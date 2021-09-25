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التغذية الصحية

التغذية الصحية تعني تناول الأطعمة بشكل معتدل مع التركيز على الخضار والفواكه والزيوت النباتية واللحوم البيضاء. أما اللحوم الحمراء والخبز والرز والبطاطا فمن الأفضل تناولها بكميات أقل وليس بشكل يومي.

هناك الكثير من الأفكار والنظريات عن أفضل تغذية صحية. غير أنها جميعها تنصح بالاعتدال في تناول الطعام وممارسة الحركة والرياضة بشكل دوري وغير مجهد للجسم. في الطب الصيني التقليدي يُنصح بتناول سبعين بالمائة فقط من الطاقة اللازمة للجسم، ويجب أن تكون درجة حرارة الطعام معتدلة، وذلك لتجنب المبالغة في إجهاد الجهاز الهضمي.

ILLUSTRATION - Eine junge Frau steht am 08.04.2016 in Hamburg in ihrer Kueche und ueberlegt, welchen Smoothie sie trinken soll. Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

مشروب طبيعي يساعدك على تجاوز مزاج الخريف الثقيل! 25.09.2021

إذا كنت ممن يعانون من اكتئاب الخريف، فقد يكون استبدال القهوة الصباحية بمشروب طبيعي طازج حلاً للمشكلة. لكن ما هو المشروب الذي ينصح بشربه لتعديل المزاج والتخلص من كآبة الخريف؟
Eine reich gefüllte Fischtheke wird am Montag (13.02.2012) auf der Messe fish international in Bremen zu präsentiert. Die Messe ist die einzige Fachmesse für Fisch und Seafood in Deutschland für Handel und Gastronomie. Foto: Carmen Jaspersen dpa/lni

للحامل.. ابتعدي عن تناول هذه الأنواع من الأسماك 09.06.2021

رغم ما تحتوي عليه من عناصر مهمة جداً لصحة الإنسان، إلا أن تناول بعض أنواع الأسماك في فترة الحمل يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على صحة الجنين. فما هي هذه الأسماك؟ وماهي أفضل الأغذية لفترة الحمل؟
ARCHIV - Ein Einkaufswagen mit verschiedenen Produkten für Veganer wird am 18.01.2013 im neuen Veganz-Supermarkt in Frankfurt am Main (Hessen) an den Regalen vorbeigeschoben. Der erste hessische Markt mit rund 6000 rein pflanzlichen Artikeln in den Regalen richtet sich vor allem an Menschen, die sich vegan ernähren und damit auf tierische Produkte wie Fleisch, Milch und Eier verzichten. Foto: Arne Dedert/dpa (zu dpa Raus aus der Ecke: Vegetarische Lebensmittel finden immer mehr Käufer vom 23.01.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

مواد غذائية رخيصة الثمن تزودك بكميات كبيرة من البروتين! 01.11.2020

تعد اللحوم الحمراء والبيضاء إلى جانب البيض أشهر مصادر للبروتين الحيواني. لكن هناك العديد من المواد الأخرى الغنية بالبروتين، منها حيوانية وأخرى نباتية. هنا قائمة بأرخص مصادر البروتين.
Quelle: https://www.pexels.com/photo/happy-coffee-6347/

القهوة.. إدمان بفوائد كثيرة وسلبيات لا تخطر على البال! 29.10.2020

تعد القهوة المشروب المنبه الأكثر استهلاكا في العالم. يستمتع بها البعض بين الفينة والأخرى، بينما جعلها البعض مشروبا أساسيا ضمن عاداته الغذائية. فما إيجابيات شرب القهوة وما أضرارها؟ وما الكميات التي يمكن استهلاكها دون خوف؟
Close up of basket of fresh vegetables on garden soil, Nahaufnahme von Korb mit frischem Gemuese auf Gartenerde | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

يمنع تشوه الجنين.. ما أهمية فيتامين بي 9 وأين يوجد؟ 25.09.2020

يمكن أن يتسبب نقص فيتامين بي 9 لدى الحوامل بتشوهات الجنين إضافة إلى الكثير من الأعراض الأخرى. فكيف نعرف نقصه في أجسامنا وكيف يمكن أن نمد جسمنا به من خلال التغذية المتوازنة؟
Cancer cells illustration Cancer cells illustration PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY ROGERxHARRIS/SCIENCExPHOTOxLIBRARY F019/2816

خبيرة ألمانية تكشف عن طريقة لتقليل الإصابة بالسرطان 11.09.2020

فيما يواصل مرض السرطان إضافة ضحايا جدد إلى قائمته السنوية في كل أرجاء العالم تقريباً، قدمت خبيرة ألمانية نصيحة ثمينة لتقليل الإصابة من هذا المرض الخطير، مشددة على ضرورة الاعتماد على نمط حياة صحي.
#60341446 - Spices on wooden bowl background © Sebastian Duda Bildnummer 60341446 Land Polen

هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة 10.08.2020

في الوقت الذي تقوم فيه بتمارين رياضية لحرق الدهون في جسمك، فإن عليك أيضاً التركيز على التغذية التي تقربك من هدفك. لكن ما هي الأطعمة التي تزيد من حرق الدهون فعلاً؟ الإجابة في الجولة المصورة التالية.
Die sich vegan ernährenden Robert Kresse (l), Silke Bott (M) und Robert Elzer blicken in ihrer Wohngemeinschaft in Karlsruhe in den mit Gemüse gefüllten Kühlschrank, Aufnahme mit Fisheye Objektiv (Foto vom 04.08.2010). Keine Körner, sondern Apfeltaschen aus Blätterteig mit Zuckerguss gibt es in der einzigen veganen Wohngemeinschaft in Karlsruhe zum Frühstück. Wer vegan lebt, vermeidet nicht nur den Verzehr von Fleisch und Fisch wie Vegetarier, sondern auch den tierischer Produkte wie Milch, Eier oder Honig. Damit sind auch Joghurt, Käse, Pudding und Süßigkeiten mit Gelatine vom Speiseplan gestrichen. Noch ist die Gruppe derer überschaubar, die sich vegan ernähren. Foto: Uli Deck dpa/lsw (zu Korr lsw 7053 und 7014 Image im Wandel: Immer mehr leben im Südwesten vegan vom 29.10.2010) +++(c) dpa - Bildfunk+++

بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة! 22.06.2020

لايؤثر الطعام الصحي على الجسم فقط، بل وعلى الحالة النفسية أيضا. فالغذاء الصحي يحسن المزاج ويزيد الجسم طاقة وحيوية. الأكل الصحي لا يعني بالضرورة الحرمان مما لذَ وطاب، كما سنكتشف ذلك في هذه الجولة المصورة.
Salatteller stehen am 22.04.2013 in Stuttgart (Baden-Württemberg) beim DEHOGA-Frühlingsfest auf einem Tisch. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa Feldsalat, Kresse, Tomaten BG zum Thema Rezepte mit Bier/ Bierspeisen © picture-alliance/dpa/D. Bockwoldt

دراسة: حصن نفسك من الاكتئاب بنظام غذائي صحي 13.10.2019

الطعام الصحي لا يترك آثاره الإيجابية على الجسم ووظائفه فقط، فقد كشفت دراسة جديدة أن التحول إلى نظام صحي غذائي لدى البالغين يقلل من معاناتهم من أعراض الاكتئاب.

ILLUSTRATION - Eine Frau kauft am 21.03.2017 in einem Supermarkt in Flensburg Weintrauben (gestellte Szene). Foto: Benjamin Nolte | Verwendung weltweit

12 مادة غذائية تمنح أعصابك درعاً واقياً من التوتر 17.03.2019

حين تواجه الكثير من التوتر بفعل ضغوط الحياة ينعكس ذلك سلباً على نفسيتك وقوة أعصابك. لكن بهذه المواد الغذائية يمكنك تقوية أعصابك للتخلص من هذا التوتر، فما هي؟
Toastscheibe mit Totenkopf | slice of toast with skull | Verwendung weltweit

ما علاقة العشاء المتأخر بأمراض السرطان؟ 23.07.2018

النظام الغذائي المتوازن هو مفتاح الجسم السليم. أبحاث طبية حديثة أضافت إلى تلك الحقيقة أهمية الإيقاع البيولوجي للتغذية، إذ تبين أن تناول العشاء في وقت متأخر يزيد من خطر الإصابة بمرضي سرطان الثدي وسرطان البروستاتا.
ID 8679689 Young women doing yoga and meditation in gym for better fitness, caucasian and latina people Sprachkurs der Bildungsprogramme Einheit 01

دراسة أمريكية: التأمل قد يساعد على التخسيس 10.07.2018

ربما حاولت كثيراً إنقاص وزنك دون فائدة. يبدو الأمر سهلاً في البداية، مجرد اتباع نظام غذائي صحي وممارسة القليل من الرياضة، رغم ذلك تفشل جميع المحاولات. ربما يكون التأمل والصفاء الذهني طريقك لتحقيق هدفك.
June 18, 2014 A woman shops for frozen foods on an aisle across from sodas and other sugary drinks for sale at a superrmarket in Monterey Park, California on June 18, 2014, a day after a bill in California that would require soft drinks to have health warning labels failed to clear a key committee. Under the measure, sugary drinks sold in the most populous US state would have had to carry a label with a warning that sugar contributes to obesity, diabetes and tooth decay and the legislation, which would have been the first of its kind in the United States, passed the state Senate in May, but on it failed to win enough votes in the health commission of the California State Assembly on June 17, the Los Angeles Times reported. AFP PHOTO/Frederic J. BROWN (c) Getty Images/AFP/F. J. Brown

إحذر هذا السم الأبيض في مشروباتك 12.01.2018

يعاني ربع سكان الأرض تقريبا من الزيادة في الوزن، وتعتبر العادات الغذائية أحد الأسباب الرئيسية في ذلك. لكن العلماء يحذرون على الخصوص من تناول المشروبات السكرية، فلماذا؟

شراب السموثي الأخضر 27.12.2017

باتت التغذية الصحية توجهاً في أيامنا الحالية، حتى أن البعض راح يتفنن بابتكار وصفات وخلطات صحية جديدة، لم تكن معروفة من قبل. وصفة اليوم، وهي عبارة عن سموثي من فواكه وخضروات خضراء، غنية بالمكونات الصحية.

نصائح هامة متعلقة بنظام مرض السكري الغذائي! 22.08.2017

كيف تقي التغذية الصحية من الإصابة بالسكري، وإمكانية التأثير على المرض؟ تظهر الأبحاث بأن ما نأكله ليس وحده الأهم، بل ومتى نأكل. ولايزال العلماء يتعقبون أسرار عملية التمثيل الغذائي أو الأيض على مرضى السكري.
Big plate with a little pieces of vegetables and woman hands with fork and knife Copyright: Colourbox

طبيب بريطاني: "تقليعة الطعام النظيف" قد تؤدي للوفاة 26.07.2017

"الطعام النظيف" مصطلح مر بالتأكيد على معظم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما "انستغرام"، خلال الفترة الماضية. طبيب بريطاني حذر بشدة من هذا الاتجاه الغذائي الذي قال إنه قد يؤدي للوفاة.

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