تقارب فرنسا مع الجزائر رهن بالتقلبات الجيوسياسية

تطمح فرنسا لانشاء "شراكة متجددة" مع الجزائر بعد 60 عاماً من العلاقات المؤلمة، لكن عليها أن تأخذ في الاعتبار الاضطرابات الجيوسياسية التي تعصف بغرب المتوسط والتوترات الجزائرية المغربية حسب خبراء.

قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن الاثنين بعد زيارة للجزائر استمرت يومين، إن البلدين "تقدما" نحو "شراكة متجددة طويلة الأمد".

فرنسا تبحث عن حليف

وقالت داليا غانم المحللة في معهد دراسات الأمن في الاتحاد الأوروبي، إن "لدى فرنسا رغبة قوية في إيجاد حليف" وليس مجرد "شريك" في أكبر دولة في إفريقيا والتي تملك أكبر جيش في المغرب العربي.

وأوضحت لوكالة فرانس برس "بينما كانت أوروبا تتمتع دائماً بعلاقة مميزة مع المنطقة المغاربية نرى اليوم أن نفوذها يتراجع في المغرب العربي لصالح جهات أخرى مثل تركيا والصين ...".

وقال المدير العام لمؤسسة المتوسط للدراسات الاستراتيجية الأميرال السابق باسكال أوسور "لو كنت مكان الرئيس (الجزائري) عبد المجيد تبون أو رئيس أركانه فترى العالم يشهد تقلبات سريعة ولا نعرف حقا إلى أين يتجه، لكن هذا الامر يخلف الفوضى والعنف".

وتابع "نحن محاطون بالنيران ولا ندري في أي اتجاه ستهب الرياح. في أي حال هذا مقلق للغاية" ذاكراً التراجع المعمم للنفوذ الغربي وتوسع الحركات الجهادية في منطقة الساحل عند ابواب الجزائر.

وقال باسكال أوسور إنه في هذا السياق "تصبح المشكلة النفسية مع فرنسا ثانوية" بالنسبة للقادة الجزائريين ورثة نظام ولد من حرب الاستقلال الدموية (1954-1962). وأضاف أن الوقت وحده كفيل بأن يظهر ما إذا كان ذلك سيحثهم على تجاوزها للنظر إلى "المصالح المشتركة" مع قوة الاستعمار السابقة.

"فترة فراغ بين نظامين"

بدورها، قالت رافاييلا ديل سارتو الاستاذة لشؤون الشرق الاوسط في كلية الدراسات الدولية المتقدمة لأوروبا في جامعة جونز هوبكنز "إنها فترة فراغ" بين نظام قديم وآخر جديد لم يتم تحديده بعد. واضافت "من الصعب جدًا القيام بتوقعات حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الوقت الراهن لأن الديناميكيات تتغير".

وذكرت رافاييلا ديل سارتو "في الأشهر القليلة الماضية استعادت الجزائر موقعها كلاعب اساسي في غرب المتوسط". واوضحت "تسعى عدة جهات دولية أو أوروبية الى التقرب منها" مثل إيطاليا التي نوعت إمداداتها من الغاز بفضل اتفاق ابرم في تموز/يوليو.

دعت المفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون الثلاثاء الى "شراكة استراتيجية طويلة الأمد" مع الجزائر إحدى الجهات المزودة للغاز "الأكثر موثوقية" في أوروبا التي استعانت بها لتعويض تراجع الإمدادات الروسية بعد غزو أوكرانيا.

وكتبت صحيفة "ليكسبريسيون" الجزائرية القريبة من أوساط السلطة أن "اوروبا تدلل الجزائر".

وكتبت الصحيفة "الجزائر وفرنسا يجب أن تقتصا من مجموعات الضغط الاستعمارية التي فوتت على المجتمعين (الفرنسي والجزائري) ستين عاما. تقوم مصلحة الدول على السير باتجاه التاريخ وفتح الطريق بالقوة إذا اقتضت الحاجة"، متوقعة نشوء "تحالف غير مسبوق بين ضفتي المتوسط" في المستقبل.

العلاقات الفرنسية الجزائرية.. نحو انطلاقة جديدة؟

أزمة الصحراء الغربية.. شوكة في خاصرة الجميع

ترى وزيرة الخارجية الاسبانية السابقة ارانتشا غونزاليس لايا أن "القاسم المشترك اليوم لجميع الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي هو ضرورة توطيد علاقات الجزائر مع الاتحاد الاوروبي".

وقالت الوزيرة لوكالة فرانس برس "يجب ضمان الاستقرار في الجوار المباشر في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الحاصلة"، مضيفة: "أولا لأنه في لحظة الاضطرابات الجيوسياسية يجب ان نضمن الاستقرار في المنطقة المجاورة مباشرة".

إلا أن الأزمة المفتوحة بين الجزائر والمغرب اللذين يتنازعان منذ عقود حول الصحراء الغربية وقطعتا علاقاتهما الدبلوماسية في عام 2021، تعقد المعادلة.

وقالت داليا غانم إن "مسألة الصحراء الغربية تبقى شوكة في خاصرة الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي والمغرب العربي خصوصا لأنه ملف يؤثر على مستقبل 85 مليون مغاربي". لكنها "تعتقد ان فرنسا لا ترغب في تهديد علاقتها المميزة مع المغرب" من خلال دعم الموقف الجزائري.

في نهاية ايلول/سبتمبر حذر علي بوعبيد الباحث والمندوب العام لمؤسسة عبد الرحيم بوعبيد مركز الابحاث المغربي لصالح الديموقراطية، من أن "المغربيين لن يقبلوا أبدا من فرنسا سعيها بطريقة أو بأخرى لارضاء الجزائر في ملف الصحراء الغربية".

ومن بين التحديات التي يواجهها القادة الجزائريون، يذكر باسكال أوسور "التحالف الإسرائيلي- المغربي وهو ضربة كبيرة للجزائر".

ع.ح./ف.ي. (أ ف ب)