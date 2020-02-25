تعاني من ألم في الساقين عند المشي؟ احذر من مرض العرج المتقطع!

عندما يعاني المرء من ألم مفاجئ في عضلات الساقين أثناء المشي، فقد يعتقد أنه مجرد تشنج أو إجهاد في العضلات، لكنه لا يدري أنه قد يعاني من مرض "العرج المتقطع"، كما تقول الجمعية الألمانية لأمراض الأوعية الدموية (DGG).
وتحذر الجمعية من أن المصابين بهذا المرض معرضون لخطر الإصابة بأمراض في القلب والأوعية الدموية وقد يصل الخطر إلى حد الإصابة بالنوبات القلبية.
ما هو مرض "العرج المتقطع"؟
هو مرض يصيب العضلات الخلفية للساق بشكل خاص مسبباً ألماً فيها عند المشي أو ممارسة التمارين. ينشأ المرض بتأثير أمراض أخرى في الأوعية الدموية، وخصوصاً تصلب الشرايين، حيث تضيق الشرايين نتيجة الترسبات في جدرانها، ما يعيق تدفق الدم فيها.
في البداية لا يسبب المرض أي إزعاج عند الراحة، لكن عند الحركة أو المشي أو ممارسة التمارين الرياضية، فإن المرض يسبب الألم. ويعود ذلك إلى أنه عند ممارسة النشاطات، يزداد الطلب على الأوكسجين في الجسم، لكن أمراض الأوعية الدموية تجعل الدورة الدموية غير قادرة على إيصال الأوكسجين بشكل كاف إلى تلك المناطق، ما يجعل العضلات تتلقى كمية قليلة جداً من الأوكسجين.
ما هي المؤشرات على الإصابة بالمرض؟
وفقاً للجمعية الألمانية لأمراض الأوعية الدموية، فإن المعرضين للإصابة بمرض انسداد الأوعية المحيطية وبالتالي بمرض "العرج المتقطع" هم غالباً الأشخاص، الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاماً بالإضافة إلى المدخنين أوالمصابين بالسكري أوالسمنة أو الذين يعانون من مشاكل في ضغط الدم. وقد تكون الأقدام الباردة باستمرار وصعوبة التئام الجروح فيها مؤشرات أولية على الإصابة بالمرض.
أما أعراض المرض فتكون على شكل آلام تنتقل من عضلات الساق إلى الفخذ عند المشي لمسافة تتجاوز 200 متر. وتتوقف تلك الآلام عند التوقف، ومن هنا تم تسمية المرض بـ"العرج المتقطع".
وتؤكد الجمعية الألمانية لأمراض الأوعية الدموية على ضرورة مراجعة طبيب عند ملاحظة ظهور أعراض المرض، مشيرة إلى أنه يمكن علاج المرض بشكل جيد عندما يتم تشخيصه مبكراً. وبحسب الجمعية فإن اتباع نمط حياة صحي مثل التغذية الصحية وتقليل الوزن يقلل من خطر الإصابة بالمرض وأمراض الأوعية الدموية الأخرى.
م.ع.ح/ص.ش
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احذر هذه الأغذية لاحتوائها على دهون غير صحية
رقائق البطاطا المقلية (الشبس) تحضر في زيت مقلي تتجاوز درجة حرارته الـ 120 مئوية وتتكون عندئذ الدهون غير المشبعة. ويعتبر العلماء هذه الدهون الأسوأ بالنسبة لصحة الإنسان لأنها تسبب ارتفاع البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (LDL) في الجسم، والتي يطلق عليها تسمية الكولسترول السيئ، وهي على النقيض من البروتينات الدهنية مرتفعة الكثافة (HDL) التي يطلق عليها تسمية الكولسترول الجيد.
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احذر هذه الأغذية لاحتوائها على دهون غير صحية
المعجنات المنتجة صناعيا تكون في الغالب رخيصة وسريعة التصنيع ويمكن حفظها لفترة طويلة، لكنها خطرة على صحة الإنسان لاحتوائها على نسب عالية من الدهون غير المشبعة. فمعجنات كرواسون مثلا نصف دهونها يمكن أن تتحول إلى دهون غير مشبعة، إذ تصنع الكرواسون عبر عملية صناعية تستبدل فيها الدهون النباتية السائلة بمواد مائية لجعل المعجنات صلبة.
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احذر هذه الأغذية لاحتوائها على دهون غير صحية
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احذر هذه الأغذية لاحتوائها على دهون غير صحية
جميع المواد الغذائية المقلية كأصابع البطاطا، تحتوي على دهون غير مشبعة. وتعتمد نسبة الدهون غير المشبعة على نوع الزيت المستخدم في القلي وعلى طريقة التحضير. وتستعمل المطاعم غالبا زيوتا نباتية صناعية تحتوي على نسب عالية من الدهون غير المشبعة. وحتى الزيوت النباتية غير الصناعية تحتوي على نسب منخفضة من الدهون غير المشبعة.
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احذر هذه الأغذية لاحتوائها على دهون غير صحية
الزبدة مادة غذائية طبيعية لكنها تحتوي على دهون غير مشبعة أيضا. وتنشأ هذه الدهون عبر بكتريا التخمير. وكشفت دراسة علمية ألمانية حديثة بأن الزبدة تحتوي على 2.5 إلى 3 بالمائة من الدهون غير المشبعة لكل 100 غرام من الزبدة، وأجري الفحص المخبري على عدة أنواع من الزبدة. أما الزبدة النباتية فتحتوي على أقل من 1 بالمائة من الدهون غير المشبعة.
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احذر هذه الأغذية لاحتوائها على دهون غير صحية
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احذر هذه الأغذية لاحتوائها على دهون غير صحية
كريم الشوكولاته يتكون من الدهون والسكريات، وخلال صنعه تتم عملية تصليب الدهون وحينها تتكون دهون غير مشبعة. القليل من الشركات المصنعة لكريم الشوكولاته تقوم بإعادة عملية التصنيع باستمرار للتخلص من الدهون غير المشبعة، فلذلك يُنصح بقراءة التفاصيل المكتوبة على علبة كريم الشوكولاته بعناية قبل شرائها.
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احذر هذه الأغذية لاحتوائها على دهون غير صحية
الذرة المحمصة (الفشار) هو أحد اكثر المواد الغذائية احتواء على دهون غير مشبعة، كون أن المصنعين للذرة المحمصة يفضلون استعمال دهون نباتية صلبة غير مشبعة، للمحافظة على صلابة الذرة لغاية انتهاء عملية التحميص. ويكتب عادة على علب الذرة أن الدهون المستعملة هي دهون نباتية صلبة، لكن القليل من الناس ينتبه إلى ذلك.
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احذر هذه الأغذية لاحتوائها على دهون غير صحية
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احذر هذه الأغذية لاحتوائها على دهون غير صحية
مبيضات القهوة هي مواد غذائية صناعية تستعمل كبديل للحليب وتمزج مع القهوة، وعادة ما تكون نباتية وتستخدم بكثرة في ماكينات القهوة الأوتوماتيكية بسبب قابليتها للحفظ لفترة طويلة، لكنها مليئة بالدهون غير المشبعة وبالسكر.
الكاتب: DW / زمن البدري