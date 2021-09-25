التغذية الصحية تعني تناول الأطعمة بشكل معتدل مع التركيز على الخضار والفواكه والزيوت النباتية واللحوم البيضاء. أما اللحوم الحمراء والخبز والرز والبطاطا فمن الأفضل تناولها بكميات أقل وليس بشكل يومي.

هناك الكثير من الأفكار والنظريات عن أفضل تغذية صحية. غير أنها جميعها تنصح بالاعتدال في تناول الطعام وممارسة الحركة والرياضة بشكل دوري وغير مجهد للجسم. في الطب الصيني التقليدي يُنصح بتناول سبعين بالمائة فقط من الطاقة اللازمة للجسم، ويجب أن تكون درجة حرارة الطعام معتدلة، وذلك لتجنب المبالغة في إجهاد الجهاز الهضمي.