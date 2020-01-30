 تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا خارج الصين | أخبار | DW | 02.02.2020

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أخبار

تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا خارج الصين

فيما أعلنت الصين ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا داخل البلاد، سجلت أول حالة وفاة بالفيروس الفتاك خارجها. يجري ذلك رغم تشديد الصين إجراءات منع انتشار الفيروس الذي وصل إلى أكثر من عشرين بلدا.

Philippinen Coronavirus Schutzmaskenverkauf (Getty Images/AFP/T. Aljibe)

الفلبين تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا خارج الصين

باعلان الفلبين اليوم الأحد (2 فيبراير شباط 2020) أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد مشيرة، تكون درجة خطورة الفيروس الفتاك قد امتدت إلى خارج الصين.  

وأكدت وزارة الصحة الفليبية أن المتوفي رجل صيني من مدينة ووهان، كما أفادت إدارة الصحة الفلبينية باكتشاف ثاني حالة إصابة مؤكدة بالفيروس داخل البلاد. وأضافت الإدارة أن الرجل (44 عاما) عانى من التهاب رئوي حاد وتوفي أمس السبت.

مختارات

هبطت السبت طائرة تابعة للجيش الألماني في مطار فرانكفورت وعلى متنها ألمان ومواطنون أجانب كانوا في منطقة ووهان الصينية التي أصيبت بفيروس كورونا، وفي تطور جديد أعلنت شركة أبل الأمريكية إغلاق متاجرها في الصين بسبب الفيروس. (01.02.2020)

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين وانتشر في العديد من مناطق العالم يشكل "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، لكنها شددت في نفس الوقت على أن إعلان حالة الطوارئ لا يستدعي المبالغة في رد الفعل. (30.01.2020)

وارتفع عدد الدول التي وصل الوباء إليها خارج الصين، إلى أكثر من 20 دولة.

ومن جهتها أعلنت السلطات الصينية الأحد أنّ عدد الوفيّات المؤكّدة في البلاد من جرّاء كورونا فيروس المستجدّ ارتفع إلى 304 بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت خلال الساعات الـ24 الماضية بحياة 45 شخصاً إضافياً، جميعم في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وقالت لجنة الصحّة الوطنية إنّ الساعات الـ24 الماضية سجّلت أيضاً 2590 إصابة جديدة بالفيروس التنفّسي المميت، بينها 1921 إصابة في مقاطعة هوبي، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين في عموم البلاد إلى أكثر من 14 ألف شخص.

ويُعتقد أنّ الفيروس الجديد ظهر للمرة الأولى في كانون الأول/ديسمبر في سوق بمدينة ووهان تباع فيه حيوانات برّية وانتشر خلال عطلة رأس الصينية الصينية التي يسافر فيها ملايين الصينيين داخل البلاد وخارجها.

واتّخذت الصين إجراءات مشدّدة لمنع انتشار الفيروس شملت فرض حجر صحّي على أكثر من 50 مليون شخص في مدينة ووهان ومحاصرة هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها ووهان.

وعزّزت دول العالم قيود السفر على الوافدين من الصين، بعدما أعلنت منظّمة الصحة العالميّة "حال طوارئ" دولية بسبب الفيروس، وتجاوز عدد الدول التي وصل إليها عشرين بلدا.

وهذه هي المرة الخامسة التي تعلن فيها منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ دولية بسبب فيروس، خلال السنوات العشر الأخيرة.

م.س/ ح.ز (أ ف ب، رويترز)

  • BG Wuhan Krankenhaus (Imago Images/Xinhua/C. Yang)

    مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان

    عمل سبعة ايام

    قبل أسبوع كانت الأرض خالية، الآن يتم بناء مستشفيين يضمان حوالي 2300 سرير في ووهان – وذلك في أقل من أسبوعين. في المباني الجديدة سيتم علاج مرضى كورونا. العيادات العادية أصبحت مكتظة.

  • BG Wuhan Krankenhausbau (Getty Images/AFP)

    مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان

    الحفارات الملونة

    بدأ العمل قبل أسبوع فقط، البث المباشر من موقع العمل عبر الانترنت متاح. وعلى الرغم من أنه لا يوجد شيء يمكن رؤيته هناك سوى صورة ثابتة من مسافة بعيدة إلا أن عدد الزوار عبر الواقع الافتراضي لمتابعة سير العمل يفوق التوقعات، ولقد أعطى المشاهدون بعضًا من ألقاب الآلات استنادًا إلى ألوانها.

  • BG Wuhan Krankenhausbau (Getty Images/AFP/H. Retamal )

    مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان

    مباني مجهزة

    تتكون المستشفيات من مباني جاهزة الصنع، مما يجعل وقت البناء القصير هذا ممكنًا في المقام الأول. ومع ذلك، من المذهل كيف يمكن جلب الكثير من العمال والمعدات والمواد اللازمة إلى مدينة ووهان.

  • BG Wuhan Krankenhausbau (Getty Images)

    مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان

    العمل حتى الإنهاك

    يوجد أكثر من 3000 عامل في كل من موقعي البناء. كما ذكرت هيئة الإذاعة الصينية CGTN ، كان على العمال في البداية العمل اثنتي عشر ساعة في اليوم. بسبب العدد القليل للعمال. يتم العمل الآن في ثلاث نوبات في اليوم.

  • BG Wuhan Krankenhausbau (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix )

    مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان

    تغطية الوجه والأقدام

    حتى أثناء الليل، وأثناء المطر فإن موقع البناء يشهد حركة دؤوبة، أقنعة الوجه إلزامية للعمال. كما يتم فحص درجة حرارة جسم العمال مرارًا، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية. وبعد أيام من انتشار المرض ،توفي 179 شخصًا بسبب الفيروس في الصين. رسميا، في حين أصيب أكثر من7800 بالمرض.

  • BG Wuhan Krankenhausbau (Getty Images)

    مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان

    في صف واحد

    بدون تنظيم جيد فإن العمل لن يكون ناجحا. الصين لديها بالفعل تجربة مع هذه العيادات السريعة. في عام 2003 ، تم بناء مستشفى يضم 1000 سرير في بكين في ستة أيام خلال وباء السارس. في ذلك الوقت، تم علاج كل مريض سارس صيني هناك، حسبما ذكرت هيئة الاذاعة الصينية. كان هذا العمل هو مصدر إلهام لإنجاز المبنيين الحاليين.

  • BG Wuhan Krankenhaus (picture-alliance/Xinhua News Agency/X. Yijiu)

    مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان

    سرعة العمل

    لكن حتى مع مهارة وسرعة العمال الصينين إلا أنهم لا يستطيعون السحر أيضا.. ومع ذلك، نشرت بعض وسائل الإعلام الحكومية خبرًا بأن المبنى الأول كان جاهزًا بعد 16 ساعة. وكدليل على ذلك استخدموا صورة منزل يبعد أكثر من 800 كيلومتر عن الموقع الأصلي. هنا تظهر أحدث صور حقيقية لموقع البناء، تُظهر أن العمل ما زال ساريا.

  • BG Wuhan Krankenhaus (Getty Images)

    مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان

    ليست للأبد

    يعتقد الخبراء أن المستشفيات السريعة لن تظل قائمة إلى الأبد. بناؤها في وقت قياسي هو رد فعل على انتشار المرض، المرضى يجب عزلهم وعلاجهم بشكل أفضل. بيد أن المباني ليست مصممة لتكون دائمة. (اوتا شتاينفير/ علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


مختارات

مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان

المدينة التي انطلق منها فيروس كورونا تتأهب من أجل مكافحة هذا المرض، في مدينة ووهان ، يتم بناء مستشفيين في غضون بضعة أيام ليكون الخصم الأصعب للعمال هناك هو الوقت. (31.01.2020)  

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