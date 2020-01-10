 تركيا تعلن الاتفاق مع روسيا لوقف إطلاق النار في إدلب | أخبار | DW | 10.01.2020

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أخبار

تركيا تعلن الاتفاق مع روسيا لوقف إطلاق النار في إدلب

يتعرض ريف إدلب الجنوبي منذ أسابيع لقصف وغارات كثيفة تشنّها قوات النظام السوري مع حليفتها روسيا. والآن اتفقت تركيا مع روسيا على وقف إطلاق النار هناك. غير أن ناشطين حذروا من كارثة إنسانية إن لم تصل المساعدات للمنطقة.

الناس في تل مردريخ بمحافظة إدلب بعد قصف جوي من قبل قوات النظام السوري

تعرض ريف إدلب الجنوبي في الأسابيع الأخيرة لتصعيد في القصف، دفع وفق الأمم المتحدة أكثر من 310 آلاف شخص إلى النزوح.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الجمعة (10 يناير/ كانون الثاني 2019) الاتفاق مع روسيا على وقف إطلاق النار بمنطقة خفض التصعيد في إدلب اعتبارا من منتصف ليل 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، وفق التوقيت المحلي.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان أوردته وكالة الأناضول إن "وقف إطلاق النار يشمل الهجمات الجوية والبرية، بهدف منع وقوع المزيد من الضحايا المدنيين ولتجنب حدوث موجات نزوح جديدة وإعادة الحياة لطبيعتها في إدلب".

وتعتبر إدلب المحافظة الوحيدة التي لا يزال الجزء الأكبر منها خارج سيطرة دمشق. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس الخميس وقف إطلاق نار في إدلب، التي تعرضت في الأسابيع الأخيرة لتصعيد في القصف، دفع وفق الأمم المتحدة أكثر من 310 آلاف شخص إلى النزوح من ريف إدلب الجنوبي. ويحتاج هؤلاء إلى مساعدات ملحة بينما يفاقم الشتاء معاناة نزوحهم.

وتقول الأمم المتحدة إن كثيرا من السوريين الذين ما زالوا في إدلب يعتمدون بالكامل على المساعدات عبر الحدود. لكن عملية للأمم المتحدة مستمرة منذ ست سنوات لتقديم المؤن ستنتهي في منتصف ليل اليوم الجمعة ما لم يتوصل مجلس الأمن إلى اتفاق في آخر لحظة لتمديد التفويض الخاص بها.

"معجزة لتجاوز كارثة إنسانية"

وحذرت منظمات غير حكومية ناشطة في سوريا في مؤتمر صحفي الجمعة بإسطنبول، من كارثة إنسانية في شمال سوريا بسبب غياب المساعدة العابرة للحدود، والتي باتت موضع نزاع في مجلس الأمن بين الأوروبيين وروسيا، التي استخدمت مع الصين الشهر الماضي حق النقض ضد اقتراح أوروبي بتمديد عمليّة تسليم المساعدات لمدّة عام عبر ثلاث نقاط دخول.

مختارات

أثناء قصف لمدرسة في محافظة إدلب توفي، حسب ناشطين ثمانية مدنيين على الأقل، بينهم أربعة أطفال. كما أصيب 16 آخرون بجروح، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. النظام السوري كثف مؤخرا غاراته على مختلف مناطق محافظة إدلب. (01.01.2020)

دعا وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس إلى هدنة عاجلة في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، فيما دعا الاتحاد الأوروبي دمشق وحلفاءها لوضع حد "لتصعيد العنف" و"القصف العشوائي" للمدنيين. (29.12.2019)

وصرح غسان هيتو رئيس منظمة "منتدى سوريا" في المؤتمر الصحفي لممثلي 19 منظمة غير حكومية "إن القرار بشأن المساعدة العابرة للحدود ينقضي أجله اليوم. وحين ناقش مجلس الأمن تمديده في 20 ديسمبر/ كانون الأول تلقى الشعب السوري فيتو من روسيا والصين، إن لم تحصل معجزة اليوم فإن الشعب السوري سيجد نفسه دون مساعدة إنسانية".

ودعي مجلس الأمن الدولي الجمعة للتصويت على تمديد العمل بهذه المساعدة، لكن روسيا حليفة النظام السوري، تريد خفض هذه المساعدة إلى الحد الأدنى وتبدو المواجهة بينها وبين الغربيين حتمية بهذا الشأن، بحسب دبلوماسيين.

يذكر أنه في مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ص.ش/هـ. د (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • Syrien Krieg - Ostghuta bei Damaskus (Getty Images/AFP/A. Eassa)

    موجة جديدة من القتل والتهجير في سوريا

    هجمات أكثر دموية مما مضى

    تعيش منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة موجة جديدة من الإبادة والموت. إذ جددت قوات النظام الأربعاء (7فبراير/ شباط 2018) قصفها على الغوطة الشرقية المحاصرة في يوم أُعتُبر الأكثر دموية في المنطقة منذ أشهر.

  • Giftgasangriff des Assad-Regimes in Idlib (picture alliance/AA/M. Bekkur )

    موجة جديدة من القتل والتهجير في سوريا

    عشرات القتلى والجرحى

    ارتفعت حصيلة القتلى المدنيين في سوريا إلى أكثر من 70 قتيلا فيما أصيب أكثر من مئتين بجروح، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

  • Syrien Luftangriff über Ost-Ghouta (picture alliance/abaca/A. Al-Bushy)

    موجة جديدة من القتل والتهجير في سوريا

    المدنيون هم الضحية

    يبقى المدنيون هم الضحية الأولى عقب الهجمات التي تتعرض لها إدلب والغوطة الشرقية وكذلك في عفرين. حيث أسقطت العملية العسكرية (غصن الزيتون) هي الأخرى عددا مهما من القتلى والجرحى المدنيين. كما ساهمت في زيادة مأساة المدنيين بسوريا.

  • Syrien Luftangriff über Ost-Ghouta (Getty Images/AFP/A. Almohibany)

    موجة جديدة من القتل والتهجير في سوريا

    اتهامات باستخدام غازات سامة

    يواجه النظام السوري اتهامات دولية متزايدة لاحتمال استخدامه السلاح الكيميائي في هجمات عدة. وقد خصصت الأمم المتحدة لجنة تحقيق في تقارير تخص استخدام غاز الكلور في الغوطة الشرقية وإدلب.

  • Syrien Abschuss Russischer Kampfjet Suchoi Su-25 in der Provinz Idlib (Getty Images/AFP/O. Hajkadour)

    موجة جديدة من القتل والتهجير في سوريا

    دعوة إلى وقف الأعمال القتالية

    دعت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء(6فبراير/ شباط2018)، إلى وقف فوري للأعمال القتالية المستمرة منذ نحو شهر في سوريا. كما وصفت الوضع في هذا البلد بأنه "معقد وعصيب".

  • Syrien Luftangriffe in Idlib (picture-alliance/abaca/A. Rahal)

    موجة جديدة من القتل والتهجير في سوريا

    هل تتحول إدلب إلى حلب جديدة؟

    إدلب هي الأخرى لم تسلم من موجة الموت وارتفاع عدد الضحايا المدنيين. حيث تشهد مناطق في ريف إدلب الجنوبي مواجهات بين قوات النظام مدعومة بغطاء جوي روسي من جهة، وهيئة تحرير الشام التي تشكلت من جبهة النصرة الإرهابية وفصائل أخرى من جهة ثانية.

  • Syrien Krieg Flüchtlinge in Idlib (picture-alliance/Anadolu Agency/M. Abdullah)

    موجة جديدة من القتل والتهجير في سوريا

    تهجير نحو الشمال

    نزح عشرات الآلاف من المدنيين شمالا بحثا عن الأمان في مخيمات مؤقتة على الجانب السوري من الحدود التركية. وكانت إدلب خلال العامين الماضيين وجهة للسوريين الذين تم تهجيرهم من ديارهم في مناطق أخرى من سوريا.

  • Israel Air Force F-15 (picture-alliance/AP/A. Schalit)

    موجة جديدة من القتل والتهجير في سوريا

    هجوم جوي مكثف

    يكثف الطيران السوري والروسي هجماته على مدينتي إدلب ومنطقة الغوطة الشرقية، إذ تعرضت مناطق مختلفة فيهما للقصف الجوي مسجلة مقتل مدنيين وحالات اختناق كثيرة. إعداد: مريم مرغيش


مختارات

موجة جديدة من القتل والتهجير في سوريا

يواجه المدنيون في سوريا موجة من القتل والتهجير. فالعمليات القتالية سواء في الغوطة الشرقية أو إدلب أوعفرين أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين ونزوح المئات نحو مناطق آمنة. (07.02.2018)  

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