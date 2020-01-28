فيروس كورونا - الخارجية الألمانية توصي بتأجيل السفر غير الضروري إلى الصين

في تحذير سفر نشر صباح اليوم (الجمعة 31 كانون الثاني/ يناير 2020) على موقع وزارة الخارجية الألمانية حذرت الوزارة من السفر إلى مقاطعة هوبى الصينية بسبب فيروس كورونا المستجد. وبعد أن أوصت الوزارة بتأجيل السفر غير الضروري إلى الصين إن أمكن، دعت الخارجية المسافرين إلى اتباع نصيحة السلطات الصينية المحلية. كما حثت الوزارة المسافرين على التطعيم ضد الأنفلونزا قبل السفر، وفقا لتحذير السفر الجزئي المنشور على موقع الوزارة على الإنترنت.

في سياق متصل بلغ عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد في الصين 212 شخصاً الجمعة، بعد ارتفاع غير مسبوق لعدد الوفيّات خلال يوم واحد، فيما أعلنت منظّمة الصحّة العالميّة أنّ الوباء الذي انتشر أيضاً في العديد من مناطق العالم بات يُشكّل "حال طوارئ صحّية ذات بُعد دولي".

وأودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة 42 شخصًا إضافيًا في مقاطعة هوبي بوَسط الصين، حسبما أعلنت السلطات الصحّية المحلّية الجمعة. وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للوفيّات في الصين من جرّاء الفيروس إلى 212.

كما سُجّلت 1200 إصابة إضافيّة بالفيروس في هوبي خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة، ما يرفع عدد الإصابات في الصين إلى 8900 حالة.

وكانت منظّمة الصحة العالميّة أعلنت في وقت سابق الخميس أنّ فيروس كورونا المستجدّ بات يُشكّل "حال طوارئ صحّية ذات بُعد دولي"، لكنّها دعت الى عدم الحدّ من الرحلات.

وقال المدير العام للمنظّمة تيدروس ادهانوم غيبرييسوس إنّ "قلقنا الأكبر يكمن في إمكان انتشار الفيروس في بلدان حيث الأنظمة الصحّية أكثر ضعفًا". ورغم انتشار الفيروس، أكّد أنّ المنظّمة "لا توصي بالحدّ من الرحلات وعمليات التبادل التجاري وحركة (الأفراد)، وهي تُعارض حتّى فرض أيّ قيود على الرّحلات" إلى الصين.

والخميس، حذّرت هيئة المراقبة الدوليّة ومقرّها جنيف، من أنّ العديد من الدول غير مستعدّة لمواجهة الوباء، مشيدةً من جهة ثانية بـ"سرعة التحرّك" التي أظهرتها الدول ومنظّمة الصحّة حتّى الآن.



212 حالة وفاة بالصين جراء كورونا ومنظمة الصحة العالمية تعلن "حال طوارئ".

في السياق نفسه، أعلنت الحكومة الصينية أنها سترسل طائرات مستأجرة لإعادة مواطني مدينة ووهان بؤرة فيروس كورونا المستجد، والموجودين في الخارج، في "اقرب وقت ممكن" إلى ديارهم، وفق ما أكدت وزارة الخارجية الجمعة.

ويأتي قرار الوزارة في وقت أعلن عدد من شركات الطيران عن تعليق أو تقليص عدد الرحلات إلى الصين التي تبذل جهودا حثيثة لاحتواء تفشي الفيروس الجديد القاتل.

م.م/ح.ز(د ب ا، ا ف ب)