المحكمة في دوسلدورف في 29 نيسان 2016.

  • Chemnitz jüdisches Restaurant Schalom (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اليهود مازالوا هدفاً للنازيين الجدد

    أوفه أوتسي اوبالا صاحب المطعم اليهودي في مدينة كيمنيتس، يصف للصحفيين ما جرى في هجوم نفذته مجموعة من المقنعين المعادين لليهود والسامية، ويكشف عن اصابته في كتفه بحجر رماه به المهاجمون المقنعون في (27 آب / اغسطس 2018).

  • Bildergalerie Jahresrückblick 2018 (Reuters/G. Nakamura)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الصليب المعقوف ما زال شعارهم

    محموعة من النازيين الجدد يرفعون الصليب المعقوف وقد توهج فيه اللهيب في نيسان/ ابريل 2018. الصورة من طقوس خاصة جرت في منطقة لم يعلن عنها تمجيدا للحزب النازي.

  • Deutschland Hanau | Schießerei & Tote, Angriff auf Shisha-Bars (Getty Images/AFP/T. Lohnes)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    هجمات بمدينة هاناو على مقاهي الشيشه

    شهدت مدينة هاناو بولاية هسن مقتل 9 أشخاص في موقعين مختلفين ليلة 19 شباط/ فبراير 2020، ثم عثرت الشرطة بعد الجريمة بساعات على جثة المشتبه بأنه مطلق النار على الأشخاص التسعة وعلى على جثة والدته في مسكنه.

    الكاتب: ملهم الملائكة


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